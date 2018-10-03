 Киев завтра передаст Будапешту ноту о необходимости покинуть Украину консулу Венгрии в Берегово, - Климкин. ВИДЕО

"Я предложил Петеру Сийярто (главе МИД Венгрии. - Ред.) его отозвать, у него есть дипломатическая неделя. Если этого не произойдет, а я так понимаю, что этого не произойдет, то мы завтра передадим ноту венгерской стороне о том, что он должен оставить свою работу в Украине, соответственно и страну", - сказал он на совместной пресс-конференции с главой МИД Молдовы Тудором Уляновски в среду в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
П.Климкин уточнил, что высылать силой дипломата никто не намерен. "Он покинет страну, конечно же, сам", - пояснил министр.
Министр добавил, что венгерская позиция была предсказуема.
Напомним, 19 сентября в сети появилось видео, где якобы зафиксирован процесс выдачи венгерских паспортов украинцам. Люди , в частности, произносят клятву и получают инструкции от венгерских дипломатов: "Скрывайте от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства".
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что потребует у своего венгерского коллеги объяснений. И если окажется, что дипломаты действительно раздавали паспорта Венгрии, консула этой страны в Берегово отошлют на родину.
Возможную высылку венгерского консула министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал недружественным шагом. И пригрозил, что его страна может "затормозить интеграцию Украины в ЕС".
КОНСУЛЬСКИЙ ОКРУГчасть территории (район) иностранного государства, отведенная им для выполнения консульскимпредставительством возложенных на него представляемым (аккредитующим) государством консульскихфункций.
что делает Консул в Берегово???, пусть в берегово нацгвардия стоит, а Консул в Киеве, на крайняк одессе сидит.....
03.10.2018 13:22 Ответить Мне нравится 1
Что да нацгвардии - в Закарпатье можно разместить хоть дивизию хоть целый корпус. Вот только как это помешает тамошним жителям получать венгерские паспорта?
И кстати - откуда родом будут те самые военнослужащие той самой нацгвардии? Если местные, то у них самих могут быть те самые паспорта