 Порошенко служит России, - Тимошенко. ВИДЕО

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
"Я хочу напомнить, госпоже Ирине, что Савченко награждена орденом Героя Украины, господином Порошенко, и что забирала ее из России Ирина Геращенко. Более того, Ирина Геращенко, которая у нас является патриотом, летаем почему-то на самолете не патриотов в Российскую Федерацию. Те, кто громче всех кричит о патриотизме, включая министра экономики правительства Януковича Порошенко, на самом деле сдают Украину по полной. Я думаю, что все эти факты будут доказаны стране, после того, как народ правильно устранит их от власти. Ищите пятую колонну Москвы у себя в Администрации президента", - парировала Тимошенко.
Ранее на согласительном совете также произошла перепалка между лидером "Батькивщины" и главой фракции БПП Артуром Герасимовым, который заявил, что инициатива Тимошенко ликвидировать "Нафтогаз" совпадает с интересами кремля. Также Герасимов выразил предположение, что Тимошенко пытается заблокировать переговоры с европейцами, чтобы дать Путину необходимое время для строительства "Северного потока-2".
"Эти два заявления от недостатка опыта, или они написаны не в Украине", - поинтересовался Герасимов.
На это Тимошенко ответила: "Герасимов читал с листочка свой "темник" и 90% своего "темника" посвятил дискредитации моего имени. … Это говорит о том, что Порошенко определился с главным оппонентом на выборах. Вам, уважаемые друзья, через 6 месяцев политический конец".
По ее словам, советником Герасимова является террорист Безлер (Бевз).
"И Артур Герасимов будет учить нас, как любить Украину, вместе с Порошенко, который торгует с Россией, и который служит России, и прикрывается патриотизмом", - резюмировала Тимошенко.
Тимоха Путиным была!
ПУТИН КТО? Пусть все видят, что ты хуйловская методичка!
Все эти лёшики гончаренки , тарасики чорноволы , порошенки и герасимовы ложились под ибуковича даже без команды "ложись" и преданно в глаза смотрели ....
А Юля вышла на дебаты в 2010 году и назвала "пустое место" пустым местом , енакиевских - бандой , а всю свору ющенковцев - жалкими ничтожествами ...
Имея до 1997 года миллиарды она оставила бизнес и огромные деньги ради политики , а они только и идут в политику , чтобы иметь больше денег !
Они продаются за жалкие "копейки" продаются полностью и ложаться под любые нечистоты ... А Юля 10 раз могла как Ибукович награбил , как Соя увеличил в 10 раз свои капиталы - хотя бы попробовать вернуть свои миллиарды . А она выбрала тюрягу ...
Она до сих пор в душе революционерка , молодая духом , а они продажные прожжённые цинники . Потому и видят во всех остальных только корысть , бо сами такие !
просувати можна не тільки словами "ми хочем Пороха", чорний піар теж піар...
так що доволі дискусійно що його парашинці й їх посіпаки не підтримують...
саме завдяки пара-ТВ він типу "єдиний а всі агенти кремля"....це вже підстава задуматись
https://espreso.tv/news/2018/10/01/nardep_baloga_ya_pryviv_medvedchuka_v_polityku_ce_naybilsha_pomylka_u_zhytti
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Під час візиту до Брюсселю вона відмовилася взяти участь у засіданні Комісії Україна-НАТО, де їй були би поставлені прямі запитання про бачення євроатлантичних перспектив. Тимошенко обмежилася лише рукостисканнями з генсеком Альянсу на ганку штаб-квартири, завчасно відправивши журналістів до аеропорту, щоб не створювати собі зайвих негативних інформаційних приводів.
Сьогодні лідери західних країн, які виступають проти вступу України до НАТО, в особі Тимошенко знайшли зручного переговірника. Вона декларує європейський вибір, боротьбу з корупцією і залучення іноземних інвестицій - тобто поводиться як старанна учениця.
І головне: Тимошенко для Ангели Меркель і Ніколя Саркозі - це їх внутрішній союзник, яка не тисне на них з вимогою прийняти Україну до НАТО, тобто не створює Старій Європі зайвих проблем, не відволікає їх від внутрішніх негараздів і не провокує загострення у стосунках Парижу чи Берліну з Москвою.
Знаковою в політичній кар'єрі Тимошенко стала поїздка до Мюнхену, де 6-7 лютого 2009 року вона взяла участь у конференції з питань міжнародної безпеки.
"Якщо ви бачите, що у вікні горить світло, це не привід стукати в двері", - окреслив там Саркозі політику щодо розширення НАТО. Тимошенко поводилася повністю у відповідності до побажань французького друга - вона забула, що вступ до НАТО залишається законодавчо закріпленою метою України.
Промова Тимошенко в Мюнхені стала декларацією, якою вона бачить Україну за свого президентства.
Там немає НАТО, там є неіснуюча "Європейська система колективної безпеки", і там Тимошенко прямо називає причину, чому Україна не буде членом НАТО - негативне ставлення до цієї ідеї в Москві.
Тимошенко не говорить про кроки, якими вона могла би переконати суспільство в правильності євроатлантичної інтеграції - прем'єр просто говорить: "Україна не хоче в НАТО, і це - нормально".
Тимошенко не агітує Альянс залишити Україні шанс, вона не просить Брюссель діяти без оглядки на Кремль. Натомість Тимошенко між рядків закликає створювати утопічну спільну систему безпеки, яка об'єднала би Україну, Росію та Європу.
Наявний інструмент колективної безпеки в особі НАТО, який може приносити результат вже сьогодні, Тимошенко замінює сурогатом, якого не існує в природі. Багаторічні зусилля українських дипломатів в напрямку НАТО перекреслюються в ім'я міфу: шанси на втілення "Європейської системи колективної безпеки" приблизно ж такі, як на прокладку газопроводу "Білий потік", який Юлія Тимошенко рік тому їздила рекламувати до Єврокомісії.
Геополітична концепція українського прем'єра здалеку нагадує гасла Дмитра Табачника та Андрія Деркача, які наприкінці 1990-х створили групу "В Європу - разом з Росією".
При чому не праві й ті, хто першим мотивом поведінки прем'єра бачить її запопадливість перед Москвою. Це її внутрішнє переконання - Тимошенко ніколи не виступала за вступ до Альянсу.
свое *ерьмона ворота оппонентов.
Все эти лёшики гончаренки , тарасики чорноволы , порошенки и герасимовы ложились под ибуковича даже без команды "ложись" и преданно в глаза смотрели ....
А Юля вышла на дебаты в 2010 году и назвала "пустое место" пустым местом , енакиевских - бандой , а всю свору ющенковцев - жалкими ничтожествами ...
Имея до 1997 года миллиарды она оставила бизнес и огромные деньги ради политики , а они только и идут в политику , чтобы иметь больше денег !
Они продаются за жалкие "копейки" продаются полностью и ложаться под любые нечистоты ... А Юля 10 раз могла как Ибукович награбил , как Соя увеличил в 10 раз свои капиталы - хотя бы попробовать вернуть свои миллиарды . А она выбрала тюрягу ...
Она до сих пор в душе революционерка , молодая духом , а они продажные прожжённые цинники . Потому и видят во всех остальных только корысть , бо сами такие !
Ты наверно уже в Израиль свалил, когда Юлька в обнимку с Порошенко, приезжала ко мне в город и кричала про "злочинну владу" , рвала на себе блузку и топила за Юща.
С тех пор она свою пластинку не поменяла.