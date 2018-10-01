 Петиция против "112 Украина" и "NewsOne" набрала рекордное количество голосов: я дал поручение комитету подготовить предложения для рассмотрения в сессионном зале, - Парубий. ВИДЕО

Об этом на брифинге после Согласительного совета заявил спикер ВР Андрей Парубий, сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
"Я не раз подчеркивал, что часть информационного пространства Украины оккупировано Российской Федерацией. К сожалению, некоторые СМИ ведут себя как информационные ДРГ, как оккупационный корпус агрессора, а не как свободные СМИ. Согласно регламенту, после того как петиция набрала необходимое количество голосов, я дал поручение на Согласительном совете комитету, чтобы были подготовлены предложения, которые могут быть или проектом постановления, или законопроектом. После того как эти предложения будут подготовлены, я их безотлагательно поставлю на рассмотрение Верховной Рады", - пообещал Парубий.
Напомним также, что 20 сентября Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телеканала NewsOne (ООО "Новости 24 часа") из-за высказываний ряда ведущих и гостей эфира о войне на Донбассе и автокефальной церкви.
Бути проти власника каналу, але захищати його канал - ну це якийсь когнітивний дисонанс... Ладно б канали незалежні були, але там як не УПА брудом поллють, так Сенцова Мураєв терористом назве чи інтерв*ю з медведуком в прайм-тайм вийде, де він оправдовується, що нормально Стуса захищав...
а "порохобот" Андрій Полтава з ними БОРЕТЬСЯ.
Отака от взагалі різниця між вами і "порохоботами"...
І да, коли тут всі весною на форумі казали, як класно, що Саакашвілі чи ще там хтось імпічмент пропонує, я розумів, що це цирк, бо вікно можливостей для імпічменту на жаль закрилось 31 березня 2018.
2. Називати Сєнцова в ефірі терористом - свобода слова????
https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/29439621.html
Ой, это же петиции которые тоже набирали "рекордное число голосов" и заставили власть напрячь своих секретуток для сочинения отписки "почему это нельзя"