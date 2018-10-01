 "Помогите! Мы очень страдаем! Если Лавру захватят, мы через Лиссабон и Варшаву будем добираться в Москву на причастие и исповедь", - "прихожанка УПЦ(МП)" на росТВ. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, в телефонном звонке в прямой эфир пропагандистского шоу она рассказала, что она и ее семья готовится к защите Киево-Печерской Лавры.

"Я звоню из матери городов русских - Киева. Мы уже готовимся защищать Киево-Печерскую Лавру. Все монастыри. Пожалуйста, помогите... Мы уже договорились, что если все будет захвачено, мы раз в году будем добираться через Лиссабон или через Вашаву в Москву и там будем исповедываться и причащаться, потому, что мы тут очень страдаем", - заявила "прихожанка" со слезами.

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