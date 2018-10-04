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 В Мариуполе строят военный городок для морских пехотинцев, - Минобороны. ВИДЕО

В Мариуполе строят военный городок для морской пехоты. Первую очередь сдадут через несколько месяцев.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

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"Во исполнение распоряжения Президента Украины Петра Порошенко продолжается успешная работа по восстановлению инфраструктуры украинских Вооруженных Сил и улучшению жилищных и бытовых условий воинов, которые сегодня защищают свободу и независимость нашей Родины на Донбассе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на строительстве работают работники из разных городов Украины - из самого Мариуполя, Черкасс, Киева, Волновахи.

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"Работа продолжается согласно графику. Уже через несколько месяцев новые уютные комнаты смогут принять первых новоселов, которые своим мужеством и преданностью Украине заслужили достойное к ним отношение", - сказано в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/v3089574
 
   
 Топ комментарии
 
Интересно, шо зрадуны щя начнуть орать.
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Житло це величезна проблема для військових..
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Вторая зрада задень. То оплоты, теперь вот военный городок...
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аа... отжать (вернуть народу) у злочинной влады пару санаториев уже мощи не хватает?))))
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Житло це величезна проблема для військових..
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Интересно, шо зрадуны щя начнуть орать.
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Так і треба. Потім ще повно роботи по перевихованню великої кількості сепарського лайна Маріуполя.
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строят - это правильно
но,шо за чучело в резиновых банных тапках стену сверлит???)))
за такое нужно главного инженера гнать поганой метлой
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Украинских Морских пехотинцев, надо хорошо кормить! -- шо б все знали -- где раки зимуют...*)
В Мариуполе строят военный городок для морских пехотинцев, - Минобороны - Цензор.НЕТ 5573
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не поторопились?
в новоазовске надо строить! В Мариуполе строят военный городок для морских пехотинцев, - Минобороны - Цензор.НЕТ 471
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Вторая зрада задень. То оплоты, теперь вот военный городок...
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Попытались парировать это новостью о том, что в 2015 года под Мариуполем не было саперов, но как-то слабо зашло
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Морские пехотинцы.Это типо моряки,которые без кораблей.Почему не просто пехота.Понтов что ли больше.
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Ви Петра на відео бачите? І я ні, а він є!
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из кирпича до сих пор строят. из стали сооружения намного проще и быстрее строить, они надежнее, практичне, долговечнее.
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Цензор.НЕТВидеоОбществоВ Мариуполе строят военный городок для морских пехотинцев, - Минобороны. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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