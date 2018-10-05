 "Забери его! И отправь куда-нибудь", - в российском Сочи за попытку задать вопрос мэру мужчину посадили на 5 суток. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эхо Москвы, Езугбая снял на видео гулявшего по набережной Пахомова и попытался задать ему вопрос. Мэр города попросил находившегося рядом казака разобраться с мужчиной и ушел.

Через несколько дней Езугбая пригласили в отдел полиции для беседы, где мужчину задержали и доставили в суд. Суд признал его виновным в мелком хулиганстве.

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