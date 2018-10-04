 В Мариуполе строят военный городок для морских пехотинцев, - Минобороны. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

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"Во исполнение распоряжения Президента Украины Петра Порошенко продолжается успешная работа по восстановлению инфраструктуры украинских Вооруженных Сил и улучшению жилищных и бытовых условий воинов, которые сегодня защищают свободу и независимость нашей Родины на Донбассе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на строительстве работают работники из разных городов Украины - из самого Мариуполя, Черкасс, Киева, Волновахи.

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"Работа продолжается согласно графику. Уже через несколько месяцев новые уютные комнаты смогут принять первых новоселов, которые своим мужеством и преданностью Украине заслужили достойное к ним отношение", - сказано в сообщении.