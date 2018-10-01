EN|RU|UK
Темы дня: Нападение на активиста Михайлика Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Политика Украины
  8621  270
Все про:Геращенко Ирина (1217) Порошенко (15512) Тимошенко (23946) Герасимов (134)

 Порошенко служит России, - Тимошенко. ВИДЕО

В ходе Согласительного совета в Верховной Раде произошли перепалки между главой "Батькивщины" Юлией Тимошенко и главой фракции БПП Артуром Герасимовым, а также первым вице-спикером Ириной Геращенко.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

...
"Мне кажется очень важным, чтобы мы не переходили на личные оскорбления, когда речь идет о смыслах, не напоминали, кто с кем работал до 2014-го года, потому что после 2014 года единственный человек, который имел прямой контакт с боевиками в Донецкой и Луганской областях и брала у них оружие для того, чтобы уничтожать мирный Киев, – это была первый номер "Батькивщины" Надежда Савченко", - заявила первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Ликвидируем "Нафтогаз" как посредника" - "Это позволит "Газпрому" не платить Украине $2,6 млрд": Витренко и Тимошенко спорят о ликвидации НАК

"Я хочу напомнить, госпоже Ирине, что Савченко награждена орденом Героя Украины, господином Порошенко, и что забирала ее из России Ирина Геращенко. Более того, Ирина Геращенко, которая у нас является патриотом, летаем почему-то на самолете не патриотов в Российскую Федерацию. Те, кто громче всех кричит о патриотизме, включая министра экономики правительства Януковича Порошенко, на самом деле сдают Украину по полной. Я думаю, что все эти факты будут доказаны стране, после того, как народ правильно устранит их от власти. Ищите пятую колонну Москвы у себя в Администрации президента", - парировала Тимошенко.

Ранее на согласительном совете также произошла перепалка между лидером "Батькивщины" и главой фракции БПП Артуром Герасимовым, который заявил, что инициатива Тимошенко ликвидировать "Нафтогаз" совпадает с интересами кремля. Также Герасимов выразил предположение, что Тимошенко пытается заблокировать переговоры с европейцами, чтобы дать Путину необходимое время для строительства "Северного потока-2".

"Эти два заявления от недостатка опыта, или они написаны не в Украине", - поинтересовался Герасимов.

На это Тимошенко ответила: "Герасимов читал с листочка свой "темник" и 90% своего "темника" посвятил дискредитации моего имени. … Это говорит о том, что Порошенко определился с главным оппонентом на выборах. Вам, уважаемые друзья, через 6 месяцев политический конец".

По ее словам, советником Герасимова является террорист Безлер (Бевз).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Где был ваш патрон Порошенко, когда вся страна воевала с Януковичем?" - "Если мой патрон Порошенко, то ваш патрон кто? Путин?", - перепалка Сергея Соболева и Ирины Геращенко. ВИДЕО

"И Артур Герасимов будет учить нас, как любить Украину, вместе с Порошенко, который торгует с Россией, и который служит России, и прикрывается патриотизмом", - резюмировала Тимошенко.

Источник: https://censor.net.ua/v3088900
 
   
 Топ комментарии
 
Юле это в штаб-квартире ФСБ доложили ?
 показать весь комментарий
 
нащёт служения расеи лабутеновой курве лучше б промолчать
 показать весь комментарий
 
Добряче юля вжарила солоденьких.. Весела зараз буде тут в коментарях..
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
 
Порошенко не служить Росії (бесейну ріки Рось), тут Юля не права. Порошенко служить Московщині. А Юля служить Кремлю і хабаду.
 показать весь комментарий
 
Кто освободил нафталиншу досрочно из зоны за это еще ответит очередным тюремным заключением... Порошенко служить Росії, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 4265
 показать весь комментарий
 
