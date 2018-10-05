 14 новых членов ЦИК приняли присягу и приступили к работе. ВИДЕО

14 новоизбранных членов Центральной избирательной комиссии принесли присягу, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Члены ЦИК по очереди выходили к трибуне парламента и приносили присягу. Таким образом к работе в ЦИК приступили: Алла Басалаева, Наталья Бернацкая, Михаил Вербенский, Андрей Евстигнеев, Ирина Ефремова, Ольга Желтова, Олег Конопольский, Светлана Кустова, Ольга Лотюк, Виталий Плукар, Евгений Радченко, Татьяна Слипачук, Леонтий Шипилов, Татьяна Юзькова.

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