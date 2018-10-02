 Паспорт добровольцу! - под Радой проходит митинг с требованием упрощения процедуры получения гражданства участниками АТО. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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Под зданием Верховной Рады активисты националистических организаций проводят митинг с требованием рассмотрения парламентом законопроекта №3433, который должен упростить процедуру получения гражданства иностранцами-добровольцами.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Ранее Цензор.НЕТ писал подробно о ситуации с экстрадицией Тумгоева: Законная выдача ценой в жизнь. Украина выдала сбежавшего из РФ человека, которого террористы обвиняют в терроризме.
Пехота при ВОВ жила с среднем 2 месяца
Такие вещи нельзя измерять временем, за один час ты можешь побывать в такой переделке, что другому кадровому военному на всю карьеру достанется.
Ведь они в первую очередь должны его получать так как они больше украинцы чем те кто избегая мобилизации убежали в кацапию на ,,заробітки,,
Придет подпавит жену и уедет а Государство из наших налогов пускай кормит и одевает его зливаника пока подниматель экономики кацапии зарабатывает для семьи бабло не смотря на ежедневную гибель его соотечественников от рук кацапских наемников. А как только кацапы этого урода прищучат так наш МИД рвет жопы за этого урода.Вспомните только пиздострадателя попавшегося в Белорусии.