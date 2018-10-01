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 Политика Украины
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Все про:ВР (22327) Парубий (1746) петиция (120) 112_Украина (5) Newsone (1)

 Петиция против "112 Украина" и "NewsOne" набрала рекордное количество голосов: я дал поручение комитету подготовить предложения для рассмотрения в сессионном зале, - Парубий. ВИДЕО

Рада рассмотрит петицию по поводу антиукраинской деятельности телеканалов 112 Украина и NewsOne.

Об этом на брифинге после Согласительного совета заявил спикер ВР Андрей Парубий, сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

...
Спикер отметил, что петиция "Прекратить антиукраинскую деятельность телеканала "112 Украина" и "Newsone" на сайте Верховной Рады набрала рекордное количество голосов.

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"Я не раз подчеркивал, что часть информационного пространства Украины оккупировано Российской Федерацией. К сожалению, некоторые СМИ ведут себя как информационные ДРГ, как оккупационный корпус агрессора, а не как свободные СМИ. Согласно регламенту, после того как петиция набрала необходимое количество голосов, я дал поручение на Согласительном совете комитету, чтобы были подготовлены предложения, которые могут быть или проектом постановления, или законопроектом. После того как эти предложения будут подготовлены, я их безотлагательно поставлю на рассмотрение Верховной Рады", - пообещал Парубий.

Напомним также, что 20 сентября Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телеканала NewsOne (ООО "Новости 24 часа") из-за высказываний ряда ведущих и гостей эфира о войне на Донбассе и автокефальной церкви.

Источник: https://censor.net.ua/v3088942
 
   
 Топ комментарии
 
Андрію Полтаві - РЕСПЕКТ !!!!!!!!!!!

На черзі, ще одна інформпомийница - "Інтер" !!!!

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Тебе не сюда, тебе к Шарию, у него на Ютубе тоже рейтинги большие.
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Спасибо дяде Андрею и всем с Вата-Шоу. Можем, когда хотим!
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Значит, таки не можешь ткнуть пальцем. Ясно.
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Ось же ж тикаю: захист 112=захист медведчука, захист ньюс ван=захист портнова...
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А як інакше? У нас ЗМІ ототожнюються з їх власниками. 1+1 - Коломойський, Інтер- Фірташ, 5 канал - Порох, ІСТВ, СТБ і Новий - Пінчук, ТРК Україна - Ахметов, 112 - Медведчук, Ньюс ван - Мураєв і Портнов.

Бути проти власника каналу, але захищати його канал - ну це якийсь когнітивний дисонанс... Ладно б канали незалежні були, але там як не УПА брудом поллють, так Сенцова Мураєв терористом назве чи інтерв*ю з медведуком в прайм-тайм вийде, де він оправдовується, що нормально Стуса захищав...
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Чуваг, і ВВС, і CNN, і Дойче Велле, а також англомовна Аль-Ясіра - це глобалістські помийки, які проштовХУЮть толерастію, ісламофілію, та лгбт-свинотні погляди, виступають проти nation-states і за знищення білої європейської цивілізації з білою людиною разом. З названих притомними є лише FoxNews. А тепер стосовно Нєвз Оне та 112. Якщо не подобаються пригріті тим же порохохряком риго-анали вілкули, ложкули мурзаєви та кошерні рабіновічі, то можна просто наїхати на канал з вимогою не пускати цю публіку в етер. порохосвину ж хочеться, прикрившись народним волевиявленням, ці канали закрити, бо окрім вказаної публіки там дуже часто бувають притомні люди, які часто розповідають про гівнюка порохосвина.
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Тоді й мене запишіть до п'ятої. Бузина? А що? Доволі талановитий був. Мені він також подобався. От тільки за що його вбили?
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Афігєть талановитий - робив елементарні помилки в своїх статтях рівня шкільної програми з історії. Ну і на повному серйозі писав, що в Україні треба дозволити многожонство...
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На вкус и цвет... Не скажу за помилки - всього його ще не прочитав. Щодо пропозицій полігамії, то в цьому щось є. Якась полуничка тут мається. Хоча з другого боку...тут з однією ладу не даси...
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Талановиті - це Андрухович, Забужко, Ліна Костенко. А щодо Бузини єдиний більш-менш цензурний епітет, який приходить в голову, це епатажний...
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От ви не не "фанат Пороха" - не захищаєте канали Медведчука і Портнова ,
а "порохобот" Андрій Полтава з ними БОРЕТЬСЯ.

