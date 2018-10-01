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 Общество, За рубежом
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 "Нельзя смотреть тем, на кого эти шоу правильно влияют", - телеканал ТНТ заблокировал просмотр пародии Comedy Club на передачи пропагандистов Кремля. ВИДЕО

Российский телеканал "ТНТ" заблокировал просмотр пародии Comedy Club на передачи пропагандистов Кремля в более чем 10 странах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет на своей странице в соцсети московская журналистка Радио Свобода Елена Риковцева, опубликовав запрещенное видео.

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"Вот эту пародию на российские ток-шоу канал ТНТ на своих официальных страницах закрыл для следующих стран: Россия, Украина, Беларусь, Молдова, Армения, Азербайджан, Латвия, Литва, Эстония. При этом, скажем, для Грузии она открыта. Не говоря о странах Запада (без перечисленных стран Балтии, конечно). То есть пародию нельзя смотреть видимо тем, на которых, по мнению идеологов РФ, эти шоу влияют в верном направлении. То есть нельзя эту веру в них подрывать. По другому этот самобан я объяснить не могу. Хотя канал может объяснить иначе. Проверяйте, кто еще не проверил. Особенно жду Среднюю Азию и Казахстан. UPD! Уже откликнулись. Казахстан, Узбекистан - заблокировано", - говорится в комментарии к видеозаписи.

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Источник: https://censor.net.ua/v3088888
 
   
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на параше даже пародия пропаганда, иначе это шоу бы не дошло до показа.
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Фигня для внутрикацапского пользования, я бы это и смотреть не стала , если бы не реклама
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А то мы без КомедиКлаб не знали,что такое кацапТВ. Я даже и не посмотрел бы Гариков. Теперь посмотрел.
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всё слова-слова-слова
а по-факту НАОБОРОТ

Імпорт товарів з Росії до України зріс на 40%,
Великая Священная Всенародная война против оккупанта и агрессора продолжается
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квартал круче всяких там гариков-жмуриков, а когда слово берет гарант со своей харизмой и тягой к юмору. то все гарики-вовики - просто убогие самодельшики
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4 роки не дивився Камеді клаб, але тут ржав акіконь 😂
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Каким местом канал ТНТ к Украине и как он может тут что-то запрещать?
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Канал ТНТ заблокировал показ своих видеороликов на своем сайте, для перечня стран.
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Удивит "Не можна дивитися тим, на кого ці шоу правильно впливають", - телеканал ТНТ заблокував перегляд пародії Comedy Club на передачі пропагандистів Кремля - Цензор.НЕТ 4332 ельно что на паРашке их ещё даааавно не запретили.
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Реприза "Ток шоу собачья мова" удалась.
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Хорошо показали, только ведущий у них тоже гавкает, а вернее является вожаком створы приглашённых собак указывая на кого надо гавкать!
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было бы смешно, если бы не было так опасно
они ж там переворачивают все что только можно
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"Нельзя смотреть тем, на кого эти шоу правильно влияют", - телеканал ТНТ заблокировал просмотр пародии Comedy Club на передачи пропагандистов Кремля. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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