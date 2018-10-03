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Все про:Киев (16555) Москва (2540) поезд (670) скандал (4223) Укрзализныця (1459)

 "П#здец! Шо за херня!" - пассажира с электронным билетом вытолкали из поезда Ковель-Москва. ВИДЕО

В Сети разгорелся скандал из-за видео, на котором начальник и проводник поезда Ковель-Москва на ходу выталкивают из вагона пассажира с электронным билетом. Внимание! Ненормативная лексика!

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новое время".

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Поводом для неадекватного поведения женщин стало то, что 30 сентября мужчина при посадке на железнодорожной станции Кривин в Хмельницкой области предъявил электронный билет на телефоне вместо бумажного.

В свою очередь в "Укрзализныце" уже извинились за этот инцидент, сообщив, что указанная начальник поезда будет уволена.

"Была проведена соответствующая проверка данного факта. Действиям всех причастных к инциденту лиц будет дана соответствующая оценка, и будут сделаны радикальные выводы. Я вам скажу однозначно, что эти люди у нас работать больше не будут", - заявил директор Департамента по организации внутренних и международных пассажирских перевозок ОАО "Укрзализныця" Александр Красноштан.

Источник: https://censor.net.ua/v3089418
 
   
 Топ комментарии
 
Я недавно їхав поіздом Ковель - Москва з Ковеля до Ніжина, мене тепер теж розстріляти?)
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Начальницю звільнити, а пасажира розстріляти. Хай щастить, або не... шляться москалям.
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развалили развитую систему электронных билетов которая была при офоще.
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Надо вообще в поезда до параши никого не пускать, пусть "порожняк гонят" "П#здец! Шо за херня!" - пассажира с электронным билетом вытолкали из поезда Ковель-Москва - Цензор.НЕТ 3706
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"..станции Кривин в Хмельницкой области..." -поезд точно на мацкву из Ковеля ехал...?
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Так, точно, станція Кривин Хмельницька область - тут знаходиться місто -супутник Хмельницької АЕС Нетішин.
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распечатал на принтере или вообще со сканом на экране? Во гад и мошенник, подумали бдительные зализнычники. Фальшивобилетчик. Педро и Омелян, проясните дремучим, шо мы уже почти в Европе!
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Поезд кацапский,а что он в Европе делает,мне не понятно.
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Какие кацапские? Все поезда, следующем из Украины на масквабад, украинского формирования и самые прибыльные для Укрзализныци. Изучайте мат.часть.
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В дупу ті формування,до мацкви повинні ходити тільки ведмеді,так Омельян казав))
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А какого буя этот поезд на Мацкву еще ходит по Украине?Где трепло Омельян?Где блин медведи?
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Ну так пусть министр транспорта раздаст всем проводникам по планшету и обеспечит доступ к инету. Тогда таких случаев не будет.
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Навіть якщо планшета чи прострою немає, потрібно впустити було, а потім розбиратися. Дикуни.
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не доехал фраерок до Масквы...
Вот такая вот пичалька.... "П#здец! Шо за херня!" - пассажира с электронным билетом вытолкали из поезда Ковель-Москва - Цензор.НЕТ 1056
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Дурість, ви могли би бути на його місці, доведіть, що він їхав не до Києва.
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Дійсно, що вистачає чим до Києва доїхати.
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А решта регіонів, теж слабко між собою сполучені
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Дві кончені мразі з совкової епохи! Треба час щоб те покоління комсомольців пішло на ... пенсію а замість нього прийшли інші з адекватним вихованням і поведінкою.
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такі вони з-під Ковле.. "П#здець! Шо за херня!" - пасажира з електронним квитком виштовхали з потяга Ковель-Москва - Цензор.НЕТ 5583, причём такая херня на всех "волынских" поездах не только на мацкву..
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У кого "адекватне виховання"?! В молоді? Насмішив "П#здець! Шо за херня!" - пасажира з електронним квитком виштовхали з потяга Ковель-Москва - Цензор.НЕТ 2827
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"Він ворог був - мені його не шкода" (с)
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Грубо конечно, но проводница собирает билеты для отчетности а так что ей потом показывать, телефоны что-ли.
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Для какой отчётности? Проводник на выходе раздает билеты пассажирам. Ты летун шоле?
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Поставить на входе в вагон считывающее устройство и нах#й тех проводников. Профессия скоро отомрет, как "водитель лошади". А туалеты мыть можно нанять одного человека на состав. Экономия.
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Ночью заходит контролёр к проводнику и сверяет количество билетов у проводника с количеством пассажиров. Если билет льготный, может разбудить пассажира и потребовать удостоверение (хотя такое случается очень редко)
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в нормальной стране захекались бы выплачивать материальную компенсацию пассажиру и гонорары толпе его адвокатов..но не в нашей папуасии..(
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таких тварей надо увольнять по статье, с записей в трудовую книжку, чтоб потом ее уже нигде не взяли на работу !!!
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А я только собрался послезавтра ехать с билетом на планшете.Пойду-распечатаю лучше. Сервис УЗ меня вдохновляет.
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распечатай, но сначала предьяви электронный, посмотри прикола ради как они его примут.
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Увольнение - это очень мало. Представьте себе, пассажир сел в поезд и вытолкал оттуда на ходу проводника. Что ему будет? То же самое должно быть проводнику.

