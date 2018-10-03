 "Все нормально?!" - "Плюс!" - ночной бой с пророссийскими террористами на Светлодарской дуге. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал, террористы особенно агрессивно действуют ночью. Применяют стрелковое оружие и минометы.

Одно из таких боестолкновений началось с обстрела из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия с применением трассирующих зарядов. Противник таким способом пытался скоректировать огонь минометов.

"З полвосьмого по нам начали работать пулеметы ПК и "Утесы", а потом, через некоторе время, начали сепары стрелять по нам из АГСов и минометов", - рассказывает один из украинских бойцов.

Только после открытия ответного огня оружие сторонников "русского мира" стихло.

"Это не то, чтобы попытка прорыва, но они хотят показать что они здесь есть и какая у них сила", - говорит о ночном бое военнослужащий ВСУ.

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