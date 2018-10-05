 "Все на мониторе видно. Система даже тепловизором оборудована", - харьковские курсанты-нацгвардейцы проводят учения с использование новейшего украинского вооружения. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал, учения будут проходить целую неделю в полевых условиях с использование боевых зарядов. Курсанты отрабытыват выполнение боевых задач по уничтожению условного противника.

"Программа обучения была изменена. Курсант, завершивый обучение в нашем учебном заведении уже знает, как работать с оружием, которое только поступает в наши подразделения", - говорит заместитель начальника кафедры вооружения и стрельбы академии НГУ Владимир Афанасьев.

"Мы на мониторе видим цели. Сейчас обозначения на нем показывают условные танки. Система оборудована тепловизором и показывает цели и днем, и ночью", - рассказывает один из курсантов, находясь в новом украинском БТР-4Е.

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