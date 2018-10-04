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Все про:ВР (22351) санкции (6982) 112_Украина (7) Newsone (4)

 Рада просит СНБО ввести санкции против юрлиц-учредителей телеканалов 112 и NewsOne. ВИДЕО

Верховная Рада приняла постановление об одобрении предложений по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) (№9157) относительно юрлиц-учредителей телеканалов "112 Украина" и "NewsOne".

За соответсвующее постановление проголосовали 229 нардепов, передает парламенский корреспондент Цензор.НЕТ.

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Согласно  постановлению, Верховная Рада рекомендует Совету национальной безопасности ввести санкции в отношении компаний, которые входят в структуру собственности телеканалов "112 Украина" и "NewsOne". В приложении к постановлению отмечается, что санкции должны коснуться ООО "Ариадна ТВ", ООО "Новый формат ТВ", ООО "ТВ Выбор", ООО "Телерадиокомпания "112-ТВ",ООО "Лидер ТВ", ООО "Партнер ТВ" и ООО "Новости 24 часа".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Петиция против "112 Украина" и "NewsOne" набрала рекордное количество голосов: я дал поручение комитету подготовить предложения для рассмотрения в сессионном зале, - Парубий. ВИДЕО

Согласно информации на сайте телеканалов, ООО "Новости 24 часа" - указана в структуре собственности канала "NewsOne", остальные 6 юридических лиц указаны в структуре собственности телеканала "112 Украина". 

Согласно постановлению ВР, должны быть аннулированы и прекращены лицензии и другие разрешения, которые необходимы для осуществления деятельности указанных юрлиц, должен быть запрет на использование ими радиочастотного ресурса Украины. Санкции должны предусматривать блокирование активов – временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащем его имуществом, предотвратить вывод капиталов за пределы Украины, прекратить выполнение экономических и финансовых обязательств. Кроме того, санкции должны включать запрет на сделки относительно ценных бумаг эмитентами которых являются указанные юрлица, на выдачу разрешений, лицензий Национального банка Украины на осуществление инвестиций в иностранное государство, размещение валютных ценностей на счетах и вкладах на территории иностранного государства.

Видео: Обсуждение данного постановления в Раде

Источник: https://censor.net.ua/v3089571
 
   
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какие санкции???, лишите лицензии и фсе!
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Правду никто не любит. Если бы уровень жизни большинства украинцев после майдана гидности действительно вырос, никакие санкции не были бы нужны. Кому придет в голову запрещать передачи московского радио в США? Да пусть себе клевещут. А у нас гарант ничего кроме санкций народу предложить не может. Ну мы его сумеем отблагодарить на выборах.
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если бы на майдане говнодемократы рассказали, что ждет народ при их власти- никто бы эту чмупиздотень не выбрал
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В марте народ легко может исправить эту ошибку, просто проголосовав за Тимошенко.
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и вот тогда придет реальная жопа: с тимошенко кремль получит Украину на блюдце с голубой каемкой.
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Да, да земля упадет на Солнце, а Коболев не получит очередную премию в 45 миллионов долларов. Жаль вас, кремлеботов, но ничем вам помочь не можем.
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бред... кто между хлебом и свободой выбирает хлеб - лишается и хлеба, и свободы.
у вас типичное мышление говнохолопов из рашки.
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Если он возглавит президентскую гонку, то вне всяких сомнений голосовать надо только за него. Но пока лидер Тимошенко, её и поддержим своими голосами. Любой на этом посту будет много лучше, чем Порошенко, добрый человек. Ты с нами?
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Ага, ви спочатку разграбували країну, а потім просите підвищити рівень життя? Спочатку треба пересадить всіх оппо-юлє-ляшко-філів в тюрягу, а потім вже можна думать і про благополуччя.
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а чего против юрлиц?)
они же просто перерегистрируют их на другие юрлица и раду опять придется собирать?)
Медведчук приобрел три телевизионных канала - 112, NewsOne и Zik, готовясь к президентским выборам, - СМИ
я так понял физических лиц ПепЕ тупо подссыкает, или это его партнёры)))
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Вы же зрадюки во главе с Воной первые закричите про наступление на свободу слова
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Перший крок до закриття кремлівських помийок..
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Мразота боится конкуренции на выборах, для этого закрываются площадки где дают слово их противникам.
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Рейтинг потроха и его коррумпированных уродов при власти это никак мне поднимет.
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саме головне питання це - ЯК ЗРОБИТИ ЖИТТЯ ДЛЯ ЦИХ ПОРОХАТИХ ИУД ТАКОЮ ЖЕ СОЛОДКОЮ ЯК У БИЛЬШОСТИ НАСЕЛЕННЯ, простише мабуть их усих порубати або втопити
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В Бундесе, когда надо что-то в прессе НЕ осветить -- ...журналистов вежливо просят помолчать... -- и те молчат!
Но! -- есть текущие новости -- ещё до цензуры... ...по крайней мере один раз в сутки ... -- потом поступает Поросьба...*)
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О, сейчас вой поднимется (как методички подвезут) Рада просить РНБО запровадити санкції проти юросіб-засновників телеканалів 112 і NewsOne - Цензор.НЕТ 2446
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не забудьте распечатать электронный билет, а то с поезда скинут!
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До одного місця ті санкції.
Закриття каналів буде чи ні ?
пс. Якісь проблеми з мовним законом, ще не зрозуміла, але кажуть щось не те понаприймали..
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1. "делать реформы" правоохранительной системы исключительно старыми гнилыми коммунистами
2. негласно разрешить им воровать, убивать критиков
3. защитить наворованное имущество силовиков, засекретив их декларации
Реформа готова!
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Хоть одно правильное решение! Туда надо еще включить интер и так называемую тв украину.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныРада просит СНБО ввести санкции против юрлиц-учредителей телеканалов 112 и NewsOne. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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