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 Политика Украины, Общество
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Все про:коррупция (7225) СБУ (12860) Семочко_Сергей (1)

 Семья замглавы внешней разведки Украины Семочко владеет элитной недвижимостью на $8 млн, пользуется вертолетом и дорогими внедорожниками, - "Наші гроші". ВИДЕО

Три дома в элитном поселке, дорогие внедорожники и аренда вертолета для полетов в Одесскую область.

Как сообщает Цензор.НЕТ, именно такой уровень достатка своей семье смог обеспечить экс-глава экономической разведки СБУ, а ныне заместитель главы внешней разведки Украины Сергей Семочко, согласно новому расследованию проекта "Наші гроші".

"Мы проанализировали финансовое состояние всей семьи за последние восемь лет и не нашли ни единого реального варианта легального происхождения такого состояния... Бизнеса Семочко никогда не имел. В Ялте приватизировал один земельный участок и получил от СБУ одну квартиру. Его доходы и его семья засекречены вместе с декларацией", - говорится в расследовании.

Авторы проекта подсчитали на основе старых деклараций сотрудников СБУ, что если бы Семочко работал на должности главы спецслужбы и жил только на одну зарплату, то ему бы понадобилось 120 лет, чтобы накопить только на один дом, принадлежащий семье.

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Читайте также на "Цензор.НЕТ": Из-за вмешательства в закупку лекарств для диализа экс-руководителя экономической контрразведки СБУ Семочко умерло более 200 человек, - "Наші гроші"

Источник: https://censor.net.ua/v3089089
 
   
 Топ комментарии
 
Обычный шоколадный пацан. Пжыты панавому фуле
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Отже на зовнішній розвідці можна поставити хрест...
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И это в воюющей стране, абзац.
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Паниковский вас всех продаст, купит и снова продаст, но уже дороже (С)
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Не раскачівайте лодку.Мабудь,в його сім*ї всі дуже успішні бізнесмени. Всі до єдиного.Тим Більше,що перевірити це ніяк не можна...
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныСемья замглавы внешней разведки Украины Семочко владеет элитной недвижимостью на $8 млн, пользуется вертолетом и дорогими внедорожниками, - "Наші гроші". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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