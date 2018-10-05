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 Трое харьковских полицейских, которые подозреваются в насилии над задержанными и получении взяток, взяты под арест. ВИДЕО

Прокуратура Харьковской области сообщила о подозрениях в совершении должностных преступлений четырем работникам сектора патрульной полиции, разоблаченных по материалам УСБ ДВБ Нацполиции Украины.

Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, передает Цензор.НЕТ.

Внимание! На видео присутствуют сцены насилия.

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Так, следствием установлены неоднократные случаи превышения служебных полномочий подозреваемыми.

"Очень часто такие "превышения" сопровождались избиениями обычных пассажиров харьковского метро. Жестокое обращение людей в форме квалифицируется Уголовным кодексом (ч. 2 ст. 365 и ч. 3 ст. 368 УК Украины)", - написала Сарган.

Кроме того, указанные лица подозреваются в вымогательстве взяток, на чем и погорели.

"Правоохранителей задержали "на горячем" во время получения неправомерной выгоды в рамках спецоперации, проведенной прокуратурой совместно с управлением внутренней безопасности ДВБ Нацполиции Украины", - добавила пресс-секретарь генпрокурора.

В настоящее время трем подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

Следователи прокуратуры области в настоящее время проверяют причастность указанных лиц к совершению других преступлений.

Трое харьковских полицейских, которые подозреваются в насилии над задержанными и получении взяток, взяты под арест 01

Источник: https://censor.net.ua/v3089878
 
   
 Топ комментарии
 
Видно що били насмерть,били звично і знаючи,куди подінуть труп...Не знайшов аналогіі ні в совітській міліціі,ні в теперішній дореформованій...Бандити дев"яностих - от хто найближче стоїть до тих аваковських вилупків,"чистими очима" яких ми так тішились кілька років тому...
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Вот мне интересно, подонки ведь знали, что ведется запись и тем не менее были уверены, что их не сдадут... Что-то тут не чисто... Кто-то сомневается, что в других областях такие же мусора?
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На общую зону в петушатник определить этих стражей подшконочных. Трьох харківських поліцейських, які підозрюються в насильстві над затриманими та одержанні хабарів, взято під арешт - Цензор.НЕТ 1281
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надеюсь сын афродиты от гермеса уделит вылупкам особое внимание...
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Молодцы, могут если захотят.

Вот только так нужно было реформировать милицию с июня 2014, по 20 таких сцен каждый день и вполне вероятно,что к 2016 у нас бы была более менее нормальная полиция.
Хотя даже в этом красивом начале думаю всё закончится максимум увольнением или переводом в другое подразделение.
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Когда уже авакова за ломают реформатора конченого((((( и сеню зайца вместе с ним(((
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На общую зону в петушатник определить этих стражей подшконочных.
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А Аваков сегодня во Франции свою схемку с вертолетами на полмиллиарда евро обмывает.
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Каких полицейских? В Хорькове это до сих пор мусора.
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Видно що били насмерть,били звично і знаючи,куди подінуть труп...Не знайшов аналогіі ні в совітській міліціі,ні в теперішній дореформованій...Бандити дев"яностих - от хто найближче стоїть до тих аваковських вилупків,"чистими очима" яких ми так тішились кілька років тому...
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У нас в районе осталось два следователя, после увольнения 14 сотрудников. За два месяца столько домов, квартир , гаражей и магазинов грабанули , что ранее за 10 лет не было! Таких бы гастролеров и я бы не сдержался так же , как на видео, допрашивать.
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То есть без адвоката, без суда и следствия, вот ты решил, что именно этот мужик, который сидел УЖЕ виновен во всех кражах домов, гаражей и магазинов, и именно он должен ответить, причем так, как ты считаешь нужным ? ОК, а если ты сам туда попадешь по ошибке - будешь радостно приветствовать "работу" таких вот "троек" ? Посмотрю у кого из нас будет больше лайков - станет понятно, есть ли у страны шанс стать нормальной.
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Вот мне интересно, подонки ведь знали, что ведется запись и тем не менее были уверены, что их не сдадут... Что-то тут не чисто... Кто-то сомневается, что в других областях такие же мусора?
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Пузатый сразу видно что реформированный мусорок, в новой форме, но действует по садистски по старому. Те худые из новых, наблюдают.
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...гарна така реформа,від мордора не далеко зайшли...
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Заметили, толстенький так был растроган, что разрыдался и вышел, хлопнув дверью.
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Да их за такое расстреливать нужно, и это будет даже гуманно.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияТрое харьковских полицейских, которые подозреваются в насилии над задержанными и получении взяток, взяты под арест. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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