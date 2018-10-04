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Темы дня: Нападение на активиста Михайлика Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
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 Военным передали пять новых БТР и 16 восстановленных танков, - Порошенко. ВИДЕО

Украинские военные получили 16 танков и 5 БТРов производства Государственного концерна "Укроборонпром".

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу президента Украины Петра Порошенко, танки Т-80 и Т-64 полностью восстановлены на Харьковском бронетанковом заводе и совсем скоро встанут на защиту страны. Пять новеньких БТР-4 - это работа КБ им. Морозова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военнослужащие Десантно-штурмовых войск получат американские парашюты

Также "Укроборонпром" продемонстрировал новейшие образцы вооружения: реактивную систему залпового огня "Верба", ракетный комплекс "Сапсан", созданный вместе с другими предприятиями ОПК Украины и БТР-4МВ1, созданный на базе конструкторских решений стран-членов НАТО.

Источник: https://censor.net.ua/v3089521
 
   
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А нових танків наша армія колись дочекається?
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Немає сенсу виробляти нові, модернізувати старі в рази дешевше. навіть кацапи з їх куди більшим ніж наш військовим бюджетом відмовились від виробництва разрекламованної армати, зате повним ходом модернізують старі т-72.
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Тим більше, що ті танки це дуже якісне залізо, спецсталь, як шасі, так і башти...
Міняй електроніку, став новий двигун от і все...
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Лет через 20. У нас еще пол-тысячи Т-72 на хранении. Модернизировать и модернизировать....
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півтисячі поділити на 20 років, це по 2 шт. в місяць модернізувати?
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нет. По 50 в год. Потом свои новые нам не понадобятся. У нас будут стоять новые не свои.
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,,оппоблок,, передал ? Или ,,зажыдття,, ? Может Юля помогла ?
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Юля? Копеечкой на армию? Шутить изволите? Военным передали пять новых БТР и 16 восстановленных танков, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2709
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Не, лично Петя каждый винтик прикрутил...так шо Педрина гоп компания заслужила еще распилить пару лярдов и угандонить пару тыс украинцев...поэтому я за Петю!!!
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«Нє барскоє ето дєло»...
Єго дєло - сєранув і побіг далі...
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Ну так бери ложку, кушай вас много голодных ртов, я один...побежал кормить других!
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К Луцыку обратитесь он каждый день доказывает что любой дыбил может быть прокурором!
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Просто интересно. На какой стадии и какое именно личное участие принял в этом всём Порошенко?
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Завтра будуть приймати закон про мову.
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А ще його путін підписав закон про пенсії🤗
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Та у домбассян вже до путіна: «Прошла любов, зав'ялі памідори», пічялька, - нє хочєт царь- прєзідєнт брать дамбасскіх хахлов под свою руку
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Так вони йому потрібні як одноразовий біологічний матеріал.
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І завдяки тому, що завтра будуть приймати закон про мову, "украинские военные получили 16 танков и 5 БТРов производства Государственного концерна "Укроборонпром"?
А Порошенко все ж таки яким боком до всього цього?
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Порошенко Президент України, який відновлює ВПК України.
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А что, пеця не устроил по этому поводу церемонию и ленточки не перерезал? Як кажуть щось у лісі здохло.
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1. На Урале скупают доллары после новостей о запрете валюты. Правительство Московии опровергло отказ от доллара. - Туда-сюда, обратно, и нам с тобой приятно!

2. Великобритания присоединяется к разработке резолюции СовБеза ООН по миротворцам совместно с Украиной, США, Францией и Германией.
Думаю, что присоединение Британии - это тоже результат той большой работы, которую сейчас проводит Украина по миротворцам. И это может быть признаком того, что процесс приближается к реализации. Московию сейчас будут дожимать, она начнет, как обычно верещать про русофобию, но на их кукареку уже никто не обратит внимание, а потом даже чик чирик - я в домике, не поможет, будут вытягивать за шкирку.

