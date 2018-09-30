 Томос получит новый глава УПЦ, которого изберут на Объединительном соборе, - Филарет. ВИДЕО

Об этом сообщил Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет в интервью "5 каналу", пишет Цензор.НЕТ.
"Глава Украинской церкви будет избран на соборе Объединительном, а собор Объединительный будет состоять из архиереев Киевского патриархата - это 41 архиерей, 12 архиереев Автокефальной церкви, 10 архиереев Московского патриархата", - объяснил Филарет.
Он добавил, что это произойдет, как только Константинополь примет решение о предоставлении Украине автокефалии.
Напомним, 17 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что принял решение обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении Томоса Украинской поместной автокефальной церкви.
19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.
22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.
В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.
7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.
жидиевреї нещодавно познущалися а ти все одно на хуйло молишся, яке тобі діло до нашої української церкви, неканонічний -раскольнік гундяївець?
Оскільки від КП 41 архієреї то їх переважна більшість і відповідновони проголосують за Філарета.
Щось кацапом засмерділо.
Раньше надо было думать гундяевцы.
А Гундяївська секта -це шпигунська мереж, яка продукує тупих і агресивних зомбі для параші . це гадюче кубло нічого спільного з християнською вірою взагалі немає і буде ліквідоване.
1. РПЦ втрачає 40% храмів і три православні святині.
2. ФСБ втрачає легальну агентуру.
3. кремляді втрачають рупор пропаганди "рюськаго міря"
Щодо Агафангела - подивимось як швидко він опиниться у Єдиній Помісній Українській Церкві. Спадає на те, що дуже швидко. Можливо, навіть, що він один з тих 10 або 20.
2. кремляді - пропаганду
Я, далеко не в захваті від П.Порошенка, як Президента, але він окреслив чіткий зовнішньополітичний курс, за яким буде рухатися Україна. Його головний опонент на виборах хоче спрямувати Україну "новим курсом". Всі політичні діячі в Росії та проросійські в Україні зробили ставку на неї-на Вону.В її президентську кампанію вкладаються величезні грошові ресурси.От і думайте куди нам все таки- в Європу з її цивілізаційними благами та недоліками, чи назад в СССР?
"Імя сєстра, імя!?" (с)
В Україні обирають, а не стають.
Давайте будемо жити по демократичному.