Отака от взагалі різниця між вами і "порохоботами"...
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Фашиствующие, пропутиские каналы следует заморозить! В основу вещания этих каналов положена «геббельсовская ложь", основоположником которой был сталинский пропагандист и агитатор Вилли Мюнценберг. Геббельс, а потом и вся советская пропаганда "варили, варево для мозгов" по рецептам Вилли Мюнценберга. Каждый может по ключевым словам Мюнценберг, Геббельс, ХУЦПА, и еще "полезные идиоты" может определить какую роль упомянутые каналы ТВ и некоторые другие им отведена в этом виде гибридной войны.
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А ІНТЕР і NEWS NETWORK ? І де ж наші патріоти? У Тупоголового Доманського навіть юшка з носу не потекла, за так званий концерт 9 травня...
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Предлагаю в Верховной Раде вместо кресел поставить табуретки. Уснул - упал. А к потолку верёвку... Упал - повис.
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Парубий прям ожил.Петиция от народа...сколько не было и вот опять
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Ось цікаво, а якби зареєстрували петицію посадити Порошенко і за ней би проголосувала тьма народа, що, Парубій би доручив комітету підготувати законопроект, щоб втілити чаяння народа?
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Та дуже просто, посадити можна тільки внаслідок імпічменту, імпічмент за законодавством неможливо оголошувати менш, ніж за рік до чергових президентських виборів. Я вже мовчу про те, що закону про імпічмент нема.

І да, коли тут всі весною на форумі казали, як класно, що Саакашвілі чи ще там хтось імпічмент пропонує, я розумів, що це цирк, бо вікно можливостей для імпічменту на жаль закрилось 31 березня 2018.
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Колись обiцяли звiтувати на Майдане,кожен мiсяць Петиція проти "112 Україна" та NewsOne набрала рекордну кількість голосів: я дав доручення комітету підготувати пропозиції для розгляду в сесійній залі, - Парубій - Цензор.НЕТ 9423
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а нащо канали "закривати"? можливо доцільніше "закрити" років на 15 спікерів, таких як медведчук,мураєв,бойко,новинський?!
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И Тимошенко с Гриценко, они не вылазят с этого анала.
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та по хорошому там зверху до низу - береш любого - садиш - не помилишся...
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правильно давайте оставим только петра и канал прямой)))
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Почему тогда Мураев, Медведчук и другие на свободе*?
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потомучто они не нарушали законов Украины ?
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Каналы, которые не нравятся, можно удалить одной кнопкой. Информацию умные люди черпают из разных источников, правда лежит где-то посредине. Народ дурят как одни так и другие!
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100% Респект! Только рабы радуются ушемлению своих прав.... почему сепары не сидят с 2014 года, а вещают с каналов тв и сидят в креслах ВР?
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Нужно принять закон: "Закрывать все каналы, которые не принадлежат Гаранту или правящей коалиции" !
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И что будет? А ничего? В ВР проголосуют "догану з попередженням",а в ответ из этих помоек услышим-" этапалитическиепреследавания! ущемляютсвабодуслова! репрессии!"
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Випишіть і прийміть закон, який би заборонив кремлівську пропаганду на нашому тв.
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давайте отавим только канал прямой? Ксения вам надо в раду избираться и подавать такие законопроекты . я за вас проголосую
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давайте, якщо ви вважаєте, що в цьому світі просто не існує нічого більш цікавого та гідного за російську брехню та викривлену дійсность...
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я вам серьезно , я каждый день смотрю только пятый и прямой так как только там правда , а нювс ван и 112 я бы закрыл там ни слова правды
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А как же со свободой слова?.Нужно обозначить табу законодательно.Нельзя критиковать шоколадно -рюкзачных и примкнувших к ним.Нельзя критиковать Порошенко,Авакова,,Парубия Гройсмана и иже с ними.Давать пожизненное.Шустер вовремя закрылси.У нас на носу выборы Порошенко и затем-Шоколадно -рюкзачных.Даёшь 102% за них!! Ух и заживём!!!.
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1. Нагадати, як ТВі закрили за критику Яника?
2. Називати Сєнцова в ефірі терористом - свобода слова????
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Там было не так. Он свою позицию не озвучил. Он сказал - для одних он террорист (кацапы), а для других - политзаключённый. И объяснил почему не озвучил - мол не знаком с материалами дела, выводы делать не на чем. Что не так? Такая позиция преступна?
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Была дискуссия . Почему Ани Лорак и Лободе запрещают петь в Украине, а животным , которые также пасутся в Москве , а это квест пистолс , Монатик , козловский , вера брежнева и т.д. , как с гуся вода? Почему двойные стандарты ?
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Їм забороняє не влада, а громада. монатіка нещодавно зі Львова виперли.
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кто этим курвам официально петь в Украине запретил?И где ж такая вумная дискуссия ни о чем происходила... Петиція проти "112 Україна" та NewsOne набрала рекордну кількість голосів: я дав доручення комітету підготувати пропозиції для розгляду в сесійній залі, - Парубій - Цензор.НЕТ 3484
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Знаете что это, когда давят свободу слова? Знаете что это, когда из государственных каналов идёт только провластная пропаганда? Мы это уже проходили. Слушали на коротких волнах ВВС, Голос Америки, Радио Свобода, ночами, через шум генерируемый глушилками. Тогда по радио Маяк, Проминь и т.п. только линия партии, прославление КПСС и её секретарей, социалистического строя и "их нравы" - пороки капитализма. Радующиеся - вы не понимаете. Это жопа. Пусть себе вещают. Брать за жабры нужно тех, кто говорит что-то преступное. Призывает, например, к насилию или свержению власти незаконными методами.
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Дик Радіо свобода видало дуже гарний матеріал про 112, почитайте. Я їм завжди довіряв і довіряю, це надійне джерело інформації...

