 Два самолета Ан столкнулись в аэропорту столицы Судана. ВИДЕО+ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил пользователь Виталий Трубников.
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"В аэропорту Хартума, столицы Судана, сегодня столкнулись самолеты Антонов Ан-26 и Антонов Ан-32 Воздушных сил Судана. Обстоятельства пока не известны и о погибших не сообщается. Есть короткое видео с камеры наблюдения где виден момент столкновения", - говорится в сообщении.
"єаробляхах, обоє" - це не щеплення!
На мигающий желтый!)))))
реально кумедно вийшло
"Я думаю, что мы уже потеряли серийное производство самолетов. Украина, скорее всего, потеряет статус страны, которая способна разрабатывать и производить самолеты"
Почему Порошенко не хочет спасать Антонов? Шоколадные фабрики и кукуруза будущее Украины?
так что если будут заказы, будет производство.
как умудрились???
реально слепые
Аэропорт Дюссельдорф
всем дистечерам на вышке ....ШАМПАНСКОГО!)))
15 ноября 2007. Так и не взлетевший Airbus A340 в Тулузе. Результат того, что может произойти, если набирать персонал исключительно из долбойопов. Шла передача новоиспечённого Airbus A340 с завода-изготовителя компании-заказчику - Etihad Airways. При проведении испытаний двигателей горячие арабские парни отключили часть систем безопасности, в том числе и ту, что отвечала за работу тормозов, решив, видимо, что удержать самолёт на месте им поможет Аллах. Незабашмаченный «Арбуз», однако, не послушался воли Всеслышащего и, когда движки развили полную мощность, бодро покатил по лётному полю. Убавить режим из 9 человек на борту никто не догадался, и самолёт вхреначился в бетонное ограждение. Если быть более точным, то арабы были не такими уж тупыми, чтобы не почувствовать как самолёт покатился. Всё дело в том, что современный самолёт - сложное компьютеризированное средство (гугли Flight Management Computer). Самолёт стоял на тормозе и не был должным образом подготовлен к взлёту (не были вбиты параметры полёта в бортовой компьютер, маршрут и т. п.). Арабы решили раскрутить двигатели до максимальных оборотов. Но как и в нашей стране, мануалы читают в последнюю очередь, когда уже что-то поломалось. Как следствие, автоматика совершенно справедливо решила, что самолет идёт на экстренный взлёт и отпустила стояночный тормоз. Кабина оказалась в хлам, поэтому оставшиеся неповреждёнными двигатели молотили на номинальном режиме 7 часов, пока не сожгли всё топливо - отключить их не было возможности. Самолёт в итоге пошёл под списание, толком даже не побывав в воздухе и не перевезя ни одного пассажира
Настоящие суданские асы!
Воно й не дивно у верблюдів педалі гальма не буває, у них просто накат поганий.
А от піндоси ще й розказують що ці сини пустелі у 2001завалили твінтауер на боїнгах !?
Цікаво який героїн приймав той хто придумав таку хуцпу?
И вообще это была промоакция "Свій до свого по своє".
обслуживающим центрам фирмы "Антонов"
привалило два солидных заказа на восстановление.
Кстати, никакого намёка на пожар.