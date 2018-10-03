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 Политика Украины
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Все про:Венгрия (699) гражданство (856) Климкин (1847) консул (82)

 Киев завтра передаст Будапешту ноту о необходимости покинуть Украину консулу Венгрии в Берегово, - Климкин. ВИДЕО

Украина в четверг, 4 октября, направит ноту венгерской стороне о необходимости покинуть территорию Украины консулу Венгрии в г.Берегово (Закарпатская область), сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Я предложил Петеру Сийярто (главе МИД Венгрии. - Ред.) его отозвать, у него есть дипломатическая неделя. Если этого не произойдет, а я так понимаю, что этого не произойдет, то мы завтра передадим ноту венгерской стороне о том, что он должен оставить свою работу в Украине, соответственно и страну", - сказал он на совместной пресс-конференции с главой МИД Молдовы Тудором Уляновски в среду в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

...

П.Климкин уточнил, что высылать силой дипломата никто не намерен. "Он покинет страну, конечно же, сам", - пояснил министр.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: На протяжении этой недели Венгрия должна отозвать консула из Берегово, - Климкин. ВИДЕО

Министр добавил, что венгерская позиция была предсказуема.

Напомним, 19 сентября в сети появилось видео, где якобы зафиксирован процесс выдачи венгерских паспортов украинцам. Люди , в частности, произносят клятву и получают инструкции от венгерских дипломатов: "Скрывайте от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства".

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что потребует у своего венгерского коллеги объяснений. И если окажется, что дипломаты действительно раздавали паспорта Венгрии, консула этой страны в Берегово отошлют на родину.

Возможную высылку венгерского консула министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал недружественным шагом. И пригрозил, что его страна может "затормозить интеграцию Украины в ЕС".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине не запрещено предоставление паспорта другой страны, а также сокрытие двойного гражданства, - МИД Венгрии

Источник: https://censor.net.ua/v3089357
 
   
 Топ комментарии
 
Почему Киев? Кто передаст? Климкинд. Значит так и надо писать. Климкинд передаст Киев завтра передаст Будапешту ноту о необходимости покинуть Украину консулу Венгрии в Берегово, - Климкин - Цензор.НЕТ 517
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что делает Консул в Берегово???, пусть в берегово нацгвардия стоит, а Консул в Киеве, на крайняк одессе сидит.....
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безполезный мутант хлимкін
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Почему Киев? Кто передаст? Климкинд. Значит так и надо писать. Климкинд передаст Киев завтра передаст Будапешту ноту о необходимости покинуть Украину консулу Венгрии в Берегово, - Климкин - Цензор.НЕТ 517
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такая довольная рожа - типичный передаст Київ завтра передасть Будапешту ноту про необхідність залишити Україну консулу Угорщини в Береговому, - Клімкін - Цензор.НЕТ 9899
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Трали - Вали до каких пор будет ПРодолжаться,или эти Климкины будут сопли жевать, как в Крыму?
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что делает Консул в Берегово???, пусть в берегово нацгвардия стоит, а Консул в Киеве, на крайняк одессе сидит.....
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Ко́нсул (лат. consul) - должностное лицо, которому поручено представляемым государством выполнение консульских функций в пределах соответствующего консульского округа на территории государства пребывания, т. е. для защиты юридических и экономических интересов своего государства и его граждан[1]. Фактически консульские функции от имени представляемого государства осуществляются специально открываемыми с согласия государства пребывания консульскими учреждениями.

КОНСУЛЬСКИЙ ОКРУГчасть территории (район) иностранного государства, отведенная им для выполнения консульскимпредставительством возложенных на него представляемым (аккредитующим) государством консульскихфункций.
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Nikos KGB

что делает Консул в Берегово???, пусть в берегово нацгвардия стоит, а Консул в Киеве, на крайняк одессе сидит.....
03.10.2018 13:22 Ответить Мне нравится 1
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Эскалация продолжается. Два барана никак не хотят разойтись. Интересно про консула. "Пошлём ноту, но насильно выдворять не будем". А он возьмёт и не уедет.
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Баран да и ещё тупой тот, кто нарушил конвенции ООН и баран не понимает о смысле учений "Козацька Воля - 2018". В течении нескольких часов 2 бригады смогут навалять йоббикам по сами не хочу и Нато, кстати, не воспользуется 5-й статьёй по защите своих членов, поскольку видит, что этот "член" в корне не прав и этот "член" и так нарывается на санкции ЕС.
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Из Вашего комментария следует, что НАТО таки не всегда встаёт на защиту своих членов. Это наводит на определённые размышления и даже как-то связывает с "Будапештским меморандумом". Но также и внушает надежду, что в случае чего, то мы и члену НАТО можем навалять "по самое немогу".
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Я же не зря написал "члену" - это страна попала паровозиком заодно(сначало в ЕС). В боевых действиях не участвовала, личный состав войск на всю страну как у нас 2 бригады. При проявлениях сепаратизма - только так нужно себя проявлять. Понятно, что рф пока так не сможем протестоять(пока) - дело времени.
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Не, лучшее не "сратся" а улыбаться и делать вид, что все хорошо!
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Может он Болезненный,что не может порядок в своём доме навести? За такое 24 часа и нах.с территории.
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Подвести к границе и пнуть под зад - слабо?
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Ситуация в Закарпатье опасна тем, что она нарастает. И не надо говорить, что в Закарпатье сепаратизма нет, что венгры милые, добрые люди, что Венгрия член ЕС и т д. Однако в Румынии венгры самопроизвольно объявили непризнанную автономию, создав массу проблем румынскому правительству. Даже не имея общей границы с Венгрией. А венгры Закарпатья имеют общую границу с Венгрией. И достаточно новой кризисной ситуации как в 2013-2014 г чтоб повторилась ситуация с Крымом. Никто не верил, что Крым может уйти. А он ушел. Тем более закарпатские венгры и автономии требуют и венгерские флаги у мэрий вывешивают, и по-украински отказываются говорить, и все имеют венгерское гражданство и паспорта. По сути уже сейчас Береговский район это часть Венгрии. Так что остановка за малым. Ситуация опасная и ее не надо игнорировать. Представьте себе один АТО на Востоке, а второй на Западе!! И что будет с Украиной. Тем более с венграми бесполезно заигрывать. Потому что автономия и потом присоединение к Венгрии их цель.
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молодец Климкин! только долго расчехлялся.
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Если Венгрия нарушает международное законодательство Украина вправе обратиться в международные инстанции - в то же ПАСЕ или ООН например. Чому МИД этого не делает?
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Высылка консула ничего не решит - просто мадьяры в ответ вышлют какого-нибудь украинского консула и продолжат раздавать паспорта

Что да нацгвардии - в Закарпатье можно разместить хоть дивизию хоть целый корпус. Вот только как это помешает тамошним жителям получать венгерские паспорта?

И кстати - откуда родом будут те самые военнослужащие той самой нацгвардии? Если местные, то у них самих могут быть те самые паспорта
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныКиев завтра передаст Будапешту ноту о необходимости покинуть Украину консулу Венгрии в Берегово, - Климкин. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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