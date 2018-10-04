 Армия Таиланда провела испытания и приняла на вооружение еще 6 украинских танков "Оплот". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети появилось видео финальных испытаний бронемашин. Таиландские военные провели ходовые и огневые испытания. Проходили они в середине сентября. По условиям контракта Украина поставила в Таиланд 49 танков "Оплот".
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Если исходить из 4 танка на взвод (как это было на последних международных учениях), то это 12-13 танков... Думаю малышевцам это по силам. Ждем через год батальон вообщем!
А там глядишь и полк!
Знайомi, що працювали до цього року на одному з заводiв Укроборонпрому розповiдали, що з експортного контракту до заводу доходять крохи - ледве на собiвартiсть виходили - Укроборонпром, який лише прокладка - забирає левову частку грошей, заводам-вировникам мало що лишається, зате бiля офiсу Укроборонпрому тачки, як у Монте-Карло.
Пропоную або обмежити апетити прокладки нормативними актами, або взагалi лiквiдувати.
Вероятно, на борту новейшей российской атомной подводной атомной лодки 4-го поколения с крылатыми ракетами на борту К-561 «Казань» произошла серьезная авария.По данным разведывательных служб стран НАТО и спутниковых снимков на днях АПЛ «Казань» потеряла ход. Предполагается, что буквально на днях ее реактор разгерметизировался или дал серьезный сбой.Специалисты также предполагают и повреждение корпуса субмарины. Это объясняется тем, что лодку K-561 сейчас пытаются отбуксировать, одновременно откачивая из нее воду. На снимках со спутника четко видно, как буксиры пытаются куда-то толкать «заглохшую» пустую атомную подводную лодку K-561 «Kазань», вероятно, к каким-либо причальным сооружениям.Кроме этого, на представленном фото виден пришвартован к борту лодки аварийный бот, который то ли закачивает внутрь субмарины забортную воду, то ли пытается ее оттуда откачать.Российское военное ведомство, как это и принято в последнее время, от каких-либо комментариев по этому поводу уклоняется. В то время, как по сообщениям западных СМИ, спасательная операция в отношении АПЛ «Казань» продолжается.
Хіба вперше?
А науковці та диванні експерти гадатимуть - чому кити та інші ссавці або риби викидаються на сушу?
и у нас они будут
ворюг только перевешать надо
а пока и на 64,72 кацапа поразбирают
главное малышева не просрать
а парни на фронте не подведут