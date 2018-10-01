 Катер с полицейскими чиновниками перевернулся на Днепре в Запорожье: одного человека убило винтами, двое ранены. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил советник прокурора Запорожской области Андрей Рыбальченко.

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Трагедия произошла вчера, 30 сентября, возле одного из причалов города.

"Вчера, 30 сентября, произошла трагедия на воде, перевернулся катер. На нем находились три человека, все трое оказались в воде. Один человек погиб, второй – получил травмы, третий – уцелел. По факту происшествия внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований. Начато уголовное производство и сейчас проводятся следственные действия", - сообщил Рыбальченко.

При этом он подтвердил информацию, что в катере находились двое сотрудников Управления защиты экономики, один из которых погиб. Им оказался заместитель начальника управления защиты экономики в Запорожской области.

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Начальника управления рыбоохраны с тяжелыми травмами госпитализировали в Запорожскую областную клиническую больницу. Также в больнице с незначительными травмами находится третий пострадавший.

По информации местных СМИ, мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения, якобы "обмывали" получение новых плавсредств для рыбоохраны. В ГУНП в Запорожской области данную информацию пока не комментируют, ссылаясь на то, что еще нет результатов экспертиз.

По информации пресс-службы Ассоциации рыбаков Украины, которая ссылается на свидетельства очевидцев, пьяная компания из трех человек на большой скорости выписывала крутые зигзаги на воде. В одном из поворотов два человека выпали за борт. Катер начал крутиться на месте, и пару раз прошел по выпавшим из него людям.





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