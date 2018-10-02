 За три года 420 сирийцев получили украинское гражданство: у них спрашивали справку от участкового из Пальмиры о несудимости? - Билецкий. ВИДЕО

Об этом в кулуарах Рады заявил нардеп (внефракционный) Андрей Билецкий, комментируя ситуацию относительно предоставления гражданства иностранцам-вонам АТО, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

...

По его словам, получение гражданства для добровольцев-иностранцев, воевавших за Украину, является очень острой проблемой.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада одобрила в первом чтении упрощение процедуры предоставления гражданства иностранцам-воинам АТО

"Ребята, которые пробовали выехать в Россию, Беларусь (которые активно скрывались, думали, что никто не знает об их участии в АТО), - это заканчивалось посадками и большими сроками. Эти люди сейчас находятся там в плену. Я не поленился, послал депутатский запрос и выяснил, кому дает гражданство президент. Гражданство президент активно предоставляет сирийцам, жителям Афганистана, Ираку, Ирану, многих других интересных или экзотических стран. Кому угодно, кроме украинских иностранцев-добровольцев. Около 420 сирийцев получили с 2014 по 2017 год украинское гражданство. Мне интересно, у этих людей спрашивали справку от участкового из Пальмиры или Алеппо о том, что они не совершали преступлений? Это абсолютная профанация, которая приводит к тому, что тут могут быть ИГИЛовцы, джихадисты и кто-угодно среди этих людей. У нас дырявая ситуация с гражданством. Если кому-то хочется купить гражданство, его покупают пачками", - отметил Билецкий.

По его словам, в принятом в первом чтении законопроекте выписаны четкие нормы и если человек выполнил критерии и подтвердил свое участие в военных действиях, то отказать ему в предоставлении гражданства нельзя: "Это будет общая процедура предоставления гражданства".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Паспорт добровольцу! - под Радой проходит митинг с требованием упрощения процедуры получения гражданства участниками АТО. ВИДЕО+ФОТОрепортаж