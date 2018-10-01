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 Память жертв трагедии в Бабьем Яру почтили в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Памятный марш прошел в столице 30 сентября, в 77-ю годовщину начала массовых расстрелов в Бабьем Яру.

Организаторы отмечают, что в этом году столкнулись "с проявлениями агрессивной ксенофобии: погромы цыганских лагерей и убийство на почве национальной ненависти", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

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Активисты осуждают любую форму насилия и проявления межэтнической ненависти и агрессии и просят власти сделать все возможное, чтобы не допустить в будущем любых проявлений ненависти.

Как сообщает Укринформ, шествие началось на пересечении улиц Андреевской и Сагайдачного и завершилось мемориальной акцией на Контрактовой площади возле памятника Григорию Сковороде, где участники зажгли свечи памяти.

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Память жертв трагедии в Бабьем Яру почтили в Киеве 01
Память жертв трагедии в Бабьем Яру почтили в Киеве 02
Память жертв трагедии в Бабьем Яру почтили в Киеве 03
Память жертв трагедии в Бабьем Яру почтили в Киеве 04

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Память жертв трагедии в Бабьем Яру почтили в Киеве 05

Фото: Ольга Нагорняк, Укринформ

Источник: https://censor.net.ua/v3088851
 
 
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Мда. Но без этого шествия в Европе стали бы под кремлевскую дуду гудеть об "украинских фашыздах"
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Цензор.НЕТВидеоКиевские новостиПамять жертв трагедии в Бабьем Яру почтили в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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