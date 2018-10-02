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 Политика Украины
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Все про:гражданство (852) Билецкий (76)

 За три года 420 сирийцев получили украинское гражданство: у них спрашивали справку от участкового из Пальмиры о несудимости? - Билецкий. ВИДЕО

Принятый Верховной Радой в первом чтении законопроект относительно предоставления гражданства иностранцам-воинам АТО устанавливает четкие нормы, выполнив которые, доброволец гарантировано получает гражданство Украины.

Об этом в кулуарах Рады заявил нардеп (внефракционный) Андрей Билецкий, комментируя ситуацию относительно предоставления гражданства иностранцам-вонам АТО, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

...
По его словам, получение гражданства для добровольцев-иностранцев, воевавших за Украину, является очень острой проблемой.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада одобрила в первом чтении упрощение процедуры предоставления гражданства иностранцам-воинам АТО

"Ребята, которые пробовали выехать в Россию, Беларусь (которые активно скрывались, думали, что никто не знает об их участии в АТО), - это заканчивалось посадками и большими сроками. Эти люди сейчас находятся там в плену. Я не поленился, послал депутатский запрос и выяснил, кому дает гражданство президент. Гражданство президент активно предоставляет сирийцам, жителям Афганистана, Ираку, Ирану, многих других интересных или экзотических стран. Кому угодно, кроме украинских иностранцев-добровольцев. Около 420 сирийцев получили с 2014 по 2017 год украинское гражданство. Мне интересно, у этих людей спрашивали справку от участкового из Пальмиры или Алеппо о том, что они не совершали преступлений? Это абсолютная профанация, которая приводит к тому, что тут могут быть ИГИЛовцы, джихадисты и кто-угодно среди этих людей. У нас дырявая ситуация с гражданством. Если кому-то хочется купить гражданство, его покупают пачками", - отметил Билецкий.

По его словам, в принятом в первом чтении законопроекте выписаны четкие нормы и если человек выполнил критерии и подтвердил свое участие в военных действиях, то отказать ему в предоставлении гражданства нельзя: "Это будет общая процедура предоставления гражданства".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Паспорт добровольцу! - под Радой проходит митинг с требованием упрощения процедуры получения гражданства участниками АТО. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/v3089126
 
   
 Топ комментарии
 
Спросите Пимахову.......30 тыс американских гривен ...и вопросов НЕТ. Даже ЗагранПаспорт! Кстати, а что с той курврой?
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шоколадная банда даже отрицать не станет. Это просто агенты кремля, скажет плокулол
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Особенно издевательски звучит требование...Предоставит справку о Не Судимости с места жительства....особенно для ребят из России.
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Спросите Пимахову.......30 тыс американских гривен ...и вопросов НЕТ. Даже ЗагранПаспорт! Кстати, а что с той курврой?
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кому б за такие деньги свой продать?)))))
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да все хорошо с ней. та же история, что и с "бриллиантовыми", поговорили и забыли.
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То у Мустафы надо спрашивать, как он свой тейп тут легализовал!
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ту болен? шмякнись о стенку попустит ...минут на 5....а так к доктору.
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Ты врач? Поставь себе диагноз и назначь лечение!
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Найєм перевіз з Афганістану до України близько сотні родичів http://theformat.com.ua/najyem-pereviz-z-afganistanu-do-ukrayiny-blyzko-sotni-rodychiv/ Прокоментируешь или дальше будешь диагнозы ставить?
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Ты что не в курсе....Украину уже переименовали в Афганистан!
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по этой ссылке есть ссылка на http://www.informator.news/, который 404 Not Found.
Так что, не сей всякую херню.
К статьи, слово "рукавичка" на польском пишется не так.
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Ты статью не смог осилить?

И кстати, слово "рукавичка" специально написано не правильно, чтобы определять количество якобы "украинцев-заробитчан, которым очень тяжело в Польше и которые очень хотят вернуться в Украину"!
И ты кстати первый, кто это заметил! ))) Множество тролей, якобы "украинцев-зарабитчан" проехали мимо и этого даже не заметили!)))
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а я написанное помойками не читаю, ибо знаю поговорку: на заборе тоже бывает "х**" написано, но там дрова лежат.
А по поводу "множества тролей, якобы заробитчан" дурака не включай, не интересно.
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кому "не интересно", тот не читает! правда? За три роки 420 сирійців отримали українське громадянство: у них запитували довідку від дільничного з Пальміри про несудимість? - Білецький - Цензор.НЕТ 4408
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ты распространяешь фейковую новость, а это почерк кацапа.
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"фейковая новость"?

