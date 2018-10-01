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 Рада рассмотрит представления ГПУ на Вилкула, Дунаева и Колесникова сразу после получения заключения регламентного комитета, - Парубий. ВИДЕО

Представления ГПУ относительно трех нардепов будут вынесены на рассмотрение сессионного зала Рады сразу после того, как пройдут Комитет по вопросам регламента.

Об этом на брифинге после Согласительного совета заявил спикер ВР Андрей Парубий, сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

...

Он напомнил, что регламентный комитет имеет 20 дней на рассмотрение соответствующих представлений и предоставления своего заключения.

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"После получения вывода регламентного комитета, я поставлю это на рассмотрение Верховной Рады. В прошлый раз некоторые депутаты, относительно которых было представление вошли в такую интригу, что мол они не имели возможности ознакомится с представлением . В этот раз, передавая представления, я сразу с трибуны объявил, что все представления находятся в их почтовых ящиках, в секретариатах комитетов, где их рабочее место", - объяснил Парубий.

"Подчеркиваю, пять дней на ознакомление и представление объяснений – это не право, а обязанность народного депутата. Поэтому, это не может быть причиной, чтобы регламентный комитет не мог рассмотреть эти представления", - заявил спикер.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, генеральный прокурор Юрий Луценко повторно внес в Верховную Раду представление на народных депутатов Александра Вилкула, Сергея Дунаева и Дмитрия Колесникова. На прошлой сессии Регламентный комитет ВР вернул Председателю Верховной Рады Андрею Парубию представление на снятие неприкосновенности с депутатов от "Оппозиционного блока" Александра Вилкула, Дмитрия Колесникова, Сергея Дунаева, а также представление на депутата из группы "Воля народа" Александра Пономарева.

Источник: https://censor.net.ua/v3088967
 
 
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Скрутите их как Саакашвили. Слабо ? Или вы только демократию душите без законов ?
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Опять Шапито.............Эта Рада по своей хреновости переплюнула все папередние. Рада рассмотрит представления ГПУ на Вилкула, Дунаева и Колесникова сразу после получения заключения регламентного комитета, - Парубий - Цензор.НЕТ 7101
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Мертвому припарка. Вон новинский который год бродит без прикосновенности,и что? Устраивает провокации и скулит о "кравапралитнай религиозной вайне". Соевые имитаторы бурной деятельности.
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Один из немногих за кого можно смело голосовать на выборах!

Мэр Глухова Сумской области
Мишель Терещенко объявил, что
уходит с должности городского
головы и будет баллотироваться в
президенты Украины на выборах в
2019 году.
Об этом он сообщил в
понедельник, 1 октября, во время
пресс-конференции.
"Я не собираюсь покидать
глуховчан и свою команду. У меня
будет больше возможностей как
поддержать, так и защитить, имея
поддержку на национальном
уровне... Я вынужден
баллотироваться на пост
президента Украины", - заявил он.
По словам Терещенко, его
избирательная кампания будет
сосредоточена "исключительно на
волонтерской работе
неравнодушных граждан".
Он отметил, что политические
силы, представленные в местных
советах, не способствуют
проведению реформ на местах, а
наоборот, препятствуют
эффективной работе.
Терещенко привел факты о
незначительном
финансировании города
из государственного бюджета,
саботаже принятия необходимых
решений в горсовете и
отсутствии адекватной реакции
правоохранительных органов на
нарушение закона.
В связи с этим он отметил, что
дальше оставаться в должности
нет смысла, поскольку отсутствует
возможность влияния на
процессы в городе, а также
невозможно показывать
результаты и эффективность своей
работы.
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значит будут тянуть резину и ждать пока эти утырки на лыжи не станут)))
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныРада рассмотрит представления ГПУ на Вилкула, Дунаева и Колесникова сразу после получения заключения регламентного комитета, - Парубий. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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