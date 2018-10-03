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 Два самолета Ан столкнулись в аэропорту столицы Судана. ВИДЕО+ФОТО

В аэропорту столицы Судана, города Хартума, столкнулись два самолета украинского производства Ан-26 и Ан-32 Воздушных сил Судана.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил пользователь Виталий Трубников.

...

"В аэропорту Хартума, столицы Судана, сегодня столкнулись самолеты Антонов Ан-26 и Антонов Ан-32 Воздушных сил Судана. Обстоятельства пока не известны и о погибших не сообщается. Есть короткое видео с камеры наблюдения где виден момент столкновения", - говорится в сообщении.

Два самолета Ан столкнулись в аэропорту столицы Судана 01
Два самолета Ан столкнулись в аэропорту столицы Судана 02

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Источник: https://censor.net.ua/v3089411
 
   
 Топ комментарии
 
И причем тут украинские самолеты до рукожопости суданцев?
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це що вони були на єаробляхах, обоє?! Два самолета Ан столкнулись в аэропорту столицы Судана - Цензор.НЕТ 2550
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На вышке смотрели журналы с НАТАШАМИ!))))
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И причем тут украинские самолеты до рукожопости суданцев?
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Украинская техника в руках чурок груда металлолома.
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що перекладач не працює?! )))
"єаробляхах, обоє" - це не щеплення! Два літаки Ан зіткнулися в аеропорту столиці Судану - Цензор.НЕТ 7763
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)))))а ну ватосики понойте нам шо хохлы не установили на АНы систему ...свой-чужой!)))))
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Залетел из за угла на посадку...
На мигающий желтый!)))))
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тобто паркувався ))
реально кумедно вийшло Два самолета Ан столкнулись в аэропорту столицы Судана - Цензор.НЕТ 2820
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"светофоры" не работали что ли?? Два самолета Ан столкнулись в аэропорту столицы Судана - Цензор.НЕТ 6363 ля-ля на одну полосу- по которой катился Антонов влетел с посадки второй Антонов.. Два самолета Ан столкнулись в аэропорту столицы Судана - Цензор.НЕТ 4773 а что Вышка курила Два самолета Ан столкнулись в аэропорту столицы Судана - Цензор.НЕТ 4017 Два самолета Ан столкнулись в аэропорту столицы Судана - Цензор.НЕТ 718
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Разве только бэушные. Антонов больше не производит самолеты.
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За 4 года ни одного серийного самолета.
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Экс-заместитель министра инфраструктуры Александр Кава:

"Я думаю, что мы уже потеряли серийное производство самолетов. Украина, скорее всего, потеряет статус страны, которая способна разрабатывать и производить самолеты"

Почему Порошенко не хочет спасать Антонов? Шоколадные фабрики и кукуруза будущее Украины?
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как разгребутся с заменой коцапских комплектующих, доделают десяток ан-158, а там и ан-178. если договорятся с турками могут тут собирать ан-132. ан-77 уже без коцапских комплектующих, может заинтересовать американцев.

так что если будут заказы, будет производство.
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Поищи на рашистских сайтах протокол, еще довоенный, ОАК где основным самолетом в рашистском производстве признают АН свежей, постсовковой, разработки - офигеешь от "вялечия" (ТМ)!
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угу угу... і не ремонтує, і не обслуговує Два самолета Ан столкнулись в аэропорту столицы Судана - Цензор.НЕТ 7396 а в Україні РАЗРУХА!!!
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ремонтує, обслуговує.... Вы во всем умеете находить позитив. Хоть люди без работы не останутся, пока долетает последний Ан.
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Судя по фотке 32 не соблюдал дистанцию, поэтому и въехал в небольшой грузовичок (26). Бывает. Интересна судьба пилотов 32-го.
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да ерунда, рихтанут кабину, подкрасят, ещё полетает)))
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Мабуть москаля та білявку до керма пустили. Два самолета Ан столкнулись в аэропорту столицы Судана - Цензор.НЕТ 6254
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всі претензії до диспетчерів... мо вони на іншому діалекті там гельготіли?
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дурдом...
как умудрились???
реально слепые
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черте-шо, ехали же в попутном направлении...
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По ходу у Антонова будет НОВЫЙ КОНТРАКТ!)))
всем дистечерам на вышке ....ШАМПАНСКОГО!)))
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На видео полный идиотизм, один догнал другого и врезался, скорее всего ошибка диспетчера.
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а за штурвалом была опиатная зайцева? она не видела ? шо едет вперде?
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Трудно сказать, может он только гасил скорость после посадки и возможности маневра не было.
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Во жгут пацаны! А вы, задроты, небось за всю свою счастливую жизнь ничего круче гонок на офисных стульчиках не видели!
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значит виновата разметка, светофор, все виноваты, все, харьковский судья всё наладит, зайчиха не даст скиздеть.
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Насчёт рукожопия - вспомнилась копипаста с лурки.