 
Это просто жесть! А кто эту Савченко всунул в ВР и пиарился на ней? Да кто бы эту Савченко террористку знал,если бы не Тимошенко не устроила весь этот пиар и цирк! С плакатами по верховной раде кто носился и втюхивал народу, а потом конечно народу нужны герои, вот и получили псевдогероя - террористку благодаря бабы йуле!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Юлю за Нафтогаз вилущили як жолудя, так вона вже незнае шо сказати то пиздить хоть шо небудь, думае придурки і це захавають.
 показать весь комментарий
 
 
Нужно быть полностью иганутым чтобы прислушиваться к этой воровке на доверии.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Как она задрлбала эта манипуляторша,аферитска,лживая!
 показать весь комментарий
 
 
холивар порохоботов против юлеботов объявляю открытым!
 показать весь комментарий
 
Самое интересное, что соевые шавки вообще нюх потеряли. ЕДИНСТВЕННОГО человека, который боролся против Овоща во время его каденции и который был за это отправлен в тюрьму, обвиняют в "измене"! И кто же эти "обвинители"??? Те, кто прислуживал Овощу,бегал перед ним на цирлах и не то что не выступал против, а был его однопартийцем и работал в его Уряде??? Народ вообще за быдло держат- думают, что он ЗАБЫЛ??? Напрасные надежды!)) Молодец, Юля! Жёстко отбрила обоих. Загнала назад, в будку, хрюкающих шавок. Если бы сипилявый Палубий не прислуживал соевым и дал ей столько времени для ответа, сколько давал шавкам для их лая, то те из будки вообще носы не показывали! )))
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
О о))Кремлядская шавка нарисовалась!
ПУТИН КТО? Пусть все видят, что ты хуйловская методичка!
 показать весь комментарий
 
юля не боролась с яныком, а донецкие по привычке глушили днепровских
 показать весь комментарий
 
 
Конечно. Ещё с 2004 года! А ты попробуй так? СлабО?
 показать весь комментарий
 
 
Единственный кто реально боролся с соевым был Михо. Остальные подтанцовка.
 показать весь комментарий
 
Руководила Майданом из Качановки? Порошенко служить Росії, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 5399
 показать весь комментарий
 
 
А ты не слышал, как каждый день зачитывали от неё послания на Майдане? Не говорю, что руководила. Но поддерживала и была с людьми душою, как человек, сражающийся с Овощем с 2010 года, то да.
 показать весь комментарий
 
 
Просто не нужно звиздеть, что прям вот только она, вся в белом, Овоща опрокинула.
 показать весь комментарий
 
А где я написал, что она "опрокинула", соевоголовое??? Она ЕДИНСТВЕННАЯ ИЗ ВСЕХ ПОЛИТИКОВ БОРОЛАСЬ!!! Е.Д.И.Н.С.Т.В.Е.Н.Н.А.Я!!!! В отличие от шавок-подхолимов, готовых грабить при любой власти!
 показать весь комментарий
 
Таки да, пострадала она больше всех. Из этой политической песни слов не выкинешь. И как это дядя Вова разрешил ее посадить?... Ума не приложу.
 показать весь комментарий
 
 
У лолабота когнитивный диссонанс? Порошенко служить Росії, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 6183 Попробуй не читать лоламетодичек. Порошенко служить Росії, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 6183
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Зараз не з Овочем борються. Ти де спало 5 років? зараз з Ху*лом борються. І шо тут може запропонувати твоя "голубка миру"?
 показать весь комментарий
 
и все это заунывным жалобным тоном, с претензией на Оскар за главную трагическую роль
 показать весь комментарий
 
 
Ну зато вам щас про "рехформы" лапшают очень весёлым и бодреньким тоном. Порошенко служить Росії, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 2476 Кушайте, не подавитесь. Порошенко служить Росії, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 2476
 показать весь комментарий
 
 
Это ты, чучело, "спало", если до сих пор не второпаешь, ЧЬЕЙ креатурой был Овощ в Украине. "Голуб миру" - у нас один, коричневеньким попахивающий. Порошенко служить Росії, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 8860 Не забирай его лавры. Порошенко служить Росії, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 3326
 показать весь комментарий
 
