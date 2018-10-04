EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 За рубежом
  7219  76
Все про:граница (3094) Ингушетия (39) протест (4321) Чечня (496)

 Стрельба и стихийные протесты в Ингушетии: тысячи людей митингуют у парламента республики против договора о границе с Чечней. ВИДЕО

Стрельба в Магасе (Ингушетия) на митинге против передачи земель Чечне началась из-за того, что глава республики Юнус-Бек Евкуров попытался выйти к участникам акции, чтобы урезонить их. Евкуров хотел выйти и поговорить с людьми, но народ встретил его криками, кто-то из демонстрантов стал бросать в сторону главы республики бутылки. После этого охрана Евкурова стала стрелять в воздух.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на информационное агентство "Znak".

...

Читайте: Парламент Чечни внес в Госдуму поправки к конституции РФ о продлении полномочий президента до трех сроков подряд

Между тем отметим, что с сайта главы республики исчезла запись о том, что договор между Ингушетией и Чечней о передаче земель был ратифицирован местными депутатами. Запись от лица пресс-службы была опубликована утром, теперь же ее на сайте нет.

Стихийные протесты против передачи земель в Ингушетии проходят уже несколько дней. Они начались в преддверии подписания договора между главами двух республик - Юнус-Беком Евкуровым и руководителем Чечни Рамзаном Кадыровым. Сегодня в стихийном митинге в Магасе, по некоторым данным, участвуют порядка 5 тыс. человек.

Тем не менее документ был подписан 26 сентября. Договор касается закрепления административной границы между регионами, которая не была определена с 1991 года. Документ предусматривает равноценный обмен территориями, куда не входят города и поселки. Сегодня 17 из 25 депутатов регионального парламента Ингушетии ратифицировали это соглашение.

Между тем глава Конституционного суда Ингушетии Аюп Гагиев заявил, что парламент, который ратифицировал соглашение между республиками о взаимном обмене территориями, не мог принимать такое решение без учета мнения жителей Ингушетии. "В соответствии со статьей 111 Конституции Ингушетии образование, упразднение административно-территориальных единиц и образований, установление и изменение границ между ними, их наименование и переименование, другие вопросы административно-территориального устройства решаются в соответствии с федеральными законами и законами республики с учетом мнения населения соответствующей территории", — пояснил Аюп Гагиев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Ингушетии признал, что его сограждане воюют в Украине: "Дикие гуси куда хотят, туда и летят"

При этом председатель КС России отметил, что порядок учета мнения населения по указанным вопросам определен в Конституционном законе Ингушетии "О референдуме Республики Ингушетия". Он предусматривает, что на референдум обязательно выносятся вопросы об изменении статуса, наименования республики, ее разделения или объединения с другими субъектами РФ, изменения ее территории или границ в соответствии с российским законодательством.

Источник: https://censor.net.ua/v3089653
 
   
 Топ комментарии
 
у него так в методичке написано.
 показать весь комментарий
 
Субъекты РФ делят между собой территорию... Я так понимаю это можно считать началом распада...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Колись при Єрмолові інгуші допомагали росіянам справитись з чеченцями, тепер Москва зрадила і їх, віддавши кадирівцям інгушські землі.
 показать весь комментарий
 
 
это правда. ингуши всегда были шестерками мордвы. другое дено ночх чо ( ичкерия, до рамзанки дыркина) и Дагестан. Очень надеюсь что всетаки скоро эти две республики уйдут из североазиатского мордовского каганата и организуют Вилаят Кавказ.
 показать весь комментарий
 
 
Субъекты РФ делят между собой территорию... Я так понимаю это можно считать началом распада...
 показать весь комментарий
 
 
Мы вроде говорим о субъектах Российской Федерации. Но если копнуть в 19-й век можно много интересного обнаружить!
 показать весь комментарий
 
Не сміши, Кадиров же ясно сказав що закони росії в нього не діють.
 показать весь комментарий
 
