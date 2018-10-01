 Рада рассмотрит представления ГПУ на Вилкула, Дунаева и Колесникова сразу после получения заключения регламентного комитета, - Парубий. ВИДЕО

Об этом на брифинге после Согласительного совета заявил спикер ВР Андрей Парубий, сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
Он напомнил, что регламентный комитет имеет 20 дней на рассмотрение соответствующих представлений и предоставления своего заключения.
"После получения вывода регламентного комитета, я поставлю это на рассмотрение Верховной Рады. В прошлый раз некоторые депутаты, относительно которых было представление вошли в такую интригу, что мол они не имели возможности ознакомится с представлением . В этот раз, передавая представления, я сразу с трибуны объявил, что все представления находятся в их почтовых ящиках, в секретариатах комитетов, где их рабочее место", - объяснил Парубий.
"Подчеркиваю, пять дней на ознакомление и представление объяснений – это не право, а обязанность народного депутата. Поэтому, это не может быть причиной, чтобы регламентный комитет не мог рассмотреть эти представления", - заявил спикер.
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, генеральный прокурор Юрий Луценко повторно внес в Верховную Раду представление на народных депутатов Александра Вилкула, Сергея Дунаева и Дмитрия Колесникова. На прошлой сессии Регламентный комитет ВР вернул Председателю Верховной Рады Андрею Парубию представление на снятие неприкосновенности с депутатов от "Оппозиционного блока" Александра Вилкула, Дмитрия Колесникова, Сергея Дунаева, а также представление на депутата из группы "Воля народа" Александра Пономарева.
Мэр Глухова Сумской области
Мишель Терещенко объявил, что
уходит с должности городского
головы и будет баллотироваться в
президенты Украины на выборах в
2019 году.
Об этом он сообщил в
понедельник, 1 октября, во время
пресс-конференции.
"Я не собираюсь покидать
глуховчан и свою команду. У меня
будет больше возможностей как
поддержать, так и защитить, имея
поддержку на национальном
уровне... Я вынужден
баллотироваться на пост
президента Украины", - заявил он.
По словам Терещенко, его
избирательная кампания будет
сосредоточена "исключительно на
волонтерской работе
неравнодушных граждан".
Он отметил, что политические
силы, представленные в местных
советах, не способствуют
проведению реформ на местах, а
наоборот, препятствуют
эффективной работе.
Терещенко привел факты о
незначительном
финансировании города
из государственного бюджета,
саботаже принятия необходимых
решений в горсовете и
отсутствии адекватной реакции
правоохранительных органов на
нарушение закона.
В связи с этим он отметил, что
дальше оставаться в должности
нет смысла, поскольку отсутствует
возможность влияния на
процессы в городе, а также
невозможно показывать
результаты и эффективность своей
работы.