 "Нельзя смотреть тем, на кого эти шоу правильно влияют", - телеканал ТНТ заблокировал просмотр пародии Comedy Club на передачи пропагандистов Кремля. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет на своей странице в соцсети московская журналистка Радио Свобода Елена Риковцева, опубликовав запрещенное видео.

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"Вот эту пародию на российские ток-шоу канал ТНТ на своих официальных страницах закрыл для следующих стран: Россия, Украина, Беларусь, Молдова, Армения, Азербайджан, Латвия, Литва, Эстония. При этом, скажем, для Грузии она открыта. Не говоря о странах Запада (без перечисленных стран Балтии, конечно). То есть пародию нельзя смотреть видимо тем, на которых, по мнению идеологов РФ, эти шоу влияют в верном направлении. То есть нельзя эту веру в них подрывать. По другому этот самобан я объяснить не могу. Хотя канал может объяснить иначе. Проверяйте, кто еще не проверил. Особенно жду Среднюю Азию и Казахстан. UPD! Уже откликнулись. Казахстан, Узбекистан - заблокировано", - говорится в комментарии к видеозаписи.

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