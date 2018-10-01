 Умер шансонье Азнавур. ВИДЕО

Об этом сообщает AFP в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

Азнавуру было 94 года.

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На 20 октября в Киеве был запланирован концерт певца, который он должен был дать в рамках мирового турне.