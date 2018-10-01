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 Политика Украины, Общество, Спорт
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Все про:Крым (20650) оккупация (6635) Усик (27)

 "Стараюсь не думать об этом. Мысли заводят куда-то далеко", - Усик ответил на вопрос "Чей Крым?". ВИДЕО

Украинский боксер Александр Усик заявил, что старается не думать об ответе на вопрос "Чей Крым?".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112, боксер рассказал, что такие размышления отвлекают от тренировок. На прямой вопрос о принадлежности Крыма боксер сказал, что он божий, а вернется ли полуостров под украинскую юрисдикцию зависит от "народа и от воли Господней".

"Я стараюсь об этом не думать потому, что мысли заводят куда-то далеко обычно... Ты начинаешь думать. Потом переходишь на другую полку мыслей. Куда-то заходишь и вот тьма какая-то. Так что - гоню их", - сказал боксер.

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Источник: https://censor.net.ua/v3088899
 
 
 Топ комментарии
 
Какой простой вопрос: "Чей Крым?". А на самом деле - тест на бл#дство. Как видим, проходят далеко не все "патриоты".
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Ну да, с позицией "украинская территория, оккупированая фашистской кацапией", нельзя ездить в раху зарабатывать на боях. А бабло то понад усе
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У него семья в Крыму, так что держит нейтралитет.
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Мог бы и вывезти семью из Крыма! Не думаю, что у него возникли бы проблемы с этим!
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Наверное у него семья в заложниках за колючей проволокой ? - пидарас он , вот и всё.
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величина жопы, по его мнению, позволит и на двух стульях усидеть
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дааа, это мы видим результат того, когда усиковская срака хочет поседеть на двух стульях
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Почему же?
Как раз не тупорылый. Он вынужден ездить в Крым - он оттуда родом и там его родственники живут.
Скажет он, что "Крым украинский" - на него сразу дело оккупанты заведут, скажет, что "Крым-российский" - заведут дело тут.
Так что Усик - человек не слишком принципиальный - это факт, но точно не тупорылый.
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Еще лучше, если бы и не говорил. Твое дело, Сашко, бить по ряхе.
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Ну да, с позицией "украинская территория, оккупированая фашистской кацапией", нельзя ездить в раху зарабатывать на боях. А бабло то понад усе
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С такой ОЗВУЧЕННОЙ позицией еще и в Крым к родственникам ездить не получится. Не забывайте, что Усик - крымчанин. Обрубить все связи - не каждый решится.
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Кличко без мозга, а это создание - вообще полено
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Кличко интеллектуал по сравнению с ним
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Я сомневаюсь , что Клички за последние 10 лет на двоих хотя бы одну книжку прочитали .
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Кличко разговаривает на немецком, английском, украинском!
Ты на скольки языка разговариваешь, мозговитый?
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Я немецкий не знаю - поэтому проверить , что Кличко на нём разговаривает не могу .
Я могу заявить , что говорю на 30 языках мира .
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бекает и мекает, на уровне В1, может чуть больше. Для того, кто годами жил в Германии - позор.
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херню морозишь и ты об этом знаешь...а зачем?
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Не смешите народ!))))))) О том, КАК он "разговаривает" - полный Ютюб его собраний "сочинений"! Что, уж, на немецком, английском...
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Так может Усику взять пример с Кличка и вообще перестать думать , а тупо рубить бабло.
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С ним через раз, то зрада, то перемога..))
Это тот случай когда лучше молчать.
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Православие головного мозга. Тошнит...
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Обычная сепарская мразота. Наверное нужно срочно дать ему Героя Украины.
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Так грося вроде порывался. Еще один "патриёт",блеать.
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Почему ваш Усик щекочет задницу доверенному поцу Путина, а стыдно за это мне?

Тот мальчик, которому Джошуа накидал по чайнику, оказывается, - доверенное лицо Путина!

То есть, "наш" чемпион, всей душой молился и болел за путинского доверенного?
Я правильно понимаю?
Ему ведь можно, да?
Он же поднял украинский флаг в маскве?

Пару месяцев назад меня убеждали, что я должен гордиться гнУсиком.
Писали, что те, кто не гордится - работают на Ольгино и помогают нивелировать величайшее событие в истории Украины.
Обвиняли в меньшевартости и называли говноедами.
Только почему же тогда ваш гнУсик щекочет задницу доверенному е*альнику Путина, а стыдно за это мне?

