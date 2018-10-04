 "Он вверх тормашками лежит. Как будут поднимать - х#й его знает", - пролет строящейся железнодорожной части Крымского моста упал в море. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети появилась видеозапись с места происшествия.

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Об аварии при строительстве сообщают и СМИ российских оккупантов.

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