 В 2019 году уделим дополнительное внимание службе оказания экстренной медпомощи, - Гройсман. ВИДЕО

Об этом написал премьер-министр Владимир Гройсман в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Находясь в Одессе, ознакомился с работой местной службы предоставления экстренной помощи. В следующем году этому звену системы здравоохранения уделим дополнительное внимание. Новые автомобили, оборудование, увеличение зарплат врачей. Новая "скорая" - это спасенные жизни украинцев", - подчеркнул Гройсман.
...и доктор хороший и мебель неплохая... -- повный пыздэць, корочше.
На 2-хкомнатную квартиру в Чехии 3 года зарабатывал -- говно на тракторе возил у сэлянина местного...
закупай ленточки и ножницы. хозяин уже руки потирает