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 "Помогите! Мы очень страдаем! Если Лавру захватят, мы через Лиссабон и Варшаву будем добираться в Москву на причастие и исповедь", - "прихожанка УПЦ(МП)" на росТВ. ВИДЕО

"Прихожанка УПЦ(МП)" пожаловалась на свои страдания в Киеве кремлевским пропагандистам на росТВ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в телефонном звонке в прямой эфир пропагандистского шоу она рассказала, что она и ее семья готовится к защите Киево-Печерской Лавры.

"Я звоню из матери городов русских - Киева. Мы уже готовимся защищать Киево-Печерскую Лавру. Все монастыри. Пожалуйста, помогите... Мы уже договорились, что если все будет захвачено, мы раз в году будем добираться через Лиссабон или через Вашаву в Москву и там будем исповедываться и причащаться, потому, что мы тут очень страдаем", - заявила "прихожанка" со слезами.

Смотрите: Томос получит новый глава УПЦ, которого изберут на Объединительном соборе, - Филарет. ВИДЕО

...

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Украина станет главной православной страной и заявит, что Москва уже - не "третий Рим", - Жириновский. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3088879
 
   
 Топ комментарии
 
лавра принадлежит государству и дается во временное пользование тому кто достоин а не работает на куйло.
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В Москву через Лиссабон.. Нормальное турне тётя запланировала. А почему не через Сидней, скажем?
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еще одна "путЕн введи!"
не верю, как говорил Станиславский. артистка погорелого театра?

мразь. провокаторша. страдает она, тварь.

"Помогите! Мы очень страдаем! Если Лавру захватят, мы через Лиссабон и Варшаву будем в Москву на причастие и исповедь", - "прихожанка УПЦ(МП)" на росТВ - Цензор.НЕТ 324
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я как то ехал в трамвае с Подола на пл.Шевченка...
и когда объявили остановку Степана Анндреевича....онда бабка лет 80-90 в припадке начала орать на весь вагон....
ПРАКЛЯТЫЯ ХФАШИСТЫ ЗАХВАТИЛИ НАШ ГОРОД!!!)))

Народ ржал до упада))))))))))
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Что общего между этими прихожанами и муравьями?
Очень часто и первые, и вторые несут всякую херню.
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" матери городов русских - Киева "
это когда " Киев " стал женского рода ?
Источник: https://censor.net.ua/v3088879
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Это калька с кацапского. Москва - мать городов.... Тетка спалилась.
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В Мавзолей к Ленину не пускают, Трамп помоги, иначе через Пекин будем ехать.
)))))
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пусть эта курва едет через мухосранские ебеня, в Лиссабон и Варшаву этот мусор пускать нельзя.
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ми раз на рік будемо добиратися через Лісабон або через Вашаву в Москву і там будемо сповідатися і причащатися, бо ми тут дуже страждаємоДжерело:https://ua.censor.net.ua/v3088879

еталонний послідовник "рускава міра" - тупа,безграмотна,безпринципна,духовно здеградована істота...
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Полностью согласен. Просто можно короче назвать - рассеяне.
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Та она и вещает, небось, из соседней студии. Да и какой Лиссабон, там 99% "паломников" "потеряются", пока старший группы в маскву слетает.
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Это не настоящая верующая. Это ебонатка (прости Господи) мордовская, припершаяся из какой-нибудь Пензы и ни в какую не хотящая вернуться в гундяевский рай.
Всех выпускать, никого не впускать...
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лучше через Гватемалу, тем более РФ подписала с ней Договор о неразмещения оружия в космосе. Так шо тудй безопаснее всего
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Печерская Лавра это святыня украинцев-русин и принадлежнось её машкве такой же абсурд как если бы стена плача принадлежала не евреям, а арабам. Тем более козломолрдые её называют не Печерская, а печёрская.
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Это вам Бог епитимью наложил за грехи ваши "Допоможіть! Ми дуже страждаємо! Якщо Лавру захоплять, ми через Лісабон і Варшаву будемо добиратися в Москву на причастя та сповідь", - "парафіянка УПЦ(МП)" на росТБ - Цензор.НЕТ 5840
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Это ж надо быть такими подлыми и низкими людьми чтобы веками манипулировать историческими фактами, используя церьковь в чисто политических целых. Сколько судеб, сколько жизней забрал этот мерзкий дьявольский мордор именуемый московией. В самом факте основания этого недоразумения лежит предательство и подмена понятий, которая потянула за собой весь этот гадкий клубок лжи и манипуляций. Очень хорошо что мы живём в такие времена, когда чаши весов справедливости начинают приходить в баланс, пласты вранья и злого умысла начитают отходить один за другим и этот процесс уже не остановить. Только по одной этой ситуации с церьковью видно, насколько все было перевёрнуто с ног на голову веками. Далі буде!
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Можно было бы и поржать, кабы не было так грустно. Я бы и не расстроился, если бы весь Московский Патриархат во главе с обер-попом Гундяем (выражусь по-христиански сдержанно) воспринял бы спокойно всё как есть. Но ведь так не будет. Мало того, это всё начинает дурно попахивать. А когда из того, что дурно пахнет, получалось что-то хорошее?
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Борьба Зла с Добром, Лжи и Правды, Заблуждения и Истины была вечной.
Вопрос не в том, как страшен этот бой, вопрос в том, чью сторону ты принимаешь.
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Таким як ця курва пояснювати щось вже пізно. Там вже пгм, а це невиліковно, відбувся розпад речовини головного мозку. Там просто стоїть вінілова пластинка з нарізаними бітами інформації для підтримки основних функцій - пожерти, посерти, поскаржитися на Україну, похвалити "рускій мір", гундяя, ввх.
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как то не впечатляет маршрут ....маловато мученичества...нужно через Ближний Восток , или через Заполярье....и обязательно пешком , с хоругвями.....
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Пусть едет в Попенгаген через вРоттердам... "Допоможіть! Ми дуже страждаємо! Якщо Лавру захоплять, ми через Лісабон і Варшаву будемо добиратися в Москву на причастя та сповідь", - "парафіянка УПЦ(МП)" на росТБ - Цензор.НЕТ 3382
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Помогите! Мы очень страдаем! Если Лавру захватят, мы через Лиссабон и Варшаву будем добираться в Москву на причастие и исповедь", - "прихожанка УПЦ(МП)" на росТВ. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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