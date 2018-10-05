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 "Все на мониторе видно. Система даже тепловизором оборудована", - харьковские курсанты-нацгвардейцы проводят учения с использование новейшего украинского вооружения. ВИДЕО

Курсанты Харьковской академии Национальной гвардии начали учения и осваивают новейший виды украинского вооружения.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал, учения будут проходить целую неделю в полевых условиях с использование боевых зарядов. Курсанты отрабытыват выполнение боевых задач по уничтожению условного противника.

"Программа обучения была изменена. Курсант, завершивый обучение в нашем учебном заведении уже знает, как работать с оружием, которое только поступает в наши подразделения", - говорит заместитель начальника кафедры вооружения и стрельбы академии НГУ Владимир Афанасьев.

"Мы на мониторе видим цели. Сейчас обозначения на нем показывают условные танки. Система оборудована тепловизором и показывает цели и днем, и ночью", - рассказывает один из курсантов, находясь в новом украинском БТР-4Е.

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Источник: https://censor.net.ua/v3089762
 
   
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Тренуйтесь, хлопці.
Навчайтесь, поки маєте час.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Все на мониторе видно. Система даже тепловизором оборудована", - харьковские курсанты-нацгвардейцы проводят учения с использование новейшего украинского вооружения. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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