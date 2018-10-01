 Порошенко вручил экс-президенту Франции Олланду орден Свободы. ВИДЕО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Порошенко в Фейсбук.

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"Имею честь вручить Франсуа Олланду высокую государственную награду Украины - Орден Свободы. Эта высшая государственная награда символизирует нашу безграничную благодарность за ту принципиальную позицию, которую Франсуа Олланд проявил, поддерживая наш суверенитет, территориальную целостность и независимость", - сказал Порошенко.

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По мнению президента Украины, воспоминания Олланда о Минском процессе в 2015 году в книге "Уроки власти" хорошо отражают эти сложные переговоры.

"После выхода украинского перевода мы будем очень рады сделать презентацию этой книги с участием господина Олланда", - заявил Порошенко.

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