 "Все нормально?!" - "Плюс!" - ночной бой с пророссийскими террористами на Светлодарской дуге. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал, террористы особенно агрессивно действуют ночью. Применяют стрелковое оружие и минометы.
Одно из таких боестолкновений началось с обстрела из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия с применением трассирующих зарядов. Противник таким способом пытался скоректировать огонь минометов.
"З полвосьмого по нам начали работать пулеметы ПК и "Утесы", а потом, через некоторе время, начали сепары стрелять по нам из АГСов и минометов", - рассказывает один из украинских бойцов.
Только после открытия ответного огня оружие сторонников "русского мира" стихло.
"Это не то, чтобы попытка прорыва, но они хотят показать что они здесь есть и какая у них сила", - говорит о ночном бое военнослужащий ВСУ.
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Я дякую, солдате, за життя,
Що я живу без куль над головою.
За те, що маю я надію в майбуття,
І я думками завжди там, з тобою.
Я дякую, соколЕ, і за те
Що маю те, чого немає в тебе.
Домівку теплу, сонечко ясне.
Блакитне, мирне українське небо.
Я дякую, Герою, що стоїш.
На передку, за рідну Батьківщину.
За те, що чесний бій ведеш.
І захищаєш неньку-Україну.