 "Забери его! И отправь куда-нибудь", - в российском Сочи за попытку задать вопрос мэру мужчину посадили на 5 суток. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эхо Москвы, Езугбая снял на видео гулявшего по набережной Пахомова и попытался задать ему вопрос. Мэр города попросил находившегося рядом казака разобраться с мужчиной и ушел.
Через несколько дней Езугбая пригласили в отдел полиции для беседы, где мужчину задержали и доставили в суд. Суд признал его виновным в мелком хулиганстве.
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Вата чо, вата схавает...)))
"Ну, гнида. Говори! Кто тебя завербовал, кого завербовал ты, и за сколько, шкура, Госдепу родину продал? А, падла?!
...Та-а-ак, значит в партизана играть задумал... Тем хуже для тебя. Вахид! А принеси-ка, дорогой, бутылку. Да, номер три для начала. И масло кипятить поставь, будем этому херою з@лупу полоскать..."