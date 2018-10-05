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 14 новых членов ЦИК приняли присягу и приступили к работе. ВИДЕО

Новоназначенные члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК) приняли присягу на пленарном заседании Верховной Рады.

14 новоизбранных членов Центральной избирательной комиссии принесли присягу, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Члены ЦИК по очереди выходили к трибуне парламента и приносили присягу. Таким образом к работе в ЦИК приступили: Алла Басалаева, Наталья Бернацкая, Михаил Вербенский, Андрей Евстигнеев, Ирина Ефремова, Ольга Желтова, Олег Конопольский, Светлана Кустова, Ольга Лотюк, Виталий Плукар, Евгений Радченко, Татьяна Слипачук, Леонтий Шипилов, Татьяна Юзькова.

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Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада прекратила депутатские полномочия Ефремовой и Юзьковой, назначенных в ЦИК и не смогла лишить мандата Журжия, написавшего завление по собственному желанию

Источник: https://censor.net.ua/v3089767
 
   
 Топ комментарии
 
10 кацапських прізвищ. Це чий ЦВК?
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чий? чий? - мафіозного кагалу...
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Ну як же. Питали на виборах якого кандидата в депутати делегуєте у ВР. Бачили очі що купували, - їжте, хоч повилазьте.
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Ой только не нужно слобожанские фамилии уже кацапскими считать.
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начали работать это как: учатся пидраховувать и бюлетни вбрасывать? наплодили на хороший лярд очередных спиногрызов-лауреатов орденов 3-й степени и собственников недвижимости в конче.
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И вот она, и вот она
Залатана, заштопана
Резиновая женщина
Опять восходит как Луна 14 нових членів ЦВК склали присягу і почали працювати - Цензор.НЕТ 9634
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справа не у призвіщах..
а у квотному представництві :

Алла Валентиновна Басалаева
член ЦИК от партии «Відродження» («Возрождение»).


По информации СМИ, ее на эту должность предлагал депутат Валерий Писаренко (ставленник и многолетний подельник ныне беглого Андрея Портнова, врага независимой Украины и, вероятно, агента российских спецслужб. Подробнее об А. Портнове читайте в публикациях Андрей Портнов: коррупция, предательства, убийства, воровство и Комиссию по вопросам предупреждения пыток возглавил гражданин, обвинявшийся в покушении на убийство - А).
Кстати, в Центральной избирательной комиссии работает и муж судьи - Александр Николаевич Веселый (что, не намечается конфликт интересов? Само протежирование судье Алле Басалаевой со стороны группировки Андрея Портного - это повод для изучения ее фигуры спецслужбами Украины, будь, конечно, они украинскими)).

http://argumentua.com/stati/sudya-alla-basalaeva-levye-dokhody-i-porochnye-svyazi
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Леонтій Шипілов -креатура Парубія...



Голова Верховної ради України Андрій Парубій хоче провести в склад Центральної виборчої комісії (ЦВК) Леонтія Шипілова. Про це повідомило джерело в "Народному фронті", йдеться у матеріалі РБК-Україна "Курс на вибори: чи зможе Верховна рада призначити нових членів ЦВК".
Так, за інформацією РБК-Україна, ініціатива Парубія про перезавантаження складу ЦВК вже в цей четвер не була узгоджена з "Народним фронтом".
"Це його особиста ініціатива. Йому дуже хочеться провести в ЦВК Леонтія Шипілова. Він був запропонований у ЦВК саме Парубієм, він сам привів до нас його на фракцію. До цього ми з ним не були знайомі", - розповів РБК-Україна один з членів НФ.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины14 новых членов ЦИК приняли присягу и приступили к работе. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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