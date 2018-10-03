 Заседание Комитета по нацбезопасности: продление особого порядка самоуправления в ОРДЛО, закон про бюджет-2019 и деятельность телеканалов 112 и Newsone. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

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Как сообщалось, закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО был принят в сентябре 2014 года и вступил в силу 18 октября 2014 года сроком на 3 года. Документ предусматривает, что особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донбасса вступает в силу только "после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона, в частности в части, касающейся вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины".

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6 октября 2017 года Верховная Рада продлила на год срок действия данного закона, который должен был утратить силу 18 октября 2017 года.

Напомним также, что 20 сентября Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телеканала NewsOne (ООО "Новости 24 часа") из-за высказываний ряда ведущих и гостей эфира о войне на Донбассе и автокефальной церкви.