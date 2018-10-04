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 Политика Украины
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Все про:ВР (22351) Луценко (7169) неприкосновенность (863) Дунаев (14)

 Депутаты не проголосовали за снятие неприкосновенности с Дунаева - "за" 125 голосов. ВИДЕО

Народные депутаты рассмотрели вопрос о предоставлении согласия о привлечении к уголовной ответственности народного депутата Украины Дунаева Сергея Владимировича.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

...
Председательствующий напомнил, что 18 сентября в Верховную Раду поступило представление Генерального прокурора о даче согласия о привлечении к уголовной ответственности народного депутата Украины Дунаева Сергея Владимировича.

Представление в Верховную Раду доложил Генеральный прокурор Юрий Луценко. Он также ответил на вопросы народных депутатов.

Ю.Луценко, в частности, сообщил, что в следующий вторник Верховная Рада планирует рассмотреть еще три представления Генерального прокурора о даче согласия о привлечении к уголовной ответственности народных депутатов.

Председательствующий предоставил слово народному депутату Сергею Дунаеву, который заявил, что представление Генерального прокурора является "политически мотивированным". По его словам, НАБУ и Генеральный прокурор вышли за пределы предоставленных им полномочий.

Решение Комитета по вопросам Регламента и организации работы Верховной Рады Украины по представлению Генерального прокурора доложил первый заместитель председателя Комитета Павел Пинзеник.

Председательствующий поставил на голосование представление согласия о привлечении к уголовной ответственности народного депутата Украины Дунаева Сергея Владимировича.

"За" проголосовало 125 народных депутатов. Решение не принято.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, генеральный прокурор Юрий Луценко повторно внес в Верховную Раду представление на народных депутатов Александра Вилкула, Сергея Дунаева и Дмитрия Колесникова. На прошлой сессии Регламентный комитет ВР вернул Председателю Верховной Рады Андрею Парубию представление на снятие неприкосновенности с депутатов от "Оппозиционного блока" Александра Вилкула, Дмитрия Колесникова, Сергея Дунаева, а также представление на депутата из группы "Воля народа" Александра Пономарева.

Источник: https://censor.net.ua/v3089669
 
 
 Топ комментарии
 
По какому то странному совпадению, уголовные дела против воров и коррупционеров, всегда являются "политически мотивированными".
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та да, не обвинять же гидранта в том, что он, имея полный контроль над судами, сбу, нацбанком и парламентом, нихера не сделал для народа, во всем Юля виновата с двумя десятками депутатов - могла же выполнить все обещания, да не захотела!
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А шо поотдельности рассматривают? Всем сразу снять и все, не?
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Там три четверти состава, купили себе проходные места в списках партий.
В том числе для того, что бы защитить себя депутатской неприкосновенностью.
Они будут голосовать за отмену неприкосновенности?
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видимо,дают возможность коллеге основательно стать на лыжи)
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"Круговая порука мажет как копоть..." © Наутилус
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за голоса треба платити, або щось давати .. на шару не пройде))
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Народ Украины опять обманули. Прошло без малого 5 лет. Законы об импичменте и снятии неприкосновенности не приняты. Вместо этого нам показывают цирк с какими-то там представлениями ГПУ.
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По какому то странному совпадению, уголовные дела против воров и коррупционеров, всегда являются "политически мотивированными".
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Народ виберіть в десятий раз,зеків ляшків. юль, рабиновичів і і нших брехунів і піарщиків ...і все буде виконуватись що вони нам обіцяли. Не хочемо думати і вибираєм бандитів, злодіїв і брехунів. Зато президента в усіх справах винуватите.
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та да, не обвинять же гидранта в том, что он, имея полный контроль над судами, сбу, нацбанком и парламентом, нихера не сделал для народа, во всем Юля виновата с двумя десятками депутатов - могла же выполнить все обещания, да не захотела!
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Обратите внимание, на количество депутатов от БПП и Народного фронта, которые не голосовали: 39 и 25 депутатов соответсвенно. Значит они косвенно были против лишения депутатской неприкосновенности с депутата Оппозиционного блока.
А значит и заодно с регионалами!
Где Петя с топором, где Яценюк с забором?
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з таким гівногарантом і таким гівнопрокуром всяким дунаєвим, допам, вілкулам і прочая срань, боятись нічого, більше того, при такій олігархічно-злочинній владі їм спокійніше ніж при будь-кому іншому, тому клоунада від проффесінала лизуна-луцика вже абсолютно нікому не цікава.
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да, херовых депутатов выбрал нам шикаладный барыга.
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Эта Демографическая Зрада переплюнула всех попередников , пора закрывать эту контору дармоедов --- доверия народа она не вернет!!!
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Как неожиданно! Каждый думает- На его месте должен был быть я.... гнидник, а не ВР
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надо не забыть через год проголосовать за этих депутатов.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныДепутаты не проголосовали за снятие неприкосновенности с Дунаева - "за" 125 голосов. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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