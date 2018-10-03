 Путин о Скрипале: "Он просто подонок, вот и все". ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом Путин сказал на пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя", отвечая на вопрос об антироссийских санкциях и деле Скрипаля.
Путин считает бредом версию британской стороны об обстоятельствах дела Солсбери, подчеркивая, что "никому не нужно" было травить Сергея Скрипаля и других жителей Великобритании.
"Вы хотите сказать, что мы еще какого-то бездомного человека там отравили что ли?" - прокомментировал президент РФ слова модератора пленарки, который упомянул, что от того же нервно-паралитического газа, который якобы использовался в покушении на Скрипалей, есть и другие пострадавшие. "Я иногда смотрю на то, что происходит вокруг этого дела, я просто удивляюсь: приехали какие-то мужики и начали травить бомжей там у вас в Великобритании. Что за бред? В очистке что ли они работают, нет?" - добавил Путин.
"Никому не нужно (было там никого) травить. Этот Скрипаль, он предатель, как я сказал, его поймали, он наказан был, отсидел в общей сложности пять лет в тюрьме, мы его выпустили. Все. Он уехал, еще сотрудничать продолжал, консультировал какие-то спецслужбы, ну и что?" - подчеркнул президент РФ.
Путин также сравнил шпионаж с проституцией. "Возня между спецслужбами — это что, вчера родилось что ли? Как известно, шпионаж - это, так же как и проституция, одна из важнейших профессий в мире. Никто это не закрывал, правильно? И закрыть пока не в состоянии", - сказал он.
Как сообщал Цензор.НЕТ, 5 сентября прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери: Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила: "Подозреваемые в отравлении Скрипалей являются офицерами ГРУ Генштаба РФ".
Из опубликованной 26 сентября части расследования Bellingcat и The Insider следует, что настоящее имя Руслана Боширова, которого обвиняют в отравлении Скрипалей, – Анатолий Чепига. Он - полковник ГРУ, родился 5 апреля 1979 года в деревне Николаевка в Амурской области, с отличием окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище и пошел служить в 14-ю бригаду спецназа ГРУ. Чепига трижды был в командировке в Чечне, подразделение, в котором он служил, также было замечено рядом с украинской границей в 2014 году. The Insider и Bellingcat сообщили, что установили личность одного из отравителей Сергея Скрипаля. По их данным, "Руслан Боширов" – это полковник ГРУ, герой России Анатолий Чепига.
Журналистам удалось побывать в селе, где долгое время жил Чепига. Односельчане узнали его и рассказали, что он давно "на секретной службе".
Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.
Отметим также, что 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.
14 марта, Мэй объявила о решении Лондона выслать 23 российских дипломата, работающих на разведку: "Это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. Это (эта мера) отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны".
20 марта 23 сотрудника российского посольства в Лондоне, а также их семьи покинули Великобританию.
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев в знак солидарности с британскими партнерами и трансатлантическими союзниками и в координации со странами Европейского Союза выдворяет 13 российских дипломатов.
хуйло с ершиком сегодня наперегонки балду ганяют.
Не шмогли молчать. Сорвались.
Мужик сказал - мужик сделал, ага.
А это-то двое П + П почему нервничают?
путін його замовив
в обличчі Boshar Petroff 17c0d329
Ви можете мені навіть де в чому подобатись, але...
Доказательства тут в комментах:
https://censor.net.ua/news/3089136/skripal_podderjival_okkupatsiyu_kryma_nazyval_ukraintsev_ovtsami_i_ne_vinit_kreml_v_otravlenii_jurnalist
геямипід--рами кацяскими, виступ хуйла?!
Какая нескрываемая ненависть! Да и мордочкой в его же дерьмо англичане хорошенько мокнули. "Когда это наконец кончится! - возмущается Пуйло подлейшее...
Путин же развязал войну против Чечни, Грузии, Молдавии, Украины, Сирии, убил десятки тысяч людей, неизвестно сколько покалечил, разрушил сотни населенных пунктов, миллионы беженцев. Вмешивается в выборы других государств, пытается силовым путем перекроить границы, собирается напасть на Прибалтику, Польшу, Чехию, оккупировать Беларусь. Убил Польское правительство в Смоленской катастрофе и этот перечень злодеяний можно долго продолжать. После всего этого кто такой Путин, какие необходимо подобрать слова, чтобы его характеризовать
Тише «дедушка» не плач, в Гааге тебя ждёт палач
Який піп, такий і прихід.
Скрипаль был НАЧАЛЬНИКОМ ОТДЕЛА КАДРОВ ГЛАВНОГО РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ГШ ВС РФ
он сдал Западу всех известных ему агентов
позже его ( одного его) поменяли на полтора десятка российских шпиёнов в Британии и др. странах НАТО
человек жил себе спокойно, пока не стал откровенничать по поводу взаимоотношений бывшего шефа фсб Патрушева с "русской мафией"
и - кранты, группа агентов ГРУ выезжает на задание
по-моему, только кретины от рождения могут тасовать варианты
хуйло тоже к ним относится, как видно
а теперь фсб и гру открещиваются от убийства Скрипаля
может, спросить "русскую мафию"?
Путин призвал всех желающих сразу ввести все санкции против России
Президент Владимир Путин считает, что было бы хорошо, если бы все страны, желающие ввести санкции против России, сделали это «как можно быстрее». Об этом он заявил на международном форуме «Российская энергетическая неделя», трансляция которого идет на сайте «Россия 24».
«Это развязало бы нам руки для защиты своих национальных интересов такими средствами, которые мы считаем наиболее эффективными для нас», - сказал президент.
Путин увидел в политике США «типичную ошибку любой империи»
ПОЛИТИКА
Путин также добавил, что санкции вредны. «Это вредит тем, кто это делает, мы это давно установили с вами, поэтому мы никогда не поддерживали и не будем поддерживать незаконные санкции, которые вводятся в обход Организации Объединенных Наций», - заметил глава государства.
В ходе выступления Путин подчеркнул, что политика санкций, проводимая США, подрывает доверие к доллару как к мировой резервной валюте и это ошибочный путь. «Реально пилят сук, на котором сидят, это странно даже, удивительно», - заметил он. По мнению президента, это типичная ошибка любой империи.
https://www.rbc.ru/politics/03/10/2018/5bb4b5169a794730e720fcf0?from=main
народ уже торчит
Нас там нет, но мы победим.
РФія пішла іншим шляхом - усі представники найдревнішої професії є агентами державного органу, що об"єднює предснавників іншої древньої професії.
При чому працюють вони на альтруістичних засадах.
под дурачка косит, ясно что бездомные не были целью, но из-за рукожопства они пострадали.