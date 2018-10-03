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 Заседание Комитета по нацбезопасности: продление особого порядка самоуправления в ОРДЛО, закон про бюджет-2019 и деятельность телеканалов 112 и Newsone. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Сегодня на заседании Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Украины будет обсуждаться ряд вопросов, среди которых продление действия Закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Луганской и Донецкой областей".

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

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Как сообщалось, закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО был принят в сентябре 2014 года и вступил в силу 18 октября 2014 года сроком на 3 года. Документ предусматривает, что особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донбасса вступает в силу только "после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона, в частности в части, касающейся вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На переговорах в ООН поднимают вопрос пролонгации закона об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО: Кремль хочет реализовать сценарий смягчения санкций, - Ирина Геращенко

6 октября 2017 года Верховная Рада продлила на год срок действия данного закона, который должен был утратить силу 18 октября 2017 года.

Напомним также, что 20 сентября Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телеканала NewsOne (ООО "Новости 24 часа") из-за высказываний ряда ведущих и гостей эфира о войне на Донбассе и автокефальной церкви.

Источник: https://censor.net.ua/v3089402
 
 
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Як ми з'ясували, прокуратура отримала доступ до всіх телефонних трафіків 3х автомайданівців, їх локації під час дзвінків та дані людей, до яких вони дзвонили протягом місяця(!) перед побиттям яйцями Барни, а в матеріалах справи, виявляється, це приховали ➤https://goo.gl/KFDnW4

Ба більше, замгенпрокурора Юрій Столярчук своєю постановою від 09.02.2018р. поставив слідчим завдання відпрацювати ще й усі зв'язки автомайданівців та провести "інші необхідні негласні слідчі (розшукові) дії". У матеріалах справи дані про результати цих дій також приховали.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныЗаседание Комитета по нацбезопасности: продление особого порядка самоуправления в ОРДЛО, закон про бюджет-2019 и деятельность телеканалов 112 и Newsone. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
 
 
 
 
 
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