Угу, і вбив людей по шаріатскому суду, жартівник.
 показать весь комментарий
 
 
Лучше. Но только для одного поколения. Потом вашим детям всё равно разгребать
 показать весь комментарий
 
а они разрешение на митинг получили, а где загончик и рамки, а где омон.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Обеда беда,ингуши из чеченами делят кордон а то что правительство просерает целую Закарпатскую область Украины всем насрать.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Угорців може і десять процентів але є ще і вісімдесят процентів які помнять ,,освободителів,,та від чого працовитий народ освободили.А освободили від землі гроші на покупку якої заробляли діди та прдіди в Канаді та Амеріці десятиліттями,звільнили від скотини та ренаменту ,,дацош колхози,, та ще памятають як совьети довівши закарпатців до злидень та голоду в 1949 році купували за мішок житньої муки голос ЗА приєднання Закарпаття до України.А також памятають як до дозвалу СССР Закарпаття будо звалищем старої техніки де ще до 2000-го року їздив єлектропоїд из збитими літераим ИС (Иосиф Сталін)та даже незафарбованими місцями де були ці літер .
 показать весь комментарий
 
..."вісімдесят" чего? "процентів"??? Это на каком языке, полиглот фуев? Стрілянина та стихійні протести в Інгушетії: тисячі людей мітингують біля парламенту республіки проти договору про кордон із Чечнею - Цензор.НЕТ 431
 показать весь комментарий
 
Закарпатских венгров-хрен в саму Венгрию выгонишь.Их-всё устраивает на все 100%,живут с контрабанды-вполне легальной,кстати,возя сигареты на "мадьярщину",а паспорта берут автоматически,главным образом для того,что-бы в Германию или пока-ещё Великобританию на заработки ездить.Ничего в Закарпатье-не будет,мадьяры не такие идиоты как "лугандоны"-донбасситы.
 показать весь комментарий
 
 
на эту тему есть много веток!!!
зачем здесь создавать срач?
 показать весь комментарий
 
 
зрадун зрадунский даже в теме про Ингушей зраду найдет
 показать весь комментарий
 
 
Вишенка на торте - выглядывающая пилотка на Северном ледовитом океане.
 показать весь комментарий
 
 
Ці народи і так не дуже дружні, просто кадиров збільшує територію на випадок громадянськой війни у мокшів.
 показать весь комментарий
 
Или у Пукина нет уже бабла содержать Кадырку, поэтому решил расплатится территориями!
 показать весь комментарий
 
Зачем ему их в своей стране стравливать?
 показать весь комментарий
 
Так похоже начинается реальная гражданская война в России...
 показать весь комментарий
 
 
Это не революция это просто распад империи, Петрович. Он, кстати, идёт уже 100 лет. Надеюсь дожить до логического завершения, когда Раша вернётся к размерам княжества Ивана третьего.
 показать весь комментарий
 
 
вообще-то, это фамилия.

хотелось бы, чтобы эта недоимперия вместе с её убогим населением, таки, распылилась.... НАВСЕГДА!
 показать весь комментарий
 
Интересно, кому из украинцев интересны такие новости?
 показать весь комментарий
 
Початок громадянської війни на території ворога? Всім, хто українець.
 показать весь комментарий
 
 
Ну да, кожен вбитий кацап це маленька перемога.
 показать весь комментарий
 
 
На подходе расеянская войсковая операция по принуждению к мирному договору о границе с Чечней .
 показать весь комментарий
 
 
Найбільша західна повія сидить в Кремлі.
 показать весь комментарий
 
 
...теперь население двух "республик" возьмется за кинжалы и займется резьбой по дереву... Стрілянина та стихійні протести в Інгушетії: тисячі людей мітингують біля парламенту республіки проти договору про кордон із Чечнею - Цензор.НЕТ 8284
 показать весь комментарий
 
