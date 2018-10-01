 Российская провокация - истребитель низко пролетает над украинскими кораблями в Азовском море. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении ВМС Украины в Фейсбуке.
В сообщении отмечается: "Пролет российского истребителя Су-27 у кораблей Военно-Морских Сил ВС Украины во время выполнения ими задач по назначению в ходе стратегического командно-штабного учения "Козацька воля - 2018".
Проліт російського винищувача Су-27 біля кораблів Військово-Морських Сил ЗС України під час виконання ними завдань за призначенням у ході стратегічного командно-штабного навчання "Козацька воля — 2018"Posted by ВМС ЗС України on Monday, October 1, 2018
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Украинские военные опубликовали видео, на котором показан полет якобы российского Су-27 около украинских кораблей, передает РИА «Новости».
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Де єнот? Де Карабас з геліконом?!
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А должен быть в тюрьме, а теперь любой полковник думает: лучше всё сдать и пойти депутатом в ВР или думу, чем отдать приказ и пойти под трибунал или быть убитым.
Какой ужас!
Ведь наши и попросились, и лоцмана на борт взяли - а спутники летали.
Подлости кацапов нет предела!
Эрих Хартман 352 сбитых
Герхард Боркхорн 301
Ралль Гюнтер 275
Отто Киттель 267
Вальтер Новотны 258.....
А лучший из них - Эрих Хартманн считается наиболее результативным пилотом-истребителем за всю историю авиации. Позывной «Карайа 1». В ходе 2-й мировой войны совершил 1404 боевых вылета, одержав 352 воздушные победы (из них 347 над советскими самолётами) в 802 воздушных боях.
Свою 352-ю и последнюю победу в воздухе Эрих Хартманн совершил 8 мая 1945 г.. Хартманн и оставшиеся военнослужащие из JG-52 сдались американцам, но были потом переданы советам.
Обвинённый в порче социалистического имущества (!) , так как фактов о его причастности к военным преступлениям не было и приговорённый к 25 годам заключения в сталинских концлагерях, Хартманн провёл в них 10 с половиной лет, до 1955 года..
В 1956 г. он присоединился к перестроенным Люфтваффе Западной Германи, и стал первым командиром эскадры JG -71 «Рихтгоффен». В 1970 г. он ушёл из армии ФРГ.
Для сравнения, лучшие советские асы имеют побед:
Кожедуб - 62
Покрышкин - 59
даже глазом не моргнули