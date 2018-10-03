 "П#здец! Шо за херня!" - пассажира с электронным билетом вытолкали из поезда Ковель-Москва. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новое время".

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Поводом для неадекватного поведения женщин стало то, что 30 сентября мужчина при посадке на железнодорожной станции Кривин в Хмельницкой области предъявил электронный билет на телефоне вместо бумажного.

В свою очередь в "Укрзализныце" уже извинились за этот инцидент, сообщив, что указанная начальник поезда будет уволена.

"Была проведена соответствующая проверка данного факта. Действиям всех причастных к инциденту лиц будет дана соответствующая оценка, и будут сделаны радикальные выводы. Я вам скажу однозначно, что эти люди у нас работать больше не будут", - заявил директор Департамента по организации внутренних и международных пассажирских перевозок ОАО "Укрзализныця" Александр Красноштан.