 Рада одобрила в первом чтении законопроект об украинском языке. ВИДЕО

За соответсвующее решение проголосовал 261 нардеп, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
Законопроектом предлагается определить порядок функционирования и применения украинского языка как государственного во всех сферах общественной жизни в Украине, кроме сферы личного общения и совершения религиозных обрядов.
Проектом предлагается урегулировать:
1) применение украинского языка как языка гражданства Украины;
2) применение украинского языка в деятельности органов государственной власти, органов власти Автономной Республики Крым, органов местного самоуправления в Украине, государственных и коммунальных предприятий, учреждений и организаций, других субъектов хозяйствования государственной и коммунальной форм собственности;
3) применение украинского языка в публичных сферах:
а) в образовании и науке;
б) в сфере культуры, на телевидении и радиовещании, в печатных средствах массовой информации, в книгоиздании и книгораспространении;
в) в сфере электронных информационных систем;
г) в сфере обслуживания потребителей;
г) в сфере спорта, телекоммуникаций и почтовой связи, юридических услуг, здравоохранения, транспорта;
д) при обозначении топонимов, в рекламе, при изготовлении вывесок и табличек;
е) в деятельности общественных объединений, политических партий, субъектов хозяйствования частной формы собственности, в предоставлении информации об их товарах и услугах;
4) применение государственного языка в именах собственных и именах;
5) определение стандартов государственного языка;
6) порядок защиты государственного языка.
з російською мовою Україна не відбудеться, щоб ви там не говорили..
Про мову погоджуюсь.
Я пам'ятаю що змінили тільки одну букву.
«Латвії було нелегко.
Російськомовне населення виступило проти, вийшовши на демонстрації і мітинги -
вони хотіли і далі навчатися своєю мовою. Що сказала Латвійська влада? А те, що
у них є своя історична батьківщина, тож або дотримуйтеся Латвійських законів,
або вас ніхто не тримає - отримуйте освіту своєю мовою на історичній
батьківщині», - розповіла Ніцой. Читайте більше тут:
https://zik.ua/news/2018/05/30/larysa_nitsoy_proponuie_zaprovadyty_u_starshyh_klasah_100_vykladannya_1334807