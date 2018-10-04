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 Политика Украины, Происшествия, Общество
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 "Он вверх тормашками лежит. Как будут поднимать - х#й его знает", - пролет строящейся железнодорожной части Крымского моста упал в море. ВИДЕО

Пролет строящейся железнодорожной части Крымского моста упал в море при монтаже конструкций. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети появилась видеозапись с места происшествия.

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Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Очевидцы выложили в сеть видео столкновения плавкрана с Керченским мостом. ВИДЕО

Об аварии при строительстве сообщают и СМИ российских оккупантов.

Он вверх тормашками лежит. Как будут поднимать - х#й его знает, - пролет строящейся железнодорожной части Крымского моста упал в море 01

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Источник: https://censor.net.ua/v3089602
 
   
 Топ комментарии
 
можно не поднимать, один хрен скоро и сам мост ляжет в воду ! =)
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- Ще не знаю за що, але дякую тобі Боже (с)
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- Ще не знаю за що, але дякую тобі Боже (с)
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можно не поднимать, один хрен скоро и сам мост ляжет в воду ! =)
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Атомную подвщдную лодку Курск потопил крейсер Петр Великий своей торпедой моряками в алкогольном опьянении - свидетелей моряков подлодки убили вся правда от Васильевой https://www.youtube.com/watch?v=DNuhYGzfO44
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"свидетелей моряков подлодки" - звучит как название секты
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в плавь ))) на самом деле хотел уплыть от кацапов к турецкому берегу)
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К сожалению, без жертв и человеческих разрушений "Он вверх тормашками лежит. Как будут поднимать - х#й его знает", - пролет строящейся железнодорожной части Крымского моста упал в море - Цензор.НЕТ 7326
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легким движением руки
железная дорога превращается
в гиперлуп
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Таёжные папуасы расслабились.Мало ,наверно ,платят.Это так типично .У них даже ракеты в космос летят вверх тормашками.Дырки в корпусах.Таёжное авось.
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нужно снова европейцев и украинцев позвать на помощь... - пока они там были все шло ОК...
Эти жопо-рукие мокши ни на что не способны... "Он вверх тормашками лежит. Как будут поднимать - х#й его знает", - пролет строящейся железнодорожной части Крымского моста упал в море - Цензор.НЕТ 1616
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Автомобильная часть, упал в воду пролёт ЖД!
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100$К и кацы пролет подымут
это не интелектуальный труд
но мало помалу монтаж идет
чесанием языков про мост мы их не победим!!!
а бабки?
да бабки им европейци дают
и нефтишка дорожает
наши безмозглые комерсы помогут кацам в торговле
не обращайте внимание на мост
нам по нем не ездить
а вот гнид наших нужно душить
ибо нам с ними жить
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И не пятница ещё, а хорошие новости начинаются "Он вверх тормашками лежит. Как будут поднимать - х#й его знает", - пролет строящейся железнодорожной части Крымского моста упал в море - Цензор.НЕТ 5951
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Если дальше так пойдет то РЕЗОНАНСУ делать будет не ... !!!"Он вверх тормашками лежит. Как будут поднимать - х#й его знает", - пролет строящейся железнодорожной части Крымского моста упал в море - Цензор.НЕТ 3323
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Шукайте сині в"єтнамки, це вони. Далі буде.
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Сейчас Ихор Корсаков на ютюбе должен объяснить, что все хорошо и раньше срока.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Он вверх тормашками лежит. Как будут поднимать - х#й его знает", - пролет строящейся железнодорожной части Крымского моста упал в море. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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