 
Так они ЮВТ за это и не любят -- вся эта шваль прогибалась под любую власть .
Все эти лёшики гончаренки , тарасики чорноволы , порошенки и герасимовы ложились под ибуковича даже без команды "ложись" и преданно в глаза смотрели ....
А Юля вышла на дебаты в 2010 году и назвала "пустое место" пустым местом , енакиевских - бандой , а всю свору ющенковцев - жалкими ничтожествами ...
Имея до 1997 года миллиарды она оставила бизнес и огромные деньги ради политики , а они только и идут в политику , чтобы иметь больше денег !
Они продаются за жалкие "копейки" продаются полностью и ложаться под любые нечистоты ... А Юля 10 раз могла как Ибукович награбил , как Соя увеличил в 10 раз свои капиталы - хотя бы попробовать вернуть свои миллиарды . А она выбрала тюрягу ...
Она до сих пор в душе революционерка , молодая духом , а они продажные прожжённые цинники . Потому и видят во всех остальных только корысть , бо сами такие !
 показать весь комментарий
 
 
А чё - по Минским угодам вполне реальный сценарий , что Герасимов будет сидет в Раде рядом с воим протеже Безлером ...
 показать весь комментарий
 
 
если порох служит парашке, че ж они его не продвигают на параша-тв как люлю?
 показать весь комментарий
 
 
А чего его не посадили, как Юлю, а назначили Министром экономики, в рыговском правительстве?
 показать весь комментарий
 
 
ну чому ж не просувають...подивіться як гарно параша-ТВ з нього ліпить "єдиного" кандидата...
просувати можна не тільки словами "ми хочем Пороха", чорний піар теж піар...
так що доволі дискусійно що його парашинці й їх посіпаки не підтримують...

саме завдяки пара-ТВ він типу "єдиний а всі агенти кремля"....це вже підстава задуматись
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
меня тошнит от ее нытья. я бабоненавистнег
 показать весь комментарий
 
 
Как то на Порошенко наехали, мол, вы продадите нас Путину. Порошенко ответил: "Ребята, я же еврей. А евреи вы знаете какие предприимчивые? Да я бы еще 4 года назад вас продал всех, если бы захотел". Потом у него свои спрашивают - "Петр Алексеич, это что, правда?" А он им - "Ребята, я же еврей, а хороший еврей задарма не продает, надо набить цену! "
 показать весь комментарий
 
 
Балога підтвердив, що за часів президентства Віктора Ющенка до нього приходила тодішня прем'єр-міністр Юлія Тимошенко разом з Медведчуком і просила призначити його послом до Росії.
https://espreso.tv/news/2018/10/01/nardep_baloga_ya_pryviv_medvedchuka_v_polityku_ce_naybilsha_pomylka_u_zhytti
 показать весь комментарий
 
 
це той самий балога який на пару з миздобулом всю каденцію останнього юьлку мочили?
 показать весь комментарий
 
 
все правильно, так руководить страной может только враг
 показать весь комментарий
 
 
┈┈┈┈┈┈▕▔╲┈┈┈┈┈┈
┈┈┈┈┈┈┈▏▕┈┈LIKE┈┈
┈┈┈┈┈┈┈▏▕▂▂▂┈┈┈
▂▂▂▂▂▂╱┈▕▂▂▂▏┈┈
▉▉▉▉▉┈┈┈▕▂▂▂▏┈┈
▉▉▉▉▉┈┈┈▕▂▂▂▏┈┈
▔▔▔▔▔▔╲▂▕▂▂▂▏┈┈
 показать весь комментарий
 
Прибічники Порошенка, Тимошенко та Гриценка поливають один одного продуктами власної діареї тому пропоную компромісну кандидатуру на виборах президента - Петра Генераловича Тимошенко.
 показать весь комментарий
 
