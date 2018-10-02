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 Происшествия, Киевские новости
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 Полиция расследует ночное нападение пьяных мужчин на журналистов "Надзвичайних новин". ВИДЕО

Правоохранительные органы расследуют нападение пьяных мужчин на съемочную группу проекта "Надзвичайні новини" телеканала ICTV в Голосеевском районе Киева.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации столичной полиции.

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"Вчера в Голосеевское управление полиции с заявлением о противоправных действиях неизвестных лиц обратилась журналистка одного из ведущих телеканалов Украины. По словам заявительницы, ночью 29 сентября на ул. Ломоносова при проведении видеосъемки между съемочной группой телеканала и неизвестными лицами возник конфликт. Несколько мужчин пытались препятствовать съемкам, при этом один из них повредил видеокамеру и ударил журналистку", - сказано в нем.

Следственным отделом Голосеевского управления полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса.

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По данным пресс-службы прокуратуры Киева, съемочная группа, выполняя редакционное задание, принимала участие в ночном рейде по выявлению нетрезвых водителей.

Во время рейда полицейские остановили автомобиль, в салоне которого находилась компания нетрезвых мужчин.

Один из них, увидев съемочную группу, набросился на журналистов, повредил камеру, а затем ударил журналистку рукой по лицу.

Кроме препятствования законной профессиональной деятельности журналистов открыто дело и по ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса.

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Руководитель и ведущий проекта "Надзвичайні новини" Константин Стогний на своей странице в социальной сети Facebook написал:

"Да и раньше были нападения на журналистов "Надзвичаних Новин". Но вот так, чтоб по несколько раз за месяц... На глазах у перепуганной новой полиции... Хотя и служивым досталось от мажоров, что пьяными возвращались под утро домой.
Знаю, что в среду заседание Комитета Свободы слова в ВР, поручил написать запросы. Очень бы хотелось, чтобы журналисты бывшие, ставшие чиновниками, удосужились хоть что-то сделать для помощи в работе журналистам нынешним.."

Источник: https://censor.net.ua/v3089117
 
 
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Не оправдываю алкашей но "Надзвычайни новыны" давно это заслужили . Самая мерзкая и отвратительная передача на ТВ Полиция расследует ночное нападение пьяных мужчин на журналистов "Надзвичайних новин" - Цензор.НЕТ 3815. . Дерьмо , тьх-ху ...
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так там рыг сидит .. мусор хряка .. даже нечего и писать все и так знают.. аж пыщит хочет прорваться на должность в полицию стогний лошара
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Побитая морда Найема злорадно ухмыляется: для того, чтобы взывать к возмездию за нападение, в этой стране необходимо быть как минимум депутатом. Да и то, как показывает практика, этого не всегда достаточно...
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Ведущий этих новын министр мвд в теневом правительстве. Вообще бредятина, которою я не могу осознать 4 года. Какое нахрен теневое правительство, это ли не нарушение конституции, подрыв институтов управления, государственности и прочее, прочее.
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Десь 95% наших журналюг як дворняжки перед тигром , засунувши хвоста поміж задніх лап майже ніколи не називають прізвищ і часто прикривають номери авто .
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Наверное, действительно "уважаемым людям" помешали культурно отдыхать, что мусора при них ветошью и мальчиками для битья прикинулись... У мусоров вообще очень незамутненные реакции - как у крыс на корабле...)
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Я вас прошу, "уважаємиє люді", на старій Ауді А4 не катаються, для них це надто ніщєбродська машина...
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияПолиция расследует ночное нападение пьяных мужчин на журналистов "Надзвичайних новин". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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