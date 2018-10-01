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 Катер с полицейскими чиновниками перевернулся на Днепре в Запорожье: одного человека убило винтами, двое ранены. ВИДЕО

В Запорожье на Днепре перевернулся катер Запорожского областного управления рыбоохраны. В результате инцидента один человек погиб и еще двое получили травмы.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил советник прокурора Запорожской области Андрей Рыбальченко.

...

Трагедия произошла вчера, 30 сентября, возле одного из причалов города.

"Вчера, 30 сентября, произошла трагедия на воде, перевернулся катер. На нем находились три человека, все трое оказались в воде. Один человек погиб, второй – получил травмы, третий – уцелел. По факту происшествия внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований. Начато уголовное производство и сейчас проводятся следственные действия", - сообщил Рыбальченко.

При этом он подтвердил информацию, что в катере находились двое сотрудников Управления защиты экономики, один из которых погиб. Им оказался заместитель начальника управления защиты экономики в Запорожской области.

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Начальника управления рыбоохраны с тяжелыми травмами госпитализировали в Запорожскую областную клиническую больницу. Также в больнице с незначительными травмами находится третий пострадавший.

По информации местных СМИ, мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения, якобы "обмывали" получение новых плавсредств для рыбоохраны. В ГУНП в Запорожской области данную информацию пока не комментируют, ссылаясь на то, что еще нет результатов экспертиз.

По информации пресс-службы Ассоциации рыбаков Украины, которая ссылается на свидетельства очевидцев, пьяная компания из трех человек на большой скорости выписывала крутые зигзаги на воде. В одном из поворотов два человека выпали за борт. Катер начал крутиться на месте, и пару раз прошел по выпавшим из него людям.

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Источник: https://censor.net.ua/v3088909
 
 
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Сцуко, надо обязательно отбирать у них аваковские вертолёты - людей невинных угробят.
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Ето да. С ужасом жду когда краснопузые и полицаи начнут на вертолетах над головой летать.
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Кто бы сомневался..... А погибшего оформят как при исполнении с соответствующими выплатами.
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на новых катерах менты на рыбалку пьяную ездят, а получат вертолеты - кабанчиков с небес шмалять будут....

Менты не люди....(Авакян)...
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А кто ж теперь экономику в Запорожской области защитит?
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цензоровые юзеры (корреспонденты?) только сейчас нашли эту новость в сети?
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обмывали новые плавсредства?..обмыли?
одного - отпевать, другого - лечить! третьего - садить!
алкашня!
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Трудоголики прям, в воскресенье и то вкалывали. Поехали на рыбалку, нажрались водки и перевернули катер,упыри.
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Скоро будем ходить и на небо поглядывать, чтоб вертушкой не пришибло.))
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Катер наверное как то прознал про судьбу "Приусов" и решил действовать первым.
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Вот так эти порошенковские твари, испльзуют государственное имущество как своё личное.
Набухались и поехали кататься на государственных катерах...
Все рошеновские мрази чиновники - ворьё. коррупционеры и казнокрады...
Жаль, что только один из них подох а не все.
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"мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения, якобы обмывали получение новых плавсредств" - Забыли упомянуть блядей, которые находились в этой-же лодке, наверное с винта еще не размотали
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и почему погиб только один?((
жизнь так не справедлива..(
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страшно подумать, что будет когда мусора начнут вертолеты "обмывать". эти то хоть самоубились всего-то навсего...
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Пьянь. Вот так и на своих иномарках "обмывают",летая по улицам давя пешеходов. Всех на речку. Пусть "празднуют",как эти. Чище будет.
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Синька - зло! Да еще и на казенном катере, да еще, подозреваю, и топливо для катера тоже казенное, за деньги налогоплательщиков.
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Яка сумна новина...наверное трезвые были. и наверняка сетями не ловили
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представляю, как упьются, когда вертолеты получат))))
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияКатер с полицейскими чиновниками перевернулся на Днепре в Запорожье: одного человека убило винтами, двое ранены. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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