Вообще-то имели место действия, способные причинить тяжёлый вред здоровью или смерть а также использование служебного положения. Это уголовщина, не говоря уже о нецензурной брани. Где следователи?
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Так елехтронний білєт надо мєнять на бумажний в кассє аерофлота
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Начальник и проводник поезда вообще знает что такие билеты существуют ??
Вот гад подумали. Ещё какой-то билет в электроне придумал! Все люди как люди 50 лет показывают бумажный. А он типа модный из Европы! Нам таких новшеств не надо.
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Молодці дівчата ! Підмосковника з потягу викинули ! )))
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Я тоже забыл распечатать однажды! Так вот по закону потребителей если ты оплатил услугу, некого не волнует как тебе её будут оказывать. она должна быть оказана! По закону Просто заходиш в вагон "выбиваеш" дверь нагой и говориш вот мое место... плаченое! Делайте что хотите но купленный продукт я заберу! И меня неволнует как клиента что гдето там у вас программа както не сходится, єто недоработка укрзализныці, и платить за вашу не проделанную работу своим временем я не собираюсь!
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Не совсем так. Если оплатил услугу, но не можешь предъявить в установленном порядке подтверждающие документы, то это то же самое, что не оплатил. Например - забыл билет дома, и на руках вообще ничего нет. Нам однажды проводник рассказал, что в его рейс у пассажира разрядился смартфон, билет был там, бумажного варианта не было. По словам проводника, пассажир остался на перроне. Формально это правильно, но по-человечески можно было пустить в вагон и дать возможность подзарядить телефон.
В случае, который в статье, проводник с начальницей однозначно не правы, ибо пассажир имеет право предъявлять электронный билет в телефоне. Плохо, что на станции Кривин этого не знают.
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у меня есть паспорт а у них есть базу пусть по фамилии меня посадят. если у них нет базу пусть обработаются в суд что я занял место без оплаты, или как там еще они придумают), а в суде я уже предьявлю билет и выписку с банка об уплате и сошлюсь на закон о зашите прав потребителя, а не на какойто внутрений регламент предприятия...
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Если вы купили проездной на троллейбус, но забыли его дома - оштрафуют. И правильно сделают. Я когда-то забыл поменять проездной в начале месяца, а контролеры очень любили искать "зайцев" именно в такое время (дело было лет 20 назад, но сейчас вряд-ли что-то в этом поменялось). Я этих ребят видел и даже не собирался убегать (хотя возможность была), ибо был уверен, что у меня проездной. Когда меня убедили, что проездной скис по времени, я тоже уперся и сказал, что пусть меня задерживают, я от них позвоню домой (мобилок еще не было), и мне подвезут забытый проездной. Сошлись на компромиссном варианте: я купил у них два билета - на проезд туда и обратно.

Форма проездного документа и порядок его предъявления - это не внутренний регламент предприятия, а часть правил пользования УЗ, оформленные через постановление Кабмина Про Порядок обслуговування громадян залізничним транспортом.