https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/29439621.html
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Я быстро пробежал. Согласен, что Медведчук ставленник Хуйла и при его содействии хочет вернуться в открытую политику и быть его лоббистом здесь. Согласен, что для этого он использует медиаресурсы. 112 не смотрю. Я за Ньюзван. Но не странно ли бороться с каналом, а не с Медведчуком? Может нужно просто предъявить обвинение Медведчуку?
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Был бы человек. А статья найдётся) Если серьёзно, то с юридической точки зрения действительно не в чем. Если он выступает за дружбу с РФ, за союз с ними, за экономические связи и т.п. - это лишь политическая позиция и она не преступление, однозначно. Другое - что большинство не согласно с этой позицией. Но за это посадить - точно нельзя. Это будет политическим преследованием.
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Да, отличный и действующий инструмент эти петиции! Ведь благодаря им у нас все коррупционеры сидят пожизненно, Тимошенко назначена послом Украины в Гондурасе, всем гражданам Украины разрешили иметь личное оружие, а расстаможка европейских автомобилей стала стоить копейки...
Ой, это же петиции которые тоже набирали "рекордное число голосов" и заставили власть напрячь своих секретуток для сочинения отписки "почему это нельзя"
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Однако запрещать каналы - это полный возврат к совку. Вам не нравится, что говорят политики на этом канале? Вы считаете речи этих политиков антиукраинскими и противозаконными - заводите дела на политиков. Вы заметили, что редакторы канала ведут антиукраинскую пропаганду - заводите дела на редакторов. У каждой новости, передачи или даже выпуска фильма/сериала можно найти ответственного за ее выпуск в эфир. А закрыв канал без открытия уголовного дела против этих самых ответственных - вы просто ущемляете свободу слова. Ведь они-то юридически остаются невиновны и имеют право на отличное от вашего мнение.
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Я прошу ,я просто требую повысить тарифы на газ и отменить субсидии.
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Нужна новая петиция, что общенациональные каналы ОБЯЗАНЫ предоставлять равное время хотя бы первым 10 самым рейтинговым кандидатам. А то Порошенко скупил все, что мог, Интер будет играть за него, особенно нравится, как Ганапольский облизывает Петруччо на Прямом
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Здобулы? Останется 5 канал и его приложения, радуйтесь стадо. Скоро и интернет ресурсы подчистят, будет литься сахарный сироп с шыкаладом. Не смотрю эти каналы, а если и смотрим то крайне редко, но они имеют право на существование. Вопрос в другом- почему папередники не сидят в каталажках? Отож
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Вот сейчас будет гвалт по всей Европе про наступление на свободу слова.Давить этих гаденышей нужно было в зародыше... а сейчас много вони будет
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныПетиция против "112 Украина" и "NewsOne" набрала рекордное количество голосов: я дал поручение комитету подготовить предложения для рассмотрения в сессионном зале, - Парубий. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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