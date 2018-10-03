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 Путин о Скрипале: "Он просто подонок, вот и все". ВИДЕО

Президент России Владимир Путин назвал экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля "подонком и предателем".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом Путин сказал на пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя", отвечая на вопрос об антироссийских санкциях и деле Скрипаля.

...
"Некоторые информационные источники проталкивают мысль, что господин Скрипаль - чуть ли не правозащитник, - сказал Путин. - Он просто шпион, предатель Родины. Он просто подонок, вот и все".

Путин считает бредом версию британской стороны об обстоятельствах дела Солсбери, подчеркивая, что "никому не нужно" было травить Сергея Скрипаля и других жителей Великобритании.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО полностью доверяет расследованию Великобритании по делу Скрипалей, - Столтенберг

"Вы хотите сказать, что мы еще какого-то бездомного человека там отравили что ли?" - прокомментировал президент РФ слова модератора пленарки, который упомянул, что от того же нервно-паралитического газа, который якобы использовался в покушении на Скрипалей, есть и другие пострадавшие. "Я иногда смотрю на то, что происходит вокруг этого дела, я просто удивляюсь: приехали какие-то мужики и начали травить бомжей там у вас в Великобритании. Что за бред? В очистке что ли они работают, нет?" - добавил Путин.

"Никому не нужно (было там никого) травить. Этот Скрипаль, он предатель, как я сказал, его поймали, он наказан был, отсидел в общей сложности пять лет в тюрьме, мы его выпустили. Все. Он уехал, еще сотрудничать продолжал, консультировал какие-то спецслужбы, ну и что?" - подчеркнул президент РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В одном из участников атаки в Солсбери в Украине узнали офицера ГРУ, причастного к бегству Януковича, - Аваков

Путин также сравнил шпионаж с проституцией. "Возня между спецслужбами — это что, вчера родилось что ли? Как известно, шпионаж - это, так же как и проституция, одна из важнейших профессий в мире. Никто это не закрывал, правильно? И закрыть пока не в состоянии", - сказал он.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 5 сентября прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери: Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила: "Подозреваемые в отравлении Скрипалей являются офицерами ГРУ Генштаба РФ".

Из опубликованной 26 сентября части расследования Bellingcat и The Insider следует, что настоящее имя Руслана Боширова, которого обвиняют в отравлении Скрипалей, – Анатолий Чепига. Он - полковник ГРУ, родился 5 апреля 1979 года в деревне Николаевка в Амурской области, с отличием окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище и пошел служить в 14-ю бригаду спецназа ГРУ. Чепига трижды был в командировке в Чечне, подразделение, в котором он служил, также было замечено рядом с украинской границей в 2014 году. The Insider и Bellingcat сообщили, что установили личность одного из отравителей Сергея Скрипаля. По их данным, "Руслан Боширов" – это полковник ГРУ, герой России Анатолий Чепига.

Журналистам удалось побывать в селе, где долгое время жил Чепига. Односельчане узнали его и рассказали, что он давно "на секретной службе".

Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Отметим также, что 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

14 марта, Мэй объявила о решении Лондона выслать 23 российских дипломата, работающих на разведку: "Это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. Это (эта мера) отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны".

20 марта 23 сотрудника российского посольства в Лондоне, а также их семьи покинули Великобританию.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев в знак солидарности с британскими партнерами и трансатлантическими союзниками и в координации со странами Европейского Союза выдворяет 13 российских дипломатов.

Источник: https://censor.net.ua/v3089425
 
 
 Топ комментарии
 
Он так любил Хуйла....и крымнаш
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Недавно кремлевская гопкомпания зарекалась комментировать отравление в Солсбери.
Не шмогли молчать. Сорвались.
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Ну его не отпустили, а обменяли Путин о Скрипале: "Он просто подонок, вот и все" - Цензор.НЕТ 9548.
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Так Захерченко и гиви и мотопедло тоже любили русню, а русня их немного взорвала
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Хуйло ебанутый, не хочу выражаться, а стоило, культурный все таки...
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Как он мог не сдохнуть! Ведь намек был достаточно ясным.
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пурга 2.
хуйло с ершиком сегодня наперегонки балду ганяют.
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Такой же как и плешивая,ботоксная мразь. Все кацапы в большинстве своём сволочи и гниды.
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Недавно кремлевская гопкомпания зарекалась комментировать отравление в Солсбери.
Не шмогли молчать. Сорвались.
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На сколько хватило? На три дня, или на пять?

