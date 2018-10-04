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 Новый гимн российской военной разведки ГРУ от Слепакова: "Мы не преступники, мы - п#дарасы". ВИДЕО 18+

Популярный российский комик Семен Слепаков написал сатирическую песню об офицерах ГРУ Руслане Боширове и Александре Петрове, подозреваемых в отравлении семьи Скрипалей в британском Солсбери. Внимание! Нецензурная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, в соцсетях опубликован анимационный видеоклип на песню, в которой Слепаков поет о мнимой или реальной гомосексуальной связи между российскими разведчиками. Главные герои ролика Боширов и Петров. В ролике появляется и главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, которая брала у российских шпионов интервью.

Смотрите также: Мы те, кого показывали на видео, имена наши - настоящие. Приехали в Солсбери посмотреть местный собор, - подозреваемые в отравлении Скрипалей Петров и Боширов. ВИДЕО

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Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Агентом "Бошировым" оказался Герой России, полковник ГРУ Чепига, воевавший на Донбассе, - журналисты-расследователи. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/v3089590
 
   
 Топ комментарии
 
Слепакова ж за такое закопают... ((( он и так не знаю как выкрутился после песни которую спел прямо при Пуйле, а тут такое...
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все мысли лишь о шпили , ахаххахахаахахаха
даже не знаю, что и сказать
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Слепакова ж за такое закопают... ((( он и так не знаю как выкрутился после песни которую спел прямо при Пуйле, а тут такое...
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Прикол в том, что если закопают, то признают вину. Как там в шахматах цунцванг?
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Так закопают тихонечко, не афишируя.
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Не их методы: Немцова застрелили на мосту возле кремля. Они любят использовать методы устрашения как всего мира, так и своих граждан. А исчез по тихому - не серьёзно.
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У них разные методы для разных ситуаций.
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Ну так в том то и подвох что закапывать будут не на Красной площади прилюдно зачитывая обвинение в гос измене, а мросто вывезут с мешком на голове в лесочек под тайгой и все... Мы ведь за Рабссию говорим, а не за правовое государство... ((
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Вы описываете убийство Гонгадзе, а оно произошло в Украине. Немцова убивали по нарасийски.
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Это лучшее от Слепакова! Так сказать на злобу дня...
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Оце Слєпаков - красень! Правда, за таке в кацапстані його можуть прикрити...
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Слепаков красавчик, красавчик. а потом как лизнет Пуйлу, потом опать красавчик.
Но это однозначно шедевр и для Слепакова очень опасный. На ютубе и рос. ресурсах видео моментально блокируется.
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На самом деле все это выдумки СБУ, в РФ запрещено такие ролики создавать и показывать, все оппозиционные телеканалы и сайты закрыты. Это только в Украине свобода слова и демократия, так что спокойно можно снять и по всему ТВ показать аналогичный ролик с участием Яроша и Парубия.
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мультик про двух гражданских фитнес-тренеров... что не так, кацапчег?
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Комментарий похлеще чем сама песня. Вы это серьезо? Тогда талантливые люди в СБУ.
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Так пидары уже подсуетились,
Видео с песней "О Солсберецком шпиле", которую российский комик Семен Слепаков посвятил агентам ГРУ, отравителям Скрипаля, удалили из YouTube.
Как сообщалось ранее, в композиции Слепаков поглумился над нетрадиционной ориентацией ГРУшников и описал, чем они могли заниматься в Солсбери.Видео "Песня о Солсберецком шпиле" больше не доступно из-за жалобы на нарушение авторских прав от третьей стороны", - сообщается в YouTube.
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Нет, не выдумка СБУ. "Пошлый хит Слепакова об отравителях Скрипаля: в России приняли меры" https://qwiket.com/context/topic/poshly-hit-slpakova-ob-otravitlyah-skripalya-v-rossii-prinyali-mr
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))))) Убойное видео . Параше можно его и на Евровидение представлять .))) Всё по фэншую .)))
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Штирлиц шел по Солсбери, стараясь оставаться незамеченным. Но что-то его выдавало: то ли буденовка, то ли звезда героя эрефии, то ли парашют, волочащийся за спиной...
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Ну що,можна сказати-справжній хіт! Та що там хіт -Хітяра! Як би от проблеми не почалися у автора цього хіта...
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Классная песенка, имеет более глубокий смысл... характеризует ГРУ как таковое.
К стати, ее везде пытаются кремле тролли удалить, на ютубе, фейсбуке и прочих хостингах и сетях. Но люди сохранили и снова и снова выкладывают ее.
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Хочу сказать, это шедеврально! Браво, маэстро!
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Сцуко,ржунимагу.Надо на звонок поставить.)В Роттердам им ноги.)))
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и песня и клип убойные Новый гимн российской военной разведки ГРУ от Слепакова: "Мы не преступники, мы - п#дарасы" - Цензор.НЕТ 3376
еще раз послушаю - кофе подождет....
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Дежурный фсбшник на ЦН подсуетился.
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есть новости и поинтереснее
кремлевская хунта расстреливает жителей ИНР (ингушской народной республики)
без всяких референдумов
https://www.infox.ru/news/251/social/rupolitics/209257-ziteli-ingusetii-vosstali-protiv-novogo-razgranicenia-s-cecnej?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

