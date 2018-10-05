 Нацполиция завершила расследование преступлений членов ОПГ, укравших ювелирных изделий на 16 млн гривен. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммунимкаций МВД, группа действовала на протяжении шести лет и успела украсть ювелирных изделий и денег на общую сумму 16 миллионов гривен. Следователи задокументировали 11 преступных эпизодов.

ОПГ состояло из четырех мужчин возрастом от 33 до 37 лет. Все они жители Львовской области.

По данным следствия, злоумышленники ломами и топорами вскрывали входные двери торговых помещений, а потом, закрепив трос к автомобилю, срывали сейф с креплений и быстро уезжали. По данным следствия, каждый раз преступника удавалось похитить материальных ценностей на сумму от одного до шести миллионов гривен.

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