Мужик сказал - мужик сделал, ага.
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Как тут не сорваться? То гречка, то система кондиционирования в автомобиле, то ручка дверная. То флакон от духов. То Солсбери, то Эйнсбери! То Боширов и Петров, то Чепига! Запутали уже всех эти Британцы! Скрипаль еще тут со своими высказываниями про Крым и украинцев!
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Так а песков с путиным почему как с цепи сорвались, забыв свое твердое, мужское слово молчать? Плюнули бы и растерли. А их несет и несет...........
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А их всех несет. Сегодня Путина с Песковым! Вчера Клинтон с Мэй! Позавчера Трампа! Критические дни наверное! У каждого свой график! Иногда совпадает, иногда нет. У кого с Брекзитом проблемы, у кого с Северным Потоком! Бес их разберет. Надоели все!
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Всех разложили по полочкам, причины их беспокойства определили.
А это-то двое П + П почему нервничают?
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А пёс их знает? У одного "П" может штаны красные Навка постирала, а они с ночи высохнуть не успели. Второй может вчера интервью Вдудя с Фараоном посмотрел, где тот ответил, что ему с "П" говорить не о чем!
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По версии путлера- британия - это 'страна бомжей'
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Бачете, Євгеній, слова путіна це і є мотив.
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Я вчерашнюю свою версию могу повторить! Скрипаль был отравлен украинскими националистами за его позицию по Крыму! Как Вам?
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Мене дивує, як так сталось, що в укр.націоналісти ви записали путіна, "бошарова і петрова" ?
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Боширов и Петров тут вообще не причем! Тут чувствуется рука более маститого шпиёна! Бабченко - например! Точно! Это он все организовал! А "новичек" ему передавал Герман, которому дали недавно целых 4,5 года за организацию покушения на 76 человек согласно списка!
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Євгеній ! Я вже починаю думати що ви реально мозковий центр всієї кремлівської пропаганди.
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Это экспромт! Опять же под настроение! Если я Напишу СЛАВА УКРАИНЕ? Это что-то изменит в отношении ко мне?
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Ні. Бо якщо дивитись на речі реально, то ми все ж таки вороги.
Ви можете мені навіть де в чому подобатись, але...
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Лично с Вами мы точно не враги! Лично я, даже со всеми украинцами не враг! Со многими даже продолжаю дружить, вот уже почти 30 лет! Ни на что не претендую. И иллюзий не питаю!
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Подонок пуйло о подонке скрепале. Крымнашисты гэбнявые, бля!
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Конечно подонок: взял и не умер, а Путина теперь ещё и за это судить будут.
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Ну так добей его - чего ты ждешь...)))
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Скрипаль о Путине: "Он просто хуйл0, вот и все"
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Это тот редкий случай, когда мнение Путина со мнением читателей Цензора.
Доказательства тут в комментах:
https://censor.net.ua/news/3089136/skripal_podderjival_okkupatsiyu_kryma_nazyval_ukraintsev_ovtsami_i_ne_vinit_kreml_v_otravlenii_jurnalist
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продовження концерту з двома геями під--рами кацяскими, виступ хуйла?! Путин о Скрипале: "Он просто подонок, вот и все" - Цензор.НЕТ 9024 Путин о Скрипале: "Он просто подонок, вот и все" - Цензор.НЕТ 5862 Путин о Скрипале: "Он просто подонок, вот и все" - Цензор.НЕТ 8786
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Нельзя не согласится с оценкой хуйла. скрипаль действительно подонок. Путин о Скрипале: "Он просто подонок, вот и все" - Цензор.НЕТ 6476
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Обычный поддонок, как и все гебисты паРаши включая самого хуйла.
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Ну вот а ведь Скрипаль не верит что его отравили спецы из ГРУ и поддерживал оккупацию Крыма, а ему такая благодарность в ответ.))
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мерзотник таки висловився про подонка
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Он просто подонок, вот и все. И что мы должны были с ним делать?... Вообще, хватит уже об этом...
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Ну да ... ))) Кому нужен этот предатель , шпион , подонок? ...))) Сотрудничающий и консультирующий западные спецслужбы ))) Даже Хе-рою раисси не оказался нужен ... Тот был в Солсбери проездом из Рио-де-Жанейро в маццкву и видимо нанюхавшись новичка потерялся в пространстве и не нашёл Солсберийский собор . Оно ему надо ???))) Тяжёлый случай ... и его ещё куда-то в цивилизованные страны приглашают зачем-то ... Выпишите ему рецепт на санкции
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Хуже Скрипаля только Родченков ))) Тот хоть надёжно спрятался .
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Коли хуйло прощав зрадників? Отже всі зрозуміли хто його отруїв
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Тут нечего подробно комментировать. Одним словом - хуйло.
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Одно упоминание о Скрипале бросает пуйло в бешенство.

