 Новый гимн российской военной разведки ГРУ от Слепакова: "Мы не преступники, мы - п#дарасы". ВИДЕО 18+

Как сообщает Цензор.НЕТ, в соцсетях опубликован анимационный видеоклип на песню, в которой Слепаков поет о мнимой или реальной гомосексуальной связи между российскими разведчиками. Главные герои ролика Боширов и Петров. В ролике появляется и главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, которая брала у российских шпионов интервью.

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