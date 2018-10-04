 Военным передали пять новых БТР и 16 восстановленных танков, - Порошенко. ВИДЕО

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу президента Украины Петра Порошенко, танки Т-80 и Т-64 полностью восстановлены на Харьковском бронетанковом заводе и совсем скоро встанут на защиту страны. Пять новеньких БТР-4 - это работа КБ им. Морозова.
Также "Укроборонпром" продемонстрировал новейшие образцы вооружения: реактивную систему залпового огня "Верба", ракетный комплекс "Сапсан", созданный вместе с другими предприятиями ОПК Украины и БТР-4МВ1, созданный на базе конструкторских решений стран-членов НАТО.
Міняй електроніку, став новий двигун от і все...
Єго дєло - сєранув і побіг далі...
А Порошенко все ж таки яким боком до всього цього?
2. Великобритания присоединяется к разработке резолюции СовБеза ООН по миротворцам совместно с Украиной, США, Францией и Германией.
Думаю, что присоединение Британии - это тоже результат той большой работы, которую сейчас проводит Украина по миротворцам. И это может быть признаком того, что процесс приближается к реализации. Московию сейчас будут дожимать, она начнет, как обычно верещать про русофобию, но на их кукареку уже никто не обратит внимание, а потом даже чик чирик - я в домике, не поможет, будут вытягивать за шкирку.
3. Все познается в сравнении.
Помните как 25 лет подряд, к каждым выборам быдлу бросали кусочек халявы, быдло сидело и не мычало, его все устраивало. Что сейчас? Халявы не будет и не предвидится, быдло это видит и понимает, поэтому и быкует. Вся халява уходит на новые садики, школы и дороги, параллельно идет война за умы людей, за их сердца - вот поэтому Порох так старался с безвизом и Томосом для нашей Церкви. Оказывается жить можно по другому. Быдло естественно такое положение дел не устраивает, и срать оно хотело на все то хорошее, что делает власть, у быдла кормушку забрали, как у малого ребенка игрушку, вот поэтому быдло бьется в истерике, и льет помои на власть.
4. Новую Конституцию для старушки Шапокляк-Тимошенко писал мокшанский политолог, который поддерживает Мертвечука.
И, как выясняется, "новый экономический курс" - это плагиат и кремлевские методички. Смотрю на тот пи@дец, который готовит "Вона" для Украины, - старушка в конец ебнулась.
Вону нужно прописать в психушке и изолировать от общества.
5. Обосранная Лубянка сообщает.
Источник (агентура ФСБ) сообщил о крупной поставке американского летального оружия в Украину.
"Около 3,5 тыс. единиц стрелкового оружия, более 3,1 тыс. мин, около 2 млн боевых патронов, около 34 тыс. детонирующих устройств, 52 тыс. ракет и 5 млн 380 тыс. ХП".
Кацапам готовят харакири.
6. Виктор Муженко не исключил, что корабли Военно-морских сил Украины будут сопровождать в Азовском море коммерческие суда, чтобы пресечь злоупотребление "РФ" правом на остановку и досмотр судов. Украина готова защищать от незаконных действий России коммерческие суда в Азовском море. Все те действия, которые проводятся в Азовском морском регионе, являются элементами нашего присутствия в этом регионе для адекватного ответа на возможные провокации "России".
Украина уже развернула в этом районе большее количество воздушных, морских и арт. войск.
Все будет Украина! Я узнавал...
Слава Украине!
І.Лютий
1.Никакой психически нормальный человек, не станет писать в 2 часа ночи комментарий в 2 листа А4, причем комментарий АБСОЛЮТНО не касающейся темы, а тупо восхваление петра.
2. Вы "написали" комментарий в 01:39, в 01:42 под ним было 2 лайка, написанное Вами просто не реально прочесть за 2 минуты, т.е. Вы порохобот и работаете в одной группе с Ali Hasan и Бенджамин Франклин.
Что поделаешь.
Хуйло.
Тупое.