Какая нескрываемая ненависть! Да и мордочкой в его же дерьмо англичане хорошенько мокнули. "Когда это наконец кончится! - возмущается Пуйло подлейшее...
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поддонок обозвал поддонка поддонком! Путин о Скрипале: "Он просто подонок, вот и все" - Цензор.НЕТ 6412
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І тепер скажіть, що у пуйла не було мотиву притравити Скрипаля???
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Шукати як Фасєтов із росії всіх переконував у відсутності мотиву?
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Скрипаль подонок и предатель. Правда нет сведений кого конкретно убил Скрипаль.
Путин же развязал войну против Чечни, Грузии, Молдавии, Украины, Сирии, убил десятки тысяч людей, неизвестно сколько покалечил, разрушил сотни населенных пунктов, миллионы беженцев. Вмешивается в выборы других государств, пытается силовым путем перекроить границы, собирается напасть на Прибалтику, Польшу, Чехию, оккупировать Беларусь. Убил Польское правительство в Смоленской катастрофе и этот перечень злодеяний можно долго продолжать. После всего этого кто такой Путин, какие необходимо подобрать слова, чтобы его характеризовать
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ху*лу :
Тише «дедушка» не плач, в Гааге тебя ждёт палач
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Не "Прибалтика", а страны Балтии. Не "Молдавия", а Молдова. И еще небольшое уточнение. Хуйло не развязывало войну в Сирии, а присоединилось позже. А так таки-да, список преступлений Хуйла просто огромен.
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ХУЙЛО о подонке ...или ...подонок о подонке ...
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Подонок на подонке сидит и подонком погоняет.
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Нікому не потрібно було його стріляти
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Який начальник, такі й підопічні.
Який піп, такий і прихід.
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вова, ты , как обычно, гонишь такую пургу, что уши в трубочку
Скрипаль был НАЧАЛЬНИКОМ ОТДЕЛА КАДРОВ ГЛАВНОГО РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ГШ ВС РФ
он сдал Западу всех известных ему агентов
позже его ( одного его) поменяли на полтора десятка российских шпиёнов в Британии и др. странах НАТО
человек жил себе спокойно, пока не стал откровенничать по поводу взаимоотношений бывшего шефа фсб Патрушева с "русской мафией"
и - кранты, группа агентов ГРУ выезжает на задание
по-моему, только кретины от рождения могут тасовать варианты
хуйло тоже к ним относится, как видно
а теперь фсб и гру открещиваются от убийства Скрипаля
может, спросить "русскую мафию"?
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Маленький вопрос? Что он мог рассказать про Патрушева, что могло навредить хотя бы тому же Патрушеву?
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Украинцам пофиг на скрипаля - он свою роль уже имполнил, а на мнение пуйла тем более
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Не о Скрипале:

Путин призвал всех желающих сразу ввести все санкции против России
Путін про Скрипаля: "Він просто покидьок, та й усе" - Цензор.НЕТ 3620
Президент Владимир Путин считает, что было бы хорошо, если бы все страны, желающие ввести санкции против России, сделали это «как можно быстрее». Об этом он заявил на международном форуме «Российская энергетическая неделя», трансляция которого идет на сайте «Россия 24».

«Это развязало бы нам руки для защиты своих национальных интересов такими средствами, которые мы считаем наиболее эффективными для нас», - сказал президент.

Путин увидел в политике США «типичную ошибку любой империи»
ПОЛИТИКА
Путин также добавил, что санкции вредны. «Это вредит тем, кто это делает, мы это давно установили с вами, поэтому мы никогда не поддерживали и не будем поддерживать незаконные санкции, которые вводятся в обход Организации Объединенных Наций», - заметил глава государства.

