 За три года 420 сирийцев получили украинское гражданство: у них спрашивали справку от участкового из Пальмиры о несудимости? - Билецкий. ВИДЕО

Об этом в кулуарах Рады заявил нардеп (внефракционный) Андрей Билецкий, комментируя ситуацию относительно предоставления гражданства иностранцам-вонам АТО, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
"Ребята, которые пробовали выехать в Россию, Беларусь (которые активно скрывались, думали, что никто не знает об их участии в АТО), - это заканчивалось посадками и большими сроками. Эти люди сейчас находятся там в плену. Я не поленился, послал депутатский запрос и выяснил, кому дает гражданство президент. Гражданство президент активно предоставляет сирийцам, жителям Афганистана, Ираку, Ирану, многих других интересных или экзотических стран. Кому угодно, кроме украинских иностранцев-добровольцев. Около 420 сирийцев получили с 2014 по 2017 год украинское гражданство. Мне интересно, у этих людей спрашивали справку от участкового из Пальмиры или Алеппо о том, что они не совершали преступлений? Это абсолютная профанация, которая приводит к тому, что тут могут быть ИГИЛовцы, джихадисты и кто-угодно среди этих людей. У нас дырявая ситуация с гражданством. Если кому-то хочется купить гражданство, его покупают пачками", - отметил Билецкий.
По его словам, в принятом в первом чтении законопроекте выписаны четкие нормы и если человек выполнил критерии и подтвердил свое участие в военных действиях, то отказать ему в предоставлении гражданства нельзя: "Это будет общая процедура предоставления гражданства".
Так что, не сей всякую херню.
К статьи, слово "рукавичка" на польском пишется не так.
И кстати, слово "рукавичка" специально написано не правильно, чтобы определять количество якобы "украинцев-заробитчан, которым очень тяжело в Польше и которые очень хотят вернуться в Украину"!
И ты кстати первый, кто это заметил! ))) Множество тролей, якобы "украинцев-зарабитчан" проехали мимо и этого даже не заметили!)))
А по поводу "множества тролей, якобы заробитчан" дурака не включай, не интересно.
"а я написанное помойками не читаю..." - твой пост!
так что фейк, "новость" или то, что ты ее "не читал"?
Когда надо было брать Мариуполь они были нормальными,а сейчас стали психическими.
раз стоишь и балдеешь кагда тебе ссут в рот
Предлагаю всегда писать это слово с маленькой буквы "москва" и без буквы "с" с буквой "ш" вместо буквы "в". Получится "мокша", город мокшей, столица мокселей.
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Нет, справку о несудимости они не предоставляли. Вместо этого они хорошую взятку заносили.
Кому нужна какая-то справка?