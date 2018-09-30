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 Томос получит новый глава УПЦ, которого изберут на Объединительном соборе, - Филарет. ВИДЕО

Указ Вселенского Патриарха о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви получит новый глава УПЦ, выборы которого пройдут, как только Константинополь примет соответствующее решение.

Об этом сообщил Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет в интервью "5 каналу", пишет Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Считаем желание украинцев об автокефалии справедливым и будем действовать в этом направлении, как постановил наш Синод, - Варфоломей - Кириллу

"Глава Украинской церкви будет избран на соборе Объединительном, а собор Объединительный будет состоять из архиереев Киевского патриархата - это 41 архиерей, 12 архиереев Автокефальной церкви, 10 архиереев Московского патриархата", - объяснил Филарет.

Он добавил, что это произойдет, как только Константинополь примет решение о предоставлении Украине автокефалии.

Напомним, 17 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что принял решение обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении Томоса Украинской поместной автокефальной церкви.

Также читайте: Константинополь обнародовал историческое исследование, доказывающее право Вселенского патриархата предоставить Украине автокефалию

19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.

7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.

Источник: https://censor.net.ua/v3088841
 
   
 Топ комментарии
 
После получения Томоса секта парашных раскольников должна покинуть Украину. А эта "сука православная" станет просто сукой.
Томос получит новый глава УПЦ, которого изберут на Объединительном соборе, - Филарет - Цензор.НЕТ 3371
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Надеемся, что Филарета изберут вновь Главой УПЦ! Я хоть и не православный, но уважаю его как духовного лидера.
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А это про тех, кто остался верен истинной вере, а не правоКПССной.
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а архиереи от московского патриархата явятся вообще?
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Почему нет? Владыка Софроний, Каневский и Черкасский, давно заявил об этом.
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Погугли, ЧТО такое окурок, там ты многое интересное узнаешь.
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Народу томас, себе баблос. Не хлебом единым. Духовная писча!
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Глупости. Вера превыше всего. 300 лет - вот мерило истинности веры. 300 лет молений. А в Стамбуле православных считанные единицы сейчас и вот стамбульский поп простер руку на огромную. украинскую епархию. Что же он свою стамбульскую епархию довел до такого состояния? А теперь за нас взялся? Да кто же ему поклонится, такому нерадивому хозяину своей стамбульской паствы. Это то же самое что взять нищего с дороги и сказать ему - будь мой господин. Наша церковь украинская православная во всем саомдостаточная и бедных родственников, которые свою паству не собрали, во свою главу ставить не собирается. Мы ни в каких главах не нуждаемся. А Москва нам тоже не глава, а только культурные связи. денег им наша украинская православная церковь не отсылает, но и туркам кланяться не будет. Не за что.
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В Ватикане тоже католиков можно по пальцам сосчитать,а Папа Римский от туда руководит католиками мира,Престол Святой не там где поголовье больше,а где вера зародилась.
