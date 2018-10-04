 Адвокат Януковича Байдык госпитализирован, заседание откладывается до пятницы. ВИДЕО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
По словам судьи Владислава Девятко, Байдык предоставил справку о том, что после заседания 3 октября он был госпитализирован в городскую клиническую больницу скорой помощи. Ввиду судебной этики, Девятко не стал оглашать диагноз.
Таким образом, заседание в деле о госизмене Виктора Януковича переносится на пятницу, 5 октября. В этот день суд заслушает дебатную речь еще одного защитника Александра Горошинского.
Отметим, защита Януковича в лице адвоката по договору Александра Байдыка зачитывает дебатную речь с 13 сентября. Стенограммы предыдущих заседаний, на которых звучала дебатная речь Байдыка, вы можете прочесть тут, тут, тут, тут, тут, тут и тут.
17 июля судья Девятко объявил о переходе к стадии дебатов сторон 30 июля, но они не состоялись, поскольку адвокаты Януковича сорвали заседание своей неявкой, и суд постановил назначить обвиняемому бесплатного госадвоката.
На заседании 1 августа Януковичу был назначен бесплатный адвокат Овсянников, который покидал зал суда несколько раз. В и тоге суд постановил назначить другого госадвоката, которым стал Юрий Рябовол. В то же время в суд прибыли два новых адвоката Януковича - Александр Байдык и Александр Горошинский. Их он нанял по договору. Новоприбывшие адвокаты сообщили, что их подзащитный отказывается от назначенных государством защитников.
Януковичу инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Украины: ст. 111 (государственная измена), ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны); ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия).
На заседании 16 июля показания в деле дал начальник службы безопасности беглого президента Константин Кобзарь.
26 июня состоялся допрос советника и пресс-секретаря Виктора Януковича - Анны Герман.
На заседании 22 июня допросили экс-охранника Януковича - Сергея Бернацкого.
8 июня суд заслушал экс-руководителя штаба службы безопасности беглого президента Владимира Павленко.
6 июня по видеосвязи допрашивали свидетеля из оккупированного Крыма Андрея Рапопорта.
На заседании 17 мая допросили Станислава Шуляка - командующего Внутренними войсками при беглом президенте.
3 и 4 мая показания дали крымчанин Андрей Никифоров, экс-начальник охраны "Межигорья" Анатолий Кобылинский и экс-охранник Януковича Дмитрий Иванцов.
19 апреля был допрошен экс-глава Генштаба Украины Юрий Ильин, который проживает в оккупированном РФ Крыму. По окончании допроса судья Девятко объявил об окончании судебного следствия и переходе к стадии судебных дебатов, что вызвало несогласие стороны защиты. Адвокат Виталий Сердюк заявил, что еще не допрошены все свидетели стороны защиты и что суд выполняет политический заказ. Позже адвокаты Януковича вызвали полицию, заявив, что в суде произошло преступление против экс-президента.
На 46-м заседании суда показания давал экс-регионал Михаил Добкин.
На 44-м заседании состоялся допрос экспертов-лингвистов из Киевского института судебных экспертиз, а также были заслушаны ходатайства стороны защиты
На 41-м и 43-м заседаниях суд допросил участников Антимайдана, жителей оккупированного РФ Крыма Оксану Медиеву и Валерия Луговского.
На 39-м заседании, суд начал допрос свидетелей стороны защиты. Показания далиэкс-глава МИД Леонид Кожара и сотрудник "Украэроруха" Андрей Чертков.
На 37-м заседании суд закончил допрос свидетелей стороны обвинения. Последними давали показания экс-посол Украины в РФ, постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко, а также Президент Украины Петр Порошенко.
Стенограммы допроса предыдущих свидетелей стороны обвинения, включая Секретаря СНБО Александра Турчинова, экс-Премьера Арсения Яценюка, главы МВД Арсена Авакова и спикера ВР Андрея Парубия, читайте здесь.
Ранее Янукович объявил, что не будет участвовать в судебном процессе по делу о государственной измене якобы из-за того, что итог данного процесса заранее предопределен, а также отозвал своих адвокатов. Обвиняемому государством был предоставлен бесплатный адвокат Виталий Мешечек.
Бесплатный адвокат беглого Януковича поддерживал ту же линию, что и платная защита. Однако позже он заявил, что дело является слишком сложным, и 17 августа Оболонский райсуд Киева удовлетворил его самоотвод. 21 августа Региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве определил новым адвокатом Виктора Януковича в деле о государственной измене Максима Герасько, которого вскоре суд отстранил из-за его "крайней непрофессиональности".
На 17-м заседании, 26 октября, Януковичу был предоставлен третий по счету бесплатный адвокат Игорь Ляшенко, который вышел из дела после того, как по просьбе обвиняемого в процесс вернулись его платные адвокаты Виталий Сердюк, Игорь Федоренко и Андриана Фозекош.
Портнов виявився дуже ццінною кадрою, Йуля знала кого у ВР завести!
як в фільмі Рішелє казав "чесно кажучи я б хотів бачити цю четвірку серед своїх друзів"...
так от енергію й розум Портнова та в благородних цілях....
з "моральними" там все ясно було вже давно...
Подібно як надюха теж була інфільтрована в бют ,після епічного "голодування" почала "творити цюрр"!
Бабулька звичайно дуже розумна і хитра але гіпертрофована жіноча емпатія затьмарила тверезе мислення!
Підозріваю що таких агентів спецслужб дууууже багато ,особливо там де влада сильно бздить програти. От яскравий приклад підарасик чорновіл котрий продовжує служити вбивцям свого батька.
Такими темпами янык от старости помрет и дело соответственно тогда закроют.
И, к стати, по закону Савченко, Ефремову еще года два сидеть, может немного больше, в сизо и свобода.