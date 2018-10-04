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 Политика Украины, Общество, За рубежом
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Все про:вооружение (3013) контракт (313) Таиланд (139) танк (618) Харьков (4013)

 Армия Таиланда провела испытания и приняла на вооружение еще 6 украинских танков "Оплот". ВИДЕО

Последнюю партию из шести танков "Оплот" украинского производства приняла на вооружения армия Таиланда.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети появилось видео финальных испытаний бронемашин. Таиландские военные провели ходовые и огневые испытания. Проходили они в середине сентября. По условиям контракта Украина поставила в Таиланд 49 танков "Оплот".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Завод им. Малышева приступил к производству танков БМ "Оплот" для ВСУ. Поставка ожидается в 2019 году

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Смотрите также: Украина завершила поставки "Оплотов" Таиланду, - "Укроборонпром". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/v3089582
 
   
 Топ комментарии
 
Це добре. Завод отримав валюту, має оборотні кошти для подальшого виробництва, зможе закупляти комплектуючі та інші матеріали, сплатив податки в бюджет, а працівники заводу мають роботу і зарплату.
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Произошла авария новейшей российской атомной субмарины К-561 «Казань»

Армия Таиланда провела испытания и приняла на вооружение еще 6 украинских танков "Оплот" - Цензор.НЕТ 5673

Вероятно, на борту новейшей российской атомной подводной атомной лодки 4-го поколения с крылатыми ракетами на борту К-561 «Казань» произошла серьезная авария.По данным разведывательных служб стран НАТО и спутниковых снимков на днях АПЛ «Казань» потеряла ход. Предполагается, что буквально на днях ее реактор разгерметизировался или дал серьезный сбой.Специалисты также предполагают и повреждение корпуса субмарины. Это объясняется тем, что лодку K-561 сейчас пытаются отбуксировать, одновременно откачивая из нее воду. На снимках со спутника четко видно, как буксиры пытаются куда-то толкать «заглохшую» пустую атомную подводную лодку K-561 «Kазань», вероятно, к каким-либо причальным сооружениям.Кроме этого, на представленном фото виден пришвартован к борту лодки аварийный бот, который то ли закачивает внутрь субмарины забортную воду, то ли пытается ее оттуда откачать.Российское военное ведомство, как это и принято в последнее время, от каких-либо комментариев по этому поводу уклоняется. В то время, как по сообщениям западных СМИ, спасательная операция в отношении АПЛ «Казань» продолжается.
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Тайланд - это где то на между Горловкой и Дебальцево
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Теперь можно и нужно и в ВСУ поставить штук хотя бы пару батальонов Оплотов...

Если исходить из 4 танка на взвод (как это было на последних международных учениях), то это 12-13 танков... Думаю малышевцам это по силам. Ждем через год батальон вообщем!
А там глядишь и полк!
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Замовляй та роби оплату і вони тобі їх наклепають скільки хош.
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Танки не помешали бы, однако, это скорее наступательное оружие, поэтому оно не первой важности в войне с Рашей.
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Директор завода давал интервью, и сказал, что комплектовать нашу армию планируют более новым - перспективным танком. Оплот хорош, но морально уже вчерашний день. В КБ уже работают над созданием либо обновлённой версией либо новым изделием. У нашей армии должны быть новейшие образцы, разработанные с применением современных реалий. А Оплоты хороши для продажи на экспорт и зароботка валюты для ВПК.
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От тільки немає таких танків на озброєнні в української армії, бо з неї баксів не отримаєш...
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Це добре. Завод отримав валюту, має оборотні кошти для подальшого виробництва, зможе закупляти комплектуючі та інші матеріали, сплатив податки в бюджет, а працівники заводу мають роботу і зарплату.
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Не був би у цьому певен, якщо поставка була через Укроборонпром.
Знайомi, що працювали до цього року на одному з заводiв Укроборонпрому розповiдали, що з експортного контракту до заводу доходять крохи - ледве на собiвартiсть виходили - Укроборонпром, який лише прокладка - забирає левову частку грошей, заводам-вировникам мало що лишається, зате бiля офiсу Укроборонпрому тачки, як у Монте-Карло.
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Це не вина заводу, це вина Укроборонпрому, у якому сидять грабiжники.
Пропоную або обмежити апетити прокладки нормативними актами, або взагалi лiквiдувати.
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Звичайно ж є там такі, але з іншої сторони потрібно фінансувати КБ які ведуть розробки нової зброї, засобів зв"язку, РЛС і т.п. які не мають своїх коштів.
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Произошла авария новейшей российской атомной субмарины К-561 «Казань»



Вероятно, на борту новейшей российской атомной подводной атомной лодки 4-го поколения с крылатыми ракетами на борту К-561 «Казань» произошла серьезная авария.По данным разведывательных служб стран НАТО и спутниковых снимков на днях АПЛ «Казань» потеряла ход. Предполагается, что буквально на днях ее реактор разгерметизировался или дал серьезный сбой.Специалисты также предполагают и повреждение корпуса субмарины. Это объясняется тем, что лодку K-561 сейчас пытаются отбуксировать, одновременно откачивая из нее воду. На снимках со спутника четко видно, как буксиры пытаются куда-то толкать «заглохшую» пустую атомную подводную лодку K-561 «Kазань», вероятно, к каким-либо причальным сооружениям.Кроме этого, на представленном фото виден пришвартован к борту лодки аварийный бот, который то ли закачивает внутрь субмарины забортную воду, то ли пытается ее оттуда откачать.Российское военное ведомство, как это и принято в последнее время, от каких-либо комментариев по этому поводу уклоняется. В то время, как по сообщениям западных СМИ, спасательная операция в отношении АПЛ «Казань» продолжается.
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Скинуть радіаційно забруднену воду за борт.
Хіба вперше?
А науковці та диванні експерти гадатимуть - чому кити та інші ссавці або риби викидаються на сушу?
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Прийдеться перейменувати ії у Казлань.
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хороший танчик
и у нас они будут
ворюг только перевешать надо
а пока и на 64,72 кацапа поразбирают
главное малышева не просрать
а парни на фронте не подведут
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...а ещё говорят, шо кошки не летают...*)
Армія Таїланду провела випробування і прийняла на озброєння ще 6 українських танків "Оплот" - Цензор.НЕТ 2629
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Танки, танки--консервные банки! Вчерашний день, сейчас время бесконтактных войн.
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Сейчас все решают ракеты, самолеты и подлодки а танки для отсталых стран мира.
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Це тільки у вас в голові, реальність трохи інакша... Операція Буря в пустелі, спочатку працює флот Томогавками, потім захоплення повітря, потім йдуть кавалерійські дивізії США на Абрамсах та Бредлі, при безпосередній підтримці Апач, Кобр та Тіболтів. Нічого не змінилось і зараз, і структура армії США так само...
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Нашли все таки НАШЛИ еще ОДИН повод для ПИАРА))) ух молодци.....вот только Таиланд уже скоро списивать будет танки Оплот из за старости....А у нас все гордятся Оплотами ОДНОЙ МРИЕЙ ...и пожалуй все ибо больше гордиться НЕЧЕМ....Молотом ведь не погордишся....
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мое субьективное мнение, что стратегия развития вооружений в Украине, необходимо чтобы была построена на принципе, когда старое вооружение ремонтируется, модернизируется и продается на экспорт, а новейшее вооружение и разработки закупаются в ВС. имхо.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныАрмия Таиланда провела испытания и приняла на вооружение еще 6 украинских танков "Оплот". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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