 
Кинжалы - в прошлом. Там оружия , поболе чем у нас.
У меня хорошие знакомые (один кабардинец, второй лезгин). Двое "горячих парней", по отдельности, как до "дупи прикладай", вместе ну его нафиг. Одно общее - ненависть определенным чеченцам, из определенных тейпов. Эти кавказские разборки очень давние. Москалики по суслам получили в 1993, 1995, 1997-8 годах. Потом пошло "бабловое" умиротворение. Тонкость в том, что бабосы идут только в тейп кадыркина (распределение потоков от его настроения). Там пузырь недовольства сам прорвет, и очень сильно.
 показать весь комментарий
 
 
видать у вовы деньги реально заканчиваются, раз он уже решил с каДыркой землями расчитываться...
 показать весь комментарий
 
 
Русня пише що кадиров хоче збільшити територію свого ханства, не вірить що фуйло втримається.
 показать весь комментарий
 
 
Правильно пишут.дыркин видит себя эмиром всего Сев. Кавказа.
 показать весь комментарий
 
письков: -да понять чеченов, надёжа-хуйло, немудрено: они ингушскую волость требуют. воевали, говорят, так подай её сюда!
хуйло: - что-что? ингушска волость?
ка дырка: - oh, ja, ja, ihguschska wolost! oh ja, ja!
хуйло: - да пусть забирают на здоровье, я-то думал, оспади!
 показать весь комментарий
 
 
ну что рванет сегодня ил нет ?
Есть у ингушей Яйца и оружие ?
 показать весь комментарий
 
 
нет. ингушы шестерки удмуртов и мордвы. Скорее дагестан рванет.
 показать весь комментарий
 
два героя роисси уже какбэ все порешали?
 показать весь комментарий
 
Ежели Рамзанка Дыров-пригонит своих псов-муртадов,начнётся реальная бойня и одними вайнахами всё это не ограничится.

 показать весь комментарий
 
 
Недаром путин,дал кадырке такую власть,недаром! Интересно ингуши будут сопротивляться?
 показать весь комментарий
 
 
не будут. они заруслячены и сцыкливы.
 показать весь комментарий
 
Не тільки мені одному кажеться, що в параші потихеньку починаються поштовхи. Ті, що вийшли на вулицю, трішки ковтнули пігулки вільного щастя. Трісне ця ферарація, зшита тоненькими, гнилими нитками.
 показать весь комментарий
 
 
Толик, не хфедерация, а империя.остальное - согласен.
 показать весь комментарий
 
на крысьме:1. "Это при украинской власти мы кого ни попадя языками чепушили - а в сегодняшнем Крыму такие вольности наказуемы. Разве что в узком кругу единомышленников можно позволить себе откровенность. Сегодняшние крымчане чем-то походят на советских прибалтов, в которых была живуча генетическая буржуйская память. Вот и многие крымчане отлично помнят свое украинство и начинают в уме стыковать его с новой действительностью. Благо, поводов для сравнения россия день ото дня подбрасывает все больше". Предлагаю вашему вниманию хорошую статью жителя оккупированной Керчи, в которой он рассказал о реалиях оккупации, о предателях и патриотах https://ru.krymr.com/a/pisma-krymchan-soshli-s-marshruta/29524871.html2. "Зато не стреляют". Район Северной стороны Севастополя, Учкуевка Любимовка, Бельбек сегодня содрогались от взрывов и канонады. Над головами летали вертолёты. Видимо, у мордорцев снова обострение.3. Оккупанты изменили приговор голодающему Владимиру Балуху, снизив его с 5 лет колонии общего режима до 4 лет и 11 месяцев. Щедрость и издевательство в одном флаконе https://ru.krymr.com/a/kak-v-krymu-rassmatrivali-apellyatsiyu-baluha/29524918.html4. Оккупанты продолжают успокаивать разочарованную вату из-за отсутствия падения цен после открытия грузового движения по мосту. Глава финансового комитета Госдумы Анатолий Аксаков выразил НАДЕЖДУ, что цены упадут не сразу, а в течение 6-9 месяцев. По его словам, "раньше перевозка фуры переправой стоила 40 тысяч рублей, теперь мост решает эту проблему". Разделите 40 тысяч рублей на весь товар в фуре и получите 3 копейки. Тем временем в т.н. "Минэкономразвития Крыма" уже вовсе не ждут падения цен, а НАДЕЮТСЯ хотя бы на "стабилизацию цен на некоторые группы товаров, но речь не идет о продуктах" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1047778301966782464 (скрин). Напомню, российские автоперевозчики заявили, что цены в Крыму не только не упадут, но и вырастут https://twitter.com/CrimeaUA1/status/10470397645186375695. 200-тонный фрагмент пролета строящейся железнодорожной части Крымского моста криворукие строители сегодня уронили в воду. "На место упавшего пролетного строения будет установлено новое. На это, по предварительным оценкам, понадобится 30-45 суток", - сообщили оккупанты https://twitter.com/KrimRt/status/1047827815364812801 (фоторепортаж) и https://twitter.com/vits2014/status/1047794080359616512

