 Российская провокация - истребитель низко пролетает над украинскими кораблями в Азовском море. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении ВМС Украины в Фейсбуке.

В сообщении отмечается: "Пролет российского истребителя Су-27 у кораблей Военно-Морских Сил ВС Украины во время выполнения ими задач по назначению в ходе стратегического командно-штабного учения "Козацька воля - 2018".