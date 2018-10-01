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Все про:смерть (5350) Франция (1980)

 Умер шансонье Азнавур. ВИДЕО

Во Франции умер всемирноизвестный шансонье Шарль Азнавур.

Об этом сообщает AFP в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

Азнавуру было 94 года.

...

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На 20 октября в Киеве был запланирован концерт певца, который он должен был дать в рамках мирового турне.

Умер шансонье Азнавур 01

Источник: https://censor.net.ua/v3088952
 
 
 Топ комментарии
 
Шикарный певец был. Царствие небесное
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Хороший век, талантливые люди зачастую долго не живут, судьба была добра к Шарлю, и голос, и долгий век..
Царство небесное прекрасному артисту.
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Азнавур - это олицетворение настоящего шансона.
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Шикарный певец был. Царствие небесное
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На видео в этой новости - песня Ш.Азнавура "Вечная любовь"
(перевод текста песни)

Вечная любовь верны мы были ей
Но время - зло для памяти моей
Чем больше дней, глубже рана в ней
Все слова любви в измученных сердцах
Слились в одно преданье без конца
Как поцелуй и всё тянется давно
Я уйти не мог, прощаясь навсегда
И видит Бог, надеясь жду когда
Увижу вновь, эту мою любовь
И дам я клятву вновь
Вечная любовь
Всесильной быть должна, где путь один,
Сквозь отведёт она, минуя мрак и туман,
Туман - обман
Вечная любовь верны мы были ей
Но время - зло для памяти моей
Чем больше дней, глубже рана в ней
Все слова любви - безумный крик сердец,
Слова тревог и слёзы наконец, приют для всех
Уже прожитых утех
Зорька рассветёт и в сумраке ночьном
Умрёт, уйдёт, но оживёт потом и всё вернёт
Блаженный летний зной, извечный летний зной
Вечная любовь,
Живу чтобы любить, до слепоты
И до последних дней - одна лишь ты
Жить любя одну тебя
Навсегда
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Хороший век, талантливые люди зачастую долго не живут, судьба была добра к Шарлю, и голос, и долгий век..
Царство небесное прекрасному артисту.
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Азнавур - это олицетворение настоящего шансона.
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Народився 22 травня 1924 року в сім'ї вірменських емігрантів. Батьки майбутнього французького шансоньє емігрували на початку 1920-х років з Грузії. Проїхавши всю Європу, потрапили до Парижа, де затрималися в очікуванні візи в США. В цей час у них народився син, у результаті сім'я Азнавурянів осіла у Франції. Батько Шарля намагався займатися підприємництвом, тримав невеликий ресторан, але через нестачу коштів вимушений був закрити його в 1930 році. Сім'я жила важко. Вже в дев'ятирічному віці Шарль виступав в невеликих паризьких кафе. Акторські здібності він успадкував головним чином від матері, колишньої актриси. Під час Другої світової війни Шарлю вдалося продовжувати свої виступи в окупованому Парижі і тим самим годувати сім'ю (батько пішов добровольцем на фронт).
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Добре, що так сталось, а якби лишився в совку був би ніким..
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а чо? пас би овець на схилах Ахалціхе
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Эпоха ушла. Вот ЭТО был шансон! Вечная Память... Цензору - благодарность... только это я и захотел услышать... Услышал.
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Я к нему относился довольно таки прохладно, но... это тоже было... кое-что у него мне нравилось. Сожалею.
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Хотел побывать в Киеве. Билеты продавались на 20 октября. Не успел... R.I.P.
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Не те щоб моя музика, але...
Але коли подібне десь звучить (у кафе, наприклад) - це сприймається як цілком приємний музичний бекґраунд. І так, це справді шансон здорової людини, а не вуркагана.
Вічна вам пам'ять, месьє Азнавур.
RIP
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С Шарлем Азнавуром ушла целая эпоха той великой и свободной Франции,которую мы все так любили и восхищались.
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**
О, шансонье Шарль Азнавур!
«Pardon! Monsieur, bonjour!»
Вам рукоплещет целый мир,
И поколений многих Вы кумир.

Вы сценарист, актер кино,
Вас на руках носил Кокто.
Творец и гений Азнавур!
Вы наш «Une Vie D'Amour»

Сумели о любви сказать
И голосом увлечь... обнять,
И от души пропеть сердечно:
"Любовь жива и будет вечно!"
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Как по мне, то эта лучшая песня Азнавура в его карьере - "вечная любовь"
(из фильма Тегеран - 43 )

https://www.youtube.com/watch?v=Ba_q7ypc1RY
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Я плачу, я реву. Великий певец, великая эпоха, великолепные синглы в самых прекрасных фильмах Франции. Слава Богу, есть интернет, диски, записи его прекрасных концертов и он останется с нами на века, как великая Эдит Пиаф
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Отменил свои выступления в санктпетербурге и москве но планировал выступить в Киеве

У недофюрера есть отравители в каждой стране
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а на западе поднялись партизаны Помер шансоньє Азнавур - Цензор.НЕТ 9682 https://www.youtube.com/watch?v=jhgJV0Pg54Y
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Он прожил долгую и нескучную жизнь.Имел успех и останется в памяти тех,кто ещё слышал его песни.
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Неожиданно -- в Киеве висят афиши с его концертом...
Армения тоже будет скорбить.

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Тут еще Пласидо Доминго в Киев собрался... Страшно думать.
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Нвстоящий шансон - это Шарль Азнавур, из русскоязычных - Петр Лещенко и Александр Вертинский. Всё остальное - блатняк.
-------------------------------------------------------
- В музыкальный магазин заходит средних лет мужичок, прилично одетый, и обращается к продавцу (молодой парень, косуха, длинные волосы, слушает в наушниках что-то тяжелое):
- Подскажите, а где у вас шансон?
- Из шансона остался только Азнавур, - не отрываясь сообщает продавец.
- ? (немой вопрос-недоумение на лице мужичка)
Парень оторвался от наушников: "А-а-а, так вам блатняк? Так это в конце зала..."
---------------------------------------------------------
R.I.P., Шарль...
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Цензор.НЕТВидеоОбществоУмер шансонье Азнавур. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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