"а я написанное помойками не читаю..." - твой пост!
так что фейк, "новость" или то, что ты ее "не читал"?
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Та ладно. Наше ФСБУ всех проверило и тех кто воевал против РФ уже Рашке выдали. А асадистам дали украинские гражданства.
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бо для режиму кремлівського колаборанта парашенка добровольці становлять найбільшу загрозу
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нормальные вещи говорит Билецкий. Растет потихоньку. Разница между прошлым Белым Вождем и нынешним Билецким видна невооруженным глазом Еще бы почаще в Раде появлялся и цены бы ему не было
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шоколадная банда даже отрицать не станет. Это просто агенты кремля, скажет плокулол
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да плокулолу уже пора кружку мыть и полировать , которую он из своей родной тюряги скомуниздил......
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Особенно издевательски звучит требование...Предоставит справку о Не Судимости с места жительства....особенно для ребят из России.
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Ну такую справку наши доблестные органы могут и сами получить в течении суток. Просто дав запрос в кацапию.
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Интересно, а когда Билецкий со всем азовом психиатра в последний раз проходили и где их справки, заодно и наркологов??
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Так нормально так.
Когда надо было брать Мариуполь они были нормальными,а сейчас стали психическими.
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Да уж - нужен когда нужен, нужен пока нужен... Ну, прям как избиратели перед выборами...)
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Это тебя они недодавили в Мариуполе?
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Там еще паре сотен афганцев дали и сотне иракцев. По-тихому Украину начинают заселять иностранцами. Видимо,есть какие-то договоренности.
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Квоты Венгрии, Польши. Словакии, Чехии.....но это по тихому....А наши СПЕЦЫ....туда с помпой типа БЕЖЕНЦЫ!!!!
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Нацжони знову вазбуділісь... Ну а як же?... Вперше за 4 роки бєлий вьождь трутень-Білецький прийшов до Верховної Ради на роботу... Треба ж підтримати ледаря, котрий сцить в очі... За три роки 420 сирійців отримали українське громадянство: у них запитували довідку від дільничного з Пальміри про несудимість? - Білецький - Цензор.НЕТ 9116
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ну ты крутой!
раз стоишь и балдеешь кагда тебе ссут в рот
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порошенко - блядь кремлевская, несмотря на то что носит штаны
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Чим ближче до виборів ..тим кращі епітети .!..Як з *пре-зеком * у 2013 -му !
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Кха! Да если бы сравнить то Пэтюн полчил эпитетов в 10 раз как по количеству так и по качеству
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С Нашим городом мы, Киевляне сами разберемся. Давайте определимся как правильно писать слово "москва".
Предлагаю всегда писать это слово с маленькой буквы "москва" и без буквы "с" с буквой "ш" вместо буквы "в". Получится "мокша", город мокшей, столица мокселей.
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а оно нам Надо? если бы не лезли...МОСКВА это географическое название ....СДОХНЕТ и его окружение, они сами друг дружку перемочат.....Главное чтоб ударной волной Украину не зацепило! Слава Украине!
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За три года 420 сирийцев получили украинское гражданство: у них спрашивали справку от участкового из Пальмиры о несудимости? - Билецкий.
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Нет, справку о несудимости они не предоставляли. Вместо этого они хорошую взятку заносили.
Кому нужна какая-то справка?
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Когда Ублюдки НА КРОВИ садятся в кабинеты и уютные кресла, эта шваль начинает себя ощущать НЕБОЖИТЕЛЯМИ....Особенное ОДНО очень липкое и рыхлое...... с большими наследниками.......
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Да, согласен, путин - это тварь, карлик-педофил, которого нужно повесить как суку на сучке.
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И как эта "шака Авакова" посмела на "всеясоевого" гавкать?
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныЗа три года 420 сирийцев получили украинское гражданство: у них спрашивали справку от участкового из Пальмиры о несудимости? - Билецкий. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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