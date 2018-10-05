 14 новых членов ЦИК приняли присягу и приступили к работе. ВИДЕО

14 новоизбранных членов Центральной избирательной комиссии принесли присягу, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
Члены ЦИК по очереди выходили к трибуне парламента и приносили присягу. Таким образом к работе в ЦИК приступили: Алла Басалаева, Наталья Бернацкая, Михаил Вербенский, Андрей Евстигнеев, Ирина Ефремова, Ольга Желтова, Олег Конопольский, Светлана Кустова, Ольга Лотюк, Виталий Плукар, Евгений Радченко, Татьяна Слипачук, Леонтий Шипилов, Татьяна Юзькова.
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Залатана, заштопана
Резиновая женщина
Опять восходит как Луна
а у квотному представництві :
Алла Валентиновна Басалаева
член ЦИК от партии «Відродження» («Возрождение»).
По информации СМИ, ее на эту должность предлагал депутат Валерий Писаренко (ставленник и многолетний подельник ныне беглого Андрея Портнова, врага независимой Украины и, вероятно, агента российских спецслужб. Подробнее об А. Портнове читайте в публикациях Андрей Портнов: коррупция, предательства, убийства, воровство и Комиссию по вопросам предупреждения пыток возглавил гражданин, обвинявшийся в покушении на убийство - А).
Кстати, в Центральной избирательной комиссии работает и муж судьи - Александр Николаевич Веселый (что, не намечается конфликт интересов? Само протежирование судье Алле Басалаевой со стороны группировки Андрея Портного - это повод для изучения ее фигуры спецслужбами Украины, будь, конечно, они украинскими)).
http://argumentua.com/stati/sudya-alla-basalaeva-levye-dokhody-i-porochnye-svyazi
Голова Верховної ради України Андрій Парубій хоче провести в склад Центральної виборчої комісії (ЦВК) Леонтія Шипілова. Про це повідомило джерело в "Народному фронті", йдеться у матеріалі РБК-Україна "Курс на вибори: чи зможе Верховна рада призначити нових членів ЦВК".
Так, за інформацією РБК-Україна, ініціатива Парубія про перезавантаження складу ЦВК вже в цей четвер не була узгоджена з "Народним фронтом".
"Це його особиста ініціатива. Йому дуже хочеться провести в ЦВК Леонтія Шипілова. Він був запропонований у ЦВК саме Парубієм, він сам привів до нас його на фракцію. До цього ми з ним не були знайомі", - розповів РБК-Україна один з членів НФ.