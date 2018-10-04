 Армия Таиланда провела испытания и приняла на вооружение еще 6 украинских танков "Оплот". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети появилось видео финальных испытаний бронемашин. Таиландские военные провели ходовые и огневые испытания. Проходили они в середине сентября. По условиям контракта Украина поставила в Таиланд 49 танков "Оплот".

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