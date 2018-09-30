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Все про:взрыв (4024) ликвидация (386) Захарченко Александр (320)

 Видео ликвидации Захарченко

Пропагандистский канал "Россия 1" показал видео с камер наблюдения момента ликвидации главаря "ДНР" Александра Захарченко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На месте ликвидации Захарченко обнаружили еще одно взрывное устройство: оно должно было среагировать на лицо террориста

Напомним, 31 августа в Донецке произошел взрыв в кафе "Сепар". В результате главарь террористов Захарченко получил смертельное ранение. Также тяжело ранен "глава минфина" самопровозглашенной республики Александр Тимофеев (Ташкент).

В СБУ заявили, что Захарченко был убит в Донецке либо в результате криминальных разборок в среде боевиков, либо ликвидирован российскими спецслужбами.

МИД РФ в свою очередь, обвинил в ликвидации Захарченко "киевскую партию войны".

27 сентября, СБУ опубликовала аудиозапись переговоров между помощником Пушилина Александром Лаврентьевым и двумя неизвестными. Террористы обсуждали ликвидацию главаря "ДНР" Александра Захарченко.

Также читайте: Террорист Ходаковский подтвердил подлинность разговора о ликвидации главаря "ДНР" Захарченко с участием помощника Пушилина, - СБУ

Источник: https://censor.net.ua/v3088832
 
   
 Топ комментарии
 
Табличка "Стол заминирован" - ну он сам напросился.
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Репетиция-бьет степ под песню о Гэри Купере Відео ліквідації Захарченка - Цензор.НЕТ 1729
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в нього був спеціальний столик з табличкою "замініровано" ))
якийсь жартівник приколовся Видео ликвидации Захарченко - Цензор.НЕТ 1044
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Рос.ТВ в своем стиле: "где уже горела печка-буржуйка".
И как же она горела, без дымохода ? Відео ліквідації Захарченка - Цензор.НЕТ 4875
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и можно было сразу попить горячего чаю...


Ленин в Шушенском
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Мокши ще з давніх часів закладам для алкашів давали..."пророцькі " назви ( Разлів, Сепар, Ліфт..) Долю не мінешь...
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Щє забули гітару й акорди пісні "зємлянка"...
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Табличка и далбаебы раша сми, ни разу не палятся...
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Табличка "Стол заминирован" - ну он сам напросился.
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Как что? Можно теперь тарифы поднимать, пока пипл тащится
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твоя единственная извилина в голове позволяет думать только за тарифы?
а то,что время военное и сепарский снаряд может залететь в твое окно-до тебя не доходит?
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"стол заминирован" 🤣 Сам просив мінування.
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Порошенко маладца! И армию построил с нуля и Захарченко ликвидировал
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И между этим дорогу открыл и фершальский пункт! Шоб мы без него делали. Ваще пропали бы. Только благодаря Порошенко Украина сделала такой экономический прорыв в европейском направлении. Предлагаю в младших классах средней школы учредить движение "Юные Порошенковцы" и учредить значок с его барельефом на трезубце.
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Не за горами.Пете очень нравиться модель управления северного друга его.
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И северного, и северо-корейского, я бы добавил)
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Не понимаю этого всеобщего ликования и подкидывания чепчиков и цилиндров. Вот если бы это была операция украинских спецслужб, преподнесения как назидание остальным лугандонам. А так чорти шо
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яка різниця.
одним чмом менше і то є добре.
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Должно было быть так в любом случае. Ответственность нужно было брать на себя и пропагандировать как устранение террориста, как Усаму бин Ладена. Ничего зазорного в этом нет и никто не осудил бы. Кроме мордора, разумеется. Но на них должно быть пох. Ан не пох)))
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........"Юні петюнінці", мабудь якось так. Відео ліквідації Захарченка - Цензор.НЕТ 3160
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А пророссийское СБУ, сразу начало оправдываться, что оно тут ни при чем-это внутренние разборки. Или петя его лично грохнул ?
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подрастешь-поймешь,а пока что иди делай уроки
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Захавченко(петуха захавали червяки) Видео ликвидации Захарченко - Цензор.НЕТ 6644
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садист....( она последние деньки доживала, мог бы и по-терпеть!.....
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Путин может точно также ликвидировать всех своих рошеновских "врагов" в киеве: петю, гросю, луцика, турчина, поллитрака и еще с добрую двадцатку людей. Но не делает этого. Потомучто ему они друзья, а народу Украины - враги.
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Для нацинтересов расеи наверное молодец. Не очкует в отличии от рошенки.
У пети венгрия паспорта раздает всем желающим, а оно неделю молчит. Ленточки перерезает мурло. Выборы ж на носу, не до скандалов ему
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Он не очкует по-мелкому. А с Боингом и Скрипалями забздел так, что вонь по всему миру.
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Вот и сидел бы ты уже за такие высеры в сторону пуйла) шо у мокш, шо у промокшаненных извилин всего две...
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Да вы жесткий ахент хремля))).Усомнились в самом святом пятре.У него просто начальник охраны форфррозубый.Он блеском своих зубов ослепляет всех петиных недругов)))
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Мечты сбываются) заминирован,так заминирован))
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***
- тут кур топтать некому...а он, п*дло на карусельке катается...
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Проти народної мудрості не попреш - раз у рік і табличка "Стол заминирован" вибухає...
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Ваш флажок вызывает оскому. Шли бы вы отсюда
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Если ты вместо кацапского нацепил наш, и при этом лижешь тут зад педофилу... шли бы вы отсюда)
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А в мене викликає оскому ваша собача москальська мова. То ж чому ви й досі тут?
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Хорошее кино! Номинант на премию "гремиТ" ! И сценарий хорош и актеры удачно подобраны. Чаще снимайте такое...
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Взрывом повыносило нафиг окна-двери, скот денеровский с копыт посносило, а табличка слишком тяжёлая ? Да там буржуйку снесло бы....постановка
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Во избежание....имел в виду видео с последствиями.
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А хто заклав вибухівку, дані камери не зафіксували ?
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Досить кістки Захареста обсмоктувати, до біса його. Сьогодні покидьки, які принесли до нас ерефіянській мір - тобто війну вбили 3 дітей. Двом дітям було 13, одному 12.
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в кабак заходил чайку попить????...НЕ просыхающий захЕр???....как мило)))
Какой-то сюр…...куринный король со свитой))))…….ему и бОшку как курченку оторвали.
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херасе обедать ездил - три машины и 15 человек охраны. Накладно для донбасского народа, теперь хоть сэкономят.

Ленин - и тот обедал с одним матросом с маузером.
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Насрать на всех этих дебилоидов днрлнр. Готов хоть каждый день смотреть как подрывают этих сволочей.
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Слышь, Донбасс - вождь в тельняшке и охрана в камуфляже. Но военная хунта - в Киеве, да?
Тупое дно.
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Ах какое прекрасное видео! Как прекрасно и четко сработало взрывное устройство. Захарченко в секунду превратился в миллион маленьких уголечков летящих во все стороны как летят хлопушки на новогодние праздники. Смотрел бы и смотрел весь день
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СБУ отработали четко! Молодцы! Слава Украине! Відео ліквідації Захарченка - Цензор.НЕТ 3745
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видео интересное, но не более ...
Гораздо интереснее было бы, если бы этот персонаж, в результате войсковой операции сил ССО Украины, оказался бы живым и невредимым в руках СБУ и давал бы показания на своих хозяев ...
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50/50
шо это чмо укокошили
много непонятного
с какого дива предзонник не развалило к херам???
и тд и тп
многое понятно
ву мог поставть кто хош, предзонник без камеры
и сворганить какуюто фичу похожую в интерьер, как 2 пальца
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ОБЕРЕЖНО, ТУТ МОЖЕ ВИБУХНУТИ!
ЗДЕСЬ МОЖНО ОСТОРОЖНО ПОБУХАТЬ!﻿
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в селе Субботци Знаменивского района Кировоградской области так называемый глава села Боридченко Андрей Васильевич около месяца назад совершил (вместе со своими пособниками) разбойное нападение на несовершеннолетнюю Диану Хриненко, а также ее изнасилование. насчет того, были ли после этого издевательства, жестокая и мучительная смерть ради жертвоприношения и выкинули ли они останки в канализацию, пока неизвестно. но известно то, что этот человек вместе со своими пособниками участвовал в так называемой поисковой операции и даже снимался на камеру в поисках, а также то, что его и его пособников, до сих пор не задержали.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияВидео ликвидации Захарченко
 
 
 
 
 
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