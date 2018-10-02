EN|RU|UK
Темы дня: Нападение на активиста Михайлика Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Политика Украины
  1076  52
Все про:ВР (22330) гражданство (852) митинг (2264) добровольцы (561) Богачук Олег (708)

 Паспорт добровольцу! - под Радой проходит митинг с требованием упрощения процедуры получения гражданства участниками АТО. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве под зданием Верховной Рады проходит митинг с требованием рассмотрения парламентом законопроекта, который должен упростить процедуру получения гражданства иностранцами-добровольцами.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

...
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Под зданием Верховной Рады активисты националистических организаций проводят митинг с требованием рассмотрения парламентом законопроекта №3433, который должен упростить процедуру получения гражданства иностранцами-добровольцами.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Теперь доброволец по рапорту командира подразделения может получить основания для быстрого предоставления документов на проживание в Украине, - Бутусов

Паспорт добровольцу! - под Радой проходит митинг с требованием упрощения процедуры получения гражданства участниками АТО 01
Паспорт добровольцу! - под Радой проходит митинг с требованием упрощения процедуры получения гражданства участниками АТО 02
Паспорт добровольцу! - под Радой проходит митинг с требованием упрощения процедуры получения гражданства участниками АТО 03
Паспорт добровольцу! - под Радой проходит митинг с требованием упрощения процедуры получения гражданства участниками АТО 04
Паспорт добровольцу! - под Радой проходит митинг с требованием упрощения процедуры получения гражданства участниками АТО 05
Паспорт добровольцу! - под Радой проходит митинг с требованием упрощения процедуры получения гражданства участниками АТО 06
Паспорт добровольцу! - под Радой проходит митинг с требованием упрощения процедуры получения гражданства участниками АТО 07
Паспорт добровольцу! - под Радой проходит митинг с требованием упрощения процедуры получения гражданства участниками АТО 08
Паспорт добровольцу! - под Радой проходит митинг с требованием упрощения процедуры получения гражданства участниками АТО 09
Паспорт добровольцу! - под Радой проходит митинг с требованием упрощения процедуры получения гражданства участниками АТО 10
Паспорт добровольцу! - под Радой проходит митинг с требованием упрощения процедуры получения гражданства участниками АТО 11
Паспорт добровольцу! - под Радой проходит митинг с требованием упрощения процедуры получения гражданства участниками АТО 12
Паспорт добровольцу! - под Радой проходит митинг с требованием упрощения процедуры получения гражданства участниками АТО 13
Паспорт добровольцу! - под Радой проходит митинг с требованием упрощения процедуры получения гражданства участниками АТО 14
Паспорт добровольцу! - под Радой проходит митинг с требованием упрощения процедуры получения гражданства участниками АТО 15
Паспорт добровольцу! - под Радой проходит митинг с требованием упрощения процедуры получения гражданства участниками АТО 16
Паспорт добровольцу! - под Радой проходит митинг с требованием упрощения процедуры получения гражданства участниками АТО 17
Паспорт добровольцу! - под Радой проходит митинг с требованием упрощения процедуры получения гражданства участниками АТО 18
Паспорт добровольцу! - под Радой проходит митинг с требованием упрощения процедуры получения гражданства участниками АТО 19
Паспорт добровольцу! - под Радой проходит митинг с требованием упрощения процедуры получения гражданства участниками АТО 20
Паспорт добровольцу! - под Радой проходит митинг с требованием упрощения процедуры получения гражданства участниками АТО 21
Паспорт добровольцу! - под Радой проходит митинг с требованием упрощения процедуры получения гражданства участниками АТО 22

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Ранее Цензор.НЕТ писал подробно о ситуации с экстрадицией Тумгоева: Законная выдача ценой в жизнь. Украина выдала сбежавшего из РФ человека, которого террористы обвиняют в терроризме.

