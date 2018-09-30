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 Киевские новости, Общество, Фоторепортаж
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 "Твоя шуба кричала перед смертью!": В Киеве прошел марш за права животных. ВИДЕО

В воскресенье, 30 сентября в центре Киева прошел Всеукраинский марш за права животных.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Шкствие стартовало в парке им.Тараса Шевченко, затем участники прошли маршем к Софийской площади, в связи с чем полиция временно перекрыла ул.Владимирская для проезда автотранспорта.

Как отмечают организаторы акции - зоозащитная инициатива UAnimals, цель мероприятия - популяризация гуманистических ценностей и защита животных от жестокости и издевательств.

Участники марша держали в руках плакаты с лозунгами "В Украине ради меха убивают 1750 животных в день!", "В Украине осталось 300 медведей", "Будь их голосом!", "Они нас любят, а мы их?", "Не тестируй не мне свою помаду", "За цирк без животных", "Твоя шуба кричала перед смертью", "Шоу не должно продолжаться" и др..

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На Софийской площади участники марша зачитали 8 требований:

- запрет использования животных в цирках и дельфинариях;
- запрет меховых ферм и притравочних станций;
- запрет контактных зоопарков и эксплуатации животных для попрошайничества и фотоуслуг;
- отказ от использования живых животных для экспериментов и др.;
- развитие реабилитации животных и центров содержания животных, пострадавших от человека и его деятельности;
- создание зоополиции и внедрение в Украине действенной системы контроля и наказания за жестокое обращение с животными;
- запрет эвтаназии, как метода регулирования численности бездомных животных в Украине;
- внесение диких зверей природного ареала Украины, находящихся на грани исчезновения, в Красную книгу Украины.

Источник: https://censor.net.ua/v3088812
 
 
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дебилы!не убивайте животных-им больно!не жрите салаты-это тоже организмы!...у подобных людей слишком мало проблем по жизни и слишком много проблем в головах
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А я вчера барана зарезал для еды! О, shame me! Завтра вегетарианцы есть мясо запретят! Медведи точно нас любят....Просто надо не издеваться , а делать это хирургически, а не садистски...
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Цензор.НЕТВидеоКиевские новости"Твоя шуба кричала перед смертью!": В Киеве прошел марш за права животных. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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