6. В Ростовской области снова вспышка птичьего гриппа. Писали, что цены взлетят. И вот, дождались. В Керчи яйца выросли в цене на 15-20%. Теперь ждем, когда курятина полетит. "Вот построят мост…".7. Мост! Мост! Всё будет дешевле! Козлы вы, ватные придурки! Ходила в магазин за продуктами и тихо офигела. Неделю назад покупала курицу за 125 ржурублей. Сегодня пришлось покупать за 159. Яйца брала за 56, сегодня - за 75. Других не было. Хлеб позавчера брала по 16, сегодня за 19! Вот вам и мост!!!8. Крымское предприятие "Крымский рыбокомбинат" обратилось в Европейский суд по правам человека из-за перекрытия Северо-Крымского канала. Обвиняют Украину в убытках. Дайте этим тварям Женевскую конвенцию почитать, согласно которой ОККУПАНТ должен обеспечивать захваченную территорию всем необходимым https://ru.krymr.com/a/news-krymskoe-predpriatie-podalo-isk-v-espch-iz-za-vodnoy-blokadu-kryma/29523489.html9. Трепещи, Дубай! Оккупанты вновь заявили, что "у них есть ряд задумок, которые могут вывести Крым в ведущие в стране и мире по технологии решения проблем с водой". Эти нанотехнологии пока держат в страшном секрете. Крестный ход? http://fresh.org.ua/novosti/150313/krym-pokashet-miru-kak-shit-bez-vody_2018-10-04
10. Предприниматели Севастополя пожаловались, что оккупанты "перекрывают им кислород", а пропагандоны добавили: "Об инвестиционном климате в Севастополе власти готовы говорить только как о покойнике - или хорошо, или никак". Встаем с колен http://primechaniya.ru/home/news/oktyabr-2018/predprinimateli-sevastopolya-rasskazali-kak-otbirayut-ih-biznes/11. При рейдерском захвате завода "Южный Севастополь" оккупант Овсянников обещал, что "никто не пострадает". Сегодня на улицу выгоняют 93 человека из 146 сотрудников http://podpricelom.com.ua/read/social-programs/bolee-polovyny-rabotnykov-zavoda-yuzhnyj-sevastopol-ostalys-bez-raboty-gendyrektor.html12. Луноликий вчера подписал закон, повышающий пенсионный возраст в мордоре. Крымская вата в агонии: "Не может этого быть. Тут некоторые кричали, что Госдума его приняла, ничего не значит", "Ураааааа!!! Мы все так этого ждали!!!!", "Мне ясно одно, что верить банальной лжи о светлом завтра для многих обернется «приятными» сюрпризами на склоне их жизней", "А обещал ведь этого не делать", "Следующий указ - чтобы народ не доживал до пенсии. Ура путину. Сдохнем, бл", "Неужели есть ещё люди, кремлеботы не в счет, кто не винит себя, что голосовал за эту тварь?", "Путина давно уже нет. Раньше все для страны и народа, а теперь это другой человек!", "Для пиндосов и изралья он как делал, так и делал, для дружков своих из кооператива Озеро - тоже не обижает, а для народа нихрена никогда он ничего не делал, не нужно себя обманывать", "Не важно, путин или еще кто там был бы на месте президента, это вообще ни на что не влияет. Вся страна находится под внешним управлением, если нас не смутило то, что вся конституция рф написана в США", "Весь профит от реформы пойдет на повышение финансирования силовых ведомств и чиновников. +30% с 1.01.2019г. Вот