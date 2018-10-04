 Рада просит СНБО ввести санкции против юрлиц-учредителей телеканалов 112 и NewsOne. ВИДЕО

За соответсвующее постановление проголосовали 229 нардепов, передает парламенский корреспондент Цензор.НЕТ.
Согласно информации на сайте телеканалов, ООО "Новости 24 часа" - указана в структуре собственности канала "NewsOne", остальные 6 юридических лиц указаны в структуре собственности телеканала "112 Украина".
Согласно постановлению ВР, должны быть аннулированы и прекращены лицензии и другие разрешения, которые необходимы для осуществления деятельности указанных юрлиц, должен быть запрет на использование ими радиочастотного ресурса Украины. Санкции должны предусматривать блокирование активов – временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащем его имуществом, предотвратить вывод капиталов за пределы Украины, прекратить выполнение экономических и финансовых обязательств. Кроме того, санкции должны включать запрет на сделки относительно ценных бумаг эмитентами которых являются указанные юрлица, на выдачу разрешений, лицензий Национального банка Украины на осуществление инвестиций в иностранное государство, размещение валютных ценностей на счетах и вкладах на территории иностранного государства.
Видео: Обсуждение данного постановления в Раде
у вас типичное мышление говнохолопов из рашки.
они же просто перерегистрируют их на другие юрлица и раду опять придется собирать?)
Медведчук приобрел три телевизионных канала - 112, NewsOne и Zik, готовясь к президентским выборам, - СМИ
я так понял физических лиц ПепЕ тупо подссыкает, или это его партнёры)))
Но! -- есть текущие новости -- ещё до цензуры... ...по крайней мере один раз в сутки ... -- потом поступает Поросьба...*)
Закриття каналів буде чи ні ?
пс. Якісь проблеми з мовним законом, ще не зрозуміла, але кажуть щось не те понаприймали..
бiльше не буду)
2. негласно разрешить им воровать, убивать критиков
3. защитить наворованное имущество силовиков, засекретив их декларации
Реформа готова!