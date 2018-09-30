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 В 2019 году уделим дополнительное внимание службе оказания экстренной медпомощи, - Гройсман. ВИДЕО

Правительство планирует развивать службу оказания экстренной медицинской помощи.

Об этом написал премьер-министр Владимир Гройсман в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

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"Находясь в Одессе, ознакомился с работой местной службы предоставления экстренной помощи. В следующем году этому звену системы здравоохранения уделим дополнительное внимание. Новые автомобили, оборудование, увеличение зарплат врачей. Новая "скорая" - это спасенные жизни украинцев", - подчеркнул Гройсман.

В 2019 году уделим дополнительное внимание службе оказания экстренной медпомощи, - Гройсман 01

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Источник: https://censor.net.ua/v3088843
 
 
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Немного неправильно. Первые три месяца 2019 года...а дальше на литак до Хайфы
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Торговец трусами оптимист.))
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Друган на скорой помощи во Львове работает... ...между сменами мебель на заказ делает.
...и доктор хороший и мебель неплохая... -- повный пыздэць, корочше.
На 2-хкомнатную квартиру в Чехии 3 года зарабатывал -- говно на тракторе возил у сэлянина местного...
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брехло.
закупай ленточки и ножницы. хозяин уже руки потирает
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"из фсех исскуств, наиважнейшим для нас является парламент! и служба оказания экстренной медицинской помощи" (очинь бальшой манн) ))
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Просто ничего не трогайте. Все к чему прикасаетесь превращаете в дерьмо.
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для того, чтобы на голове у гроси все было чин чинарем к ней надо прикладывать свежуювырезку
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныВ 2019 году уделим дополнительное внимание службе оказания экстренной медпомощи, - Гройсман. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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