 Новый гимн российской военной разведки ГРУ от Слепакова: "Мы не преступники, мы - п#дарасы". ВИДЕО 18+

Как сообщает Цензор.НЕТ, в соцсетях опубликован анимационный видеоклип на песню, в которой Слепаков поет о мнимой или реальной гомосексуальной связи между российскими разведчиками. Главные герои ролика Боширов и Петров. В ролике появляется и главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, которая брала у российских шпионов интервью.
Смотрите также: Мы те, кого показывали на видео, имена наши - настоящие. Приехали в Солсбери посмотреть местный собор, - подозреваемые в отравлении Скрипалей Петров и Боширов. ВИДЕО
Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Агентом "Бошировым" оказался Герой России, полковник ГРУ Чепига, воевавший на Донбассе, - журналисты-расследователи. ФОТОрепортаж
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даже не знаю, что и сказать
Но это однозначно шедевр и для Слепакова очень опасный. На ютубе и рос. ресурсах видео моментально блокируется.
Видео с песней "О Солсберецком шпиле", которую российский комик Семен Слепаков посвятил агентам ГРУ, отравителям Скрипаля, удалили из YouTube.
Как сообщалось ранее, в композиции Слепаков поглумился над нетрадиционной ориентацией ГРУшников и описал, чем они могли заниматься в Солсбери.Видео "Песня о Солсберецком шпиле" больше не доступно из-за жалобы на нарушение авторских прав от третьей стороны", - сообщается в YouTube.
Шикарно !
К стати, ее везде пытаются кремле тролли удалить, на ютубе, фейсбуке и прочих хостингах и сетях. Но люди сохранили и снова и снова выкладывают ее.
еще раз послушаю - кофе подождет....
https://www.youtube.com/watch?v=EV440qsVU3E&feature=youtu.be
кремлевская хунта расстреливает жителей ИНР (ингушской народной республики)
без всяких референдумов
https://www.infox.ru/news/251/social/rupolitics/209257-ziteli-ingusetii-vosstali-protiv-novogo-razgranicenia-s-cecnej?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
и чего цензор молчит?
Ингушетия в Росииюшке матшуке как и Кавказ закрыт давно от федеральных сми и даже от псевдо либеральных сми
Ну а то что там война идет 25 лет так это не новость
я би сказала, найзразковіша.
я нашел альтернативу
Депутат Красногорска(подмосковье) Монсон поклялся: «Раски Педераски, Пить паном Раси, уважать ее корова»
Принимаю прися
- Я, Джеффри Монсон, Цепропона и осознало принимаю паставой Растиковой Федераски. Клянусь саботать кантитуся и законода...телста Раской Федерасы. Фаваи свободи и ее граждан, исплонять обозанности гражданина Раской Федераски. Не вкладо госю...доства и опостюрва защищать свободи несовисимасть Раски Федераски пить паном Раси, уважать ее корова, история и традиции.
Вместе мы ездим по всему миру
Не совершали мы преступления
Срочно снимите с нас обвинения
Хватит дурачить народные массы
Мы не преступники - мы п*дарасы
Мы "Новичком" никого не травили
Все мысли у нас были только о шпиле
Все мысли лишь о шпиле, шпили-вили
Все мысли лишь о шпиле, шпили-вили
Мы не совершали вторжение в Европу
Мы совершали вторжение в попу
Пусть с виду на п*диков мы не похожи
Мы шалунишки бесстыжие тоже
И хоть посещали мы СолсберИ
Ничем мы не мазали ручку двери
Смазка нужна была нам для другого
Не верите мне? Спросите Петрова
Петров, ты стучал о кровать головой?
Так точно, товарищ-партнер половой!
Петров, ты порвал на кусочки мой зад?
Простите товарищ-партнер, виноват!
В постели развратны мы, и порочны
Скажи Петров?
Да мой сладкий, так точно!
И не к чему дверная нам ручка.
Петров?
Так точно, я ваша сучка!
Все мысли лишь о шпиле, шпили-вили
Все мысли лишь о шпиле, шпили-вили
Все мысли?
Ну все, мы поехали трахаться в попу!
Будем равняться на США и Европу
Весь мир толерантен к п*дерастии
Петров, ты согласен?
Служу России!
Любим анал мы, и любим орал
Так как об этом просил генерал
Ждет меня дома страстный минет
Ты же не против, Петров?
Никак нет!
И хоть натирают на трусиках стразы
Не обсуждаем мы старших приказы
Петров, прекрати мне дрочить под столом!
Нас генерал не просил о таком
Не забирайте визу, визу, визу
Хотим мы съездить в Пизу, в Пизу, в Пизу
А после - в Роттердам
https://twitter.com/i/status/1047599377588600832