Источник: https://censor.net.ua/v3089094
 
   
VEhrdlVXdGtReXN3VEZCUmMwNUhTREJaVUZGMWFVUlJiblJETnpCTVdGRnplVGgyTUV4UVVtZE9RM2N3VEdKUmRFNURkekJNTTFKblpFZERNRXhNVVhadWVsRjJUa00wTUZsTVVYVk9Remt3VEU0NE1FeFVVWFowUTNnd1dVUlJkblJEZVRCTU4xRjFPVWROTUZsaVVta3plbEZyZEVObg==
 Топ комментарии
 
Пэдро уже вручал торжественно паспорт Саакашвили. Все знают что из этого вышло. Не верьте Пэдро. Сносите Пэдро сначала. Потом паспорт...
 показать весь комментарий
 
За два года участия в боевых действиях, ты будешь честно-гарантировано трупом.
Пехота при ВОВ жила с среднем 2 месяца Паспорт добровольцу! - под Радой проходит митинг с требованием упрощения процедуры получения гражданства участниками АТО - Цензор.НЕТ 9326
Такие вещи нельзя измерять временем, за один час ты можешь побывать в такой переделке, что другому кадровому военному на всю карьеру достанется.
 показать весь комментарий
 
Вони (риго-соєві шакали) можуть тільки як Тумгоєва віддавати кацапам.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Предлагаю менять гражданство на 10 кацапских голов...
 показать весь комментарий
 
 
это технический момент. главное суть идеи популяризовать...
 показать весь комментарий
 
 
так власть имущие решили. вы нужны только тогда когда обороняете их благополучие в окопах а так ха..ер вы нужны по факту
 показать весь комментарий
 
 
Тому зараз вимагають вирішити цю проблему і вона буде вирішена.
 показать весь комментарий
 
по крайне мере пытаются. Но что то я не вижу поддержки обычного народа, типа "ну защитили нас мы, об этом вас не просили".
 показать весь комментарий
 
 
Підтримка насправді є, але зараз вже не хочуть ходити на мітинги. Оберуть нову владу, але я не впевнений, що вона вирішить всі проблеми Паспорт добровольцю! - під Радою відбувається мітинг з вимогою спрощення процедури отримання громадянства учасниками АТО - Цензор.НЕТ 5353
 показать весь комментарий
 
подожди, оооооооооооооооо действительно есть ноль, ну это видно не присутствием людей. честно говоря действительно многие люди поняли, что митинги до ж...опы
 показать весь комментарий
 
Якщо людина чесно воювала за Україну мінімум два роки, то дійсно треба надавати громадянство.
 показать весь комментарий
 
 
За два года участия в боевых действиях, ты будешь честно-гарантировано трупом.
Пехота при ВОВ жила с среднем 2 месяца Паспорт добровольцу! - под Радой проходит митинг с требованием упрощения процедуры получения гражданства участниками АТО - Цензор.НЕТ 9326
Такие вещи нельзя измерять временем, за один час ты можешь побывать в такой переделке, что другому кадровому военному на всю карьеру достанется.
 показать весь комментарий
 
 
Мої молоді родичі були там три роки. Я це раніше тут писав.
 показать весь комментарий
 
Воювали на контракті три роки, більше всього були у Пісках. Так тебе влаштовує?
 показать весь комментарий
 
 
вы оба такие умные, но сами вне государственного управления. это как две бабки на лавочке, скучно им
 показать весь комментарий
 
Мені достатньо своєї роботи, а вам теж можна написати подібне.
 показать весь комментарий
 
так ваша работа комментарии гасить или поднимать тему?
 показать весь комментарий
 
 
Я не тут працюю, а відповів вам і пояснив, що ваш коментар є тупим.
 показать весь комментарий
 
Тебя устраивают тупые коментаторы? Паспорт добровольцю! - під Радою відбувається мітинг з вимогою спрощення процедури отримання громадянства учасниками АТО - Цензор.НЕТ 3227
 показать весь комментарий
 
каждый человек имеет свое мнение и под вас не будут подстраиваться
 показать весь комментарий
 
а сколько во французском ин. легионе контракт?
 показать весь комментарий
 
Пэдро уже вручал торжественно паспорт Саакашвили. Все знают что из этого вышло. Не верьте Пэдро. Сносите Пэдро сначала. Потом паспорт...
 показать весь комментарий
 
