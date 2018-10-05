 По итогам года рост ВВП Украины составит более 3%, - Кубив. ВИДЕО

Об этом сообщил, выступая с трибуны парламента, первый вице-премьер-министр Украины - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Прогноз остается позитивным, и по итогам года рост ВВП составит более 3%. Что более важно, это не спекулятивный разогрев экономики, это реальный экономический рост – растет украинская промышленность", - рассказал Кубив.