Арсен Зекиров
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"Патриот" Украины Александр Усик поддержал Александра Поветкина накануне боя против Энтони Джошуа... "Саня, успехов тебе, силы, чтобы четенько все прошло, как ты и задумал", - сказал Усик на видео.
…Но что-то пошло не так, и кацапа Поветкина-Котлеткина, британский боксёр посадил на жопу - прямо на ринге)
Очень жаль только, что некоторые считают конченного ватника, "мыжебрата" Усика - "патриотом Украины"...
Если это - патриот, то я - испанский лётчик, туды его в заслонку!
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Такое чувство,что он не в 21 веке живет,а в 16-м. Тьма..свят,свят,свят..божий крым. Лаптёжник какой-то,ватой набитый. Для гундяевцев такие-самое то.
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Какой простой вопрос: "Чей Крым?". А на самом деле - тест на бл#дство. Как видим, проходят далеко не все "патриоты".
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Ему думать противопоказано профессией....)))
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Слизький він... типу " і рибку з"їсти і на.уй сісти" хоче... Ну щож, поки що йому це вдається, але визначатись таки доведеться...
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думаю что полно уродов , которые яро кричат что Крым - Украина , хотя ро сути по ним тюряга плачет ....
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"Сюда заходишь-тут тьма.Туда переходишь-там полка.Хотел налево завернуть-там вабще зашквар.Та ну его в тудыть--гоню и гнать буду!"(Усик)
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Сколько "ваты" в Германии?!
Почему не жилось в россии?
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Вы немец по национальности, Ваших родственников прессовал совок, но Вы "топите" за его правоприемницу и такую же беспредельщицу россию?
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Почему бы не вернуться в лучшую страну в мире?
Вы, наверное, уже взрослый и можете сами распоряжаться своей жизнью.
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Тебе самому с себя не смешно? Иди отсюда,крыса ватная. Очередной "любитель Родины на расстоянии".
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А где это ватка? покажеш на карте? и лучше подсчитай сколько у твоих лаптеногих сородичей поразбивалось за год ))
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если бы не его титулы с поясами, завоеванные под флагом Украины - давно бы орал, хуйло введи!!!
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Бокс вреден для мозга. Виталя с Володей по сравнению с Усней выглядят академиками мыслительных наук
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Этот чемпион, пока украинский, занялся обычной древней профессией-держит запасной аэродром в России. Лучше бы не иметь подобных чемпионов, насмотрелись донецких милиционеров, СБУшников, начальников, дружно предавших и продавших Украину. Будет выгодно, этот Усик, не задумываясь, предаст и продаст Украину. Не нужно заблуждаться в отношение этой личности.
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Смотрю, публика считает, что в нашей стране должны жить и работать только патриоты. Глупо!
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А куди у боксі луплять найчастіше? Правильно - у голову...
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По Крымскому Мосту грузовое движение открыли. Почему не сообщаем, не радуемся?
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Ага, мост невозможен, всё снято на Мосфильме
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Конечно! Только распил денег. Ну в крайнем случае, если что-то там и построили - до первого ледохода.
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Дык уже было два ледохода. Мост то давно стоит, просто асфальт был недоуложен.
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«Флаг поднимается украинский, гимн играет украинский - вот мой ответ вам, провокаторы». (Александр Усик). Но с другой стороны, он крымчанин, родился и вырос в Симферополе. Просто сейчас живет в Киеве. И по всей видимости, Киев не стал для него родным городом, чему я не удивляюсь. Кыяны - не те люди, которых можно полюбить. Жадные, подлые... Вот он и не любит. Но выступает за Украину, входит в пятерку самых перспективных боксеров мира ( и в этом списке он первый). Он один из немногих непобежденных. Так что пусть выступает за Украину и не срите хотя бы здесь. Собачьи вопросы задаете: Усик ответил, чей Крым
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Для Скромный Кролик