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У греко-католиков и у православных разное устройство по религии. Греко-католики решили поставить над собой господина Папу и кланяются ему. А православные считают что у них один только Господь и Господин - Иисус Христос и все патрипхи равны между собой. Нет у Варфаломея тугамента никакого и не может его быть, что он Вселенский. Его из жалости так называли, что патсвы у него с гулькин нос, а живет он в Ствамбуле - который сотни лет назад был Константинополем. Кто мог предстваить, что этот нищий поп из Турции решил стать господином над укпаинцами. Наша церковь имеет все - влияние, средства, здания. На фиг нам еще какой-то господин? Еще турков нам над нами не хватало.
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вата, над вами не тільки турки, а ще й жиди евреї нещодавно познущалися Томос отримає новий глава УПЦ, якого оберуть на Об'єднавчому соборі, - Філарет - Цензор.НЕТ 2560а ти все одно на хуйло молишся, яке тобі діло до нашої української церкви, неканонічний -раскольнік гундяївець?
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Как меня крестили в той вре я и есть. Наш Агафангел огромный корпус для онкобольных возвел, уже внутри отделывают. Вот на что денежки идут. А где тот турецкий поп был все эти годы? Что он сделал для Украины? Живет за тридевять земель. Мы ни в каких господах над собой не нуждаемся кроме Иисуса Христа.
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Он сделает для Украины -подарит нам радость и счастье единства и любви!. а твоя гундяївська секта один з факторів, який призвів до війни в Україні. і ніяким Пофігангелом ти тут не прикриєшся - роги та копита стирчать у нього і в тебе, кацап!
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Так-так-так. Отсюда следует, что Варфоломей, скорее всего, поставил условие: раскольника Филарета снять с должности. Таким образом церковь перестаёт быть раскольнической и можно двигать томос. Гарант, естественно, в курсе и Филарет, скрепя сердце, пошел ему навстречу в этом вопросе за некие преференции. Получение томоса увеличивает шансы на второй срок. (Это всего лишь версия - как будет в реале - увидим).
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Филарет истинный украинец, он достоин быть главой УПЦ
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Філарет сказав, що "Глава Украинской церкви будет избран на соборе Объединительном, а собор Объединительный будет состоять из архиереев Киевского патриархата - это 41 архиерей, 12 архиереев Автокефальной церкви, 10 архиереев Московского патриархата"
Оскільки від КП 41 архієреї то їх переважна більшість і відповідновони проголосують за Філарета.
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Филарет нечестный казнокрад и прелюбодей. Как он может быть истинным украинцем?
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Да я же не против! Я вообще не лезу в дела церкви. Но комментировать могу. Пока что.
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Я читала что Филарет ездил в США на смотрины и там такое нес, что у американцев, что ярлык на правление дают, уши завяли. Он там очень не понравился. Ну вот наши хозяева американцы и не ставят его.
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А що він там "ніс"? Сказав, ще перехід храмів до канонічної УПЦ буде вирішувати громада храму голосуванням - 2/3 за перехід храм переходить в УПЦ, Коли більше 1/3 за перехід тоді служба через день.
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Нет, я читала статью что он там вообще несинитницы нес. очень не понравился. Та смеялись, когда он говорил в зале. Американцы ведь тоже знают, что првославные Украины не уважают Филарета за нечестность.
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"наши хозяева американцы"

