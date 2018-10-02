 Полиция расследует ночное нападение пьяных мужчин на журналистов "Надзвичайних новин". ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации столичной полиции.

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"Вчера в Голосеевское управление полиции с заявлением о противоправных действиях неизвестных лиц обратилась журналистка одного из ведущих телеканалов Украины. По словам заявительницы, ночью 29 сентября на ул. Ломоносова при проведении видеосъемки между съемочной группой телеканала и неизвестными лицами возник конфликт. Несколько мужчин пытались препятствовать съемкам, при этом один из них повредил видеокамеру и ударил журналистку", - сказано в нем.

Следственным отделом Голосеевского управления полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса.

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По данным пресс-службы прокуратуры Киева, съемочная группа, выполняя редакционное задание, принимала участие в ночном рейде по выявлению нетрезвых водителей.

Во время рейда полицейские остановили автомобиль, в салоне которого находилась компания нетрезвых мужчин.

Один из них, увидев съемочную группу, набросился на журналистов, повредил камеру, а затем ударил журналистку рукой по лицу.

Кроме препятствования законной профессиональной деятельности журналистов открыто дело и по ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса.

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Руководитель и ведущий проекта "Надзвичайні новини" Константин Стогний на своей странице в социальной сети Facebook написал:

"Да и раньше были нападения на журналистов "Надзвичаних Новин". Но вот так, чтоб по несколько раз за месяц... На глазах у перепуганной новой полиции... Хотя и служивым досталось от мажоров, что пьяными возвращались под утро домой.

Знаю, что в среду заседание Комитета Свободы слова в ВР, поручил написать запросы. Очень бы хотелось, чтобы журналисты бывшие, ставшие чиновниками, удосужились хоть что-то сделать для помощи в работе журналистам нынешним.."