и чего цензор молчит? Новый гимн российской военной разведки ГРУ от Слепакова: "Мы не преступники, мы - п#дарасы" - Цензор.НЕТ 1925
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это не новости
Ингушетия в Росииюшке матшуке как и Кавказ закрыт давно от федеральных сми и даже от псевдо либеральных сми
Ну а то что там война идет 25 лет так это не новость
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Потому что они дебилы, еще Ермолов решал проблему набегов чеченцев переселением ингушей между русскими и чеченцами, а эти идиоты решили кусок земли у ингушей забрать.
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буков не бери пример с меня а, то тебя забанят Администраторы
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За что? Меня за все время один раз только банили.
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то у вас зразкова поведінка ? Новый гимн российской военной разведки ГРУ от Слепакова: "Мы не преступники, мы - п#дарасы" - Цензор.НЕТ 7133
я би сказала, найзразковіша.
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меня часто банят тут за мемы Де....ы Бл......Ь
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Только в Пизу они как раз и не хотят )
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не так страшны геи из Европы как пидарасы из ГРУ...если бы они тока шпилились в попу, так они ж гад еще и ручки дверные мажут!
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Хе-рОй раисси натягивается подчинённым ))) Приказы начальства не обсуждаются , а выполняются .)))
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А к гимну российской разведки, присоединяется присяга депутата.

Депутат Красногорска(подмосковье) Монсон поклялся: «Раски Педераски, Пить паном Раси, уважать ее корова»

Принимаю прися
- Я, Джеффри Монсон, Цепропона и осознало принимаю паставой Растиковой Федераски. Клянусь саботать кантитуся и законода...телста Раской Федерасы. Фаваи свободи и ее граждан, исплонять обозанности гражданина Раской Федераски. Не вкладо госю...доства и опостюрва защищать свободи несовисимасть Раски Федераски пить паном Раси, уважать ее корова, история и традиции.
Новый гимн российской военной разведки ГРУ от Слепакова: "Мы не преступники, мы - п#дарасы" - Цензор.НЕТ 6699
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А чо, все логічно. На педерації живуть педераси. Скачав і відправлю декому на пошту. Новый гимн российской военной разведки ГРУ от Слепакова: "Мы не преступники, мы - п#дарасы" - Цензор.НЕТ 6803
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Я - Петров, а я - Баширов
Вместе мы ездим по всему миру
Не совершали мы преступления
Срочно снимите с нас обвинения
Хватит дурачить народные массы
Мы не преступники - мы п*дарасы
Мы "Новичком" никого не травили
Все мысли у нас были только о шпиле

Все мысли лишь о шпиле, шпили-вили
Все мысли лишь о шпиле, шпили-вили

Мы не совершали вторжение в Европу
Мы совершали вторжение в попу
Пусть с виду на п*диков мы не похожи
Мы шалунишки бесстыжие тоже
И хоть посещали мы СолсберИ
Ничем мы не мазали ручку двери
Смазка нужна была нам для другого
Не верите мне? Спросите Петрова
Петров, ты стучал о кровать головой?
Так точно, товарищ-партнер половой!
Петров, ты порвал на кусочки мой зад?
Простите товарищ-партнер, виноват!
В постели развратны мы, и порочны
Скажи Петров?
Да мой сладкий, так точно!
И не к чему дверная нам ручка.
Петров?
Так точно, я ваша сучка!

Все мысли лишь о шпиле, шпили-вили
Все мысли лишь о шпиле, шпили-вили
Все мысли?

Ну все, мы поехали трахаться в попу!
Будем равняться на США и Европу
Весь мир толерантен к п*дерастии
Петров, ты согласен?
Служу России!
Любим анал мы, и любим орал
Так как об этом просил генерал
Ждет меня дома страстный минет
Ты же не против, Петров?
Никак нет!
И хоть натирают на трусиках стразы
Не обсуждаем мы старших приказы
Петров, прекрати мне дрочить под столом!
Нас генерал не просил о таком

Не забирайте визу, визу, визу
Хотим мы съездить в Пизу, в Пизу, в Пизу
А после - в Роттердам
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Красавчик ! Но рашка такое не прощает. Боюсь, что скоро устроят ему какую- нибудь гадость со смертельным исходом
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Там в уряді расії багатьом потрібно Пізу та Роттердам відвідать. Невдовзі народ Росії почне їх по черзі туди відкомандеровувати.
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Після багатьох років написання коментарів на російській мові,перекваліфіковуюсь на українську- трапляються збої.
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Розумію, просто поправив без зловтіхи.
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какіі ассациациі визивают русскіє? - г.вно і п.дараси...мдаа...вєсьма скудний ассациатівний ряд...но другова нічіво даже на ум ні пріходіт...
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Не уверен, что это исполнение Слепакова, он хоть и прикольный чувак, но не приемный сын путина.
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грушники - пи..арасы , а путин президенство насосал
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Цензор.НЕТВидеоОбществоНовый гимн российской военной разведки ГРУ от Слепакова: "Мы не преступники, мы - п#дарасы". ВИДЕО 18+
 
 
 
 
 
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