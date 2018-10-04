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 Военным передали пять новых БТР и 16 восстановленных танков, - Порошенко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Украинские военные получили 16 танков и 5 БТРов производства Государственного концерна "Укроборонпром".

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу президента Украины Петра Порошенко, танки Т-80 и Т-64 полностью восстановлены на Харьковском бронетанковом заводе и совсем скоро встанут на защиту страны. Пять новеньких БТР-4 - это работа КБ им. Морозова.

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Также "Укроборонпром" продемонстрировал новейшие образцы вооружения: реактивную систему залпового огня "Верба", ракетный комплекс "Сапсан", созданный вместе с другими предприятиями ОПК Украины и БТР-4МВ1, созданный на базе конструкторских решений стран-членов НАТО.

Как сообщается на сайте "Укроборонпрома", передача техники прошла 3 октября на территории ГП "Завод им. Малышева" (Харьков). В мероприятии приняли участие Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов и Генеральный директор Концерна Павел Букин.

Военным передали пять новых БТР и 16 восстановленных танков, - Порошенко 01
Военным передали пять новых БТР и 16 восстановленных танков, - Порошенко 02
Военным передали пять новых БТР и 16 восстановленных танков, - Порошенко 03

Также читайте: Развитие ОПК - это укрепление обороноспособности, экономики государства и создание новых рабочих мест, - Турчинов. ФОТОрепортаж

Военным передали пять новых БТР и 16 восстановленных танков, - Порошенко 04
Военным передали пять новых БТР и 16 восстановленных танков, - Порошенко 05
Военным передали пять новых БТР и 16 восстановленных танков, - Порошенко 06

Источник: https://censor.net.ua/v3089521
 
   
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Совет форумчанПравила форума
 
А нових танків наша армія колись дочекається?
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Немає сенсу виробляти нові, модернізувати старі в рази дешевше. навіть кацапи з їх куди більшим ніж наш військовим бюджетом відмовились від виробництва разрекламованної армати, зате повним ходом модернізують старі т-72.
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Тим більше, що ті танки це дуже якісне залізо, спецсталь, як шасі, так і башти...
Міняй електроніку, став новий двигун от і все...
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Лет через 20. У нас еще пол-тысячи Т-72 на хранении. Модернизировать и модернизировать....
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півтисячі поділити на 20 років, це по 2 шт. в місяць модернізувати?
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нет. По 50 в год. Потом свои новые нам не понадобятся. У нас будут стоять новые не свои.
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арсенали в Балаклеї та Калинівці(біля ставки фюрера)...стояли-стояли...
а потім повибухали ..а на мільярди долярів..
скільки танків Оплот на мільярд долярів?
-але то ж не в офффффшори!
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,,оппоблок,, передал ? Или ,,зажыдття,, ? Может Юля помогла ?
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Юля? Копеечкой на армию? Шутить изволите? Военным передали пять новых БТР и 16 восстановленных танков, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2709
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К Луцыку обратитесь он каждый день доказывает что любой дыбил может быть прокурором!
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так че трепаться попусту?
Вдруг он ничего не пилил?
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Просто интересно. На какой стадии и какое именно личное участие принял в этом всём Порошенко?
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І завдяки тому, що завтра будуть приймати закон про мову, "украинские военные получили 16 танков и 5 БТРов производства Государственного концерна "Укроборонпром"?
А Порошенко все ж таки яким боком до всього цього?
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Порошенко Президент України, який відновлює ВПК України.
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Урочистим перерізанням стрічок чи тим, що розповідає громадськості замість прес-секретаря ГК "Укрборонмпрому" - куди і в якій кількості направлено продукцію, виготовлену чи відремонтовану за гроші платників податків?
Запитання було: яку конкретну особисту участь в ремонті танків та БТРів взяв Порошенко. Ну там 20 гайок прикрутив, 7 шлангів продув чи щось інше?
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он как раз и отвечает за правильное использование денег налогоплательщиков.
Для того его и выбирали.
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Ну то їздить по країні та перерізає стрічки він в робочий час чи в особистий, і яким чином це забезпечує правильне використання грошей платників податків? Я зрозуміти намагаюсь.
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у него работа такая. Вот выберут Рабиновича президентом, тогда и Вадим Зиновьвич будет ездить. и танки передавать прямо в боевые части.
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Я радий, що ти переймаєшся то за рабіновича, то за януковіча, то за пукіна, як за рідних, і сподіваєшся на майбутнє президентство першого. Але мене більше цікавить діяльність діючого, яка регламентована нормативно-правовими актами. Багато з того, що він робить, виходить за межі, зазначені в розділі V Конституції.
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а это отчет о проделанной работе.
Сначала реформы, потом что имеем в результате.

Если не показывать, вы эе первые если не нулевые будете орать что ничего не меняется.
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вот вы странные. Дорог нет - виноват Порошенко.
Порошенко открыл дорогу - при чем тут Порошенко?
Армии нет - виноват Порошенко.
Танки передал в армию - при чем тут Порошенко?
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Это болезнь - хронический когнитивный диссонанс. Практически не лечится.
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Вижу, совковая привычка лизать властьпредержащему и впрямь не лечится.
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А что, пеця не устроил по этому поводу церемонию и ленточки не перерезал? Як кажуть щось у лісі здохло.
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Началась борьба за ленточки, скоро предъявы друг другу будут выставлять?
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Тут тема о танках. Про ленточки здесь нет.
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Нету фиников шоколаде, приходится давиться конфетами с сезамом. Но за каждый съеденый килограмм дают один патрон для Savage-110
Военным передали пять новых БТР и 16 восстановленных танков, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3903
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Ну вообще то что Яныка выкрали и велели помалкивать - это очевидно.
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он им нужен был для легализации вторжения в крым.
Что поделаешь.
Хуйло.
Тупое.
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Кстати. а это не те ли Т-80, которые стояли без охраны на бронетанковом заводе? Если те самые, то тогда зачем было их столько "мариновать" на заводе и без охраны, или нужно было накопить определенное количество на "перерезание ленточки"?
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Пэця,спроси у кума,когда семочко передадут підозру?
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Надеюсь, эта техника добротно сделана и хорошо послужит Украине.
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Цензор.НЕТВидеоОбществоВоенным передали пять новых БТР и 16 восстановленных танков, - Порошенко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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