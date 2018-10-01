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 Политика Украины
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 Порошенко вручил экс-президенту Франции Олланду орден Свободы. ВИДЕО

Президент Украины Петр Порошенко вручил бывшему президенту Франции Франсуа Олланду орден Свободы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Порошенко в Фейсбук.

...
"Имею честь вручить Франсуа Олланду высокую государственную награду Украины - Орден Свободы. Эта высшая государственная награда символизирует нашу безграничную благодарность за ту принципиальную позицию, которую Франсуа Олланд проявил, поддерживая наш суверенитет, территориальную целостность и независимость", - сказал Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко наградил орденом Свободы Байдена, Олланда и Гаука

По мнению президента Украины, воспоминания Олланда о Минском процессе в 2015 году в книге "Уроки власти" хорошо отражают эти сложные переговоры.

"После выхода украинского перевода мы будем очень рады сделать презентацию этой книги с участием господина Олланда", - заявил Порошенко.

Читайте также: "Я вас раздавлю!", – кричал Путин на Порошенко в Минске. Экс-президент Франции Олланд детально описал переговоры в мемуарах

Источник: https://censor.net.ua/v3088927
 
   
 Топ комментарии
 
За то, что француз вставил в свои рассказы Мюнхгаузена фантастический эпизод как якобы Офшорник кричал на торгового партнёра Хуйла? Кстати, на каком языке он это делал? Вопрос серьезный. Хуйло не знает французского и английского. Офшорник - французского и немецкого, а Оланд - кацапского Порошенко вручил экс-президенту Франции Олланду орден Свободы - Цензор.НЕТ 2719
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Глупая брежневщина. Было бы за что. Ждем, когда Порошенко сам на себя медали цеплять начнет и всех приехавших взасос чмокать.
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Почему только Олланда награждают за мемуары? Надо и Онищенко наградить за бестселлер *Петр Пятый*.
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За то что Олланд участвовал, как свидетель, в подписании минской капитуляции Порошенко?
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Оланд участвовал, как полицейский и оттаскивал кулаки Пороха от морды Хуйла.
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Отличное фото.
Порох с ненавистью сжал руку Хуйлу так, что она аж посинела, а Хуйло скривилось от боли в перекошеной улыбке.
А публика, которая вынудила их к этому рукопожатию, зорко следит, чтобы Порох не задавил Хуйла насмерть, иначе не с кем будет договариваться по Минским соглашениям.
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а петя великодушен - цацку дал. а заодно бочку мармелада и корзину шоколада
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а если он рошен не потребляет. то куда все денет?
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За то, что француз вставил в свои рассказы Мюнхгаузена фантастический эпизод как якобы Офшорник кричал на торгового партнёра Хуйла? Кстати, на каком языке он это делал? Вопрос серьезный. Хуйло не знает французского и английского. Офшорник - французского и немецкого, а Оланд - кацапского Порошенко вручил экс-президенту Франции Олланду орден Свободы - Цензор.НЕТ 2719
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"Я вас раздавлю!", - кричал Путин на Порошенко в Минске.

Кто на кого? Или я путаюсь в терминологии?
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"Имею честь вручить Франсуа Олланду высокую государственную награду Украины - Орден Свободы. Эта высшая государственная награда символизирует нашу безграничную благодарность за ту принципиальную позицию, которую Франсуа Олланд проявил поддерживая наш суверенитет, территориальную целостность и независимость", - дипломат повинен завжди збрехати так, щоб ніхто не здогадався. Порошенко вручив екс-президенту Франції Олланду орден Свободи - Цензор.НЕТ 3779
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Порошенко не дипломат. Это качество главе государства даже вредит. Вон Климкин - дипломат, а какой с него толк, кроме пьяной пустой болтовни?
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Я не стверджував, що Порошенко дипломат. Те , що якості дипломата несуть шкоду діяльності президента не погоджуюсь, бо це ваша особиста думка без обоснування. Щодо Клімкіна, то це не тема цієї статті.
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Новое звание "Пьйотр открывающий и роздающий". Теперь паж должен будет это викрикивать каждый раз, как Пьйотр Аликсеич созволит подумать о народе.
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Глупая брежневщина. Было бы за что. Ждем, когда Порошенко сам на себя медали цеплять начнет и всех приехавших взасос чмокать.
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Почему только Олланда награждают за мемуары? Надо и Онищенко наградить за бестселлер *Петр Пятый*.
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братик, так его не за мемуары награждают, а за правильные мемуары xD
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А почему за мемуары, а не за Мистрали и санкции против Хуйла? Франция отказалась от прибылей за Мистрали и терпит убытки из-за санкций против РФ. Это что, ничего не значит в геополитике?
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За что? За то что освободил Украину от крыма? Идиот.
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за мінські домовленості?!

на черзі Меркель,а там путін захараст й плотницький "підтягнуться...
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если Петро решил дать орден, значит есть за что. Я бы Франсуа дал его хотя бы за то, что он послал таки нах Моль с продажей Мистралей и вернул им бабки назад. Долго терзался, но нашел в себе силы и послал, хотя контракт был очень сладок, и уверен, клиенты на Мистраль не каждый день находятся. А вот Меркель хоть и косит под бабу с яйцами, но от дополнительной трубы отказаться не может, в отличие от интеллигентного француза
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За Мистрали Олланду надо памятник при жизни поставить.
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Олланд теперь не при делах и поэтому у него развязаны руки говорить правду. А правда дорогого стоит.
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Хотя бы за то что не продал Мистрали Путину. Макарон продал бы и пожелал бы Путину успеха в их эксплуатации. И сказал бы, что не надо Путина изолировать и загонять в уголок.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныПорошенко вручил экс-президенту Франции Олланду орден Свободы. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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