 Видео ликвидации Захарченко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Напомним, 31 августа в Донецке произошел взрыв в кафе "Сепар". В результате главарь террористов Захарченко получил смертельное ранение. Также тяжело ранен "глава минфина" самопровозглашенной республики Александр Тимофеев (Ташкент).
В СБУ заявили, что Захарченко был убит в Донецке либо в результате криминальных разборок в среде боевиков, либо ликвидирован российскими спецслужбами.
МИД РФ в свою очередь, обвинил в ликвидации Захарченко "киевскую партию войны".
27 сентября, СБУ опубликовала аудиозапись переговоров между помощником Пушилина Александром Лаврентьевым и двумя неизвестными. Террористы обсуждали ликвидацию главаря "ДНР" Александра Захарченко.
якийсь жартівник приколовся
И как же она горела, без дымохода ?
Ленин в Шушенском
а то,что время военное и сепарский снаряд может залететь в твое окно-до тебя не доходит?
одним чмом менше і то є добре.
У пети венгрия паспорта раздает всем желающим, а оно неделю молчит. Ленточки перерезает мурло. Выборы ж на носу, не до скандалов ему
- тут кур топтать некому...а он, п*дло на карусельке катается...
и снова... здасьте!
"Мы готовы дойти с вами до самогого ада..." Дети потерянного поколения.
Какой-то сюр…...куринный король со свитой))))…….ему и бОшку как курченку оторвали.
Ленин - и тот обедал с одним матросом с маузером.
Тупое дно.
Гораздо интереснее было бы, если бы этот персонаж, в результате войсковой операции сил ССО Украины, оказался бы живым и невредимым в руках СБУ и давал бы показания на своих хозяев ...
шо это чмо укокошили
много непонятного
с какого дива предзонник не развалило к херам???
и тд и тп
многое понятно
ву мог поставть кто хош, предзонник без камеры
и сворганить какуюто фичу похожую в интерьер, как 2 пальца
ЗДЕСЬ МОЖНО ОСТОРОЖНО ПОБУХАТЬ!