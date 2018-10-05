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 Политика Украины
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Все про:ВВП (526) Кубив (153)

 По итогам года рост ВВП Украины составит более 3%, - Кубив. ВИДЕО

В 2018 году рост ВВП в Украине составит более 3%.

Об этом сообщил, выступая с трибуны парламента, первый вице-премьер-министр Украины - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Прогноз остается позитивным, и по итогам года рост ВВП составит более 3%. Что более важно, это не спекулятивный разогрев экономики, это реальный экономический рост – растет украинская промышленность", - рассказал Кубив.

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Источник: https://censor.net.ua/v3089798
 
 
 Топ комментарии
 
У нас так растет ВВП что Гнойсман сказал если МВФ не даст очередной кредит то будет дефолт. Вы уже определитесь там между собой. Вроде одна ОПГ а сказки рассказываете разные.
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а ты ? губу не раскатывай все что больше 3 % -половину отдашь дяде, а спасибо за это скажешь Кролику Пете и Яреське
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3% в долларовом эквиваленте?
Если в грн.: инфляция 8% ( По итогам года рост ВВП Украины составит более 3%, - Кубив - Цензор.НЕТ 4664 мы же видим, практически ничего не подорожало), а ВВП 3%.
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Инфляция 8%? Ты в ето веришь? Я например инфляцию вычисляю по цифрам на которые чиновникам подымают зарплаты. В етом году подняли на 30%. Вот те и выводы. Ети выводы подтверждаются ростом цен в магазинах, на бензин, на общественны транспорт и тд.
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Рост ВВП поднимется только тогда, когда казнокрадов и ворюг у власти народ погонит сраной метлой. А также когда народ на очередных выборах изберет новых лидеров, не запачканных в дерьме и настоящих патриотов Украины.
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Свои гениальные идеи можешь подтвердить экономическими расчётами?
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Они обеспечивают рост ВВП за счёт тарифов( Роттердам+,и др)и увеличения числа своих посредников между производителем и конечным покупателем.Физически-упадок!!
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Походу великие соевые вчоные путают рост ВВП с ростом цен.
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Ну если учесть что за 2015 ввп упал на 40!!%,а с 2016до сегодня поднялся вобщей сложности на примерно 19%...
Зачем они это пишут,если http://www.ukrstat.gov.ua в открытом доступе?
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сильно..а чего главный перерезака не рассказал об этом экономическом чуде..?
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У нас так растет ВВП что Гнойсман сказал если МВФ не даст очередной кредит то будет дефолт. Вы уже определитесь там между собой. Вроде одна ОПГ а сказки рассказываете разные.
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Мы не имя никаких ресурсов обеспечиваем реально около 3,4 проц. роста (наша статистика занижает рост ВВП из-за большой доли теневого сектора и политических причин). Для этого мы ничего не делаем. Только немного порядка в стране наводим. И этого ресурса нам ещё на 10 лет хватит. Я о чём? -О том, что говорить об успехе хозяйственной политики Украины можно будет только при росте её экономики на 4 проц. в год
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при росте 4% отдавать кредиторам нужно 40%, так что тырить будут при 3,9% За підсумками року зростання ВВП України становитиме понад 3%, - Кубів - Цензор.НЕТ 1591
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А что б рассчитаться по долгам нужен рост не менее 7.5% в год и ты этот рост одним своим опусканием гривны до 29 за доллар сведешь на нет
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Господа,тырить с прибылей,намного выгодней,чем с убытков
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныПо итогам года рост ВВП Украины составит более 3%, - Кубив. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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