 Стрельба и стихийные протесты в Ингушетии: тысячи людей митингуют у парламента республики против договора о границе с Чечней. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на информационное агентство "Znak".
Между тем отметим, что с сайта главы республики исчезла запись о том, что договор между Ингушетией и Чечней о передаче земель был ратифицирован местными депутатами. Запись от лица пресс-службы была опубликована утром, теперь же ее на сайте нет.
Стихийные протесты против передачи земель в Ингушетии проходят уже несколько дней. Они начались в преддверии подписания договора между главами двух республик - Юнус-Беком Евкуровым и руководителем Чечни Рамзаном Кадыровым. Сегодня в стихийном митинге в Магасе, по некоторым данным, участвуют порядка 5 тыс. человек.
Тем не менее документ был подписан 26 сентября. Договор касается закрепления административной границы между регионами, которая не была определена с 1991 года. Документ предусматривает равноценный обмен территориями, куда не входят города и поселки. Сегодня 17 из 25 депутатов регионального парламента Ингушетии ратифицировали это соглашение.
Между тем глава Конституционного суда Ингушетии Аюп Гагиев заявил, что парламент, который ратифицировал соглашение между республиками о взаимном обмене территориями, не мог принимать такое решение без учета мнения жителей Ингушетии. "В соответствии со статьей 111 Конституции Ингушетии образование, упразднение административно-территориальных единиц и образований, установление и изменение границ между ними, их наименование и переименование, другие вопросы административно-территориального устройства решаются в соответствии с федеральными законами и законами республики с учетом мнения населения соответствующей территории", — пояснил Аюп Гагиев.
При этом председатель КС России отметил, что порядок учета мнения населения по указанным вопросам определен в Конституционном законе Ингушетии "О референдуме Республики Ингушетия". Он предусматривает, что на референдум обязательно выносятся вопросы об изменении статуса, наименования республики, ее разделения или объединения с другими субъектами РФ, изменения ее территории или границ в соответствии с российским законодательством.
зачем здесь создавать срач?
хотелось бы, чтобы эта недоимперия вместе с её убогим населением, таки, распылилась.... НАВСЕГДА!
У меня хорошие знакомые (один кабардинец, второй лезгин). Двое "горячих парней", по отдельности, как до "дупи прикладай", вместе ну его нафиг. Одно общее - ненависть определенным чеченцам, из определенных тейпов. Эти кавказские разборки очень давние. Москалики по суслам получили в 1993, 1995, 1997-8 годах. Потом пошло "бабловое" умиротворение. Тонкость в том, что бабосы идут только в тейп кадыркина (распределение потоков от его настроения). Там пузырь недовольства сам прорвет, и очень сильно.
хуйло: - что-что? ингушска волость?
ка дырка: - oh, ja, ja, ihguschska wolost! oh ja, ja!
хуйло: - да пусть забирают на здоровье, я-то думал, оспади!
Есть у ингушей Яйца и оружие ?
6. В Ростовской области снова вспышка птичьего гриппа. Писали, что цены взлетят. И вот, дождались. В Керчи яйца выросли в цене на 15-20%. Теперь ждем, когда курятина полетит. "Вот построят мост…".7. Мост! Мост! Всё будет дешевле! Козлы вы, ватные придурки! Ходила в магазин за продуктами и тихо офигела. Неделю назад покупала курицу за 125 ржурублей. Сегодня пришлось покупать за 159. Яйца брала за 56, сегодня - за 75. Других не было. Хлеб позавчера брала по 16, сегодня за 19! Вот вам и мост!!!8. Крымское предприятие "Крымский рыбокомбинат" обратилось в Европейский суд по правам человека из-за перекрытия Северо-Крымского канала. Обвиняют Украину в убытках. Дайте этим тварям Женевскую конвенцию почитать, согласно которой ОККУПАНТ должен обеспечивать захваченную территорию всем необходимым https://ru.krymr.com/a/news-krymskoe-predpriatie-podalo-isk-v-espch-iz-za-vodnoy-blokadu-kryma/29523489.html9. Трепещи, Дубай! Оккупанты вновь заявили, что "у них есть ряд задумок, которые могут вывести Крым в ведущие в стране и мире по технологии решения проблем с водой". Эти нанотехнологии пока держат в страшном секрете. Крестный ход? http://fresh.org.ua/novosti/150313/krym-pokashet-miru-kak-shit-bez-vody_2018-10-04
