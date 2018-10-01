 Умер шансонье Азнавур. ВИДЕО

Об этом сообщает AFP в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
Азнавуру было 94 года.
...
На 20 октября в Киеве был запланирован концерт певца, который он должен был дать в рамках мирового турне.
Об этом сообщает AFP в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
Азнавуру было 94 года.
На 20 октября в Киеве был запланирован концерт певца, который он должен был дать в рамках мирового турне.
(перевод текста песни)
Вечная любовь верны мы были ей
Но время - зло для памяти моей
Чем больше дней, глубже рана в ней
Все слова любви в измученных сердцах
Слились в одно преданье без конца
Как поцелуй и всё тянется давно
Я уйти не мог, прощаясь навсегда
И видит Бог, надеясь жду когда
Увижу вновь, эту мою любовь
И дам я клятву вновь
Вечная любовь
Всесильной быть должна, где путь один,
Сквозь отведёт она, минуя мрак и туман,
Туман - обман
Вечная любовь верны мы были ей
Но время - зло для памяти моей
Чем больше дней, глубже рана в ней
Все слова любви - безумный крик сердец,
Слова тревог и слёзы наконец, приют для всех
Уже прожитых утех
Зорька рассветёт и в сумраке ночьном
Умрёт, уйдёт, но оживёт потом и всё вернёт
Блаженный летний зной, извечный летний зной
Вечная любовь,
Живу чтобы любить, до слепоты
И до последних дней - одна лишь ты
Жить любя одну тебя
Навсегда
Царство небесное прекрасному артисту.
Земля пухом.
Але коли подібне десь звучить (у кафе, наприклад) - це сприймається як цілком приємний музичний бекґраунд. І так, це справді шансон здорової людини, а не вуркагана.
Вічна вам пам'ять, месьє Азнавур.
RIP
О, шансонье Шарль Азнавур!
«Pardon! Monsieur, bonjour!»
Вам рукоплещет целый мир,
И поколений многих Вы кумир.
Вы сценарист, актер кино,
Вас на руках носил Кокто.
Творец и гений Азнавур!
Вы наш «Une Vie D'Amour»
Сумели о любви сказать
И голосом увлечь... обнять,
И от души пропеть сердечно:
"Любовь жива и будет вечно!"
(из фильма Тегеран - 43 )
https://www.youtube.com/watch?v=Ba_q7ypc1RY
У недофюрера есть отравители в каждой стране
Армения тоже будет скорбить.
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- В музыкальный магазин заходит средних лет мужичок, прилично одетый, и обращается к продавцу (молодой парень, косуха, длинные волосы, слушает в наушниках что-то тяжелое):
- Подскажите, а где у вас шансон?
- Из шансона остался только Азнавур, - не отрываясь сообщает продавец.
- ? (немой вопрос-недоумение на лице мужичка)
Парень оторвался от наушников: "А-а-а, так вам блатняк? Так это в конце зала..."
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R.I.P., Шарль...