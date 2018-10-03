 "П#здец! Шо за херня!" - пассажира с электронным билетом вытолкали из поезда Ковель-Москва. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новое время".
Поводом для неадекватного поведения женщин стало то, что 30 сентября мужчина при посадке на железнодорожной станции Кривин в Хмельницкой области предъявил электронный билет на телефоне вместо бумажного.
В свою очередь в "Укрзализныце" уже извинились за этот инцидент, сообщив, что указанная начальник поезда будет уволена.
"Была проведена соответствующая проверка данного факта. Действиям всех причастных к инциденту лиц будет дана соответствующая оценка, и будут сделаны радикальные выводы. Я вам скажу однозначно, что эти люди у нас работать больше не будут", - заявил директор Департамента по организации внутренних и международных пассажирских перевозок ОАО "Укрзализныця" Александр Красноштан.
Таки да.
http://poizdato.net/rozklad-poizda/78--kovel--moskva-kyivska/
Вот такая вот пичалька....
Вообще-то имели место действия, способные причинить тяжёлый вред здоровью или смерть а также использование служебного положения. Это уголовщина, не говоря уже о нецензурной брани. Где следователи?
Вот гад подумали. Ещё какой-то билет в электроне придумал! Все люди как люди 50 лет показывают бумажный. А он типа модный из Европы! Нам таких новшеств не надо.
В случае, который в статье, проводник с начальницей однозначно не правы, ибо пассажир имеет право предъявлять электронный билет в телефоне. Плохо, что на станции Кривин этого не знают.
Форма проездного документа и порядок его предъявления - это не внутренний регламент предприятия, а часть правил пользования УЗ, оформленные через постановление Кабмина Про Порядок обслуговування громадян залізничним транспортом.
Вот выдержка из п. 22
Посадка в поїзд здійснюється за пред'явленням проїзного
документа та документа, який посвідчує особу
Принимает присягну.
- Я, Джеффри Монсон, Цепропона и осознало принимаю паставой Растиковой Федераски. Клянусь саботать кантитуся и законода...телста Раской Федерасы. Фаваи свободи и ее граждан, исплонять обозанности гражданина Раской Федераски. Не вкладо госю...доства и опостюрва защищать свободи несовисимасть Раски Федераски пить паном Раси, уважать ее корова, история и традиции.
http://donday.ru/v-rostove-muzhchinu-iznasilovali-butylkoy-postradavshiy-umer-ot-krovotecheniya.html
А тепер тверезо і без істерики:
1. Я не знаю чи є зараз контролери, але якщо є, що провідниця пред'явить їм у відповідь на претензію, що провозить безбілетника? А Ковель - Москва - це не Інтерсіті. Напевно зчитувачів там немає.
2. Про начальство - на їх реакцію навіть матюків не знайти. Інформація з сайту Укрзалізниці: На поїзді МІЖНАРОДНОГО сполучення з країнамі СНР здійснюється оформлення Бланку замовлення, в тому чіслі при проїзді у внутрішньому сполученні. Бланк замовлення підлягає обов'язковому обміну на проїзний документ Встановлення зразки в квітковій касі матерікової территории України.