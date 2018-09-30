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 Киевские новости, Общество, Фоторепортаж
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 "Твоя шуба кричала перед смертью!": В Киеве прошел марш за права животных. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В воскресенье, 30 сентября в центре Киева прошел Всеукраинский марш за права животных.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Шествие стартовало в парке им.Тараса Шевченко, затем участники прошли маршем к Софийской площади, в связи с чем полиция временно перекрыла ул.Владимирская для проезда автотранспорта.

Как отмечают организаторы акции - зоозащитная инициатива UAnimals, цель мероприятия - популяризация гуманистических ценностей и защита животных от жестокости и издевательств.

Участники марша держали в руках плакаты с лозунгами "В Украине ради меха убивают 1750 животных в день!", "В Украине осталось 300 медведей", "Будь их голосом!", "Они нас любят, а мы их?", "Не тестируй не мне свою помаду", "За цирк без животных", "Твоя шуба кричала перед смертью", "Шоу не должно продолжаться" и др..

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На Софийской площади участники марша зачитали 8 требований:

- запрет использования животных в цирках и дельфинариях;
- запрет меховых ферм и притравочних станций;
- запрет контактных зоопарков и эксплуатации животных для попрошайничества и фотоуслуг;
- отказ от использования живых животных для экспериментов и др.;
- развитие реабилитации животных и центров содержания животных, пострадавших от человека и его деятельности;
- создание зоополиции и внедрение в Украине действенной системы контроля и наказания за жестокое обращение с животными;
- запрет эвтаназии, как метода регулирования численности бездомных животных в Украине;
- внесение диких зверей природного ареала Украины, находящихся на грани исчезновения, в Красную книгу Украины.

Твоя шуба кричала перед смертью!: В Киеве прошел марш за права животных 01
Твоя шуба кричала перед смертью!: В Киеве прошел марш за права животных 02
Твоя шуба кричала перед смертью!: В Киеве прошел марш за права животных 03
Твоя шуба кричала перед смертью!: В Киеве прошел марш за права животных 04
Твоя шуба кричала перед смертью!: В Киеве прошел марш за права животных 05
Твоя шуба кричала перед смертью!: В Киеве прошел марш за права животных 06
Твоя шуба кричала перед смертью!: В Киеве прошел марш за права животных 07
Твоя шуба кричала перед смертью!: В Киеве прошел марш за права животных 08
Твоя шуба кричала перед смертью!: В Киеве прошел марш за права животных 09
Твоя шуба кричала перед смертью!: В Киеве прошел марш за права животных 10
Твоя шуба кричала перед смертью!: В Киеве прошел марш за права животных 11
Твоя шуба кричала перед смертью!: В Киеве прошел марш за права животных 12
Твоя шуба кричала перед смертью!: В Киеве прошел марш за права животных 13
Твоя шуба кричала перед смертью!: В Киеве прошел марш за права животных 14
Твоя шуба кричала перед смертью!: В Киеве прошел марш за права животных 15
Твоя шуба кричала перед смертью!: В Киеве прошел марш за права животных 16
Твоя шуба кричала перед смертью!: В Киеве прошел марш за права животных 17
Твоя шуба кричала перед смертью!: В Киеве прошел марш за права животных 18
Твоя шуба кричала перед смертью!: В Киеве прошел марш за права животных 19
Твоя шуба кричала перед смертью!: В Киеве прошел марш за права животных 20
Твоя шуба кричала перед смертью!: В Киеве прошел марш за права животных 21
Твоя шуба кричала перед смертью!: В Киеве прошел марш за права животных 22
Твоя шуба кричала перед смертью!: В Киеве прошел марш за права животных 23
Твоя шуба кричала перед смертью!: В Киеве прошел марш за права животных 24
Твоя шуба кричала перед смертью!: В Киеве прошел марш за права животных 25
Твоя шуба кричала перед смертью!: В Киеве прошел марш за права животных 26
Твоя шуба кричала перед смертью!: В Киеве прошел марш за права животных 27
Твоя шуба кричала перед смертью!: В Киеве прошел марш за права животных 28
Твоя шуба кричала перед смертью!: В Киеве прошел марш за права животных 29
Твоя шуба кричала перед смертью!: В Киеве прошел марш за права животных 30
Твоя шуба кричала перед смертью!: В Киеве прошел марш за права животных 31
Твоя шуба кричала перед смертью!: В Киеве прошел марш за права животных 32
Твоя шуба кричала перед смертью!: В Киеве прошел марш за права животных 33
Твоя шуба кричала перед смертью!: В Киеве прошел марш за права животных 34
Твоя шуба кричала перед смертью!: В Киеве прошел марш за права животных 35
Твоя шуба кричала перед смертью!: В Киеве прошел марш за права животных 36
Твоя шуба кричала перед смертью!: В Киеве прошел марш за права животных 37
Твоя шуба кричала перед смертью!: В Киеве прошел марш за права животных 38
Твоя шуба кричала перед смертью!: В Киеве прошел марш за права животных 39
Твоя шуба кричала перед смертью!: В Киеве прошел марш за права животных 40
Твоя шуба кричала перед смертью!: В Киеве прошел марш за права животных 41
Твоя шуба кричала перед смертью!: В Киеве прошел марш за права животных 42
Твоя шуба кричала перед смертью!: В Киеве прошел марш за права животных 43
Твоя шуба кричала перед смертью!: В Киеве прошел марш за права животных 44
Твоя шуба кричала перед смертью!: В Киеве прошел марш за права животных 45
Твоя шуба кричала перед смертью!: В Киеве прошел марш за права животных 46
Твоя шуба кричала перед смертью!: В Киеве прошел марш за права животных 47
Твоя шуба кричала перед смертью!: В Киеве прошел марш за права животных 48
Твоя шуба кричала перед смертью!: В Киеве прошел марш за права животных 49
Твоя шуба кричала перед смертью!: В Киеве прошел марш за права животных 50
Твоя шуба кричала перед смертью!: В Киеве прошел марш за права животных 51
Твоя шуба кричала перед смертью!: В Киеве прошел марш за права животных 52
Твоя шуба кричала перед смертью!: В Киеве прошел марш за права животных 53
Твоя шуба кричала перед смертью!: В Киеве прошел марш за права животных 54
Твоя шуба кричала перед смертью!: В Киеве прошел марш за права животных 55

Источник: https://censor.net.ua/v3088812
 
   
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 Топ комментарии
 
Покричали и пошли жрать мясо?))
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"Твоя шуба кричала перед смертью!": В Киеве прошел марш за права животных - Цензор.НЕТ 458 дебилы!не убивайте животных-им больно!не жрите салаты-это тоже организмы!...у подобных людей слишком мало проблем по жизни и слишком много проблем в головах
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ну нужно быть последовательными - там столько фото где издевается над животными или держит как рабов на поводке, извините, но это же двоиной стандарт получается.
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Вот бы такой визг поднимали по поводу убитых абортами детей!
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Цензор.НЕТВидеоКиевские новости"Твоя шуба кричала перед смертью!": В Киеве прошел марш за права животных. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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