 Порошенко служит России, - Тимошенко. ВИДЕО

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

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"Мне кажется очень важным, чтобы мы не переходили на личные оскорбления, когда речь идет о смыслах, не напоминали, кто с кем работал до 2014-го года, потому что после 2014 года единственный человек, который имел прямой контакт с боевиками в Донецкой и Луганской областях и брала у них оружие для того, чтобы уничтожать мирный Киев, – это была первый номер "Батькивщины" Надежда Савченко", - заявила первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко.

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"Я хочу напомнить, госпоже Ирине, что Савченко награждена орденом Героя Украины, господином Порошенко, и что забирала ее из России Ирина Геращенко. Более того, Ирина Геращенко, которая у нас является патриотом, летаем почему-то на самолете не патриотов в Российскую Федерацию. Те, кто громче всех кричит о патриотизме, включая министра экономики правительства Януковича Порошенко, на самом деле сдают Украину по полной. Я думаю, что все эти факты будут доказаны стране, после того, как народ правильно устранит их от власти. Ищите пятую колонну Москвы у себя в Администрации президента", - парировала Тимошенко.

Ранее на согласительном совете также произошла перепалка между лидером "Батькивщины" и главой фракции БПП Артуром Герасимовым, который заявил, что инициатива Тимошенко ликвидировать "Нафтогаз" совпадает с интересами кремля. Также Герасимов выразил предположение, что Тимошенко пытается заблокировать переговоры с европейцами, чтобы дать Путину необходимое время для строительства "Северного потока-2".

"Эти два заявления от недостатка опыта, или они написаны не в Украине", - поинтересовался Герасимов.

На это Тимошенко ответила: "Герасимов читал с листочка свой "темник" и 90% своего "темника" посвятил дискредитации моего имени. … Это говорит о том, что Порошенко определился с главным оппонентом на выборах. Вам, уважаемые друзья, через 6 месяцев политический конец".

По ее словам, советником Герасимова является террорист Безлер (Бевз).

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"И Артур Герасимов будет учить нас, как любить Украину, вместе с Порошенко, который торгует с Россией, и который служит России, и прикрывается патриотизмом", - резюмировала Тимошенко.