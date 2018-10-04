 Военным передали пять новых БТР и 16 восстановленных танков, - Порошенко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу президента Украины Петра Порошенко, танки Т-80 и Т-64 полностью восстановлены на Харьковском бронетанковом заводе и совсем скоро встанут на защиту страны. Пять новеньких БТР-4 - это работа КБ им. Морозова.
Также "Укроборонпром" продемонстрировал новейшие образцы вооружения: реактивную систему залпового огня "Верба", ракетный комплекс "Сапсан", созданный вместе с другими предприятиями ОПК Украины и БТР-4МВ1, созданный на базе конструкторских решений стран-членов НАТО.
Как сообщается на сайте "Укроборонпрома", передача техники прошла 3 октября на территории ГП "Завод им. Малышева" (Харьков). В мероприятии приняли участие Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов и Генеральный директор Концерна Павел Букин.
Міняй електроніку, став новий двигун от і все...
а потім повибухали ..а на мільярди долярів..
скільки танків Оплот на мільярд долярів?
-але то ж не в офффффшори!
Вдруг он ничего не пилил?
А Порошенко все ж таки яким боком до всього цього?
Запитання було: яку конкретну особисту участь в ремонті танків та БТРів взяв Порошенко. Ну там 20 гайок прикрутив, 7 шлангів продув чи щось інше?
Для того его и выбирали.
Сначала реформы, потом что имеем в результате.
Если не показывать, вы эе первые если не нулевые будете орать что ничего не меняется.
Порошенко открыл дорогу - при чем тут Порошенко?
Армии нет - виноват Порошенко.
Танки передал в армию - при чем тут Порошенко?
Что поделаешь.
Хуйло.
Тупое.