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Все про:диктатура (114) Туркменистан (97) Туркменбаши (9)

 "Слава и почести покровителю! Мы молимся о вашем здоровье!" - народный совет Туркменистана поддержал решение Бердымухамедова отменить бесплатный газ, свет, воду и соль. ВИДЕО

Народный совет Туркменистана стоя приветствовал решение Президента Гурбангулы Бердымухамедова отменить бесплатный свет, газ, воду и соль.

Как сообщает Цензор.НЕТ, участники собрания выступили с речами восхваляющие Туркмен-баши.

"Слава и почести покровителю! Мы молимся о вашем здоровье!", - говорили в своих выступлениях члены народного совета.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Зачем она ему? Он же диктатор", - россияне об отсутствии предвыборной программы у Путина. ВИДЕО

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Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Эту книгу я дарю своему заботливому народу", - высшие туркменские чиновники целуют новую 35-ю книгу президента страны Бердымухамедова о чае. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3088872
 
   
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 Топ комментарии
 
Ему самому не противно такое жополизательство?
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Нам солнца не надо - нам партия светит, нам хлеба не надо - работу давай!

Нам солнца не надо, нам Партия светит,
Нам хлеба не надо - работу давай.
Мы партию спросим, она нам ответит,
И честно поделит большой каравай.
привев
Нас Партия кормит, нас Партия поит,
Талоны на мыло и сахар дает.
Нас Партия всех на работу устроит,
Она нас отправит в последний полет.
Без Партии бабы рожать перестанут,
Без Партии солнце не сможет взойти,
Без Партии ночь над страною настанет,
И мы не сумеем дорогу найти.
припев
Без Партии свиньи разучатся хрюкать,
Коровы не будут давать молока,
Без Партии лошади станут мяукать,
Нужна для порядка стальная рука.
припев.
(с)
"Слава і почесті покровителю! Ми молимося про ваше здоров'я!" - народна рада Туркменістану підтримала рішення Бердимухамедова скасувати безкоштовний газ, світло, воду і сіль - Цензор.НЕТ 2803
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Ну вот и закончился туркменский "коммунизм".
А кому щаз легко "Слава і почесті покровителю! Ми молимося про ваше здоров'я!" - народна рада Туркменістану підтримала рішення Бердимухамедова скасувати безкоштовний газ, світло, воду і сіль - Цензор.НЕТ 81
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Совет форумчанПравила форума
 
Ему самому не противно такое жополизательство?
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не , ему не противно, он кайфует... Брежнев на том свете слюнями истекает от зависти. а вообще несчастные люди - всю дорогу в средневековье и феодализм и 50 и 100 и 200 лет назад.
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Восток дело тонкое.
Еще при совке там работал следак. Там веселей было, чем в Чечне.
Там - это образ жизни заложенный веками, развитый совком и модернизированный современными правителями.
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одни корни у Орды, туркменов и рашки. гены...
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Там и поинтересней есть вещи...например касты...
Туркменский народ это сборная из двух народов один индоевропейский, второй близкий к монголоидам...И когда представитель одного из этих народов становится во главе. то на все руководящие должности назначают только его представителей до самого мелкого гаишника
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какие монголоиды - тюрки они, это даже из названия видно. Ты наверное с таджиками их путаешь, у тех да, горные - светлокожие и многие голубоглазые, а равнинные плосколицые джамшуты, потомки тюрков, ушедших в Византию, нынешнюю Турцию.
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Это традиция. европейской цивилизации этого не понять еще со времен древней персии и греции
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Прыжок из родо-племенного строя в социализм не удался... Да и с прыжком в капитализм не срослось...)))
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И туркмен "Рухнама" есть.
Как там написано, так и радуются "Слава і почесті покровителю! Ми молимося про ваше здоров'я!" - народна рада Туркменістану підтримала рішення Бердимухамедова скасувати безкоштовний газ, світло, воду і сіль - Цензор.НЕТ 9734
Рухнама
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вперёд в феодализм....
сразу вспоминаются сказки и фильмы про средневековую среднюю азию.

грёбанный совок законсервировал движение вперёд, а с его распадом всё дерьмо всплыло и возродилось, как ни в чём не бывало
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интересно на Цензоре туркмены есть ? хотелось бы узнать их мнение по данному вопросу
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да и так всё понятно, 25 летняя лафа закончилась, там понимают что расея ни сегодня так завтра загнется и нужно пробивать дорогу в Европу, а что бы её пробить нужны большие средства, чем закончилась попытка продажи Катарского газа через Сирию мы знаем, в Туркмении об этом тоже знают и с 1 января 2019 года туркмены займутся этим вопросом в плотную.
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я собственно не про это . мне интересно как им живется под сенью полубога "Слава і почесті покровителю! Ми молимося про ваше здоров'я!" - народна рада Туркменістану підтримала рішення Бердимухамедова скасувати безкоштовний газ, світло, воду і сіль - Цензор.НЕТ 7861
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Только им не говори, что "полу". Зарэжуть
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Чим закінчилась спроба продажу катарського газу ми знаємо - нарощують експорт у всі частини світуй продовжать нарощувати. А спроба продати туркменський газ в Китай теж успішна, тепер будують трубу в Індію, в рашку вже давно не поставляють.
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в том то весь и вопрос, рашка им и в куй не дула, труба будет через каспий мимо рашки.
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Я как-то нашёл пару независимых туркменских сайтов, там уже лет 25 цирк -отдельно (то что на видео) , народ - отдельно, занят выживанием и тихо, но ЛЮТО ненавидит ёпнутый режим, но ничего сделать не может, за нелояльность - срок!, а тюрьмы там - 100пудовое средневековье с азиатской спецификой. Был в Туркменистане в ноябре 1988 году в экспедиции ,ещё при советах, от беларусского географического общества ,прошли-проехали от Красноводска (туркменбашы) до Кушки (Гушгы) , темп. от +15 до +27, гранаты (фрукты) растут, как у нас каштаны, в Кызыл-Атреке была единственная в сесесере финиковая роща!, пейзажи местами, как на далёкой планете, туристический потенциал - неисчерпаемый, люди нереальной доброты!, готовы были разделить с нами последнее (жили туркмены очень не богато), природных ресурсов немерено! Им бы правителя адекватного и Дубай бы от зависти ногти грыз в сторонке. Так что не судите строго, будет праздник и на туркменистанской улице, вздохнут люди свободно, но к сожалению не скоро.
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Ну вот и закончился туркменский "коммунизм".
А кому щаз легко "Слава і почесті покровителю! Ми молимося про ваше здоров'я!" - народна рада Туркменістану підтримала рішення Бердимухамедова скасувати безкоштовний газ, світло, воду і сіль - Цензор.НЕТ 81
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То попередній не знав, а цей хоче рішучих та потужних реформ
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Нам солнца не надо - нам партия светит, нам хлеба не надо - работу давай!

