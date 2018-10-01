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 Политика Украины, Общество
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Все про:Венгрия (694) консульство (349) двойное гражданство (36) Климкин (1844)

 На протяжении этой недели Венгрия должна отозвать консула из Берегово, - Климкин. ВИДЕО

У министерства иностранных дел Венгрии есть время до конца недели на отзыв своего консула из Берегово Закарпатской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своем видеообращении, размещеном в Фейсбуке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина предложила Венгрии отозвать консула из Берегово: если Будапешт этого не сделает, то Киев сам прекратит его деятельность на Закарпатье, - Беца

"Уже проехали это, все ясно. Я изложил министру иностранных дел Венгрии нашу аргументацию, они нарушили Венскую конвенцию о консульских отношениях. Это 100%. По определению, никто не должен скрывать факт приобретения новых прав и обязанностей. Вообще скрывать что-либо нехорошо, меня так учили мама и папа", – сказал министр.

Если отзыв не состоится, Будапешту будет направлена нота о высылке дипломата, предупредил он.

Глава МИД Украины предостерег соотечественников от проявлений негатива по отношению к жителям Закарпатья венгерского происхождения. "Я предостерегаю всех от "наездов" (извините за недипломатичный язык) или травли венгров Закарпатья. Наоборот, мы должны помочь нашей венгерской общине. Должны перехватить инициативу, действовать последовательно", – подчеркнул Климкин.

Он добавил, что ни в коем случае нельзя "показывать пальцем как на предателей" на тех, кто получил венгерский, румынский или другой паспорт, сохранив украинское гражданство. По его убеждению, скандал вокруг консульства в Берегово выгоден России, которая "использует и будет использовать эту ситуацию для дестабилизации". 

Также читайте: В Украине не запрещено предоставление паспорта другой страны, а также сокрытие двойного гражданства, - МИД Венгрии

Источник: https://censor.net.ua/v3089045
 
   
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Абсолютно правильно! Венгров отлично мокнули На протяжении этой недели Венгрия должна отозвать консула из Берегово, - Климкин - Цензор.НЕТ 1653
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Если не отозвут, то депортировать его нах...
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Ну венгры уже испугались Климкина и залезли под стол.
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Построить стену на подступах с Венгрии!
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Каналий не жалеть! - так в1849 году-высказался Николай Первый-при подавлении восстания венгров, давая команду своим генералам топить цыган в крови.
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На прррррррротяяяжжжжеееениии ентой недели...
Я так хачу, шоби лєтом не канчалось... ойц... кончалось...
Нюю, типа ентого....
Оно дебилушко, нє??
🤑
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Висилки консула замало. Вони будуть продовжувати видавати паспорти. Потрібно закрити всі консульства Угорщини на Закарпатті.
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Прально! Надо венграм нос прищемить шоб знали место. Ну и быть последовательными, в конце концов. Не ожидали они такого разворота и будут сейчас песню про "мы ни в чем не виноваты" петь до упора. Вангую шо консула они не отзовут, иначе как бы тем самым признают свою вину. Поэтому консул с берегово поедет домой, ну и наш один вернётся. Но венгры урок запомнят
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Прес-секретар МЗС Угорщини Тамаш Менцер заявив що його уряд не буде відкликати свого генерального консула або консула з Берегового у зв'язку з цими справами, незалежно від того, наскільки сильно українці рекомендують це зробити.The Hungarian

Ministry of Foreign Affairs and Trade Péter Szijjártó

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Придется венгерского консула лишить украинского паспорта.
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Треба робити як американці, вони консульство Росії в Сіетлі закрили, а консулам дали тиждень на збори щоб залишити країну,ось так треба карати за шкідництво.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныНа протяжении этой недели Венгрия должна отозвать консула из Берегово, - Климкин. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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