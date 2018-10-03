 В условиях гибридной войны основная задача - защита государственных институтов от дестабилизации, - Князев. ВИДЕО

Об этом глава ведомства заявил 2 октября во время встречи министра внутренних дел Украины Арсена Авакова с министром по вопросам безопасности Великобритании Беном Уоллесом, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацполиции.

Сергей Князев отметил, что в связи с агрессией Российской Федерации Нацполиция работает в достаточно специфических условиях.

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"Мы находимся в состоянии агрессии Российской Федерации, что затрудняет или придает специфическую составляющую нашей работе. Эта война - гибридная. А это значит, что основной нашей задачей является защита государственных институтов от дестабилизации внутри государства", - подчеркнул глава НПУ.

С этой целью, по словам Сергея Князева, на сегодня одной из приоритетных задач является создание современного европейского полицейского офиса.

"Учитывая то, что мы находимся на стадии реформирования Национальной полиции с основным тезисом создать современный европейский полицейский офис, мы проводим изменения в первую очередь не только в секторе публичной безопасности, но и в секторе криминальной полиции", - заявил он.

Во время встречи стороны также обсудили пути сотрудничества украинских и британских правоохранительных органов в вопросах противодействия оргпреступности и киберугрозами. Именно эти формы преступности могут влиять на жизнь страны, ведя деятельность за ее пределами.

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Первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин подчеркнул, что российская агрессия на территории Украины выражается не только в военных действиях на востоке страны. В частности, речь идет и об активных действиях спецслужб страны-агрессора, направленных на дестабилизацию ситуации путем воздействия на организованную преступность в Украине.

Поэтому в ведомстве созданы отдельные подразделения, которые занимаются противодействием оргпреступности, используя при этом современные аналитические и технические наработки. Так, в управлении уголовного анализа наработаны подходы по созданию программного обеспечения европейского образца. Оно имеет целью упростить работу аналитика и повысить ее эффективность. Кроме того, уже внедрены программы, которые вывели работу полиции на новый качественный уровень.

Так, для обеспечения комплексного подхода в борьбе с организованной преступностью Нацполиция внедрила тестовую систему оценки угроз "SOCTA". Такой анализ информации позволит решить наиболее актуальные сферы преступности и сформировать рейтинг опасных групп.

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"Для того, чтобы понимать все риски этой агрессии и изучать все соответствующие направления, мы сейчас и занимаемся созданием таких специальных программ, как "SOCTA". И для нас важен опыт Великобритании в создании таких программ. Со своей стороны, мы готовы поделиться тем, что мы наработали в ходе гибридной войны, связанной именно с организованной преступностью", - отметил Вячеслав Аброськин.

По словам главы МВД Украины Арсена Авакова, в ближайшее время между Национальной полицией Украины и Национальным уголовным агентством Великобритании (NCA) и Национальным агентством по борьбе с киберпреступностью будет подписан меморандум об углублении сотрудничества и взаимном обмене оперативными данными.