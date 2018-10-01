 Петиция против "112 Украина" и "NewsOne" набрала рекордное количество голосов: я дал поручение комитету подготовить предложения для рассмотрения в сессионном зале, - Парубий. ВИДЕО

Об этом на брифинге после Согласительного совета заявил спикер ВР Андрей Парубий, сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

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Спикер отметил, что петиция "Прекратить антиукраинскую деятельность телеканала "112 Украина" и "Newsone" на сайте Верховной Рады набрала рекордное количество голосов.

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"Я не раз подчеркивал, что часть информационного пространства Украины оккупировано Российской Федерацией. К сожалению, некоторые СМИ ведут себя как информационные ДРГ, как оккупационный корпус агрессора, а не как свободные СМИ. Согласно регламенту, после того как петиция набрала необходимое количество голосов, я дал поручение на Согласительном совете комитету, чтобы были подготовлены предложения, которые могут быть или проектом постановления, или законопроектом. После того как эти предложения будут подготовлены, я их безотлагательно поставлю на рассмотрение Верховной Рады", - пообещал Парубий.

Напомним также, что 20 сентября Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телеканала NewsOne (ООО "Новости 24 часа") из-за высказываний ряда ведущих и гостей эфира о войне на Донбассе и автокефальной церкви.