Вот выдержка из п. 22

Посадка в поїзд здійснюється за пред'явленням проїзного
документа та документа, який посвідчує особу
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А несостоявшегося пассажира бесплатно телепортировать к станции назначения.
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Не было бы так смешно если бы не было так грустно от нашего невежества и быдлячества. Если они выгнали винторогого это куда ни шло хотя выгнали же они не за то что кацап а за электронный билет, за который они выгонят любого гражданина Украины. "П#здець! Шо за херня!" - пасажира з електронним квитком виштовхали з потяга Ковель-Москва - Цензор.НЕТ 2968
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Может быть, они распознали "винторогость" и прикинулись ветошью?
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Ужасс.я бы в суд подал.но...наверно нет.еще судья на лапу потребует ,адвокат кучу денег .лучше бы пешком до границы,а потом на попутках до Московии)))ну,блин.они проводницу уволят.а надо то этого начальника черт знает чего по пассажирах.
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Хтось з УЗ клявся що на Кацапію пасажирські потяги не ходять , бо в нас війна з кацапами , а не вистава як воно є . Тільки чомусь кожного дня бійці гинуть .
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Я всегда распечатываю. Первое время даже менял в кассе на "ихний" - это можно в любой кассе, даже для военных.
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Депутат Красногорска(подмосковье) Монсон поклялся: «Пить паном Раси, уважать ее корова»

Принимает присягну.

- Я, Джеффри Монсон, Цепропона и осознало принимаю паставой Растиковой Федераски. Клянусь саботать кантитуся и законода...телста Раской Федерасы. Фаваи свободи и ее граждан, исплонять обозанности гражданина Раской Федераски. Не вкладо госю...доства и опостюрва защищать свободи несовисимасть Раски Федераски пить паном Раси, уважать ее корова, история и традиции.

"П#здець! Шо за херня!" - пасажира з електронним квитком виштовхали з потяга Ковель-Москва - Цензор.НЕТ 8013
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В Ростове мужчину изнасиловали бутылкой: пострадавший умер от кровотечения
http://donday.ru/v-rostove-muzhchinu-iznasilovali-butylkoy-postradavshiy-umer-ot-krovotecheniya.html
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Уявив собі - показую на айфоне ел. тікет в берлінському аеропорту а мене стюардеси Люфтганзи із стюардами виштовхують з літака...
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по костях проводници єдем медленно в європу на гаджетах . керівникам залізниці потрібно показати розказатищо шо вже є в природі такі квитки а то роблять з них козлов отпущенія
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может и наша безграмотность виновата, но мы не можем всего знать--для этого есть люди , нам сообщающие инструкции! купил билеты на детей в Харьков без предъявлений свидетельств, туда и обратно.При попытке сесть на обратный поезд с Харькова столкнулся с дикой реакцией проводницей--требовала документы на детей , вдруг ворованные! Понимаю что она права , злой что в Харьков пустили , билеты выдали , а обратно не пускают...Пришлось ногами двери открывать и с троими плачущими детьми места занимать.Доехали и проводники никого не звали...
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Всі тут так дружньо на провідницю накинулися, в тому числі її недолуге начальство.
А тепер тверезо і без істерики:
1. Я не знаю чи є зараз контролери, але якщо є, що провідниця пред'явить їм у відповідь на претензію, що провозить безбілетника? А Ковель - Москва - це не Інтерсіті. Напевно зчитувачів там немає.
2. Про начальство - на їх реакцію навіть матюків не знайти. Інформація з сайту Укрзалізниці: На поїзді МІЖНАРОДНОГО сполучення з країнамі СНР здійснюється оформлення Бланку замовлення, в тому чіслі при проїзді у внутрішньому сполученні. Бланк замовлення підлягає обов'язковому обміну на проїзний документ Встановлення зразки в квітковій касі матерікової территории України.
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Перепрошую, щось копіпаста з сайту якусь покруч зробила.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"П#здец! Шо за херня!" - пассажира с электронным билетом вытолкали из поезда Ковель-Москва. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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