 "Слава и почести покровителю! Мы молимся о вашем здоровье!" - народный совет Туркменистана поддержал решение Бердымухамедова отменить бесплатный газ, свет, воду и соль. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, участники собрания выступили с речами восхваляющие Туркмен-баши.
"Слава и почести покровителю! Мы молимся о вашем здоровье!", - говорили в своих выступлениях члены народного совета.
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Еще при совке там работал следак. Там веселей было, чем в Чечне.
Там - это образ жизни заложенный веками, развитый совком и модернизированный современными правителями.
Туркменский народ это сборная из двух народов один индоевропейский, второй близкий к монголоидам...И когда представитель одного из этих народов становится во главе. то на все руководящие должности назначают только его представителей до самого мелкого гаишника
Как там написано, так и радуются
Рухнама
сразу вспоминаются сказки и фильмы про средневековую среднюю азию.
грёбанный совок законсервировал движение вперёд, а с его распадом всё дерьмо всплыло и возродилось, как ни в чём не бывало
А кому щаз легко
Нам солнца не надо, нам Партия светит,
Нам хлеба не надо - работу давай.
Мы партию спросим, она нам ответит,
И честно поделит большой каравай.
привев
Нас Партия кормит, нас Партия поит,
Талоны на мыло и сахар дает.
Нас Партия всех на работу устроит,
Она нас отправит в последний полет.
Без Партии бабы рожать перестанут,
Без Партии солнце не сможет взойти,
Без Партии ночь над страною настанет,
И мы не сумеем дорогу найти.
припев
Без Партии свиньи разучатся хрюкать,
Коровы не будут давать молока,
Без Партии лошади станут мяукать,
Нужна для порядка стальная рука.
припев.
(с)
- Ты украл мои мощи!
- Нет, это я украл у Мурада, на попробуй, лизни.
- Извини тогда. Кстати бох мне только что сказал чтобы я забрал их у тебя ибо они всегда принадлежали мне по канону(стреляет), спасибо.
Хотелось бы жить в такой стране.
Он ведет страну по пути Демократии.
Сделал платным газ, электричество, воду и соль.
Скоро сделает платными образование и медицину, а цены на коммуналку поднимет до минимальной зарплаты. А пенсии снизит до 80$.
Потом отдаст все недра олигархам - и станут они Демократической страной!