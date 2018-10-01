 "Стараюсь не думать об этом. Мысли заводят куда-то далеко", - Усик ответил на вопрос "Чей Крым?". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112, боксер рассказал, что такие размышления отвлекают от тренировок. На прямой вопрос о принадлежности Крыма боксер сказал, что он божий, а вернется ли полуостров под украинскую юрисдикцию зависит от "народа и от воли Господней".
"Я стараюсь об этом не думать потому, что мысли заводят куда-то далеко обычно... Ты начинаешь думать. Потом переходишь на другую полку мыслей. Куда-то заходишь и вот тьма какая-то. Так что - гоню их", - сказал боксер.
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Как раз не тупорылый. Он вынужден ездить в Крым - он оттуда родом и там его родственники живут.
Скажет он, что "Крым украинский" - на него сразу дело оккупанты заведут, скажет, что "Крым-российский" - заведут дело тут.
Так что Усик - человек не слишком принципиальный - это факт, но точно не тупорылый.
Ты на скольки языка разговариваешь, мозговитый?
Я могу заявить , что говорю на 30 языках мира .
Это тот случай когда лучше молчать.
Тот мальчик, которому Джошуа накидал по чайнику, оказывается, - доверенное лицо Путина!
То есть, "наш" чемпион, всей душой молился и болел за путинского доверенного?
Я правильно понимаю?
Ему ведь можно, да?
Он же поднял украинский флаг в маскве?
Пару месяцев назад меня убеждали, что я должен гордиться гнУсиком.
Писали, что те, кто не гордится - работают на Ольгино и помогают нивелировать величайшее событие в истории Украины.
Обвиняли в меньшевартости и называли говноедами.
Только почему же тогда ваш гнУсик щекочет задницу доверенному е*альнику Путина, а стыдно за это мне?
Арсен Зекиров
…Но что-то пошло не так, и кацапа Поветкина-Котлеткина, британский боксёр посадил на жопу - прямо на ринге)
Очень жаль только, что некоторые считают конченного ватника, "мыжебрата" Усика - "патриотом Украины"...
Если это - патриот, то я - испанский лётчик, туды его в заслонку!
Почему не жилось в россии?
Вы, наверное, уже взрослый и можете сами распоряжаться своей жизнью.
"Родился и вырос в Симферополе....в Киеве живут жадные, подлые...."
Ой не то Вы написали. Как раз жадные и подлые живут в Симферополе. Я там был когда проходила оккупация и все видел своими глазами, как вскормленные и рожденные в Украине крысы бегали с флагами власова и кричали "Московщина". Кто пытался, что то сказать, что это чкобы не верно, сразу затаптывали своей массой и горлом. По всем дворам учреждений сжигали всю украинскую документацию и книги, предатель, которые должны защищать свое государство -милиция, СБУ, прокуроры, ВВ, военные уже ночью срезали украинские погоны, за которые всю свою жизнь получали деньги и блага. В кабинетах появился портрет хуй@ла. А спустя месяц начались доносы в ФСБ на украинцев. Какие славяне, они власовцы, ненавистные к славянам украинцам. И это на 5-м году войны, в которой погибли уже десятки тысяч украинцев, разгромлены города. А скажите пожалуйста, если бы мокши пошли дали, то какой бы он флаг поднимал на арене??? Насколько я знаю он пограничник?
Люди! Да с чего вдруг вы решили, что разных мастей клоуны должны быть непременно честными бескорыстными патриотами?!
Оказалось я зря им клеймен..."
мде, мысли идиотов туманны(с)
хоча що він нього ще можна очікувати...
-Чому, ви сволота не запитуєте так остервеніло і щоденно поца Пєца і його банду: - коли повернуть гроші з офшорів в Україну, чому не припиняють їх виведення за бугор, чому їх "сліпі трасти" не платять податків в казну України , коли припинять корупцію, розкрадання бюджету, коли проведуть широкорозрекламовану люстрацію суддів, правоохоронців і сфери держ. управління, коли повернуть права, гарантовані Конституцією (безоплатні медицину, навчання і ін)
-Довбануті, скільки ви, придурки пилятимете безневинних..... - тих, хто справою, а не брехливим язиком доказує свій патріотизм і скільки терпітимете знущання мафіозного кагалу?
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гугл в помощь
Усик снял видео в поддержку Поветкина и нарвался на волну оскорблений в соцсетях (видео)