В ходе выступления Путин подчеркнул, что политика санкций, проводимая США, подрывает доверие к доллару как к мировой резервной валюте и это ошибочный путь. «Реально пилят сук, на котором сидят, это странно даже, удивительно», - заметил он. По мнению президента, это типичная ошибка любой империи.

https://www.rbc.ru/politics/03/10/2018/5bb4b5169a794730e720fcf0?from=main
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хорошо разбирается в ошибках империй?
народ уже торчит
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ти ба як цікаво забалакав. не подобаються суки які лягають за бабло. данецкіє слухайте і імейте в віду
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Дуже влучно пупін дав собі ж характеристику. Ця ж мразь по всьому світі засилає своїх шпигунів. Сам був таким . Шпигуном-проституткою
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навіть свині благородніші за кацапа
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Мы его не травили, но так будет с каждым предателем.
Нас там нет, но мы победим.
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Удивили... "Суперподонок" подонка "подонком назвал... Да завидует он ему, завидует... С подонками хоть общаются, руку жмут, потому что пока "полезен", а "суперподонок" уже нахер никому "не патребен" (как говорят "сябры"), даже с его ядерными ракетами, газом и нефтью...
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Нам здрадники не патрэбны, хай валят, куды вочы бачат.
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А ты "валить" впереди всех будешь? Ты ведь тоже из когорты "здрадныков"... По крайней мере, основная масса форумчан - твоих земляков, в этом уверены...
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Несколько человек не могут являться "массой". Основной показатель ,демократические выборы, расклад голосов. Ну, а те кого вы имеете ввиду,обычно завидуют моим успехам во многих сферах деятельности. Вы как охотник, должны знать , некоторым людям присущи черты животных.
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Он простое унылое хуйло, а о нем развернули целую информационную кампанию)
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типун считает не только так о Скрыпале, а и о тех, кем руководит - россиянами, он считает их подонками и быдлом. Даже не смотря на то, что они, ватное население раши, чуть ли не молятся на типуна, верят в то, что он рассказывает, его приближенной клоаке олигархов которые разделили Россию на свои сферы влияния, а над ними пахан - типун, который дал им миллиарды и контролирует их лояльность. Все близкие друзья питерского носильщика чемоданов стали миллиардерами и главами крупнейших корпораций РФ. А все за счет озлобленных ватных вась их мухосрансков которые сидят без канализации и газа но верят пахану и обещаниям отключить газ Украине и отказаться от доллара и что кругом враги Путін про Скрипаля: "Він просто покидьок, та й усе" - Цензор.НЕТ 6801
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Та просто ..гопник. Слюнявое плешивое питерское быдло, перекрашенное для двойника. Слышь ....тыыыы!!!, а детей в Беслане тоже косили как предателей!!! Слыыыышшь тыыы!!!, крысина, а в Норд-осте тоже травили бомжей как предателей. Да ты ГОВНО!!! вообще ничего человеческого не ценишь. Ты Родиной прикрываешься, а она есть у тебя?...... ходулька гномикообразная!!!!!?????
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Ихтамнебыло. И Маши Захеровой в образе проститутки, которую они там трахали тоже не было. Путін про Скрипаля: "Він просто покидьок, та й усе" - Цензор.НЕТ 8767Путін про Скрипаля: "Він просто покидьок, та й усе" - Цензор.НЕТ 5725
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У Пуйла и генерал Власов подонок,але триколор досi маярить над кремлем Путін про Скрипаля: "Він просто покидьок, та й усе" - Цензор.НЕТ 7979
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Тепер зрозуміло чому проституція на РФії не легалізована.
РФія пішла іншим шляхом - усі представники найдревнішої професії є агентами державного органу, що об"єднює предснавників іншої древньої професії.
При чому працюють вони на альтруістичних засадах.
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>приехали какие-то мужики и начали травить бомжей там у вас в Великобритании. Что за бред?Источник: https://censor.net.ua/v3089425

под дурачка косит, ясно что бездомные не были целью, но из-за рукожопства они пострадали.
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"Путин о Скрипале: "Он просто подонок, вот и все"- плешивый кремлёвский мясник забрехался окончательно, да иначе и быть не может, не возможно систематически брехать и не запутаться в своей же брехне, это сложно, но для них главное, держать своё совковое стадо,140 млн в виртуальной, стабильной лжи, но с другой стороны, те пастухи, которые живут за высоким каменным забором, в кремле, уже тоже двинулись мозгами, и не понимают, где правда, а где ложь, и по факту, там уже мало осталось адекватных, думающих двуногих.
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Однозначно предатель, но за распыление новичка в чужой стране нужно наказать однозначно!
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а дружки п*уйла, которые спи*дили у "родины" 4 триллиона долларов, они кто? наверное штирлицы!
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Цензор.НЕТВидеоЗа рубежомПутин о Скрипале: "Он просто подонок, вот и все". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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