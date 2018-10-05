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 Происшествия, Общество
  1998  12
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 Нацполиция завершила расследование преступлений членов ОПГ, укравших ювелирных изделий на 16 млн гривен. ВИДЕО

Следователи Нацполиции завершили расследование деятельности ОПГ, которая грабила ювелирные магазины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммунимкаций МВД, группа действовала на протяжении шести лет и успела украсть ювелирных изделий и денег на общую сумму 16 миллионов гривен. Следователи задокументировали 11 преступных эпизодов.

ОПГ состояло из четырех мужчин возрастом от 33 до 37 лет. Все они жители Львовской области.

По данным следствия, злоумышленники ломами и топорами вскрывали входные двери торговых помещений, а потом, закрепив трос к автомобилю, срывали сейф с креплений и быстро уезжали. По данным следствия, каждый раз преступника удавалось похитить материальных ценностей на сумму от одного до шести миллионов гривен.

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Источник: https://censor.net.ua/v3089789
 
 
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А что там с "бриллиантовыми прокурорами"? Нацполіція завершила розслідування злочинів членів ОЗУ, які вкрали ювелірних виробів на 16 млн гривень - Цензор.НЕТ 4803
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Случайно ето не бриллиантовые прокуроры? Что то затихло что с ними стало и куда делись бриллианты, мешки с янтарем, слитки золота и пол кило героина?
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а чем там кстате закончилося,когда мусора сразу после Майдана в Киеве ювелирку "поставили" ? Нацполиция завершила расследование преступлений членов ОПГ, укравших ювелирных изделий на 16 млн гривен - Цензор.НЕТ 6780
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Я удалил, я думал Украина об этом не знает.
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А что там с "бриллиантовыми прокурорами"? Нацполіція завершила розслідування злочинів членів ОЗУ, які вкрали ювелірних виробів на 16 млн гривень - Цензор.НЕТ 4803
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Случайно ето не бриллиантовые прокуроры? Что то затихло что с ними стало и куда делись бриллианты, мешки с янтарем, слитки золота и пол кило героина?
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Тот случай когда преступники смахивают всего навсего на мелких хулиганов по сравнению с нашей властью и нашей *правохранительной* Системой.
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Запустили кацапів та ахметовських татар на Львівщину. Грабунки та мінарети. Пора дезінфікувати Україну.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияНацполиция завершила расследование преступлений членов ОПГ, укравших ювелирных изделий на 16 млн гривен. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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