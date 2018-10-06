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 Резолюция Сената США о признании Голодомора геноцидом отражает американскую поддержку украинского народа, - представитель Госдепа Кент. ВИДЕО

Заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент прокомментировал резолюцию Сената США по Голодомору.

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ, говорится в сюжете Голоса Америки.

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Напомним, 4 октября Сенат США единогласно утвердил резолюцию, признающую Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. В документ включили признание Сенатом выводов Правительственной Комиссии США о Голоде в Украине, опубликованных в 1988 году. В частности, Комиссия отмечает, что "Сталин и его окружение в 1932-1933 гг. организовали геноцид против украинцев".

Резолюция также осуждает систематические нарушения прав человека, в том числе права на самоопределение и на свободу слова, совершенные правительством СССР против украинского народа. Также документ содержит призыв к распространению информации с целью повышения осведомленности в мире об искусственном происхождении этой трагедии.

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Ранее резолюции о Голодоморе принимали некоторые американские штаты. В частности, Огайо стал двенадцатым штатом, признавшим Голодомор. Также подобные решения были приняты в Миссури, Вашингтоне, Висконсине, Иллинойсе, Массачусетсе, Мичигане, Нью-Джерси, Нью-Йорке, Орегоне, Пенсильвании, Канзасе.

Источник: https://censor.net.ua/v3090001
 
   
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Спасибо Америка.Кацапам страдать.После 2014 года ,хуйло сделало парашенцов ордой)))Кем они и являлись.
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Следующим шагом желательно признание наличия рашистской идеологии, которая при коммунистах только маску сменила, а сейчас буйствует во всю силу...
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Джохар Дудаев о русизме.

Резолюция Сената США о признании Голодомора геноцидом отражает американскую поддержку украинского народа, - представитель Госдепа Кент - Цензор.НЕТ 8782Русизм - это особая форма человеконенавистнической идеологии, основанная на великодержавном шовинизме, полной бездуховности и безнравственности.
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм
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Моя мама, восьмилетней пережившая голодомор, сказала бы Вам : «Спасибо ! « Остались две фотографии ее класса. На фото 1932 г - 30 учеников, на фото 1933 года - только 9.
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Цензор.НЕТВидеоОбществоРезолюция Сената США о признании Голодомора геноцидом отражает американскую поддержку украинского народа, - представитель Госдепа Кент. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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