3. Все познается в сравнении.
Помните как 25 лет подряд, к каждым выборам быдлу бросали кусочек халявы, быдло сидело и не мычало, его все устраивало. Что сейчас? Халявы не будет и не предвидится, быдло это видит и понимает, поэтому и быкует. Вся халява уходит на новые садики, школы и дороги, параллельно идет война за умы людей, за их сердца - вот поэтому Порох так старался с безвизом и Томосом для нашей Церкви. Оказывается жить можно по другому. Быдло естественно такое положение дел не устраивает, и срать оно хотело на все то хорошее, что делает власть, у быдла кормушку забрали, как у малого ребенка игрушку, вот поэтому быдло бьется в истерике, и льет помои на власть.

4. Новую Конституцию для старушки Шапокляк-Тимошенко писал мокшанский политолог, который поддерживает Мертвечука.
И, как выясняется, "новый экономический курс" - это плагиат и кремлевские методички. Смотрю на тот пи@дец, который готовит "Вона" для Украины, - старушка в конец ебнулась.
Вону нужно прописать в психушке и изолировать от общества.

5. Обосранная Лубянка сообщает.
Источник (агентура ФСБ) сообщил о крупной поставке американского летального оружия в Украину.
"Около 3,5 тыс. единиц стрелкового оружия, более 3,1 тыс. мин, около 2 млн боевых патронов, около 34 тыс. детонирующих устройств, 52 тыс. ракет и 5 млн 380 тыс. ХП".
Кацапам готовят харакири.

6. Виктор Муженко не исключил, что корабли Военно-морских сил Украины будут сопровождать в Азовском море коммерческие суда, чтобы пресечь злоупотребление "РФ" правом на остановку и досмотр судов. Украина готова защищать от незаконных действий России коммерческие суда в Азовском море. Все те действия, которые проводятся в Азовском морском регионе, являются элементами нашего присутствия в этом регионе для адекватного ответа на возможные провокации "России".
Украина уже развернула в этом районе большее количество воздушных, морских и арт. войск.

Все будет Украина! Я узнавал...
Слава Украине!

І.Лютий
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А нащо ти сюди апдейт методички вивалив, чи мінстець їх тепер прямо через "цензор" повідомляє ботам - для економії вкладок бравзера, так би мовити
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Я бы с радостью прочел Ваш пост, но не стану, т.к. это тупая вставка текста за деньги, аргументирую:
1.Никакой психически нормальный человек, не станет писать в 2 часа ночи комментарий в 2 листа А4, причем комментарий АБСОЛЮТНО не касающейся темы, а тупо восхваление петра.
2. Вы "написали" комментарий в 01:39, в 01:42 под ним было 2 лайка, написанное Вами просто не реально прочесть за 2 минуты, т.е. Вы порохобот и работаете в одной группе с Ali Hasan и Бенджамин Франклин.
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Я не працюю тут і особливо у групах, тому за брехню вас у спам.
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Точно. Вы с пилой нас раскусили. Сейчас пойдем всей группой пить кофе, а потом с новыми силами вас чмырить.
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Каву не люблю, а цього... чмирити буду.
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Та ладно. Тогда просто с нами посидишь, пока мы кофе будем пить.
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Він працює у грпі сексуальних реформ. Тепер нехай спростовує це😋
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Скотланд Ярд нарыл что отравитель Скрыпалей, полковник ГРУ РАБссии Чепига украл из Украины семейство Индюковича за что получил звание ХЕРой РАБссии,вот это номер....
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Ну вообще то что Яныка выкрали и велели помалкивать - это очевидно.
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Штирлиц слямзил профессора Плейшнера и Пастора Щлага...
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он им нужен был для легализации вторжения в крым.
Что поделаешь.
Хуйло.
Тупое.
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Британская пресса в шоке от Мавзолейного быдла... Военным передали пять новых БТР и 16 восстановленных танков, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1308
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Отравить должны были не Скрыпаля,а другого предателя РАБссии Потеева,но его не нашли....следующим оказался в списке предателей РАБссии Скрыпаль... Военным передали пять новых БТР и 16 восстановленных танков, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8784
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Теперь на Скрипке играет знаменитая Скрыпалька Ванэсса Мэй....
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Министр обороны Британии отправил эскадру кораблей в Черное и Средиземное море... Военным передали пять новых БТР и 16 восстановленных танков, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7812
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Звездный час Юлии Тимошенко давно прошел...,не партесь особо,
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Цензор.НЕТВидеоОбществоВоенным передали пять новых БТР и 16 восстановленных танков, - Порошенко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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