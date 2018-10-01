 "Слава и почести покровителю! Мы молимся о вашем здоровье!" - народный совет Туркменистана поддержал решение Бердымухамедова отменить бесплатный газ, свет, воду и соль. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, участники собрания выступили с речами восхваляющие Туркмен-баши.

"Слава и почести покровителю! Мы молимся о вашем здоровье!", - говорили в своих выступлениях члены народного совета.

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