 
У венгров с паспортами все проще,наши же не научились мышей ловить..
 показать весь комментарий
 
В Киеве-Одессе-Харькове бывал? Огромное количество черножопых. По сути на ПМЖ у нас. А газеты почитаешь, якобы это в Европе такое, а к нам на ПМЖ грузины-азеры-армяне-турки-палестинцы и т.д. не едут.
 показать весь комментарий
 
 
Вони (риго-соєві шакали) можуть тільки як Тумгоєва віддавати кацапам.
 показать весь комментарий
 
 
Интересно а как наше правительство хоронит погибших иностранных воинов павших за Украину?Так же как и кацапы сваливая в шахты и зарывая бульдозерами так как они не украинцы?А кто выжил тот пошел нахуй,и дулю тебе а не гражданство.
Ведь они в первую очередь должны его получать так как они больше украинцы чем те кто избегая мобилизации убежали в кацапию на ,,заробітки,,
 показать весь комментарий
 
 
ни как не хоронят и не выделяют деньги, все оплачивают побратимы.
 показать весь комментарий
 
 
чего же это митинг, но бес поддержки тех кого они защищали, но действительно настоящий, но такой малочисленный
 показать весь комментарий
 
 
Согласен,флаги синие,такие у Рыгов с Аналами были ну еще они синеватые флаги Свободе отдавали?
 показать весь комментарий
 
 
Да там и " Свобода " такая. У Тягнибока 15 % акций Газпрома, которые ему Путин подарил.
 показать весь комментарий
 
У тебе є документи, або як завжди брешеш?
 показать весь комментарий
 
 
Брешут собаки, добрый человек. Ну какие в таком деле могут быть документы? Или ты думаешь, Тягнибок будет светить эти акции?
 показать весь комментарий
 
Умному человеку не надо видеть тачку, что бы понять, как она работает, добрый человек!
 показать весь комментарий
 
Моя бы воля то я бы лишил гажданства всех кто до Нового Года не вернется из кацапии в Украину а их семьям не выдавал никаких субсидий и соцвыплат включая и детских.
Придет подпавит жену и уедет а Государство из наших налогов пускай кормит и одевает его зливаника пока подниматель экономики кацапии зарабатывает для семьи бабло не смотря на ежедневную гибель его соотечественников от рук кацапских наемников. А как только кацапы этого урода прищучат так наш МИД рвет жопы за этого урода.Вспомните только пиздострадателя попавшегося в Белорусии.
 показать весь комментарий
 
 
твоя воля ни чего не решает и не слышна даже . Не переживай, субсидий и соц выплат лишат постепенно всех бес исключения, за все надо платить. Вам по секрету скажу, всем по....уй
 показать весь комментарий
 
 
думаю, их там нужно всех тщательно проверить и привлечь к ответственности, потому что, мое мнение, что среди них скрываются особо опасные преступники. а выдавать им гражданство, считаю, никто не будет. имхо.
 показать весь комментарий
 
 
Преступниками у нас людей делают так как у нас законы преступные а принимают их если присмотрется внимательно те же преступники прикрывающиеся неприкосновенностью.Так или иначе мы все преступники в том числе и я.
 показать весь комментарий
 
Не известно сколько там засланных казачков. Так что проверять надо с особой тщательностью. Уже не один раз обжигались на псевдо "патриотах", как Гадя, Сенченко, Богутская, и иже с ними.
 показать весь комментарий
 
 
Гадя патриотом никогда и не была вот по этому наш суд ее и не осудил,настоящие патриоты страны там за решеткой в отместку за то что не дали из Украины сделать малороссию.
 показать весь комментарий
 
а чем вид на жительство не устраивает, через N лет - паспорт, а не сразу паспорт. нефиг раздавать гражданство если его потом фиг лишишь.
 показать весь комментарий
 
 
Підставки під якимось прапорами прийшли громадянство України вимагають. Мабудь не знають пацани, що у України другого кольору прапори. Якщо прапор країни не поважають, то якого хріна громадянство вимагають.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныПаспорт добровольцу! - под Радой проходит митинг с требованием упрощения процедуры получения гражданства участниками АТО. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх