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 Происшествия, Киевские новости
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 Правоохранители задержали в Киеве россиянина с героином на сумму свыше 1 млн грн. ВИДЕО

В рамках расследования уголовного производства следователи Подольского управления полиции совместно с работниками Службы безопасности Украины установили, что 52-летний гражданин Российской Федерации наладил сбыт наркотических веществ.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщил начальник Подольского управления полиции Владислав Ищенко, неподалеку от места проживания правоохранители остановили злоумышленника с пакетом в руках. Впоследствии при проведении обыска у него обнаружили шесть пакетов с порошкообразным веществом белого цвета, похожей на героин.

"В целом у злоумышленника изъяли полкилограмма героина стоимость которого составляет более миллиона гривен. Его отправили на проведение экспертиз, после получения выводов действия мужчины будут соответственно квалифицированы", - добавил Владислав Ищенко.

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Уголовное производство расследуется по ч. 3 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Задержанному грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Источник: https://censor.net.ua/v3089437
 
   
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...а у нас шприцы бесплатные в подворотнях, в автоматах ... ...и одну дозу разрешили при себе иметь...
В Амстердаме почти все с самокрутками бегают -- улыбаются... *) -- ...с нашего парохода никто не рискнул курнуть! ...по крайней мере, в моём туристическом автобусе...
А вдруг, на входе, как в аэропортах -- начнут химическими бумажками обтирать -- пробы нюхать?
Нврод запуган!!! *)
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Там, в каждой кафешке дурь продаётся. Но! -- продавец всегда спрашивает: Вы понимаете, шо это для внутреннего употребления и что, вывоз за бугор не разрешён?
Покупатель нервно кивает ... ...получает товар и сразу, у своего же велосипеда, кумарит...*)
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Перекрыли канал незаконного сбыта наркотиков . Очень мешал законному сбыту .
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Это можно рассматривать как макроинвестиции в украинскую экономику.
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срочно вернуть, возместить убытки, извиниться!
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потому как это есть бесплатная прививка от майданизма
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияПравоохранители задержали в Киеве россиянина с героином на сумму свыше 1 млн грн. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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