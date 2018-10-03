 Два самолета Ан столкнулись в аэропорту столицы Судана. ВИДЕО+ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил пользователь Виталий Трубников.

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"В аэропорту Хартума, столицы Судана, сегодня столкнулись самолеты Антонов Ан-26 и Антонов Ан-32 Воздушных сил Судана. Обстоятельства пока не известны и о погибших не сообщается. Есть короткое видео с камеры наблюдения где виден момент столкновения", - говорится в сообщении.











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