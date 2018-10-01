 Рада рассмотрит представления ГПУ на Вилкула, Дунаева и Колесникова сразу после получения заключения регламентного комитета, - Парубий. ВИДЕО

Об этом на брифинге после Согласительного совета заявил спикер ВР Андрей Парубий, сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

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Он напомнил, что регламентный комитет имеет 20 дней на рассмотрение соответствующих представлений и предоставления своего заключения.

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"После получения вывода регламентного комитета, я поставлю это на рассмотрение Верховной Рады. В прошлый раз некоторые депутаты, относительно которых было представление вошли в такую интригу, что мол они не имели возможности ознакомится с представлением . В этот раз, передавая представления, я сразу с трибуны объявил, что все представления находятся в их почтовых ящиках, в секретариатах комитетов, где их рабочее место", - объяснил Парубий.

"Подчеркиваю, пять дней на ознакомление и представление объяснений – это не право, а обязанность народного депутата. Поэтому, это не может быть причиной, чтобы регламентный комитет не мог рассмотреть эти представления", - заявил спикер.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, генеральный прокурор Юрий Луценко повторно внес в Верховную Раду представление на народных депутатов Александра Вилкула, Сергея Дунаева и Дмитрия Колесникова. На прошлой сессии Регламентный комитет ВР вернул Председателю Верховной Рады Андрею Парубию представление на снятие неприкосновенности с депутатов от "Оппозиционного блока" Александра Вилкула, Дмитрия Колесникова, Сергея Дунаева, а также представление на депутата из группы "Воля народа" Александра Пономарева.