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 Российская провокация - истребитель низко пролетает над украинскими кораблями в Азовском море. ВИДЕО

Во время учений в Азовском море российский истребитель Су-27 пролетел перед кораблями ВМС Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении ВМС Украины в Фейсбуке.

В сообщении отмечается: "Пролет российского истребителя Су-27 у кораблей Военно-Морских Сил ВС Украины во время выполнения ими задач по назначению в ходе стратегического командно-штабного учения "Козацька воля - 2018".

Проліт російського винищувача Су-27 біля кораблів Військово-Морських Сил ЗС України під час виконання ними завдань за призначенням у ході стратегічного командно-штабного навчання "Козацька воля — 2018"

Posted by ВМС ЗС України on Monday, October 1, 2018
Источник: https://censor.net.ua/v3089032
 
 
 Топ комментарии
 
Заедьте в Дарницу! Она вся заполнена низколетающими эшелонами РЖД! С товарами от торговых партньоров Российская провокация - истребитель низко пролетает над украинскими кораблями в Азовском море - Цензор.НЕТ 371
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Та надо было провести учебные стрельбы, а потом извиниться: "Он сам залетел и был принят за мишень"
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Там еще убогие пидорашки на фейсбук слетелись, кукарекают ватные мантры про "обгадились", "массовые рапорты на увольнение" и тд)
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мазохисты прям жаждят, чтоб очередное ржавое савецкое громыхающее корыто получило ракетой в свое расшатанное очко
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а вот как скрепные доносят новость.. Российская провокация - истребитель низко пролетает над украинскими кораблями в Азовском море - Цензор.НЕТ 290
--
Украинские военные опубликовали видео, на котором показан полет якобы Российская провокация - истребитель низко пролетает над украинскими кораблями в Азовском море - Цензор.НЕТ 8857 российского Су-27 около украинских кораблей, передает РИА «Новости».
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Зато в 2014, они из Москвы, четко видели украинский Су -24, который разбомбил малайзийский Боинг рейса МН-17, под Донецком.
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Теперь расскажите мне что его сам Хуйло пилотировал, а не обыкновенный россиянский имперец.
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обнаглевшие и тупые российские власти, так ничего и не поняли...
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так это его личный самолет или все таки у этого пилота есть командир , который отдает пилоту приказы ?
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Ну да, охранники Освенцима тоже только выполняли приказы.
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Зато в 2014, они из Москвы, четко видели украинский Су -24, который разбомбил малайзийский Боинг рейса МН-17, под Донецком.
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Та надо было провести учебные стрельбы, а потом извиниться: "Он сам залетел и был принят за мишень"
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Заедьте в Дарницу! Она вся заполнена низколетающими эшелонами РЖД! С товарами от торговых партньоров Российская провокация - истребитель низко пролетает над украинскими кораблями в Азовском море - Цензор.НЕТ 371
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Так украинским кораблям ещё повезло, что росиянец на них не упал! Ну, как обычно...
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Звичайна мокшанська манера поведінки. Міг би розповісти як савєцкій есмінець довийожувався влізши в супровід амерського авіаносця, та багато писати треба.
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мы в 1991-ом в Красном море вышли на американскую АУГ . с " Америкой " во главе . прямо во время взлета самолетов ( они тогда Саддама кошмарили ) вот переполох у нас был Російська провокація - винищувач низько пролітає над українськими кораблями в Азовському морі - Цензор.НЕТ 1613
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Захоплюйте його у приціл засобами ПВО і супроводжуйте десятки кілометрів, щоб він там срався, коли би пролітав.
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Я был в шоке, когда зашёл в Фокстрот и обнаружил кучу бытовой техники с мордора...Нет слов, одни буквы- гешефтят суки с оккупантами по полной.
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Євгеній ! Вітаю ! Могли би і не нагадувати, я би все одно вас впізнала Російська провокація - винищувач низько пролітає над українськими кораблями в Азовському морі - Цензор.НЕТ 9669
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Ссылку ткни, дефективный! Сообщение о вертолете - от вашего тас сру А кто там из вашего сучьего племени сдох, мне по... вобщем, тебе по пояс будет.
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Кацапи просто більше нічого не вміють, крім брехати, красти, убивати. І провокувати - щоб, отримавши по морді, іти далі грабувати і убивати.
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У "лихих" 1990-х і не снилося: українці мають на руках більше мільйона "стволів" , это так для самоуверенных ватников,которые равняются на тухлого кремлёвского Фюрера
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Човен має явний диферент на корму.
Де єнот? Де Карабас з геліконом?!
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А что говорят международные нормы относительно таких действий?Сбивать можно или нет?Если да то следующий раз надо уничтожать,вон турки пульнули а кацапы обосрались так как нарушили.
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Я не знаю что говорят там международные нормы, но учения в который раз подтвердили, что не дай Бог это случится, то все эти Гюрзы, Козаки и прочая покрашенная для парада техника, будет сдана рф без единого выстрела, как сдали Крым. Російська провокація - винищувач низько пролітає над українськими кораблями в Азовському морі - Цензор.НЕТ 1655 Вся надежда на добровольцев которые сейчас в тюрьмах.
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Думаю что наши ВСУ уже неповедутся на ихние приказы сколько бы небыло ,,кровавых пасторов,,они уже имеют честь и свои личные счеты из кацапами.А ,,кровавый пастор,,обязан предстать перед международным судом вместе из хуйлом,один за сдачу територии Украины а второй за ее окупацию.
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Что полагается за отказ от исполнения приказа в армии?Может ответите?
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P.S.А именно те ,,преступники,,которые не исполнили приказ Турчинова вернутся из внешнего рейда на базы сохранили остатки нашего черноморского флота.Так они кто герои или преступники?И кто тот кто отдал такой приказ?
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Я не знаю для власти преступники они или герои, но они неизвестная пыль меркнущая в лучах славы человека сдавшего с песнями полк ПВО, где по уставу самолеты были на боевом дежурстве и должны взлететь в течении максимум 5 минут.
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Но за то я еще помню и морпехов которые из гордо поднятой головой в полном составе и из Знаменем да и из Гимном Украины выходила всвозь строй позора из Крыма по приказу пастора.
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Ну есть как бы присяга, и то что она у нас ей противоречит приказ это куда более весомая проблема чем состояние армии и т.д. Мне лично не понятно другое: зачем вкладывать миллионы в армию которая НЕ ПОЛУЧИТ приказ использовать что то более АК, а сама без приказа НЕ МОЖЕТ исполнять возложенные на неё функции. Вот возьмем того ж Мамчура, кадровый военный, при исполнении, тупо сдал всю часть в целости сохранности со всем имуществом-уважаемый человек, депутат ВР, тот кто бросил работу, семью поехал добровольцем и до последнего защищал донецкий аэропорт либо мертв, либо никому не нужный инвалид даже не получивший УБД, т.к. не солдат ВСУ. Вот и вся суть происходящего.
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То что депутат ВР уже настораживает.А об защитниках Донецкого аеропорта это совсем другое,для этого нужна отдельная и большая тема так как там сплошная непонятка.
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Начтораживает, но ФАКТЫ вещь упрямая
Мамчур, Юлий Валерьевич
А должен быть в тюрьме, а теперь любой полковник думает: лучше всё сдать и пойти депутатом в ВР или думу, чем отдать приказ и пойти под трибунал или быть убитым.
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Вот так и приходится жить.Обидно что от простого народа ничего независит.
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Именное оружие и орденок за храбрость. Ну хоть генерала не дали за "подвиги".
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сашок,мечталку то прикрой Російська провокація - винищувач низько пролітає над українськими кораблями в Азовському морі - Цензор.НЕТ 5462.и про сдачу,и про добровольцев...и запомни,что добровольцы в большинстве своем пошли в военкоматы и были зачислены в состав всу.где и выполняют свой долг.да,были и другие,под крылышком у бени...но то совсем другая история.
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Вы ещё напишите что сепаров остановили донецкие или луганские кадровые менты с СБУшниками, выполняя свои непосредственные обязанности. А за одно наведите статистку сколько погибло в АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ операции кадровых силовиком которые по роду службы должны бороться с терроризмом (МВД, СБУ) и сколько программистов, предпринимателей и прочих не небезразличных гражданских.
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Так там ещё и спутники летали!!!

Какой ужас!
Ведь наши и попросились, и лоцмана на борт взяли - а спутники летали.

Подлости кацапов нет предела!
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жаль нет сирийцев с с-300 поблизости, вот бы кацапы снова удивилсь......
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Если б он упал рядом, а не пролетел, тогда шо ж - диверсия, а так абы шо.
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Только хотел попросить что бы поставили эту гифку Російська провокація - винищувач низько пролітає над українськими кораблями в Азовському морі - Цензор.НЕТ 7767
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ИЛ -20 долетался что Гагарин,подлодка КУРСК из того же гоффна...
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Список Асов 2 Мировой...
Эрих Хартман 352 сбитых
Герхард Боркхорн 301
Ралль Гюнтер 275
Отто Киттель 267
Вальтер Новотны 258.....
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Немецкие асы из Люфтваффе, были лучшими военными лётчиками в мире на тот момент, во время 2-й мировой войны. Это общепризнанный факт.
А лучший из них - Эрих Хартманн считается наиболее результативным пилотом-истребителем за всю историю авиации. Позывной «Карайа 1». В ходе 2-й мировой войны совершил 1404 боевых вылета, одержав 352 воздушные победы (из них 347 над советскими самолётами) в 802 воздушных боях.

Свою 352-ю и последнюю победу в воздухе Эрих Хартманн совершил 8 мая 1945 г.. Хартманн и оставшиеся военнослужащие из JG-52 сдались американцам, но были потом переданы советам.
Обвинённый в порче социалистического имущества (!) , так как фактов о его причастности к военным преступлениям не было и приговорённый к 25 годам заключения в сталинских концлагерях, Хартманн провёл в них 10 с половиной лет, до 1955 года..
В 1956 г. он присоединился к перестроенным Люфтваффе Западной Германи, и стал первым командиром эскадры JG -71 «Рихтгоффен». В 1970 г. он ушёл из армии ФРГ.

Для сравнения, лучшие советские асы имеют побед:
Кожедуб - 62
Покрышкин - 59
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СУ 27 -СЛАВА УКРАИНЕ 27 років незалежності
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Слава Кучме и Индюковичу... Російська провокація - винищувач низько пролітає над українськими кораблями в Азовському морі - Цензор.НЕТ 7101не миллиардерам начинающей Нэньки...один заводом управлял второй гаражом
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Иван Кожедуб кажись 62...За Покрышкина не помню..но Асы...
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кожедуб 59,но с 1943 года.покрышкин 62 с июня 1941
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Цікаво, кацапи і над турецькими кораблями так літають? То може варто нашим морякам підкріпити кацапським літунам нещодавно вироблений турецькими силами протиповітряної оборони умовний рефлекс?!
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В части где я служил в ПВО дохлого СССРа разбилось с 1965 по 1968 год 27 истрибителей МИГ-19 и ЯК-28...,Зато Вяликий и магучий ССР дохлый был... Російська провокація - винищувач низько пролітає над українськими кораблями в Азовському морі - Цензор.НЕТ 6481 Російська провокація - винищувач низько пролітає над українськими кораблями в Азовському морі - Цензор.НЕТ 6481 Російська провокація - винищувач низько пролітає над українськими кораблями в Азовському морі - Цензор.НЕТ 6481
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Тут ППО НАТО аж проситься.Путін, окупувавши Крим,дуже наблизився до НАТО.НАТО могло б піти назустріч ,поставити свої ППО на території України на радість путіну.
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Стратегический эшелон НАТО выставлен в Польше и Румынии,наиболее благоприятный плацдарм завалить РАБссию..в НАТО сидят не дураки...
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Кацапи колись так USS Donald Cook лякали.Ну думали,принаймі,що налякали.Зате воні скільки потім було...
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израильтяне уже бы сбили кацапов
даже глазом не моргнули
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Ну короче говоря Петины бронекатера кацапов не впечатлили. Хотя эти отмороженные и на америкосов с такими мансами заходили, а потом чуть не лопнули от гордости рассказывая о том, что после этого весь американский флот рапорты об увольнении написали, дебилы бля.
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Ну, не только еврейские военные могут прикрываться российскими самолетами...
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ну прошел рядом с кораблем-какое тут геройство?над самим кораблем летать опасается-тогда считается атакой-и можно сбивать.
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сбить накуй, и никому ничего не будет, ибо некуй провоцировать!
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияРоссийская провокация - истребитель низко пролетает над украинскими кораблями в Азовском море. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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