 Путин о Скрипале: "Он просто подонок, вот и все". ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом Путин сказал на пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя", отвечая на вопрос об антироссийских санкциях и деле Скрипаля.

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"Некоторые информационные источники проталкивают мысль, что господин Скрипаль - чуть ли не правозащитник, - сказал Путин. - Он просто шпион, предатель Родины. Он просто подонок, вот и все".

Путин считает бредом версию британской стороны об обстоятельствах дела Солсбери, подчеркивая, что "никому не нужно" было травить Сергея Скрипаля и других жителей Великобритании.

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"Вы хотите сказать, что мы еще какого-то бездомного человека там отравили что ли?" - прокомментировал президент РФ слова модератора пленарки, который упомянул, что от того же нервно-паралитического газа, который якобы использовался в покушении на Скрипалей, есть и другие пострадавшие. "Я иногда смотрю на то, что происходит вокруг этого дела, я просто удивляюсь: приехали какие-то мужики и начали травить бомжей там у вас в Великобритании. Что за бред? В очистке что ли они работают, нет?" - добавил Путин.

"Никому не нужно (было там никого) травить. Этот Скрипаль, он предатель, как я сказал, его поймали, он наказан был, отсидел в общей сложности пять лет в тюрьме, мы его выпустили. Все. Он уехал, еще сотрудничать продолжал, консультировал какие-то спецслужбы, ну и что?" - подчеркнул президент РФ.

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Путин также сравнил шпионаж с проституцией. "Возня между спецслужбами — это что, вчера родилось что ли? Как известно, шпионаж - это, так же как и проституция, одна из важнейших профессий в мире. Никто это не закрывал, правильно? И закрыть пока не в состоянии", - сказал он.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 5 сентября прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери: Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила: "Подозреваемые в отравлении Скрипалей являются офицерами ГРУ Генштаба РФ".

Из опубликованной 26 сентября части расследования Bellingcat и The Insider следует, что настоящее имя Руслана Боширова, которого обвиняют в отравлении Скрипалей, – Анатолий Чепига. Он - полковник ГРУ, родился 5 апреля 1979 года в деревне Николаевка в Амурской области, с отличием окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище и пошел служить в 14-ю бригаду спецназа ГРУ. Чепига трижды был в командировке в Чечне, подразделение, в котором он служил, также было замечено рядом с украинской границей в 2014 году. The Insider и Bellingcat сообщили, что установили личность одного из отравителей Сергея Скрипаля. По их данным, "Руслан Боширов" – это полковник ГРУ, герой России Анатолий Чепига.

Журналистам удалось побывать в селе, где долгое время жил Чепига. Односельчане узнали его и рассказали, что он давно "на секретной службе".

Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Отметим также, что 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

14 марта, Мэй объявила о решении Лондона выслать 23 российских дипломата, работающих на разведку: "Это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. Это (эта мера) отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны".

20 марта 23 сотрудника российского посольства в Лондоне, а также их семьи покинули Великобританию.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев в знак солидарности с британскими партнерами и трансатлантическими союзниками и в координации со странами Европейского Союза выдворяет 13 российских дипломатов.