EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Политика Украины
  1915  33
Все про:коммунизм (256) терроризм (17944) Донбасс (17108)

 "Теперь мы, получается, вне закона!" - афрокоммунист из "ДНР" жалуется, что "компартию республики" закрыли еще в 2016-м. ВИДЕО

Террорист "ДНР" Бенес Айо по прозвищу Черный Ленин заявил, что "коммунистическую партию республики" закрыли еще в 2016 году.

Об этом он сообщил в видео, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на блогера Necro Mancer

Читайте также: Разброд в среде террористов: боевик Губарев жалуется, что его не допустили к так называемым "выборам" нового главаря незаконной группировки "ДНР"

Как сообщает сайт "Миротворец", Бенес Айо является национал-большевиком из Латвии и активным участником "Русской весны-2014" в АР Крым и Донецке. В начале мая 2014 г. Бенес был депортирован из Украины за несоблюдение трехлетнего запрета на въезд в страну. Уже находясь в тюрьме в Риге, террорист попросил гражданство "ДНР" и получил согласие за подписью "премьер-министра ДНР" Александра Бородая.

Источник: https://censor.net.ua/v3089980
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Клоун черножопый. Давай революцию в ДНР. Сейчас, как раз, октябрь.
 показать весь комментарий
 
 
теперь высказываение любой обезьяны может оказатсо на цензоре ?
 показать весь комментарий
 
 
обезьяны?
Что ещё тебе известно про чернокожих?
 показать весь комментарий
 
братик, между прочим, чернокожих тоже оскорбление представителей негроидной расы, так что братик, мы с тобой одинаковые xD
 показать весь комментарий
 
Если отталкиваться от интеллектуальных особенностей данного индивидуума - сторонника днр и компартии, то сравнение с обезьяной вполне корректно.
 показать весь комментарий
 
 
Если отталкиваться от интеллектуальных особенностей данного индивидуума, как и других приверженцев незаконных образований, то обезьяны еще и обидятся)
 показать весь комментарий
 
Оказыватся обама не Украинцам прислал помощь,а новоттсосии.Респект
 показать весь комментарий
 
негр-коммунист из "ДНР" жалуется
-- в православные попы ему надо поступать! ...сразу майора дадут...
 показать весь комментарий
 
 
Це ще він легко зіскочив, без нервового зриву. А то би, отримавши партбілет, дізнався, що "Чорний Ленін" скорочено буде "Ч.Ленін"
 показать весь комментарий
 
 
ага, у себе в Африці вже камунізм побудував, рішив кацапським переселенцям помогти )))
 показать весь комментарий
 
Беннес Айо опять отжигает как его био папка в т 55 на мине в Анголе "Теперь мы, получается, вне закона!" - негр-коммунист из "ДНР" жалуется, что "компартию республики" закрыли еще в 2016-м - Цензор.НЕТ 6932
 показать весь комментарий
 
не это из Прибалтики такое себе детё поздней дружбы русской и ангольского танкиста "Теперь мы, получается, вне закона!" - негр-коммунист из "ДНР" жалуется, что "компартию республики" закрыли еще в 2016-м - Цензор.НЕТ 3581
 показать весь комментарий
 
...чим годують худобу в тих звіринцях...?
 показать весь комментарий
 
с таким голосом как у него нужно сидеть в сартире и орать занято
 показать весь комментарий
 
Хлопці, а шо це у вас тут горіло шо ви такі чорні?(С)
 показать весь комментарий
 
треба того кольорового Леніна на сифіліс провірити, вожді - вони такі )
 показать весь комментарий
 
 
Хороший ниггер.Эдик ему славно мозги засрал. Ему трудно сообразить ,что в раске федераске коммунисты опереточные,их держат ради обманутых стариков,а про "манифест" давно позабыли. Какие нахрен "коммунисты",ежели у власти пуйло с подельниками?
 показать весь комментарий
 
 
Хороший настоящий коммунист - мертвый коммунист!
 показать весь комментарий
 
сто пудовый ленин! его бы на броневик, ну или БТР на крайняк


 показать весь комментарий
 
 
"Шизофреники вяжут веники,а параноики рисуют нолики. А те,которые просто нервные,мёртвым сном сейчас спят, наверное"...(с)
 показать весь комментарий
 
Зарифмуй в рэп йоу.Будешь с гастролями по необъятной в поддержку Зюганова ездить "Теперь мы, получается, вне закона!" - афрокоммунист из "ДНР" жалуется, что "компартию республики" закрыли еще в 2016-м - Цензор.НЕТ 3934
 показать весь комментарий
 
афрокомуніст !!!!!! йопт"""""ваю"""мать !із всього світу зїжаються в той бандустан шизойди ! чорнобель це атомна катастрофа а драмбас це психоневрологічна катастрофа !
 показать весь комментарий
 
Он ещё и не понял что такое русский мир ?
 показать весь комментарий
 
Дык оне все вне закона. Проснулся африканец.
 показать весь комментарий
 
 
Черный Ленин )))) он Ватный Негр, скорее ))))
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Теперь мы, получается, вне закона!" - афрокоммунист из "ДНР" жалуется, что "компартию республики" закрыли еще в 2016-м. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх