Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Порошенко в Фейсбук.
"Имею честь вручить Франсуа Олланду высокую государственную награду Украины - Орден Свободы. Эта высшая государственная награда символизирует нашу безграничную благодарность за ту принципиальную позицию, которую Франсуа Олланд проявил, поддерживая наш суверенитет, территориальную целостность и независимость", - сказал Порошенко.
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По мнению президента Украины, воспоминания Олланда о Минском процессе в 2015 году в книге "Уроки власти" хорошо отражают эти сложные переговоры.
"После выхода украинского перевода мы будем очень рады сделать презентацию этой книги с участием господина Олланда", - заявил Порошенко.
Порох с ненавистью сжал руку Хуйлу так, что она аж посинела, а Хуйло скривилось от боли в перекошеной улыбке.
А публика, которая вынудила их к этому рукопожатию, зорко следит, чтобы Порох не задавил Хуйла насмерть, иначе не с кем будет договариваться по Минским соглашениям.
Кто на кого? Или я путаюсь в терминологии?
на черзі Меркель,а там путін захараст й плотницький "підтягнуться...