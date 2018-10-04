 "Он вверх тормашками лежит. Как будут поднимать - х#й его знает", - пролет строящейся железнодорожной части Крымского моста упал в море. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети появилась видеозапись с места происшествия.
...
Об аварии при строительстве сообщают и СМИ российских оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети появилась видеозапись с места происшествия.
Об аварии при строительстве сообщают и СМИ российских оккупантов.
https://www.youtube.com/watch?v=dLuZntsKykY&t=145s
железная дорога превращается
в гиперлуп
Эти жопо-рукие мокши ни на что не способны...
это не интелектуальный труд
но мало помалу монтаж идет
чесанием языков про мост мы их не победим!!!
а бабки?
да бабки им европейци дают
и нефтишка дорожает
наши безмозглые комерсы помогут кацам в торговле
не обращайте внимание на мост
нам по нем не ездить
а вот гнид наших нужно душить
ибо нам с ними жить