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 Политика Украины
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 Рада одобрила в первом чтении законопроект об украинском языке. ВИДЕО

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект (№5670-д) об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

За соответсвующее решение проголосовал 261 нардеп, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

...
Законопроект приняли с поправками, которые глава комитета озвучил под стенограмму.

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Законопроектом предлагается определить порядок функционирования и применения украинского языка как государственного во всех сферах общественной жизни в Украине, кроме сферы личного общения и совершения религиозных обрядов.

Проектом предлагается урегулировать:

1) применение украинского языка как языка гражданства Украины;

2) применение украинского языка в деятельности органов государственной власти, органов власти Автономной Республики Крым, органов местного самоуправления в Украине, государственных и коммунальных предприятий, учреждений и организаций, других субъектов хозяйствования государственной и коммунальной форм собственности;

3) применение украинского языка в публичных сферах:

а) в образовании и науке;

б) в сфере культуры, на телевидении и радиовещании, в печатных средствах массовой информации, в книгоиздании и книгораспространении;

в) в сфере электронных информационных систем;

г) в сфере обслуживания потребителей;

г) в сфере спорта, телекоммуникаций и почтовой связи, юридических услуг, здравоохранения, транспорта;

д) при обозначении топонимов, в рекламе, при изготовлении вывесок и табличек;

е) в деятельности общественных объединений, политических партий, субъектов хозяйствования частной формы собственности, в предоставлении информации об их товарах и услугах;

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4) применение государственного языка в именах собственных и именах;

5) определение стандартов государственного языка;

6) порядок защиты государственного языка.

Источник: https://censor.net.ua/v3089636
 
   
 Топ комментарии
 
рідна мова в тому числі дала змогу німцям побудувати свою економіку і державу.
з російською мовою Україна не відбудеться, щоб ви там не говорили..
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Ща зрадоглисти затягнуть їхню улюблену пісню про нєту другіх праблєм?
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"применение украинского языка в публичных сферах" Рада одобрила в первом чтении законопроект об украинском языке - Цензор.НЕТ 2108
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у барыг трусняковых без образования с куплеными дипломами
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Ща зрадоглисти затягнуть їхню улюблену пісню про нєту другіх праблєм?
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Любой язык лучше всего защищает и делает привлекательным благосостояние его носителей. Как только зарплаты украинцев вдвое превысят зарплаты тех же немцев, немцы забут свой родной язык и будут учить украинский. Пока же наша молодежь готова изучать языки наших ближайших соседей.
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Обычная конечно. Сын президента напяливает на себя майку с надписью " Россия ". О нем речь не идет.
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рідна мова в тому числі дала змогу німцям побудувати свою економіку і державу.
з російською мовою Україна не відбудеться, щоб ви там не говорили..
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Ага, украинскую мову вам удастся навязать Украине законами. Уже верю, добрая женщина.
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вам же вдалось нав'язати кацапську
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В 91-му році треба було цей закон приймати але краще пізно ніж ніколи.Років через 20 може й Київ заговорить по українськи.
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Так шо Авакова теперь выгонят? Рада ухвалила в першому читанні законопроект про українську мову - Цензор.НЕТ 3466
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Идиотизм.В сране Украина по сей день нету украинского языка?А Рада еще сомневается и одобрила его только в первом чтении?А в общем что у нас удивлятся у нас еще нету и Герба страны а только малым гербом пользуемся да и Гимна нету а только пародия переделаная депутатами ВР Украины.
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А чим це Вам Гімн пародія?
Про мову погоджуюсь.
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Поищите оригинал Гимна Украины в интернете и сравните из теперишним,только за время Независимости его наши депутаты прогибали под себя и кацапию по меньшей мере два раза.
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Що там зробили, як назнущались?
Я пам'ятаю що змінили тільки одну букву.
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В оригинале указана територия Украины.
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Мені подобається нинішній герб саме лаконічностю, без колосся, серпа, молота, двоголових курок.
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Мне тоже а пришлось просто к слову.Так почему его не утвердить как официальны Большой Герб Украины?Что руки у них кнопками заняты?
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Чия мова - того й влада!

«Латвії було нелегко.
Російськомовне населення виступило проти, вийшовши на демонстрації і мітинги -
вони хотіли і далі навчатися своєю мовою. Що сказала Латвійська влада? А те, що
у них є своя історична батьківщина, тож або дотримуйтеся Латвійських законів,
або вас ніхто не тримає - отримуйте освіту своєю мовою на історичній
батьківщині», - розповіла Ніцой. Читайте більше тут:
https://zik.ua/news/2018/05/30/larysa_nitsoy_proponuie_zaprovadyty_u_starshyh_klasah_100_vykladannya_1334807
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Гм, закон нарушающий конституцию, аплодирую))
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Певне та, в якій записано про заборону користуватись в Україні державною мовою, меморандум Валуєва здається.
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Как-бы надо не забыть и крымскотатарский. Он как и украинский имеет только одну Родину- Украину. И бояться этого не надо. Бояться надо оккупантам, так как по искам Украины в несоблюдении использования украинского и крымскотатарского языков в Крыму они будут нести и финансовые и политические потери.
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Теперь менты обязаны дубасить нас с криками "Слава Украине", а мы должны отвечать "Героям слава!" Очень нужный закон сегодня приняли.
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И Снова Браво! Абсолютно поддерживаю! В Украине основной язык -Украинский. На форуме тоже скоро запустим компании популяризации Украинского Языка. Слава Украине! Кацапы - петухи.
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Это хорошо, но балов к рейтингу вам не добавит, потому что главное это экономика и борьба с коррупцией. А в этой области у вас 0.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныРада одобрила в первом чтении законопроект об украинском языке. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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