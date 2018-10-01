 "Стараюсь не думать об этом. Мысли заводят куда-то далеко", - Усик ответил на вопрос "Чей Крым?". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112, боксер рассказал, что такие размышления отвлекают от тренировок. На прямой вопрос о принадлежности Крыма боксер сказал, что он божий, а вернется ли полуостров под украинскую юрисдикцию зависит от "народа и от воли Господней".

"Я стараюсь об этом не думать потому, что мысли заводят куда-то далеко обычно... Ты начинаешь думать. Потом переходишь на другую полку мыслей. Куда-то заходишь и вот тьма какая-то. Так что - гоню их", - сказал боксер.

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