Щось кацапом засмерділо.
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А шо нет??? Правды боишься?
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Фате, козломорде рило прикрий хустинкою, рускимъ духам смердить дуже.
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Не слышал об этом и в этом плане не думал. В этом мире всё возможно и ничего нельзя исключать. Фактов мало, да и умственные способности (мои) ниже среднего. Иногда что-то угадываешь. Инфы мало.
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Эх Олеса. Походишь в рабах у турецкого нищего, походишь, если так жаждешь этого. Объявите его свои Папой та и кланяйтесь. А нам, православным, этот нищий без своей паствы зачем?
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Послухай, більших рабів як в паРаші нема ніде. Це тобі кажу не я, це каже історія.
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А при чем тут параша? Украинская православная церковь - независима и у нее есть все свое, ни в чем она не нуждается, государство Украину не обременяет, а только нашу веру православную укрепляет. Веру, которой сотни лет.
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Началось.
Раньше надо было думать гундяевцы.
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Віра у нас -християнська, чмо болотне мокшанське. Православний, католик чи протестант -це не віра, а течія християнства.
А Гундяївська секта -це шпигунська мереж, яка продукує тупих і агресивних зомбі для параші . це гадюче кубло нічого спільного з християнською вірою взагалі немає і буде ліквідоване.
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А у нас нет что к хлебу и на хлеб? То-то я смотрю вчера лютый трешак был в сетях АТБ (день рождение сети) и Сильпо..."тотальне зубожиння", кораул доколе злачинна влада буде знущатись так над українцями?
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....а сьогодні приперся іспанець Іглєсіць і центр Києва забили пробками. Томос отримає новий глава УПЦ, якого оберуть на Об'єднавчому соборі, - Філарет - Цензор.НЕТ 3427
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Які ж ви однакові... Якщо хоча б частина з тих 13 (Тринадцяти) мільярдів доларів, що вивозить з України мокшанський паханат, буде витрачена на території України (хоча б на виготовлення свічок, виробництво ладану та іконок тощо), це піде на користь економіці України?
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Які свічки, паРаша втрачає важливі штуки
1. РПЦ втрачає 40% храмів і три православні святині.
2. ФСБ втрачає легальну агентуру.
3. кремляді втрачають рупор пропаганди "рюськаго міря"
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І, окрім цього, 13 мільярдів євро щороку.
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Ничего он не вывозит. Нашим монахам самим деньги нужны. В Одессе Агафангел огромный корпус для онкобольных строит. Есть куда деньги девать. А турки то как раз и позарились на наше добор. У самих ничего нету - ни паствы, ни денег. Мы над вами станем неизвестно почему, а вы нам свое отдавайте.
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Звідки ти цю маячню про турків виколупав? Оннухрій нашепотів, чи сам гундяй поділився?
Щодо Агафангела - подивимось як швидко він опиниться у Єдиній Помісній Українській Церкві. Спадає на те, що дуже швидко. Можливо, навіть, що він один з тих 10 або 20.
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А какого туда затесались гундянвские ушлепки?Какое они отношение к украинской церкви имеют?
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УкраинскаЯ православная церковь не зависима от Москвы. С Москвой только религоизно-культурные связи. Денег им никто не дает.
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Какое отношение имеет гундяевский фсбшный кагал к праволсавной церкви,да еще и украинской?
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1. ФСБ, ГРУ має легальну агентуру
2. кремляді - пропаганду
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фате, здрисни звідси, засмердів козлятиною все навкруг.
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Фейк, фейк і ще раз фейк про незалежність. Грошей їм дійсно не дають, а навпаки - забирають до мокші.
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А на какие же деньги многоэтажный корпус для онкобольных строят и красивый и благоустроенный приют для сирот построили и он уже действует?
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Більшість населення України вважає, що Незалежність Україна здобула 24 серпня 1991 року.Теоретично, на папері-так.А на практиці, Україна була незалежною? Надання Томосу буде тим фундаментом на якому буде розбудовуватися Вільна Європейська держава, зі своїми плюсами і мінусами. І не має значення ким по віросповіданню являється умовний українець: християнином, мусульманином, буддистом чи, взагалі, атеїстом.Всі адекватні Громадяни України чекають цього Томосу.Автокефалія-це справжня Незалежність України від сусідньої фсбешної наволочі, яка століттями давила все, що було пов'язане з українською ментальністю.Так, що чекаємо, коли настане цей знаменний для України день. І починаючи з 2019 року, я надіюся, УКРАЇНА буде святкувати два дні свого Народження!
Я, далеко не в захваті від П.Порошенка, як Президента, але він окреслив чіткий зовнішньополітичний курс, за яким буде рухатися Україна. Його головний опонент на виборах хоче спрямувати Україну "новим курсом". Всі політичні діячі в Росії та проросійські в Україні зробили ставку на неї-на Вону.В її президентську кампанію вкладаються величезні грошові ресурси.От і думайте куди нам все таки- в Європу з її цивілізаційними благами та недоліками, чи назад в СССР?
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не тягни лише Петра, його тут не потрібно взагалі бачити.
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Хто по вашому має стати наступним президентом України?
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Не дивлюсь телевізор взагалі.А чи "сам прідумал"? Звісно сам.Чого і вам бажаю.
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Я тоже телевизор не смотрю. По Интернету все можно узнать.
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А вы проведите референдум среди православных - что им дороже - новоиспеченная церковь или та 300 летняя. в которой их крестили и в которой молитвы этой 300 летней верой овсящены. Нищий без паствы прохвост из Турции приехал, а нас правители наши инородцы за дурачков нас считают и пишут тут их тролли что мы прохвосту поклонимся. Не поклонимся мы турку!
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Скорее всего Пётр будет давить на архиереев чтоб поставить своего человека...надо же ему окучивать верующих!
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Гюньдяй пальонку хлеще з горя, х%йло грозить його порвать.
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Главой УПЦ по праву и по справедливости должен стать Филарет.
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Не "стать", а "обрати".
В Україні обирають, а не стають.
Давайте будемо жити по демократичному.
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Цензор.НЕТВидеоОбществоТомос получит новый глава УПЦ, которого изберут на Объединительном соборе, - Филарет. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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