и весь экономический эффект", "Дядя Вова назад не даст. Не ждите. Нужны деньги. Будет война", "У них все родственники живут в Лондоне, гейропе и пиндосии. Будут бомбить Воронеж", "Сегодня весь российский народ почувствовал инородное тело в заднем проходе", "Многие довольны им. Вот радуются пускай. Он своим заработал на всю жизнь, а нам сдохнуть на работе" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/104778187141591040013. Рейтинг доверия к путину в россии упал до уровня 2013 года - 58%. Срочно нужен новый Крым. А лучше сразу - Аляска. Чтобы рашисты долго не мучились http://qha.com.ua/ru/politika/reiting-putina-upal-do-urovnya-2013-goda/195775/14. Будни лепрозория. В Севастополе коммуняки митинговали в память о "Расстреле Белого дома" с плакатами "За Родину, со Сталиным - вперед!", "СССР жив! СССР борется! СССР победит!", "Александр Захарченко - герой Советского Союза" https://ru.krymr.com/a/video-miting-kommunistov-v-sevastopole/29524101.html15. "В Крымской области" Севастополя очень хорошо: "Привет всем. А не в курсе, где в Крымской области больше всего леса? И чтоб часто шли дожди, а не светило адское солнце. Просто хотим переехать и жить поближе к природе, и есть такие деревни заброшенные, чтоб купить дом недорого, и жить подальше от электронного концлагеря и тотального контроля, а то скоро может чипирование настигнуть и т.д. Анон". Ответ: "Хреново тут у нас. Цены - космос. Продукты - просрочены, в барах и магазинах - срач. Таксисты - козлы. Ненавидим бродячих псин, а еще пуще ненавидим маленьких детей. Город - помойка. Зарплат нет нихрена. Коррупция. Быдло - и местные, и вы, понаехи! Понаехи - вообще наше любимое слово, кстати!! Мы вас тоже ненавидим. Тааак. Что ж еще?! Ааа!!!! В «Царь хлебе» попадаются тараканы. Вроде всё! Вэлком ту зэ хеллл!" https://twitter.com/KrimRt/status/1047769768164577281 16. Дякую, Боже, що в Криму багато адекватних людей.
P.S. Можно было завершить сегодняшний выпуск рухнувшей частью моста. Можно было процитировать ватников, поносящих сцаря. Но! "Он ПРЕДАТЕЛЬ родины. Понимаете, есть такое понятие - предатель родины. Вот представьте, Вы - гражданин своей собственной страны, и вдруг возникает у вас человек, который предает свою страну. Как вы к нему отнесетесь? Или любой здесь сидящий представитель ЛЮБОЙ СТРАНЫ? Он просто ПОДОНОК. Вот и все", - сказал распухший от ботокса путин об отравленном ГРУшниками Скрипале https://twitter.com/LyapunovS/status/1047476051092426752Предатели Украины, вы же поняли, что это и вас всех касается? Вы просто подонки! И это не я сказал, а ваш любимый сцарь.КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
 показать весь комментарий
 
 
Оооо старая песенка...натравить чечен на ингушей...видать кадырка сильно начал борзеть и ему кинули приманку
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоЗа рубежомСтрельба и стихийные протесты в Ингушетии: тысячи людей митингуют у парламента республики против договора о границе с Чечней. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх