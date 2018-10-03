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 "Все нормально?!" - "Плюс!" - ночной бой с пророссийскими террористами на Светлодарской дуге. ВИДЕО

Украинские бойцы успешно пресекают попытки российских боевиков приблизиться к позициям ВСУ на Светлодарской дуге.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал, террористы особенно агрессивно действуют ночью. Применяют стрелковое оружие и минометы.

Одно из таких боестолкновений началось с обстрела из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия с применением трассирующих зарядов. Противник таким способом пытался скоректировать огонь минометов. 

"З полвосьмого по нам начали работать пулеметы ПК и "Утесы", а потом, через некоторе время, начали сепары стрелять по нам из АГСов и минометов", - рассказывает один из украинских бойцов.

Только после открытия ответного огня оружие сторонников "русского мира" стихло.

"Это не то, чтобы попытка прорыва, но они хотят показать что они здесь есть и какая у них сила", - говорит о ночном бое военнослужащий ВСУ.

...

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Источник: https://censor.net.ua/v3089463
 
   
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Я дякую, солдате, за життя,
Що я живу без куль над головою.
За те, що маю я надію в майбуття,
І я думками завжди там, з тобою.

Я дякую, соколЕ, і за те
Що маю те, чого немає в тебе.
Домівку теплу, сонечко ясне.
Блакитне, мирне українське небо.

Я дякую, Герою, що стоїш.
На передку, за рідну Батьківщину.
За те, що чесний бій ведеш.
І захищаєш неньку-Україну.
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Там пара снайперов нужна с хорошей техникой типа брарета и естественно тепловизорами , тем более если сепарня трасерами палится , организовать им парочку двухсотых и как бабка пошепчет , до своей ротации будут как мыши сидеть и не рыпатся , проверенно на своем опыте.
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Мені ще було б цікаво подивитись у дії зушку, яка дістанційну повина лушпанити рогатих, як нещодавно пасторе перевіряв... як вона рогатих буде на пазли розбирати!!! Слава Україні!!!
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Все нормально?!" - "Плюс!" - ночной бой с пророссийскими террористами на Светлодарской дуге. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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