10. Предприниматели Севастополя пожаловались, что оккупанты "перекрывают им кислород", а пропагандоны добавили: "Об инвестиционном климате в Севастополе власти готовы говорить только как о покойнике - или хорошо, или никак". Встаем с колен http://primechaniya.ru/home/news/oktyabr-2018/predprinimateli-sevastopolya-rasskazali-kak-otbirayut-ih-biznes/11. При рейдерском захвате завода "Южный Севастополь" оккупант Овсянников обещал, что "никто не пострадает". Сегодня на улицу выгоняют 93 человека из 146 сотрудников http://podpricelom.com.ua/read/social-programs/bolee-polovyny-rabotnykov-zavoda-yuzhnyj-sevastopol-ostalys-bez-raboty-gendyrektor.html12. Луноликий вчера подписал закон, повышающий пенсионный возраст в мордоре. Крымская вата в агонии: "Не может этого быть. Тут некоторые кричали, что Госдума его приняла, ничего не значит", "Ураааааа!!! Мы все так этого ждали!!!!", "Мне ясно одно, что верить банальной лжи о светлом завтра для многих обернется «приятными» сюрпризами на склоне их жизней", "А обещал ведь этого не делать", "Следующий указ - чтобы народ не доживал до пенсии. Ура путину. Сдохнем, бл", "Неужели есть ещё люди, кремлеботы не в счет, кто не винит себя, что голосовал за эту тварь?", "Путина давно уже нет. Раньше все для страны и народа, а теперь это другой человек!", "Для пиндосов и изралья он как делал, так и делал, для дружков своих из кооператива Озеро - тоже не обижает, а для народа нихрена никогда он ничего не делал, не нужно себя обманывать", "Не важно, путин или еще кто там был бы на месте президента, это вообще ни на что не влияет. Вся страна находится под внешним управлением, если нас не смутило то, что вся конституция рф написана в США", "Весь профит от реформы пойдет на повышение финансирования силовых ведомств и чиновников. +30% с 1.01.2019г. Вот и весь экономический эффект", "Дядя Вова назад не даст. Не ждите. Нужны деньги. Будет война", "У них все родственники живут в Лондоне, гейропе и пиндосии. Будут бомбить Воронеж", "Сегодня весь российский народ почувствовал инородное тело в заднем проходе", "Многие довольны им. Вот радуются пускай. Он своим заработал на всю жизнь, а нам сдохнуть на работе" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/104778187141591040013. Рейтинг доверия к путину в россии упал до уровня 2013 года - 58%. Срочно нужен новый Крым. А лучше сразу - Аляска. Чтобы рашисты долго не мучились http://qha.com.ua/ru/politika/reiting-putina-upal-do-urovnya-2013-goda/195775/14. Будни лепрозория. В Севастополе коммуняки митинговали в память о "Расстреле Белого дома" с плакатами "За Родину, со Сталиным - вперед!", "СССР жив! СССР борется! СССР победит!", "Александр Захарченко - герой Советского Союза" https://ru.krymr.com/a/video-miting-kommunistov-v-sevastopole/29524101.html15. "В Крымской области" Севастополя очень хорошо: "Привет всем. А не в курсе, где в Крымской области больше всего леса? И чтоб часто шли дожди, а не светило адское солнце. Просто хотим переехать и жить поближе к природе, и есть такие деревни заброшенные, чтоб купить дом недорого, и жить подальше от электронного концлагеря и тотального контроля, а то скоро может чипирование настигнуть и т.д. Анон". Ответ: "Хреново тут у нас. Цены - космос. Продукты - просрочены, в барах и магазинах - срач. Таксисты - козлы. Ненавидим бродячих псин, а еще пуще ненавидим маленьких детей. Город - помойка. Зарплат нет нихрена. Коррупция. Быдло - и местные, и вы, понаехи! Понаехи - вообще наше любимое слово, кстати!! Мы вас тоже ненавидим. Тааак. Что ж еще?! Ааа!!!! В «Царь хлебе» попадаются тараканы. Вроде всё! Вэлком ту зэ хеллл!" https://twitter.com/KrimRt/status/1047769768164577281 16. Дякую, Боже, що в Криму багато адекватних людей.
P.S. Можно было завершить сегодняшний выпуск рухнувшей частью моста. Можно было процитировать ватников, поносящих сцаря. Но! "Он ПРЕДАТЕЛЬ родины. Понимаете, есть такое понятие - предатель родины. Вот представьте, Вы - гражданин своей собственной страны, и вдруг возникает у вас человек, который предает свою страну. Как вы к нему отнесетесь? Или любой здесь сидящий представитель ЛЮБОЙ СТРАНЫ? Он просто ПОДОНОК. Вот и все", - сказал распухший от ботокса путин об отравленном ГРУшниками Скрипале https://twitter.com/LyapunovS/status/1047476051092426752Предатели Украины, вы же поняли, что это и вас всех касается? Вы просто подонки! И это не я сказал, а ваш любимый сцарь.КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1