Протывсих, тебе туда Порошенко служить Росії, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 5696 Уже объелись вашим дерьмом в 2010. Получили- зэка-диктатора в презах и войну.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Справжні наміри Юлії Тимошенко остаточно стали зрозумілими Заходу в січні 2008 року.
Під час візиту до Брюсселю вона відмовилася взяти участь у засіданні Комісії Україна-НАТО, де їй були би поставлені прямі запитання про бачення євроатлантичних перспектив. Тимошенко обмежилася лише рукостисканнями з генсеком Альянсу на ганку штаб-квартири, завчасно відправивши журналістів до аеропорту, щоб не створювати собі зайвих негативних інформаційних приводів.
Сьогодні лідери західних країн, які виступають проти вступу України до НАТО, в особі Тимошенко знайшли зручного переговірника. Вона декларує європейський вибір, боротьбу з корупцією і залучення іноземних інвестицій - тобто поводиться як старанна учениця.
І головне: Тимошенко для Ангели Меркель і Ніколя Саркозі - це їх внутрішній союзник, яка не тисне на них з вимогою прийняти Україну до НАТО, тобто не створює Старій Європі зайвих проблем, не відволікає їх від внутрішніх негараздів і не провокує загострення у стосунках Парижу чи Берліну з Москвою.
Знаковою в політичній кар'єрі Тимошенко стала поїздка до Мюнхену, де 6-7 лютого 2009 року вона взяла участь у конференції з питань міжнародної безпеки.
"Якщо ви бачите, що у вікні горить світло, це не привід стукати в двері", - окреслив там Саркозі політику щодо розширення НАТО. Тимошенко поводилася повністю у відповідності до побажань французького друга - вона забула, що вступ до НАТО залишається законодавчо закріпленою метою України.
Промова Тимошенко в Мюнхені стала декларацією, якою вона бачить Україну за свого президентства.
Там немає НАТО, там є неіснуюча "Європейська система колективної безпеки", і там Тимошенко прямо називає причину, чому Україна не буде членом НАТО - негативне ставлення до цієї ідеї в Москві.
Тимошенко не говорить про кроки, якими вона могла би переконати суспільство в правильності євроатлантичної інтеграції - прем'єр просто говорить: "Україна не хоче в НАТО, і це - нормально".
Тимошенко не агітує Альянс залишити Україні шанс, вона не просить Брюссель діяти без оглядки на Кремль. Натомість Тимошенко між рядків закликає створювати утопічну спільну систему безпеки, яка об'єднала би Україну, Росію та Європу.
Наявний інструмент колективної безпеки в особі НАТО, який може приносити результат вже сьогодні, Тимошенко замінює сурогатом, якого не існує в природі. Багаторічні зусилля українських дипломатів в напрямку НАТО перекреслюються в ім'я міфу: шанси на втілення "Європейської системи колективної безпеки" приблизно ж такі, як на прокладку газопроводу "Білий потік", який Юлія Тимошенко рік тому їздила рекламувати до Єврокомісії.
Геополітична концепція українського прем'єра здалеку нагадує гасла Дмитра Табачника та Андрія Деркача, які наприкінці 1990-х створили групу "В Європу - разом з Росією".
При чому не праві й ті, хто першим мотивом поведінки прем'єра бачить її запопадливість перед Москвою. Це її внутрішнє переконання - Тимошенко ніколи не виступала за вступ до Альянсу.
 показать весь комментарий
 
 
Не, так зачем ее посадили, при Янеке, такую преданную Путину чувиху? Неужели Вовчик не мог дать команду, чтобы не трогали чувиху или чтобы выпустили пораньше? Убийственный вопрос, правда? Вот када ответите на него, тогда и дальше будем разговаривать.
 показать весь комментарий
 
 
а прикиньте триумвират избрать - порошенко, тимошенко и вилкул. Чтобы все были довольны. гы
 показать весь комментарий
 
Правильно всё сказала, у порохососов пуканы подгорают. Заплевали всю ветку ядом. Порошенко служить Росії, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 80
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Не дай Господь стати президентом цій бабі---зразу будемо під рашкою, а в країні смута. Курс на НАТО, ЄС, армія, мова, релігія,який проводить Порошенко це залог подальшого розвитку і стабільності в державі.
 показать весь комментарий
 
 
Какая мерзость, этот представитель БПП в Раде, а Геращенко просто превратилась в дуру. имхо
 показать весь комментарий
 
 
Он ещё первый не отсидел ... впереди приговор !
 показать весь комментарий
 
 
А що Герасимов і Бездлер родичі... чи однопартійці....
 показать весь комментарий
 
Три сторінки вже порвані як баян. Далі буде.)))