"Родился и вырос в Симферополе....в Киеве живут жадные, подлые...."
Ой не то Вы написали. Как раз жадные и подлые живут в Симферополе. Я там был когда проходила оккупация и все видел своими глазами, как вскормленные и рожденные в Украине крысы бегали с флагами власова и кричали "Московщина". Кто пытался, что то сказать, что это чкобы не верно, сразу затаптывали своей массой и горлом. По всем дворам учреждений сжигали всю украинскую документацию и книги, предатель, которые должны защищать свое государство -милиция, СБУ, прокуроры, ВВ, военные уже ночью срезали украинские погоны, за которые всю свою жизнь получали деньги и блага. В кабинетах появился портрет хуй@ла. А спустя месяц начались доносы в ФСБ на украинцев. Какие славяне, они власовцы, ненавистные к славянам украинцам. И это на 5-м году войны, в которой погибли уже десятки тысяч украинцев, разгромлены города. А скажите пожалуйста, если бы мокши пошли дали, то какой бы он флаг поднимал на арене??? Насколько я знаю он пограничник?
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А то ты не знал, как крымчане относились к Украине? За редким исключением отвратительно. Так что удивляться нечему. Они и не скрывали своего отчуждения. А Украина еще больше разжигала это отчуждение, отправляя в Крым тупых галичан с гаслами: "Крым будет или украинским, или безлюдным". И они ведь в это верили. Потому и восприняли приход зеленых человечков как избавление от ненавистной Украины. Ну и крутили с утра до вечера по рашкованьскому ТВ кадры избиения крымского антимайдана где-то под Киевом. Крымчане охуевали и еще больше льнули к Рассеюшке. Чему удивляться? "Намагаюся не думати про це. Думки заводять кудись далеко", - Усик відповів на запитання "Чий Крим?" - Цензор.НЕТ 4951
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Это я прекрасно знаю. Я о другом. Одновременно в Крыму с приходом рашистов появилось миллионы полицаев, которые начали сдавать украинцев и инакомыслящих. Кто в их орбите тот хуже всяких нацистов, фашистов, террористов, змей, крокодилов......
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Ну в Украине тоже сепаров выискивают. "Намагаюся не думати про це. Думки заводять кудись далеко", - Усик відповів на запитання "Чий Крим?" - Цензор.НЕТ 6809 Это война, хотя и неофициальная.
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Мозги есть, думаешь... если мозгов нет, про какие думы может быть речь???? там только рефлексы.
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Маленький мозг, зато толстый череп...))) Что ещё надо боксеру?
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Вот ведь как странно. Если холуи да бляди встречаются во власти - это воспринимается ровно: кого же нам избирать во власть, если не их? Если блядь из народа - тоже нормально, чё взять с быдла, спрос как с кошки. Но если блядь потешает публику, махая лапами на ринге, или поет песни ртом, или играет, скажем, в ногамяч, или еще какой-ньть херней занимается - тогда непременно жди брожения говн.
Люди! Да с чего вдруг вы решили, что разных мастей клоуны должны быть непременно честными бескорыстными патриотами?!
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"Стараюсь не думать" - вот и все жизненное кредо приспособленца. Кто бы он ни был.
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Каков канал таковы и вопросы. Что бы Усик не ответил - он в попандосе, а принимая во внимание то, что он Украинский чемпион - это продуманный удар по Украине.
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А если бы он ответил что украинский? Че это он в попандосе? В каком попандосе?
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з цим клоуном вже давно все зрозуміло,що тут не ясно,все як на долоні - ДЕБІЛ
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Зато во власти все вышиванку на груди рвут, спят на жовто-блакитных простынях и гопака спляшут если надо будет.
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А представьте у Усика украли бы квартиру машину, а потом нашли и спросили, так это твое? А он в ответ: "Я стараюсь об этом не думать потому, что мысли заводят куда-то далеко обычно... Ты начинаешь думать. Потом переходишь на другую полку мыслей. Куда-то заходишь и вот тьма какая-то. Так что - гоню их"Источник: https://censor.net.ua/v3088899
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я как-то заикнулся на "цензоре", что это позорное чмо, а не герой, после его боя в параше, так меня тут чуть не разорвали "патриоты"...
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"Застучали мне мысли по темечку
Оказалось я зря им клеймен..."
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"Я намагаюся про це не думати, тому що думки заводять кудись далеко зазвичай... Ти починаєш думати. Потім переходиш на іншу полицю думок. Кудись заходиш - і ось темрява якась. Так що - жену їх", - сказав боксер.Джерело:https://ua.censor.net.ua/v3088899

мде, мысли идиотов туманны(с)
хоча що він нього ще можна очікувати...
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-Якого хрена порохоботи до нього вчепилися? - «В честь своїх міжнародних перемог - прапор піднімаю український, гімн співаю український - ось моя відповідь вам, провокатори» - Усик

-Чому, ви сволота не запитуєте так остервеніло і щоденно поца Пєца і його банду: - коли повернуть гроші з офшорів в Україну, чому не припиняють їх виведення за бугор, чому їх "сліпі трасти" не платять податків в казну України , коли припинять корупцію, розкрадання бюджету, коли проведуть широкорозрекламовану люстрацію суддів, правоохоронців і сфери держ. управління, коли повернуть права, гарантовані Конституцією (безоплатні медицину, навчання і ін)

-Довбануті, скільки ви, придурки пилятимете безневинних..... - тих, хто справою, а не брехливим язиком доказує свій патріотизм і скільки терпітимете знущання мафіозного кагалу?
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Оказался? Сколько лет уже этой истории с чейкрымом? Че вы такие слоупоки?
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А можно я скажу это сегодня? Можно, да? Спасибо!
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Что оно мне такое, что бы разрешение давать...
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С Усика стороны было бы самым честным скахать, что он не может ответить на этот вопрос, пото му что семья там, друзья, родсвенники. Я думаю все бы поняли. А вот эти вот разговоры, что Крым богу принадлежит или черту не в 3,14ду
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Специфический спорт, однако. Травма за травмой - вот и результат.
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Украинский боксер и абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик перед боем между Поветкиным и Джошуа снял видео, где выступил в поддержку россиянина, чем разозлил пользователей соцсетей. "Саня, завтра успехов тебе, силы, и чтобы четенько все прошло, как ты задумал", - говорит Александр Усик в обращении.
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Усик снял видео в поддержку Поветкина и нарвался на волну оскорблений в соцсетях (видео)
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Стараюсь не думать об этом. Мысли заводят куда-то далеко", - Усик ответил на вопрос "Чей Крым?". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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