Нам солнца не надо, нам Партия светит,
Нам хлеба не надо - работу давай.
Мы партию спросим, она нам ответит,
И честно поделит большой каравай.
привев
Нас Партия кормит, нас Партия поит,
Талоны на мыло и сахар дает.
Нас Партия всех на работу устроит,
Она нас отправит в последний полет.
Без Партии бабы рожать перестанут,
Без Партии солнце не сможет взойти,
Без Партии ночь над страною настанет,
И мы не сумеем дорогу найти.
припев
Без Партии свиньи разучатся хрюкать,
Коровы не будут давать молока,
Без Партии лошади станут мяукать,
Нужна для порядка стальная рука.
припев.
(с)
"Слава і почесті покровителю! Ми молимося про ваше здоров'я!" - народна рада Туркменістану підтримала рішення Бердимухамедова скасувати безкоштовний газ, світло, воду і сіль - Цензор.НЕТ 2803
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Один отменяет, Другой регулярно Поднимает................
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Ну, как при развитом социализме- по просьбе трудящихся подорожала колбаса.
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Есть еще желающие жить в одной стране с этими и теми из мордовских ипеней?
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тоже самое делали россияне, когда им разрешили собирать валежник
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если бы туркменский президент сказал.....что надо прекратить использование пресной воды при приготовлении пищи и использовать морскую воду Каспия....с целью экономии соли.... Точно так же бы хлопали и кричали .."Да здравствует!!!"........
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А путлерку оказывается еще есть куда стремиться с лопатой наперевес. Или бурильной установкой.
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вриме пребывает престол святого петра, а в киеве будет скоро оффшор святого петра
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Луноликий и солнцеподобный, мудрейший из мудрейших
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Кстати диалект индоевропейский слова очень четки разборчивы + интонация
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наверное население с 5,663 мильйона увеличилось до шести и субсидий стало не хватать...
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Прекрасный повод для поднятия цен на газ у нас!
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Даже более жалкие чем совки, те хоть анекдоты травили и за них давали всего-то лет 10 каторги... Хорошо что у них не правослабие, хотя смешно было бы смотреть как дебилы режутся за мощи)))
- Ты украл мои мощи!
- Нет, это я украл у Мурада, на попробуй, лизни.
- Извини тогда. Кстати бох мне только что сказал чтобы я забрал их у тебя ибо они всегда принадлежали мне по канону(стреляет), спасибо.
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Везет же некоторым, у них до сих пор был бесплатный свет, газ, вода и соль.
Хотелось бы жить в такой стране.
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В стране с бесплатным светом, газом и солью с большой вероятностью большинству людей накладно за это платить.
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Читайте Леонида Соколова, "Повесть о Ходже Насреддине" и "Зачарованный принц". Книги написаны ещё до ВМВ. Однако, ничего не поменялось в Средней Азии... А насчёт "туркмен" на Цензоре - жил в России, два года, в общежитии, в одном блоке, с семьёй туркмен. Муж - преподаватель техникума. Жена, трое детей. Питались, в основном, чаем и хлебом. Раз в неделю - плов. Нужно было долги отдавать, за "калым"... Женитьба - долговое рабство лет на десять... И это было ещё в 90-е...
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Ржу не могу ! По моему она звонит с ближайшего таксофона. Очень похоже на Жоанну Мадзестеш!
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в Туркменистане населения как в двух Харьковах, а по запасам природного газа, если не ошибаюсь, на 4-м месте в мире, арабские шейхи тихо завидуют в сторонке. там населению еще приплачивать сверху правительство должно за каждый потребленный кубометр газа, если бы не совок головного мозга туркмены жили бы в раю
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Я рад за туркменов - у ніх всьо харашо. Главноє шоб нє било вайни!
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Або Західно-туркменської народної республіки.
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Бердымухамедов Великий вождь Народа !!
Он ведет страну по пути Демократии.
Сделал платным газ, электричество, воду и соль.
Скоро сделает платными образование и медицину, а цены на коммуналку поднимет до минимальной зарплаты. А пенсии снизит до 80$.
Потом отдаст все недра олигархам - и станут они Демократической страной!
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"Слава и почести покровителю! Мы молимся о вашем здоровье!" - народный совет Туркменистана поддержал решение Бердымухамедова отменить бесплатный газ, свет, воду и соль. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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