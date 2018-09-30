 В 2019 году уделим дополнительное внимание службе оказания экстренной медпомощи, - Гройсман. ВИДЕО

Об этом написал премьер-министр Владимир Гройсман в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

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"Находясь в Одессе, ознакомился с работой местной службы предоставления экстренной помощи. В следующем году этому звену системы здравоохранения уделим дополнительное внимание. Новые автомобили, оборудование, увеличение зарплат врачей. Новая "скорая" - это спасенные жизни украинцев", - подчеркнул Гройсман.

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