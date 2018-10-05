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 Общество, За рубежом
  2016  10
Все про:арест (9704) мэр (1334) Россия (70651) Сочи (151) Русский мир (310)

 "Забери его! И отправь куда-нибудь", - в российском Сочи за попытку задать вопрос мэру мужчину посадили на 5 суток. ВИДЕО

В российском Сочи 4 октября на пять суток арестовали Вахтанга Езугбая, пытавшегося задавшего вопрос мэру города Анатолию Пахомову.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эхо Москвы, Езугбая снял на видео гулявшего по набережной Пахомова и попытался задать ему вопрос. Мэр города попросил находившегося рядом казака разобраться с мужчиной и ушел.

Через несколько дней Езугбая пригласили в отдел полиции для беседы, где мужчину задержали и доставили в суд. Суд признал его виновным в мелком хулиганстве.

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Источник: https://censor.net.ua/v3089889
 
   
 Топ комментарии
 
Так у нас быдло-элита у власти тоже об этом мечтает - барна всем в пример.
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Нагайкой не получил, так что пусть еще радуется
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Ага, - "Плетей ему всыпте!"...
Вата чо, вата схавает...)))
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Можно даже ещё скрепнее.
"Ну, гнида. Говори! Кто тебя завербовал, кого завербовал ты, и за сколько, шкура, Госдепу родину продал? А, падла?!
...Та-а-ак, значит в партизана играть задумал... Тем хуже для тебя. Вахид! А принеси-ка, дорогой, бутылку. Да, номер три для начала. И масло кипятить поставь, будем этому херою з@лупу полоскать..."
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РАБЫ совсем распоясались и обнаглели, пытаются чего-то спросить не просто у барина, а боярина ("его превосходительства"), да не так как полагается, падая ниц (бить челом) вымаливая милости и снисхождения, а в наглую (без покорности, смирения и раболепия)!!!
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Так у нас быдло-элита у власти тоже об этом мечтает - барна всем в пример.
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Нехай подякує,що на двушечку не розкрутився...
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"Забери его! И отправь куда-нибудь", - в российском Сочи за попытку задать вопрос мэру мужчину посадили на 5 суток. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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