15 ноября 2007. Так и не взлетевший Airbus A340 в Тулузе. Результат того, что может произойти, если набирать персонал исключительно из долбойопов. Шла передача новоиспечённого Airbus A340 с завода-изготовителя компании-заказчику - Etihad Airways. При проведении испытаний двигателей горячие арабские парни отключили часть систем безопасности, в том числе и ту, что отвечала за работу тормозов, решив, видимо, что удержать самолёт на месте им поможет Аллах. Незабашмаченный «Арбуз», однако, не послушался воли Всеслышащего и, когда движки развили полную мощность, бодро покатил по лётному полю. Убавить режим из 9 человек на борту никто не догадался, и самолёт вхреначился в бетонное ограждение. Если быть более точным, то арабы были не такими уж тупыми, чтобы не почувствовать как самолёт покатился. Всё дело в том, что современный самолёт - сложное компьютеризированное средство (гугли Flight Management Computer). Самолёт стоял на тормозе и не был должным образом подготовлен к взлёту (не были вбиты параметры полёта в бортовой компьютер, маршрут и т. п.). Арабы решили раскрутить двигатели до максимальных оборотов. Но как и в нашей стране, мануалы читают в последнюю очередь, когда уже что-то поломалось. Как следствие, автоматика совершенно справедливо решила, что самолет идёт на экстренный взлёт и отпустила стояночный тормоз. Кабина оказалась в хлам, поэтому оставшиеся неповреждёнными двигатели молотили на номинальном режиме 7 часов, пока не сожгли всё топливо - отключить их не было возможности. Самолёт в итоге пошёл под списание, толком даже не побывав в воздухе и не перевезя ни одного пассажира
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Рожденные летать, ползать не могут. Два літаки Ан зіткнулися в аеропорту столиці Судану - Цензор.НЕТ 9210
Настоящие суданские асы!
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Техніка в руках ламерів майже завжди перетворюється в купу сміття.
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хорошые новости для Антонова. Один в ремонт, второй делать с нуля.
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одна полоса для двух взлетающих самолетов, в конце авария. В Судане свои приколы
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Самолеты принадлежат местной авиакомпании, столкновение произошло вследствие ошибки авиадиспетчеров, посадивших два самолета на одну взлетную полосу.
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Дай арабу літак - зробить з нього купу металолому,а дай два все одно ...
Воно й не дивно у верблюдів педалі гальма не буває, у них просто накат поганий. Два літаки Ан зіткнулися в аеропорту столиці Судану - Цензор.НЕТ 4968
А от піндоси ще й розказують що ці сини пустелі у 2001завалили твінтауер на боїнгах !?
Цікаво який героїн приймав той хто придумав таку хуцпу?
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суданский самолёт ,,подрезал"второй суданский самолёт!!что в таком случае суданцы должны сделать??верно!!самое время судану предъявить претензии изралю!!(прецеденты известны)и на сто процентов эффективны!!(при условии если это всё будет ,,пропущено"через кацапские СМИ) Два літаки Ан зіткнулися в аеропорту столиці Судану - Цензор.НЕТ 2155 Два літаки Ан зіткнулися в аеропорту столиці Судану - Цензор.НЕТ 4830
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Ничего страшного. Скоро на ОЛХ Судана объявление - иномарка, не бита, не крашена. После Судана вполне сгодится какому-нибудь Чаду.
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Поскольку задний пилотировала Зайцева под опиатами, виноват передний. За то, что на свет родился. Два літаки Ан зіткнулися в аеропорту столиці Судану - Цензор.НЕТ 2289
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На Ан-32 значно потужніші двигуни, тому він і догнав на злеті Ан-26
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Не важно, кто виноват в этой аварии - диспетчера ли, пилоты ли - Слава Богу, что все остались живы. Когда самолеты бьются - редко бывает без жертв. Антонову в данном случае есть чем гордиться - два борта грохнулись и все живы. Реально положительная реклама...
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У переднего Ана стопы не работали.
И вообще это была промоакция "Свій до свого по своє".
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Если пилоты не украинские, то стёб отменяется,
обслуживающим центрам фирмы "Антонов"
привалило два солидных заказа на восстановление.
Кстати, никакого намёка на пожар.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияДва самолета Ан столкнулись в аэропорту столицы Судана. ВИДЕО+ФОТО
 
 
 
 
 
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