 показать весь комментарий
 
Блок Петра Путина попер свое *ерьмо на ворота оппонентов.
 показать весь комментарий
 
 
Так они ЮВТ за это и не любят -- вся эта шваль прогибалась под любую власть .
Все эти лёшики гончаренки , тарасики чорноволы , порошенки и герасимовы ложились под ибуковича даже без команды "ложись" и преданно в глаза смотрели ....
А Юля вышла на дебаты в 2010 году и назвала "пустое место" пустым местом , енакиевских - бандой , а всю свору ющенковцев - жалкими ничтожествами ...
Имея до 1997 года миллиарды она оставила бизнес и огромные деньги ради политики , а они только и идут в политику , чтобы иметь больше денег !
Они продаются за жалкие "копейки" продаются полностью и ложаться под любые нечистоты ... А Юля 10 раз могла как Ибукович награбил , как Соя увеличил в 10 раз свои капиталы - хотя бы попробовать вернуть свои миллиарды . А она выбрала тюрягу ...
Она до сих пор в душе революционерка , молодая духом , а они продажные прожжённые цинники . Потому и видят во всех остальных только корысть , бо сами такие !
 показать весь комментарий
 
 
всю свору ющенковцев - жалкими ничтожествами



Ты наверно уже в Израиль свалил, когда Юлька в обнимку с Порошенко, приезжала ко мне в город и кричала про "злочинну владу" , рвала на себе блузку и топила за Юща.
С тех пор она свою пластинку не поменяла. Порошенко служить Росії, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 4968
 показать весь комментарий
 
вот аврал у соевых то))) ВСЕ НА ЗАЩИТУ ЧОКОЛАДА И МАРМЕЛАДА! ))) ааа на ПЕПО наезжают яж один безальтернативный а вокруг все агенты кремля)
 показать весь комментарий
 
 
шо опять будуть однотурові вибори....Югик пообіцяє на заощаджені гроші купить вертольоти Апачі країні ...чи Сейшели собі....
 показать весь комментарий
 
Из всех один не побоялся "сесть голой жопой на раскалённую сковородку...". И это точно не Тимошенко. Расейская агрессия остановлена - и это точно не Тимошенко. Развёрнута массовая международная поддержка Украины в Европе и всём мире - что-то я там не увидел, что там "подолом мели". Нелетальное вооружение (а потом и "Джевелины"), ну точно не "в подоле" принесли... ВПК развернулся за четыре года так, как за 20 лет до этого - и там "подолом" и "не пахло"... Церковную независимость уж точно не "косой вытягивали"... Четыре года "косатая" в Раде - ни одного "плевка" со стороны СМИ страны-агрессора". Зато Порошенко - и алкоголик, и "оффшорник", и "вор", и "барыга"... За что там ни возьмётся - "всё на усиление украинского влияния в мире"... Сто процентов - одни "случайности"... И всё - именно "по пьяни"...
 показать весь комментарий
 
 
шо опять будуть однотурові вибори....Югик пообіцяє на заощаджені гроші купить вертольоти Апачі країні ...чи Сейшели собі....
 показать весь комментарий
 
да, народ уже в курсе кто помощник ФСБ в соевой власти. Кто сдает ФСБ украинских добровольцев и кто против перекрытия границ , главный торговый партнер, с вражеской страной.и кто организовывает котлы для ликвидации добробатов и военных.
 показать весь комментарий
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныПорошенко служит России, - Тимошенко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх