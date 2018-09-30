 Польша требует освободить всех украинских политзаключенных, - депутат Сейма Свенцицкий. ВИДЕО

Об этом говорится в видеообращении депутата Сейма Польши Марцина Свенцицкого, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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"Польский Сейм принял резолюцию, в которой мы требуем освободить Романа Сущенко и других украинских журналистов и граждан Украины, которые удерживаются в России и оккупированном Крыму. Мы поддерживаем эти требования: всех украинцев, задержанных в России по политическим мотивам, нужно освободить. Мы их поддерживаем и желаем, чтобы они как можно скорее оказались на свободе", - отметил Свенцицкий.

Напомним, ФСБ России 30 сентября 2016 года в Москве задержала корреспондента украинского агентства "Укринформ" во Франции Романа Сущенко, который приехал в Россию по частным делам. Его назвали "сотрудником украинской разведки", который якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, являющиеся государственной тайной". Сущенко предъявлено обвинение в шпионаже (ст. 276 УК РФ), наказание по которой предусматривает до 20 лет лишения свободы. Подсудимый находится под стражей. Сущенко свою вину не признал в полном объеме.

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4 июня 2018 года Мосгорсуд приговорил украинского журналиста к 12 годам колонии строгого режима за шпионаж (ст. 276 УК РФ). 12 сентября Верховный суд России признал приговор законным.